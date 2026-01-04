La Fiorentina esce dal campo tra gli applausi del Franchi, che pare essersi ricongiunto con i propri giocatori. La squadra viola sembra più compatta con i quattro dietro ed ha meritato il successo, nonostante le difficoltà ad andare in gol. I viola raggiungono Pisa e Verona a quota dodici punti e nel prossimo turno affronteranno la Lazio all’Olimpico.

Kean al 92’ regala la vittoria alla squadra viola. Dopo un primo tempo dominato, nella ripresa la squadra di Vanoli continua a cercare il vantaggio ma la Cremonese appare più ordinata e compatta, anche se non tira praticamente mai in porta per almeno ottanta minuti. Vanoli chiude con il 4-2-4 e al 92’ Kean trova il gol vittoria: Solomon pennella un cross sul secondo palo per Fortini, il colpo di testa è respinto da Audero ma Kean si avventa sul pallone e firma la rete che vale il secondo successo in campionato della squadra viola.

La Fiorentina è ultima in classifica con nove punti. Solo una vittoria in campionato per la squadra di Vanoli, che nell’ultimo turno ha perso a Parma 1-0: la zona salvezza dista sei lunghezze.13:25

Arbitra la sfida Federico La Penna di Roma, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Rossi e dal quarto uomo Bonacina. Marini e Gariglio rispettivamente al Var e Avar.14:46

Comincia bene la Fiorentina che sembra a proprio agio nel 4-1-4-1 disegnato da Vanoli: tre occasioni nel primo quarto d’ora per i viola, che vanno vicini al gol con Fagioli, Parisi (traversa) e Mandragora. La Cremonese riesce a riorganizzarsi anche grazie agli accorgimenti del proprio tecnico, che toglie un nervoso (e ammonito) Bondo per Grassi. Verso il finale di tempo l’episodio più controverso: La Penna prima assegna un rigore ai viola per fallo di Baschirotto su Piccoli, poi lo toglie dopo l’intervento del Var e la On Field Review, sanzionando un fallo precedente dell’attaccante viola. Nervosismo in campo in panchina con un grosso parapiglia: ammoniti Dodo e Payero.15:58

Vanoli adesso ha schierato i suoi con un 4-2-4, con Solomon e Fortini sulle fasce e Kean e Piccoli in mezzo.16:56

Fiorentina - Cremonese è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Cremonese sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 187 Fuorigioco 37 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 22 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.1 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1

Attualmente la Fiorentina si trova 19° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte); invece la Cremonese si trova 13° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28; la Cremonese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 21.

In casa la Fiorentina ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Udinese e il Parma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Lazio e il Napoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Parma perdendo 1-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Napoli perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.

Fiorentina e Cremonese si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 6 volte, la Cremonese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 6.

Fiorentina-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è imbattuta in tutti i 12 precedenti in Serie A contro la Cremonese, grazie a sei successi e sei pareggi; i viola hanno all'attivo più sfide senza mai perdere nella competizione solo contro Varese, Reggina e Catanzaro (tutte a quota 14).

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in ben cinque delle ultime sette gare contro la Cremonese in tutte le competizioni (tra cui le due più recenti in Coppa Italia), dopo che aveva registrato un solo clean sheet nelle sette precedenti.

Dopo aver pareggiato le prime tre gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A tra il 1985 e il 1992, la Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre partite al Franchi contro i grigiorossi nel massimo campionato (l'ultima dei quali per 3-2 il 14 agosto 2022).

La Fiorentina ha perso 23 delle 52 partite disputate nel 2025 tra tutte le competizioni (18V, 11N) e solo una volta nella sua storia ha registrato più sconfitte in un singolo anno solare (24 nel 2001).

La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle sue ultime 10 partite casalinghe di Serie A (17 reti incassate nel parziale) e solo una volta ha registrato una striscia di incontri interni senza clean sheet più lunga nella sua storia nella competizione (12 tra il maggio 1937 e il febbraio 1938).

La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle sue ultime otto trasferte in Serie A, tante volte quante nelle 48 precedenti - dopo lo 0-0 con la Lazio, i grigiorossi potrebbero registrare due clean sheet esterni consecutivi per la prima volta in assoluto nel massimo torneo.

La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe restare a secco di gol in quattro match consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023.

Da una parte la Fiorentina è la squadra che ha subito più gol su sviluppi di calcio piazzato (13) in questo campionato, dall'altra nessuna formazione ha concesso meno reti della Cremonese su calcio da fermo (tre, al pari di Juventus e Lazio).

Nessun giocatore ha segnato più reti in partite casalinghe di Moise Kean nell'anno solare 2025 in Serie A: 10 in 16 match, al pari di Riccardo Orsolini (tra cui tutte le quattro del classe 2000 nel campionato in corso).

Solo Christian Pulisic (sei) e Lautaro Martínez (cinque) hanno segnato più gol in trasferta di Federico Bonazzoli (quattro, al pari di Andrea Pinamonti) in questo campionato. Il classe '97 della Cremonese ha realizzato due marcature contro la Fiorentina nel torneo, inclusa la sua prima rete in assoluto in Serie A: il 25 settembre 2019 proprio al Franchi con la maglia della Sampdoria.

