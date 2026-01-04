Con l'odierno trionfo, il Napoli si proietta a quota 37 punti, resta invece invariata la situazione della Lazio. Uomini di Sarri e Conte che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Fiorentina e Verona.

Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Roma! Massa manda i titoli di coda di un match molto acceso, conclusosi con una vittoria del Napoli per 0-2. Dopo le reti di Spinazzola e Rrahmani nel primo tempo, nella ripresa si assiste ad una gara totalmente diversa, caratterizzata da un aumento del livello agonistico e da una vera e propria pioggia di cartellini sul finale. Nei secondi 45' sono poche le vere occasioni pericolose, figura principalmente la mancata precisione nel colpo di testa da parte di Elmas che getta via la chance del tris azzurro, da lì in poi si accende il match. Dapprima doppio giallo per Noslin che compie fallo tattico su Buongiorno, poi al minuto 88' una breve ressa scaturita dallo scontro tra Mazzocchi e Marusic, entrambi espulsi in maniera diretta alla fine di quest'ultima. Lazio e Napoli che concludono in nove e dieci uomini, gara che termina al 95'.

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma, è tempo di Lazio-Napoli! Domenica di A che si apre con un big match, a scendere in campo sono Biancocelesti e Azzurri in una sfida che mette in palio tre punti fondamentali. Attualmente, la Lazio è fissa al 9^ posto con 24 punti totali e mantiene una condizione dì imbattibilità che perdura da quattro gare; 3^ posizione, invece, quella presidiata dal Napoli che ha sinora totalizzato 34 punti e proviene da una vittoria in trasferta, per 0-2, ai danni della Cremonese.11:59

Noslin compie un tocco di ritorno impreciso per Guendouzi e da il via alla ripartenza del Napoli, squadra di casa che è però ben posizionata e non lascia spazi.12:49

Suggerimento profondo per Lazzari che è fresco e può scattare, Jesus legge bene la traiettoria e con il corpo protegge la sfera tornando da Rrahmani.14:06

Quale è stato il risultato finale di Lazio - Napoli? La gara tra Lazio e Napoli si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Napoli? I marcatori del Napoli sono stati Leonardo Spinazzola al 13' e Amir Rrahmani al 32'

PREPARTITA

Lazio - Napoli è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Napoli sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 180 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 30 Espulsioni 1 Cartellini per partita 5.1 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1

Attualmente la Lazio si trova 9° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 37 punti (frutto di 12 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Lazio ha segnato 18 gol e ne ha subiti 14; il Napoli ha segnato 26 gol e ne ha subiti 13.

In casa la Lazio ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e l'Udines ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, l'Udinese e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese pareggiando 1-1 mentre Il Napoli ha incontrato la Cremonese vincendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol.

Lazio e Napoli si sono affrontate 138 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 41 volte, il Napoli ha vinto 54 volte mentre i pareggi sono stati 43.

Lazio-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio è imbattuta da cinque incontri di Serie A contro il Napoli (3V, 2N), dopo che aveva perso ben 10 dei 12 precedenti (2V); l'ultima volta che i biancocelesti hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitte contro i partenopei nel torneo risale al 1965 (13 in quell'occasione).

Napoli e Lazio hanno pareggiato le ultime due sfide di Serie A allo Stadio Olimpico, dopo una serie di 10 incontri consecutivi senza mai terminare il match in equilibrio (due successi capitolini e otto azzurri); queste due squadre non hanno mai terminato più gare consecutive in parità in casa dei biancocelesti nella competizione.

Antonio Conte ha perso entrambi i confronti con Maurizio Sarri in Serie A, due ko risalenti alla stagione 2019/20 (1-2 in casa, 0-2 in trasferta) quando i due tecnici guidavano rispettivamente Inter e Juventus: l'attuale allenatore della Lazio è l'unico contro cui il tecnico del Napoli è sempre uscito sconfitto tra quelli affrontati almeno due volte in carriera nei cinque principali campionati europei e potrebbe al contempo diventare il terzo contro cui perde tre incontri in questi tornei, dopo Pep Guardiola e Massimiliano Allegri.

La Lazio ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), incluse le due più recenti; l'ultima volta che i biancocelesti hanno registrato almeno tre pareggi di fila in Serie A risale al novembre-dicembre 2018 (quattro in quel caso con Simone Inzaghi allenatore).

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle otto partite casalinghe disputate in questa Serie A, tante volte quante nelle 27 precedenti - i biancocelesti potrebbero registrare almeno sei clean sheet nelle loro prime nove gare interne in un singolo massimo torneo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1997/98 (sei) e il 2001/02 (sette).

Solo il Milan (18) ha guadagnato più punti del Napoli (16 in 8 gare) nelle sfide tra le prime 10 squadre attualmente in classifica in Serie A; viceversa, soltanto l'Atalanta (4) ha ottenuto meno punti della Lazio (5 in 8 match) nei confronti tra queste formazioni.

Il Napoli arriva da tre vittorie di fila tra tutte le competizioni senza subire gol e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi ma anche quattro clean sheet di fila per la prima volta in questa stagione.

Napoli e Lazio sono le due squadre che hanno subito il minor numero di reti nel 1° tempo in questa stagione di Serie A (quattro entrambe).

Gustav Isaksen ha realizzato due gol contro il Napoli in campionato (entrambi nelle due gare più recenti contro i partenopei), contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A (due anche contro il Bologna). Il danese, nonostante abbia giocato solo 11 partite in questo campionato, è il giocatore della Lazio con più tiri in porta (nove).

Rasmus Højlund ha realizzato nove gol in 20 presenze ufficiali con il Napoli nel 2025/26 e potrebbe andare in doppia cifra di reti con il minor numero di presenze da quando gioca nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (fin qui il suo record per tagliare il traguardo delle 10 reti stagionali sono le prime 28 presenze nel 2023/24 con il Manchester United). Il classe 2003 è anche il giocatore di Serie A che ha realizzato più gol dal mese di dicembre 2025 (all comps): cinque reti in sette presenze con il Napoli; questi cinque gol sono arrivati con solo 10 tiri in porta.

