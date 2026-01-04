Dicevamo della statistica di Lautaro Martinez, che ha raggiunto quota 10 in campionato per la 7a stagione con la maglia dell’Inter. Nella storia dei nerazzurri solo altri tre giocatori hanno fatto meglio: Alessandro Altobelli (8 stagioni con almeno 10 gol), Giuseppe Meazza (9) e Benito Lorenzi (9).

E con questa vittoria, l'Inter recupera la vetta della classifica raggiungendo quota 39 punti: i nerazzurri sono a +1 sul Milan e +2 sul Napoli. Bologna che resta 7° in classifica, ma la squadra di Italiano scivola a -7 dal quarto posto.

Inter che deve rispondere alle vittorie di Milan e Napoli che hanno battuto, rispettivamente, Cagliari e Lazio. I nerazzurri di Chivu hanno chiuso l’anno col successo per 1-0 sul campo dell’Atalanta, ma anche con l’eliminazione dalla Supercoppa italiana proprio ad opera del Bologna. Inter che è in serie positiva, in campionato, da 4 partite consecuive.19:28

Bologna, invece, che ha sì eliminato l’Inter in Supercoppa italiana, perdendo poi la finale col Napoli, ma non vince in campionato dal 22 novembre scorso. Dallo 0-3 sul campo dell'Udinese. Da allora quattro partite senza vittoria: sconfitte casalinghe contro Cremonese e Juventus e i pareggi contro Lazio e Sassuolo.19:30

Inter senza Bonny, Darmian, Dumfries, Di Gennaro e Palacios infortunati. Chivu sceglie, quindi, lo stesso XI che ha battuto l’Atalanta, con Akanji a guidare la difesa. In panchina anche i giovani Cocchi, Cinquegrano e Lavelli.20:12

Nel Bologna out Bernardeschi, Bonifazi e il portiere titolare Skorupski. Solito turn over di Italiano che cambia tre quarti della difesa vista contro il Sassuolo: c’è solo Lucumì confermato. A centrocampo Ferguson al posto di Pobega, sulla linea di trequarti dentro Cambiaghi e Odgaard, confermato invece Rowe. Torna Castro che nel derby emiliano era partito dalla panchina.20:15

Sono 193 i precedenti tra Inter e Bologna in tutte le competizioni. Il bilancio sorride ai nerazzurri, con 92 vittorie oltre a 44 pareggi e 57 hurrà per i Felsinei. Nella passata stagione l'Inter non è riuscita a battere il Bologna, col 2-2 casalingo e il ko del 20 aprile al Dall'Ara, col gol nel finale di Orsolini. Ko decisivo per far avvicinare il Napoli in classifica. E, appunto, due settimane fa la vittoria ai rigori del Bologna nella semifinale di Supercoppa (dopo l’1-1 dei tempi regolamentari).19:34

Il direttore di gara sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Laudato e dal quarto ufficiale, il sig. Livio Marinelli. In sala VAR avremo Davide Ghersini (VAR) e Fabio Maresca (AVAR).19:33

Solo dopo la parata di Ravaglia, l'arbitro alza il braccio. C'era fuorigioco e se Barella avesse segnato non sarebbe stato convalidato il gol.20:58

Odgaard a terra e i giocatori dell'Inter mettono palla fuori. Rumoreggia San Siro perché, in precedenza, il Bologna non aveva fatto lo stesso quando era rimasto a terra Thuram21:32

L’Inter dovrà quindi gestire “meglio” la mira sotto porta, dopo le tanti occasioni non sfruttate in queto primo tempo. Chivu ha poco altro da dire all’intervallo, considerando che anche in difesa - quando chiamati in causa - Akanji e gli altri hanno risposto presente. Bologna assente nei primi 45 minuti. Serve maggiore filtro a centrocampo: c’è troppa distanza tra i reparti e, ad ogni affondo, la squadra di Italiano rischia di prendere gol.21:40

Inter - Bologna è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 39 punti (frutto di 13 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Bologna si trova 7° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

L'Inter ha segnato 38 gol e ne ha subiti 15; il Bologna ha segnato 25 gol e ne ha subiti 17.

In casa l'Inter ha fatto 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Bologna ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, la Juventus e il Sassuolo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 3-1 mentre Il Bologna ha incontrato il Sassuolo pareggiando 1-1.

Inter e Bologna si sono affrontate 156 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 75 volte, il Bologna ha vinto 44 volte mentre i pareggi sono stati 37.

