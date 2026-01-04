Kean al 92’ regala la vittoria alla squadra viola. Dopo un primo tempo dominato, nella ripresa la squadra di Vanoli continua a cercare il vantaggio ma la Cremonese appare più ordinata e compatta, anche se non tira praticamente mai in porta per almeno ottanta minuti. Vanoli chiude con il 4-2-4 e al 92’ Kean trova il gol vittoria: Solomon pennella un cross sul secondo palo per Fortini, il colpo di testa è respinto da Audero ma Kean si avventa sul pallone e firma la rete che vale il secondo successo in campionato della squadra viola.
La Fiorentina esce dal campo tra gli applausi del Franchi, che pare essersi ricongiunto con i propri giocatori. La squadra viola sembra più compatta con i quattro dietro ed ha meritato il successo, nonostante le difficoltà ad andare in gol. I viola raggiungono Pisa e Verona a quota dodici punti e nel prossimo turno affronteranno la Lazio all’Olimpico.
La Cremonese esce sconfitta dal Franchi solo nel recupero. Gara difficile per la squadra di Nicola, che ha impensierito solo una volta gli avversari nel finale di gara. Solo un punto nelle ultime quattro gare per i grigiorossi che nel prossimo turno ospiteranno il Cagliari.
90'+6'
Finisce la partita! FIORENTINA-CREMONESE 1-0 (92’ Kean)!17:02
90'+4'
Grassi ci prova da fuori, palla sul fondo.17:00
90'+2'
GOL! FIORENTINA-Cremonese 1-0! KEAN! Esplode il Franchi al 92'! Solomon pennella una palla perfetta sul secondo palo per Fortini che colpisce di testa, Audero respinge ma si avventa Kean che insacca da due passi!
Vanoli adesso ha schierato i suoi con un 4-2-4, con Solomon e Fortini sulle fasce e Kean e Piccoli in mezzo.16:56
88'
Zerbin ha l'occasione buona per tirare: De Gea blocca senza problemi.16:55
88'
Ci prova Kean dal limite: palla lontana dall'incrocio.16:54
88'
Cross di Nicolussi Caviglia, chiusura di Baschierotto.16:54
85'
DOPPIO CAMBIO FIORENTINA: escono Gudmundsson e Mandragora ed entrano Kean e Nicolussi Caviglia.16:52
84'
OCCASIONE CREMONESE! Sanabria tocca verso la porta, De Gea salva tutto!16:51
82'
Cross di Fortini da destra, Piccoli va giù e si lamenta: l'arbitro fa cenno all'attaccante di rialzarsi.16:49
80'
Tiro cross pericoloso di Gudmundsson: Audero alza sopra la traversa.16:47
79'
Piccoli servito bene in profondità, ottima chiusura di Baschirotto.16:46
79'
Ora la Fiorentina è schierata con il 4-2-3-1: sulla trequarti Solomon a sinistra, Gudmundsson centrale e Fortini a destra.16:47
76'
SOSTITUZIONE FIORENTINA: fuori Cher Ndour e dentro Niccolò Fortini.16:43
75'
TRIPLO CAMBIO CREMONESE: fuori Payero, Vardy e Bonazzoli per Zerbin, Moumbagna e Sanabria.16:42
74'
Pronto a bordo campo Zerbin.16:40
73'
Gosens da fuori area: tiro centrale, blocca Audero.16:39
72'
Pongracic apre per Gudmundsson a sinistra: cross in mezzo, libera la difesa.16:39
70'
Piccoli difende un pallone in area e poi va giù, ma l'arbitro fischia il fallo dell'attaccante su Terracciano.16:36
66'
DOPPIO CAMBIO FIORENTINA: escono Parisi e Ranieri ed entrano Manor Solomon, all'esordio, e Robin Gosens.16:33
66'
Fagioli guadagna una punizione interessante dalla destra.16:32
63'
Corner di Fagioli, la palla arriva a Ranieri che riesce a deviare verso la porta ma arriva facile tra le braccia di Audero.16:30
61'
OCCASIONE CREMONESE! Vardy ruba palla a Ranieri e mette in mezzo, Comuzzo salva!16:28
59'
SOSTITUZIONE CREMONESE: esce Jari Vandeputte ed entra Franco Vázquez.16:25
58'
Fagioli scodella in area, Ranieri prova a fare la torre sul secondo palo: palla alta.16:25
54'
Si distende con Barbieri la Cremonese, ma i difensori viola respingono il suo cross.16:20
53'
Gudmundsson si libera a sinistra e mette in mezzo: allontana in corner Terracciano.16:19
50'
Ha iniziato subito forte il secondo tempo la squadra di Vanoli.16:17
48'
Cross di Dodo, prova a coordinarsi Piccoli in acrobazia ma la palla viene respinta dalla difesa.16:14
45'
Inizia il secondo tempo! FIORENTINA-CREMONESE 0-0!16:11
Statistiche alla mano, possesso palla in favore della Fiorentina (61%). Quattro tiri in porta per i viola, zero per la Cremonese.16:10
Rientrano in campo le due squadre. Nessun cambio, si riprende con gli stessi ventidue giocatori del primo tempo.16:12
Comincia bene la Fiorentina che sembra a proprio agio nel 4-1-4-1 disegnato da Vanoli: tre occasioni nel primo quarto d’ora per i viola, che vanno vicini al gol con Fagioli, Parisi (traversa) e Mandragora. La Cremonese riesce a riorganizzarsi anche grazie agli accorgimenti del proprio tecnico, che toglie un nervoso (e ammonito) Bondo per Grassi. Verso il finale di tempo l’episodio più controverso: La Penna prima assegna un rigore ai viola per fallo di Baschirotto su Piccoli, poi lo toglie dopo l’intervento del Var e la On Field Review, sanzionando un fallo precedente dell’attaccante viola. Nervosismo in campo in panchina con un grosso parapiglia: ammoniti Dodo e Payero.15:58
45'+7'
Finisce la prima frazione di gioco. FIORENTINA-CREMONESE 0-0!15:54
Altro cross di Dodo, questa volta troppo verso Audero che blocca con facilità.15:52
45'+3'
Audero perde palla in presa: riesce a liberare la difesa ospite.15:51
45'+1'
Entusiasmante il duello fisico tra il capitano grigiorosso Baschirotto ed il centravanti viola Piccoli.15:49
45'
Sei minuti di recupero.15:48
43'
Espulso anche un componente dello staff viola.15:46
42'
AMMONITI Dodo e Payero, che hanno scatenato la rissa.15:46
41'
Parapiglia in campo e tra le panchine!15:44
39'
RIGORE REVOCATO! La Penna spiega che viene punita la trattenuta di Piccoli su Baschirotto!15:43
38'
La Penna va a rivederla al monitor!15:41
38'
Check in progress sul contatto tra Piccoli e Baschirotto.15:41
36'
RIGORE FIORENTINA! Parisi serve Piccoli in area, l'attaccante prova a girarsi ma viene steso da Baschirotto!15:39
34'
Sembra aver preso le misure degli avversari la Cremonese, dopo una prima parte di tempo a tinte viola.15:37
33'
Buona palla di Fagioli che da sinistra disegna un cross verso il secondo palo: non ci arrivano nè Piccoli nè Parisi.15:36
29'
SOSTITUZIONE CREMONESE: Nicola toglie Warren Bondo, già ammonito e a rischio, e mette Alberto Grassi.15:32
27'
Taglio d'esterno di Fagioli: blocca Audero.15:30
26'
Bella azione viola: Ndour serve Dodo che va al tiro cross dalla destra: Audero agguanta tempestivamente la sfera.15:29
25'
Si scalda Grassi per la Cremonese: Nicola non sembra contento della prima fase di gara dei suoi.15:28
23'
Adesso prova a tenere palla e respirare un po' la Cremonese.15:26
20'
AMMONITO Warren Bondo, irruente in scivolata su Parisi.15:23
19'
Altra palla recuperata dai viola: Parisi serve Gudmundsson libero a sinistra, ma l'islandese è disturbato da Payero al momento del tiro.15:23
18'
Piccoli va via a Baschirotto e calcia da fuori area: Audero in presa comoda.15:21
18'
Pressing sempre molto alto da parte della Cremonese.15:21
16'
Gudmundsson entra in area da sinistra, finta un difensore e mette in mezzo un tiro cross che finisce tra le braccia di Audero.15:19
14'
MANDRAGORA! Servito da Dodo prova il sinistro dal limite: Audero sventa il pericolo e devia in angolo!15:17
13'
Risponde la Cremonese: Payero avanza sulla trequarti e prova il destro da fuori area: palla alta sulla traversa.15:16
12'
TRAVERSA DI PARISI! Cambio di gioco perfetto di Ranieri per Parisi accorso sul secondo palo: traversa piena!15:16
12'
Buona palla in area di Mandragora: libera Baschirotto.15:15
8'
Grande idea di Fagioli che libera Mandragora in area: tiro respinto in angolo.15:11
5'
PRIMO SQUILLO VIOLA! Fagioli tenta la botta dal limite dell'area, respinge Audero!15:10
5'
Bella apertura di Fagioli che lancia Gudmundsson a sinistra: l'islandese salta l'avversario ma si incarta al momento del tiro.15:09
2'
La Fiorentina si dispone in una sorta di 4-1-4-1, con Dodo arretrato in difesa, Parisi ala destra e Gudmundsson a sinistra.15:12
Fiorentina in divisa viola, Cremonese in completo bianco.15:03
Allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze è tutto pronto. Comincia la sfida FIORENTINA-CREMONESE!15:03
Un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Crans-Montana.15:02
Arbitra la sfida Federico La Penna di Roma, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Rossi e dal quarto uomo Bonacina. Marini e Gariglio rispettivamente al Var e Avar.14:46
La Cremonese deve fare a meno degli infortunati Collocolo e Sarmiento. Rientra Bondo in mezzo al campo dopo la Coppa d’Africa: ai suoi lati Vandeputte e Payero. Bonazzoli affianca Vardy in attacco, in difesa Folino per Bianchetti.14:43
La Fiorentina deve rinunciare agli indisponibili Dzeko, Lamptey e Fazzini. In panchina il nuovo arrivato Solomon e Kean, assente negli ultimi giorni per motivi personali: attacco affidato a Piccoli. Ranieri riprende il suo posto nei tre dietro.14:37
FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera con il 3-5-2: Audero – Terracciano, Baschirotto, Folino – Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella – Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Floriani, Bianchetti, Ceccherini, Faye, Zerbin, Grassi, Valoti, Lordkipanidze, Johnsen, Vazquez Sanabria, Moumbagnà. All. Nicola.14:36
FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina scende in campo con il 3-5-2: De Gea – Pongracic, Comuzzo, Ranieri – Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi – Gudmundsson, Piccoli. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Gosens, Fortini, Viti, Kospo, Nicolussi Caviglia, Sohm, Pablo Marì, Kean, Kouame, Solomon. All. Vanoli.14:30
La Cremonese invece si trova in una posizione di classifica più tranquilla: ventuno punti e dodicesimo posto per la squadra allenata da Nicola, che però ha perso due delle ultime tre gare giocate (0-2 contro il Napoli nell’ultimo turno.13:25
La Fiorentina è ultima in classifica con nove punti. Solo una vittoria in campionato per la squadra di Vanoli, che nell’ultimo turno ha perso a Parma 1-0: la zona salvezza dista sei lunghezze.13:25
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina e Cremonese, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di serie A.13:18
Fiorentina - Cremonese è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Cremonese sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente la Fiorentina si trova 19° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte); invece la Cremonese si trova 13° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28; la Cremonese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 21.
In casa la Fiorentina ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Udinese e il Parma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Lazio e il Napoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Parma perdendo 1-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Napoli perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.
Fiorentina e Cremonese si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 6 volte, la Cremonese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 6.
Fiorentina-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è imbattuta in tutti i 12 precedenti in Serie A contro la Cremonese, grazie a sei successi e sei pareggi; i viola hanno all'attivo più sfide senza mai perdere nella competizione solo contro Varese, Reggina e Catanzaro (tutte a quota 14).
La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in ben cinque delle ultime sette gare contro la Cremonese in tutte le competizioni (tra cui le due più recenti in Coppa Italia), dopo che aveva registrato un solo clean sheet nelle sette precedenti.
Dopo aver pareggiato le prime tre gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A tra il 1985 e il 1992, la Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre partite al Franchi contro i grigiorossi nel massimo campionato (l'ultima dei quali per 3-2 il 14 agosto 2022).
La Fiorentina ha perso 23 delle 52 partite disputate nel 2025 tra tutte le competizioni (18V, 11N) e solo una volta nella sua storia ha registrato più sconfitte in un singolo anno solare (24 nel 2001).
La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle sue ultime 10 partite casalinghe di Serie A (17 reti incassate nel parziale) e solo una volta ha registrato una striscia di incontri interni senza clean sheet più lunga nella sua storia nella competizione (12 tra il maggio 1937 e il febbraio 1938).
La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle sue ultime otto trasferte in Serie A, tante volte quante nelle 48 precedenti - dopo lo 0-0 con la Lazio, i grigiorossi potrebbero registrare due clean sheet esterni consecutivi per la prima volta in assoluto nel massimo torneo.
La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe restare a secco di gol in quattro match consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023.
Da una parte la Fiorentina è la squadra che ha subito più gol su sviluppi di calcio piazzato (13) in questo campionato, dall'altra nessuna formazione ha concesso meno reti della Cremonese su calcio da fermo (tre, al pari di Juventus e Lazio).
Nessun giocatore ha segnato più reti in partite casalinghe di Moise Kean nell'anno solare 2025 in Serie A: 10 in 16 match, al pari di Riccardo Orsolini (tra cui tutte le quattro del classe 2000 nel campionato in corso).
Solo Christian Pulisic (sei) e Lautaro Martínez (cinque) hanno segnato più gol in trasferta di Federico Bonazzoli (quattro, al pari di Andrea Pinamonti) in questo campionato. Il classe '97 della Cremonese ha realizzato due marcature contro la Fiorentina nel torneo, inclusa la sua prima rete in assoluto in Serie A: il 25 settembre 2019 proprio al Franchi con la maglia della Sampdoria.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: