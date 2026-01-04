E con questa vittoria, l'Inter recupera la vetta della classifica raggiungendo quota 39 punti: i nerazzurri sono a +1 sul Milan e +2 sul Napoli. Bologna che resta 7° in classifica, ma la squadra di Italiano scivola a -7 dal quarto posto.
Dicevamo della statistica di Lautaro Martinez, che ha raggiunto quota 10 in campionato per la 7a stagione con la maglia dell’Inter. Nella storia dei nerazzurri solo altri tre giocatori hanno fatto meglio: Alessandro Altobelli (8 stagioni con almeno 10 gol), Giuseppe Meazza (9) e Benito Lorenzi (9).
L'Inter e Bologna tornereranno in campo in settimana per il turno infrasettimanale che chiuderà il girone d'andata. Felsinei in casa contro l'Atalanta, mercoledì 7 gennaio ale 18.30, mentre l'Inter farà visita a Parma alle 20.45.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Inter-Bologna e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:49
Partita senza storia, questa sera, a San Siro con l’Inter che si ‘vendica’ dopo aver perso proprio contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa. I nerazzurri vincono 3-1 e meriterebbero anche di più, considerando tutte le occasioni create dalla squadra di Chivu. A segno Zielinski, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con l’argentino che raggiunge quota 10 gol in questo campionato. Naufragio del Bologna che non vince da 5 gare in Serie A.22:46
90'+4'
E FINISCE QUI!!! Dominio totale dell'Inter che batte 3-1 il Bologna. A segno Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram. Di Castro il gol "della bandiera" per gli ospiti22:44
90'+3'
OCCHIO A PIO ESPOSITO!!! Buona palla di Sucic per Pio Esposito che si inserisce sul primo palo, ma non riesce a girarla verso lo specchio. Palla a lato22:42
90'+2'
Lavelli prova a lottare sulla destra, ma perde il pallone solo contro tre22:41
90'
4 minuti di recupero in questo secondo tempo22:39
89'
Giallo per Lykogiannis che commette fallo su Pio Esposito sull'out di sinistra22:38
86'
Rowe temporeggia per l'inserimento di Lykogiannis a sinistra, ma il suo cross finisce direttamente in fallo laterale22:36
85'
Contropiede pericoloso del Bologna, ma Orsolini non riesce a calciare dopo essere entrato in area. Rischio per l'Inter22:35
84'
5° gol in campionato per Santiago Castro22:34
84'
GOL! Inter-BOLOGNA 3-1. Rete di Santiago Castro. Guizzo degli ospiti con l’inserimento di Castro che batte Sommer sull’assist di Lykogiannis da calcio di punizione
DIMARCO SI MANGIA IL 2-0!!! Bel triangolo Dimarco-Lautaro a sinistra, il laterale azzurro continua fino all’ingresso in area ma poi calcia male, con Ravaglia che devia in angolo. C’era Thuram libero a centro area.21:57
47'
Sbaglia Akanji che favorisce il recupero palla di CASTRO, ma la sua conclusione non trova la porta di Sommer. Primo squillo del Bologna22:52
47'
Eccolo Vitik che piazza subito un tackle molto duro su Lautaro21:55
47'
Dentro anche Vitik in difesa al posto di Lucumì, quest'oggi battuto in ogni duello sia da Thuram che da Lautaro22:52
47'
DOPPIO CAMBIO BOLOGNA!!! Cambia parecchio Italiano che inserisce Pobega a centrocampo al posto di Moro21:54
46'
SI RIPARTE AL MEAZZA21:55
L’Inter dovrà quindi gestire “meglio” la mira sotto porta, dopo le tanti occasioni non sfruttate in queto primo tempo. Chivu ha poco altro da dire all’intervallo, considerando che anche in difesa - quando chiamati in causa - Akanji e gli altri hanno risposto presente. Bologna assente nei primi 45 minuti. Serve maggiore filtro a centrocampo: c’è troppa distanza tra i reparti e, ad ogni affondo, la squadra di Italiano rischia di prendere gol.21:40
6 palle gol create dall’Inter, oltre alla rete di Zielinski. Possiamo parlare di dominio della squadra di Chivu, tanto che l’1-0 al Bologna risulta stretto dopo questi primi 45 minuti. Solo una chance per gli ospiti col colpo di testa di Odgaard, finito di poco a lato. Occhio però a non chiudere la partita. Anche in Supercoppa l’Inter aveva fatto un grande primo tempo e poi...21:39
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Dominio Inter nei primi 45 minuti: 1-0 al Bologna grazie al gol di Zielinski21:37
45'+2'
Cambiaghi cerca la verticalizzazione per Odgaard, ma arriva la grande chiusura in diagonale di Dimarco21:36
45'+1'
Due minuti di recupero...21:34
45'
ANCORA LAUTARO!!! Combinazione Barella-Lautaro, l'argentino entra in area e calcia verso la porta ma arriva l'ennesima parata di Ravaglia che sta prendendo tutto (o quasi).21:34
43'
Odgaard a terra e i giocatori dell'Inter mettono palla fuori. Rumoreggia San Siro perché, in precedenza, il Bologna non aveva fatto lo stesso quando era rimasto a terra Thuram21:32
41'
DI NUOVO INTER!!! Palla dentro per Lautaro Martinez che va col colpo di testa, ma trova solo l'esterno della rete21:45
40'
2° gol in campionato per Zielinski dopo quello realizzato contro l'Hellas Verona21:30
39'
GOL! INTER-Bologna 1-0. Rete di Piotr Zielinski. Transizione vincente dell’Inter: tacco di Thuram che libera Lautaro Martinez, assist poi per Zielinski che col mancino batte Ravaglia. Vantaggio meritatissimo dei nerazzurri.
Bravo RAVAGLIA a dire di no al tiro ad incrociare di Lautaro Martinez. L'argentino era comunque in posizione di fuorigioco e, dopo la parata, arriva il fischio dell'arbitro21:45
36'
Inter che prova ad andare ancora avanti, ma l'arbitro ferma tutto per un fallo di Dimarco su Moro21:26
35'
BARELLA ANTICIPATO!!! Altra occasione per l'Inter con la palla rubata da Thuram su Lucumì, scarico per Barella che viene però anticipato da Lykogiannis proprio al momento del tiro21:24
33'
OCCASIONE BOLOGNA!!! Palla dentro per Odgaard che riesce ad andare di testa nonostante l'opposizione di Bastoni, girata che finisce di poco a lato. Prima chance per gli ospiti in questo primo tempo21:22
32'
Prova una conclusione, da fuori, Odgaard che però calcia altissimo21:20
31'
61% di possesso palla per l'Inter dopo la prima mezz'ora di gioco21:19
31'
Giallo anche per Bastoni per un intervento su Rowe. Due gialli consecutivi per i giocatori dell'Inter21:19
29'
Giallo per Calhanoglu dopo un intervento “aereo” su Odgaard e le conseguenti proteste.21:20
27'
Conclusione di Rowe parata a terra da Sommer. Poi il giocatore del Bologna viene accerchiato da quelli dell'Inter. I nerazzurri si lamentavano perché gli ospiti hanno continuato l'azione nonostante Thuram a terra21:16
26'
Intervento di Holm su Thuram che resta a terra dolorante, ma Guida lascia continuare21:15
25'
ANCORA INTER VICINA AL GOL!!! Bastoni sugli sviluppi del corner, da due passi, ma Ravaglia dice di no in due tempi21:13
25'
SUPER RAVAGLIA!!! Sinistro di Calhanoglu, deviato, pallone che si impenna e Ravaglia si distende in angolo. Ancora Inter pericolosa21:44
24'
Scintille in campo. Ferguson accerchiato da Akanji e Bastoni21:12
22'
Lautaro allarga per Dimarco, c'è spazio ma Holm scippa il pallone all'esterno nerazzurro21:11
20'
Altro intervento irruento di Lucumì. Questa volta su Lautaro Martinez dopo averlo fatto con Thuram qualche minuto fa. I giocatori dell'Inter vorrebbero il giallo per il difensore colombiano21:09
19'
THURAM A UN PASSO DAL GOL!!! Lautaro Martinez ruba palla a Lucumì, serve Thuram che viene anticipato però da Heggem al momento del tiro. Più che un errore del francese, è Lautaro ad aver servito un pallone "troppo morbido". Altra occasione per i nerazzurri21:08
18'
Fallo di Calhanoglu su Santiago Castro e richiamo verbale per il centrocampista turco21:06
16'
Palla sulla destra per Luis Henrique, ma il brasiliano non riesce a controllare sull'opposizione di Lykogiannis21:42
12'
Calcio di punizione guadagnato da Thuram a centrocampo per fallo di Lucumì. Subito grandi ritmi al Meazza21:02
11'
Cambiaghi e Rowe si cambiano posizione. L'ex Marsiglia passa a destra, il nazionale azzurro a sinistra21:00
10'
Solo dopo la parata di Ravaglia, l'arbitro alza il braccio. C'era fuorigioco e se Barella avesse segnato non sarebbe stato convalidato il gol.20:58
9'
ANCORA RAVAGLIA!!! Barella solo davanti a Ravaglia, ma per la terza volta il portiere del Bologna è decisivo20:58
9'
THURAM SI MANGIA IL GOL DEL VANTAGGIO!!! Gran palla di Lautaro Martinez per Thuram che è solo davanti a Ravaglia, ma il portiere del Bologna dice di no20:57
8'
Lautaro allarga per Barella che prova ad involarsi sulla destra, ma perde il rimpallo con Ferguson. Rimessa dal fondo per il Bologna. Spinge subito l'Inter con grande convinzione20:56
6'
INTER VICINA AL GOL!!! Thuram si coordina ma non riesce a calciare, c'è Lautaro Martinez che va col destro e Ravaglia si supera con un grande intervento20:59
5'
Akanji chiude Castro sul lancio di Ferguson, intanto rientra in campo Lautaro Martinez. Tutto ok per il capitano dell'Inter20:53
4'
Si ricomincia a giocare con l'Inter momentaneamente in 1020:52
3'
Chivu manda Pio Esposito a scaldarsi per precauzione, non avendo avuto ancora rassicurazioni da Lautaro Martinez20:52
3'
Lautaro Martinez resta a terra dolorante. Gioco fermo e lo staff medico dell'Inter è pronto ad entrare20:51
2'
Subito Inter in transizione con Lautaro Martinez fermato fallosamente da Heggem che gli rifila un pestone20:50
2'
Partita iniziata con qualche minuto di ritardo per un problema di qualche riflettore di San Siro...20:49
1'
SI PARTE AL MEAZZA!!! Primo possesso per gli ospiti20:49
Il direttore di gara sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Laudato e dal quarto ufficiale, il sig. Livio Marinelli. In sala VAR avremo Davide Ghersini (VAR) e Fabio Maresca (AVAR).19:33
Sono 193 i precedenti tra Inter e Bologna in tutte le competizioni. Il bilancio sorride ai nerazzurri, con 92 vittorie oltre a 44 pareggi e 57 hurrà per i Felsinei. Nella passata stagione l'Inter non è riuscita a battere il Bologna, col 2-2 casalingo e il ko del 20 aprile al Dall'Ara, col gol nel finale di Orsolini. Ko decisivo per far avvicinare il Napoli in classifica. E, appunto, due settimane fa la vittoria ai rigori del Bologna nella semifinale di Supercoppa (dopo l’1-1 dei tempi regolamentari).19:34
Nel Bologna out Bernardeschi, Bonifazi e il portiere titolare Skorupski. Solito turn over di Italiano che cambia tre quarti della difesa vista contro il Sassuolo: c’è solo Lucumì confermato. A centrocampo Ferguson al posto di Pobega, sulla linea di trequarti dentro Cambiaghi e Odgaard, confermato invece Rowe. Torna Castro che nel derby emiliano era partito dalla panchina.20:15
Inter senza Bonny, Darmian, Dumfries, Di Gennaro e Palacios infortunati. Chivu sceglie, quindi, lo stesso XI che ha battuto l’Atalanta, con Akanji a guidare la difesa. In panchina anche i giovani Cocchi, Cinquegrano e Lavelli.20:12
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Ravaglia - Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis - Moro, L.Ferguson - Cambiaghi, Odgaard, Rowe - S.Castro. All. Vincenzo Italiano. A disposizione: Pessina, Franceschelli - Casale, Zortea, De Silvestri, J.Miranda, Vitik - Fabbian, Freuler, Pobega, I.Sulemana - B.Dominguez, Orsolini, Dallinga, Immobile.20:10
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco - M.Thuram, Lautaro Martinez. All. Cristian Chivu. A disposizione: J.Martinez, Taho - de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Cocchi - Sucic, Frattesi, Cinquegrano, Mkhitaryan - Lavelli, Pio Esposito.20:02
Bologna, invece, che ha sì eliminato l’Inter in Supercoppa italiana, perdendo poi la finale col Napoli, ma non vince in campionato dal 22 novembre scorso. Dallo 0-3 sul campo dell'Udinese. Da allora quattro partite senza vittoria: sconfitte casalinghe contro Cremonese e Juventus e i pareggi contro Lazio e Sassuolo.19:30
Inter che deve rispondere alle vittorie di Milan e Napoli che hanno battuto, rispettivamente, Cagliari e Lazio. I nerazzurri di Chivu hanno chiuso l’anno col successo per 1-0 sul campo dell’Atalanta, ma anche con l’eliminazione dalla Supercoppa italiana proprio ad opera del Bologna. Inter che è in serie positiva, in campionato, da 4 partite consecuive.19:28
Benvenuti alla diretta scritta di Inter-Bologna, gara valida per la Giornata 18 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Meazza di Milano.19:26
PREPARTITA
Inter - Bologna è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Bologna sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
228
Fuorigioco
13
Rigori assegnati
6
Ammonizioni
28
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.5
Falli per cartellino
8.1
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025
Serie A
Juventus-Milan 0-0
18-10-2025
Serie A
Pisa-Verona 0-0
02-11-2025
Serie A
Milan-Roma 1-0
09-11-2025
Serie A
Genoa-Fiorentina 2-2
30-11-2025
Serie A
Pisa-Inter 0-2
04-12-2025
Coppa Italia
Lazio-Milan 1-0
27-12-2025
Serie A
Parma-Fiorentina 1-0
04-01-2026
Serie A
Inter-Bologna 3-1
Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 39 punti (frutto di 13 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Bologna si trova 7° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). L'Inter ha segnato 38 gol e ne ha subiti 15; il Bologna ha segnato 25 gol e ne ha subiti 17.
In casa l'Inter ha fatto 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Bologna ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, la Juventus e il Sassuolo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 3-1 mentre Il Bologna ha incontrato il Sassuolo pareggiando 1-1.
Inter e Bologna si sono affrontate 156 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 75 volte, il Bologna ha vinto 44 volte mentre i pareggi sono stati 37.
Inter-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter ha vinto solo una delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Bologna (2N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1P); inoltre, i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata solo in una delle otto più recenti gare contro i rossoblù nel torneo, il 9 marzo 2024, in una vittoria per 1-0 al Dall'Ara.
Il Bologna ha segnato in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro l'Inter; solo una squadra nella storia della competizione ha trovato la rete in almeno 15 gare esterne di fila contro i nerazzurri: il Milan, che arrivò a 20 tra il 1989 e il 2009.
L'Inter arriva da quattro vittorie di fila in campionato e potrebbe ottenere cinque successi di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A, l'ultima volta risale al periodo tra novembre 2024 e gennaio 2025 (sei in quel caso).
L'Inter ha registrato 12 vittorie e 4 sconfitte in 16 match di questo campionato; i nerazzurri potrebbero non registrare alcun pareggio nelle prime 17 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia.
L'Inter ha vinto la prima gara dell'anno solare in Serie A in tutte le precedenti sei occasioni (dal 2020 in avanti), serie record per i nerazzurri in questo tipo di incontri; dall'altra parte, il Bologna ha trovato appena un successo nella prima gara d'anno nel massimo campionato nelle precedenti 13 occasioni (5N, 7P), proprio a San Siro, contro il Milan nel 2016.
Il Bologna non vince da quattro partite di campionato (2N, 2P) e sotto la gestione di Vincenzo Italiano solo una volta i rossoblù hanno registrato almeno cinque match consecutivi senza successi in Serie A: sei tra lo scorso aprile e agosto.
Grazie a tre successi e tre pareggi, il Bologna è imbattuto da sei trasferte consecutive in Serie A; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato una serie esterna più lunga senza sconfitte in un singolo campionato risale a maggio 2024 (otto in quell'occasione, con Thiago Motta in panchina).
Inter (144) e Bologna (163) sono le due squadre che hanno subito il minor numero di tiri totali in questa stagione di Serie A. I nerazzurri sono anche la formazione con il valore più basso negli Expected Goals contro (14.4) nel torneo in corso.
Lautaro Martínez, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe andare in doppia cifra di reti per la settima stagione diversa in Serie A (superando Christian Vieri e Roberto Boninsegna - entrambi sei), solo Giuseppe Meazza (nove), Benito Lorenzi (nove) e Alessandro Altobelli (otto) contano più campionati diversi con almeno 10 gol con la maglia dell'Inter. El Toro ha inoltre tagliato quota 30 gol nel 2025 tra tutte le competizioni con l'Inter e solo nell'anno solare 2023 ha fatto meglio (37 reti in quel caso).
Sfida tra i due migliori marcatori dell'anno solare 2025 in Serie A: Riccardo Orsolini e Lautaro Martínez (entrambi 15 gol). In aggiunta, l'attaccante italiano ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sei sfide contro l'Inter in campionato (3G+2A), dopo che non era stato coinvolto in alcun gol nelle sue prime otto gare contro i nerazzurri in Serie A.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: