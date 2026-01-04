Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Roma! Massa manda i titoli di coda di un match molto acceso, conclusosi con una vittoria del Napoli per 0-2. Dopo le reti di Spinazzola e Rrahmani nel primo tempo, nella ripresa si assiste ad una gara totalmente diversa, caratterizzata da un aumento del livello agonistico e da una vera e propria pioggia di cartellini sul finale. Nei secondi 45' sono poche le vere occasioni pericolose, figura principalmente la mancata precisione nel colpo di testa da parte di Elmas che getta via la chance del tris azzurro, da lì in poi si accende il match. Dapprima doppio giallo per Noslin che compie fallo tattico su Buongiorno, poi al minuto 88' una breve ressa scaturita dallo scontro tra Mazzocchi e Marusic, entrambi espulsi in maniera diretta alla fine di quest'ultima. Lazio e Napoli che concludono in nove e dieci uomini, gara che termina al 95'.
Con l'odierno trionfo, il Napoli si proietta a quota 37 punti, resta invece invariata la situazione della Lazio. Uomini di Sarri e Conte che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Fiorentina e Verona.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO DI MASSA! Lazio-Napoli termina 0-2.14:27
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Piccinini, si giocherà fino al 95'.14:22
89'
Ultimo giro d'orologio della ripresa, poi sarà recupero.14:21
89'
Ultimi minuti letteralmente di fuoco, piopggia di cartellini dopo lo scontro molto acceso tra Marusic e Mazzocchi che lasciano Lazio e Napoli in nove ed in dieci.14:21
88'
ESPULSIONE DIRETTA Adam Marusic: scontro troppo acceso con Mazzocchi.14:20
87'
ESPULSIONE DIRETTA Pasquale Mazzocchi: scontro eccessivo con Marusic.14:19
87'
Sostituzione Lazio: fuori anche Mattia Zaccagni, dentro Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma.14:19
86'
Sostituzione Napoli: esce dal campo Eljif Elmas, lo sostituisce Giuseppe Ambrosino.14:18
86'
Sostituzione Napoli: fuori Rasmus Højlund, dentro Noa Lang.14:18
83'
Lazio che affronta ora gli ultimi minuti del match con un uomo in meno, palleggia il Napoli.14:15
82'
AMMONITO Alessio Romagnoli: altra ammonizione a carico della Lazio.14:19
81'
ESPULSO/DOPPIO GIALLO Tijjani Noslin: punito il fallo tattico su Buongiorno.14:12
80'
Ultimi 600'' di gioco, poi sarà lasciato spazio all'extra-time.14:11
80'
Numerosi cambi effettuati, ancora due sostituzioni spendibili da entrambi i tecnici delle due squadre.14:11
79'
Sostituzione Napoli: fuori l'ammonito Amir Rrahmani, lo sostituisce Alessandro Buongiorno.14:09
79'
Sostituzione Napoli: fuori Leonardo Spinazzola, dentro Miguel Gutiérrez.14:09
78'
OCCASIONE NAPOLI! Cross preciso di Mazzocchi sul secondo palo, sul suggerimento si presenta Elmas che colpisce di testa schiacciando a terra, conclusione imprecisa che a pochi passi da Provedel termina sul fondo.14:09
76'
Lazio che sfrutta bene il campo aperto imbastendo una manovra rapida, Zaccagni spedisce verso la porta Isaksen che sfida Juan Jesus, mantiene bene la posizione il numero 5 del Napoli che concede soltanto il calcio d'angolo.14:07
75'
Suggerimento profondo per Lazzari che è fresco e può scattare, Jesus legge bene la traiettoria e con il corpo protegge la sfera tornando da Rrahmani.14:06
72'
Inserite forze fresche da entrambi i tecnici, superate le porte degli ultimi venti di gioco più recupero.14:02
71'
Sostituzione Lazio: fuori Danilo Cataldi, dentro per lui Reda Belahyane.14:02
71'
Sostituzione Lazio: esce dal campo Matteo Cancellieri, lo sostituisce Gustav Isaksen.14:01
70'
Sostituzione Napoli: non può proseguire David Neres Campos, subentra al suo posto Pasquale Mazzocchi.14:01
69'
AMMONITO Amir Rrahmani: scontro verbale con Noslin.14:00
69'
AMMONITO Tijjani Noslin: scontro acceso con Rrahmani.14:00
69'
Momento di tensione tra Noslin e un giocatore avversario, Massa costretto ad utilizzare il cartellino per sedare le scintille.13:59
67'
Si muove qualcosa lungo le panchine, tempo di alcune sostituzioni.13:58
67'
Resta a terra Neres che lamenta un dolore alla caviglia sinistra, Lobotka mette fuori il pallone per valutare le condizioni del numero 7 del Napoli.13:57
66'
Prosegue il possesso del Napoli, Lazio che opta per un pressing moderato in attesa della riconquista del pallone.13:56
64'
AMMONITO Danilo Cataldi: secondo giallo della sfida, anche questo a carico della Lazio.13:56
62'
Sostituzione Lazio: esce dal campo Luca Pellegrini, lo sostituisce Manuel Lazzari.13:55
58'
Suggerimento profondo di Gila verso Noslin, interviene Spinazzola che devia in fallo laterale.13:55
55'
Palleggio del Napoli in attesa dello spazio giusto, attende la Lazio nella propria metà di campo.13:46
53'
Azione di forza di Hojlund che calcia con potenza verso il primo palo ma colpisce soltanto l'esterno della rete, rinvio dal fondo per Provedel.13:44
52'
Cross di Neres verso il secondo palo, Spinazzola tenta il colpo di testa ma non riesce ad indirizzare verso lo specchio.13:43
50'
Palla lunga di Guendouzi in costruzione, il suggerimento è per Noslin ma Rrahmani legge bene la traiettoria ed interviene di testa.13:40
48'
Cross al centro dell'area azzurra su cui prova a piombare Noslin, interviene Savic che si tuffa e fa sua la sfera.13:39
46'
Il primo possesso della ripresa è giostrato dalla Lazio.13:38
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.13:38
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.13:20
Si chiude dopo un discreto recupero il primo tempo all'Olimpico, parziale fisso sullo 0-2 che sorride momentaneamente al Napoli. Gara che inizia con ritmi subito alti, ad avere la prima chance è la Lazio che al minuto 8' con Noslin si affaccia in area avversaria, ottenendo però solo il corner. Vantaggio ospite che arriva al minuto 13', con Spinazzola che finalizza un preciso assist di Matteo Politano. Il Napoli monopolizza il possesso ed al minuto 32', da una palla inattiva battuta dal solito Politano, Rrahmani crea il raddoppio con una forte incornata. Un solo ammonito, Mattia Zaccagni, al minuto 43'.13:20
45'+3'
FISCHIO DI MASSA: termina il primo tempo.13:19
45'+3'
Elmas salta Guendouzi, poi perde per un attimo il pallone ma lo recupera immediatamente subendo anche un fallo che fa riorganizzare gli schieramenti.13:19
45'+2'
Pressing alto dei Biancocelesti nel tentativo di riconquista del pallone, palleggia rapidamente il Napoli.13:18
45'+1'
Rinvio lungo di Provedel sulla pressione di Hojlund, palla persa però dalla Lazio e sfera che torna alla retroguardia del Napoli.13:17
45'
Tre minuti addizionali, si giocherà fino al 48'.13:16
44'
Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile assegnazione del recupero.13:16
43'
AMMONITO Mattia Zaccagni: prima ammonizione estratta finora da Massa in questo match.13:15
40'
Scocca il 40', 0-2 il parziale a Roma.13:15
38'
TRAVERSA DI ELMAS! Neres compie una rapida discesa lungo l'out di destra, poi mette in mezzo un preciso traversone su cui svetta Elmas colpendo il legno orizzontale. Si salva la Lazio in questa occasione.13:10
36'
Basic resta a terra dopo un contrasto di gioco, Massa applica la regola del vantaggio tra le proteste generali dei giocatori laziali.13:08
34'
OCCASIONE LAZIO! Noslin a tu per tu con Milinkovic non riesce a dribblare e perde l'attimo per la conclusione, poi il centravanti scarica per Cancellieri ma lo specchio è chiuso.13:06
32'
GOL! GOL RRAHMANI! Lazio-NAPOLI: 0-2. Raddoppiano gli Azzurri al minuto 32', la rete è di Amir Rrahmani! Dagli sviluppi di un calcio piazzato battuto perfettamente da Politano, Raahmani compie un inserimento rapido e colpisce di testa battendo Provedel. Napoli che allunga le distanze, assist servito ancora una volta da Matteo Politano.
Tocco con la mano di Noslin, punizione per il Napoli dai 30 metri.13:01
28'
Lunga manovra del Napoli che ottiene un prezioso calcio d'angolo, Politano sul punto di battuta.12:58
25'
Spinazzola ancora una volta pericoloso lungo il lato sinistro dell'area avversaria, stavolta si immola Gila che in spaccata devia la conclusione dell'ex Roma.12:56
25'
Fase di possesso prolungato da parte degli Azzurri di Conte, Lazio che attende pazientemente.12:56
23'
Elmas salta e lascia sul posto un giocatore avversario, poi si insedia in area di rigore laziale ma nel tentativo di cross colpisce con un braccio, punizione a favore della Lazio.12:54
20'
Cancellieri resta a terra dopo un contrasto a palla lontana con Spinazzola, proteste dei giocatori della Lazio ma per Massa non c'è nulla e si prosegue con un corner a favore del Napoli.12:53
18'
Noslin compie un tocco di ritorno impreciso per Guendouzi e da il via alla ripartenza del Napoli, squadra di casa che è però ben posizionata e non lascia spazi.12:49
15'
Romagnoli ancora una volta costretto ad immolarsi di testa, calcio d'angolo a favore del Napoli, batte Politano che scambia corto con Neres.12:47
13'
GOL! GOL SPINAZZOLA! Lazio-NAPOLI: 0-1. Arriva al minuto 13' la rete del vantaggio ospite, il timbro è messo da Leonardo Spinazzola! Anticipo efficace di Di Lorenzo che recupera un ottimo pallone, poi appoggia su Politano che con una serie di finte elude Guendouzi e mette al centro un cross morbido su cui piomba con il piattone Spinazzola, finalizzando l'azione. Napoli in vantaggio, assist a cura di Matteo Politano.
Schema mal riuscito al Napoli, suggerimento di Lobotka che termina sul fondo e sarà quindi rinvio per Provedel.12:43
11'
Fallo commesso da Guendouzi su Elmas, palla inattiva dai 25 metri a favore del Napoli. Sul punto di battuta Politano e Lobotka.12:42
8'
OCCASIONE LAZIO! Cancellieri è ispiratissimo, altro pallone recuperato e poi cross al centro dell'area azzurra, viene pescato Noslin che a pochi passi da Savic preferisce l'assist alla conclusione in porta: soltanto calcio d'angolo per i Biancocelesti.12:40
6'
Chance dalla bandierina che si conclude con un nulla di fatto, possesso Lazio.12:38
6'
Cross flebile di Politano con il destro, Romagnoli non rischia e rinvia di testa concedendo, però, il corner.12:36
4'
Jesus costretto al fallo tattico su Cancellieri, punizione a favore della Lazio dalla metà campo.12:35
2'
Filtrante efficace di Hojlund per Spinazzola, poi l'esterno prova a ricambiare l'assist con un traversone morbido ma la minaccia viene allontanata da Cancellieri.12:33
1'
Il primo pallone del match è amministrato dal Napoli.12:31
1'
PARTITI! Al via Lazio-Napoli.12:31
Fischio d'inizio programmato alle ore 12:30.12:15
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.12:15
FORMAZIONI UFFICIALI: NAPOLI (3-4-3). Ospiti che rispondono con: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo-Rrahmani-Jesus; Politano-McTominay-Lobotka-Spinazzola; Neres-Hojlund-Elmas. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Olivera, Buongiorno, Gutierrez, Mazzocchi, Marianucci, Prisco, Lang, Ambrosini, Meret, Contini.12:15
A coadiuvare il fischietto ligure sono designati gli assistenti di linea Meli-Costanzo; il IV uomo ufficiale sarà il Sig. Piccinini; postazione VAR presidiata dal Sig. Di Paolo, ausiliato dall'A.VAR Doveri.11:59
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Davide Massa, della sezione di Imperia.11:59
Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma, è tempo di Lazio-Napoli! Domenica di A che si apre con un big match, a scendere in campo sono Biancocelesti e Azzurri in una sfida che mette in palio tre punti fondamentali. Attualmente, la Lazio è fissa al 9^ posto con 24 punti totali e mantiene una condizione dì imbattibilità che perdura da quattro gare; 3^ posizione, invece, quella presidiata dal Napoli che ha sinora totalizzato 34 punti e proviene da una vittoria in trasferta, per 0-2, ai danni della Cremonese.11:59
Benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Napoli, gara valida per il turno numero 18 del campionato di Serie A Enilive.11:58
Lazio - Napoli è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - Napoli sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente la Lazio si trova 9° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 37 punti (frutto di 12 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). La Lazio ha segnato 18 gol e ne ha subiti 14; il Napoli ha segnato 26 gol e ne ha subiti 13.
In casa la Lazio ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e l'Udines ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, l'Udinese e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese pareggiando 1-1 mentre Il Napoli ha incontrato la Cremonese vincendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol.
Lazio e Napoli si sono affrontate 138 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 41 volte, il Napoli ha vinto 54 volte mentre i pareggi sono stati 43.
Lazio-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio è imbattuta da cinque incontri di Serie A contro il Napoli (3V, 2N), dopo che aveva perso ben 10 dei 12 precedenti (2V); l'ultima volta che i biancocelesti hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitte contro i partenopei nel torneo risale al 1965 (13 in quell'occasione).
Napoli e Lazio hanno pareggiato le ultime due sfide di Serie A allo Stadio Olimpico, dopo una serie di 10 incontri consecutivi senza mai terminare il match in equilibrio (due successi capitolini e otto azzurri); queste due squadre non hanno mai terminato più gare consecutive in parità in casa dei biancocelesti nella competizione.
Antonio Conte ha perso entrambi i confronti con Maurizio Sarri in Serie A, due ko risalenti alla stagione 2019/20 (1-2 in casa, 0-2 in trasferta) quando i due tecnici guidavano rispettivamente Inter e Juventus: l'attuale allenatore della Lazio è l'unico contro cui il tecnico del Napoli è sempre uscito sconfitto tra quelli affrontati almeno due volte in carriera nei cinque principali campionati europei e potrebbe al contempo diventare il terzo contro cui perde tre incontri in questi tornei, dopo Pep Guardiola e Massimiliano Allegri.
La Lazio ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), incluse le due più recenti; l'ultima volta che i biancocelesti hanno registrato almeno tre pareggi di fila in Serie A risale al novembre-dicembre 2018 (quattro in quel caso con Simone Inzaghi allenatore).
La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle otto partite casalinghe disputate in questa Serie A, tante volte quante nelle 27 precedenti - i biancocelesti potrebbero registrare almeno sei clean sheet nelle loro prime nove gare interne in un singolo massimo torneo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1997/98 (sei) e il 2001/02 (sette).
Solo il Milan (18) ha guadagnato più punti del Napoli (16 in 8 gare) nelle sfide tra le prime 10 squadre attualmente in classifica in Serie A; viceversa, soltanto l'Atalanta (4) ha ottenuto meno punti della Lazio (5 in 8 match) nei confronti tra queste formazioni.
Il Napoli arriva da tre vittorie di fila tra tutte le competizioni senza subire gol e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi ma anche quattro clean sheet di fila per la prima volta in questa stagione.
Napoli e Lazio sono le due squadre che hanno subito il minor numero di reti nel 1° tempo in questa stagione di Serie A (quattro entrambe).
Gustav Isaksen ha realizzato due gol contro il Napoli in campionato (entrambi nelle due gare più recenti contro i partenopei), contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A (due anche contro il Bologna). Il danese, nonostante abbia giocato solo 11 partite in questo campionato, è il giocatore della Lazio con più tiri in porta (nove).
Rasmus Højlund ha realizzato nove gol in 20 presenze ufficiali con il Napoli nel 2025/26 e potrebbe andare in doppia cifra di reti con il minor numero di presenze da quando gioca nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (fin qui il suo record per tagliare il traguardo delle 10 reti stagionali sono le prime 28 presenze nel 2023/24 con il Manchester United). Il classe 2003 è anche il giocatore di Serie A che ha realizzato più gol dal mese di dicembre 2025 (all comps): cinque reti in sette presenze con il Napoli; questi cinque gol sono arrivati con solo 10 tiri in porta.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: