Operazione riscatto per il Torino dell'ex Baroni, che torna nel suo vecchio stadio per cancellare la brutta sconfitta casalinga contro il Cagliari e ottenere la terza vittoria in quattro partite. Fuori casa i granata hanno conquistato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque sfide.16:41

La direzione di gara è affidata a Rapuano di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Monaco e dal quarto ufficiale Di Marco. Maggioni e Pezzuto sono invece gli addetti alla sala Var.16:43

Le scelte di Baroni: ritorna Coco dalla Coppa d'Africa e si riprende il suo posto nel trio difensivo con Maripan e Ismajli. In panchina Asllani (partenza imminente per lui), viene scelto allora Ilkhan in coppia con Gineitis. Non al meglio Pedersen, sulle corsie ci sono Lazaro e Aboukhal, mentre Vlasic agirà a supporto del tandem formato da Adams e il grande ex Simeone.17:10

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Verona - Torino? La gara tra Verona e Torino si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Verona - Torino? L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Verona - Torino sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Verona - Torino? La partita si gioca a Verona In che stadio si gioca Verona - Torino? Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 4 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Verona - Torino? La gara tra Verona e Torino si è conclusa con il risultato di 0-3 Chi sono stati i marcatori della partita Verona - Torino? I marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 10', Cesare Casadei al 87' e Alieu Njie al 91'

PREPARTITA

Verona - Torino è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Torino sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 63 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.5 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2 04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3

Attualmente il Verona si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte); invece il Torino si trova 11° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

Il Verona ha segnato 13 gol e ne ha subiti 28; il Torino ha segnato 20 gol e ne ha subiti 28.

In casa il Verona ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Milan e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 0-3 mentre Il Torino ha incontrato il Cagliari perdendo 1-2.

Verona e Torino si sono affrontate 62 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 10 volte, il Torino ha vinto 25 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Verona-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino è rimasto imbattuto in ben 16 delle ultime 17 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (6V, 10N): l'unico ko nel parziale è arrivato il 25 febbraio 2018, 2-1 gialloblù grazie a una doppietta di Mattia Valoti (rete di M'Baye Niang per il momentaneo pareggio).

Il Torino è la squadra contro cui il Verona ha pareggiato più incontri in Serie A: ben 27, in 62 confronti (10V, 25P) - tuttavia, solo tre delle ultime otto sfide tra queste due formazioni sono terminate in equilibrio (completano il parziale cinque successi granata).

Il Torino ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Hellas Verona e per i granata si tratta della striscia aperta di successi esterni più lunga nella competizione; in generale, solo due volte i granata hanno fatto meglio contro una singola avversaria: cinque contro lo stesso Hellas Verona tra il 1992 e il 2015 e sei contro il Modena tra il 1939 e il 1948.

L’Hellas Verona ha vinto il suo ultimo match casalingo in Serie A (3-1 vs Atalanta) e potrebbe registrare due successi interni di fila nel massimo torneo per la prima volta sotto la gestione di Paolo Zanetti e per la prima volta in generale dal periodo aprile-maggio 2024 (vs Udinese e Fiorentina in quel caso).

Il Torino ha vinto l'ultima trasferta in campionato (1-0 contro il Sassuolo) e potrebbe ottenere due successi fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dall'agosto-settembre 2024 (contro Venezia e proprio Hellas Verona in quel caso).

Il Torino è rimasto imbattuto nel primo match di un anno solare nelle ultime sei gare in Serie A (4V, 2N): i granata non perdono questo particolare incontro dal 2019 (2-3 vs Roma, con Walter Mazzarri in panchina) – in questo parziale è compreso anche un pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona nel 2023 (reti di Djuric per gli scaligeri e Miranchuk per i granata).

Si affrontano le due squadre che hanno fatto più ricorso al contropiede in questo campionato: 26 l’Hellas Verona e 24 il Torino, che sono anche le due formazioni che hanno segnato più reti a seguito di questa particolare situazione di gioco nel torneo (quattro ciascuna). I gialloblù detengono anche il record di conclusioni a seguito di un contropiede (22), davanti ai granata e alla Juventus (20 a testa).

L'Hellas Verona (281) è la squadra che ha commesso il maggior numero di falli in questo campionato, al quarto posto troviamo il Torino (245, al pari del Como), tra loro il Cagliari (272) e la Roma (246); gli scaligeri sono anche la formazione che ha subito meno falli (127) in questa Serie A.

Solamente Nico Paz (21) conta più tiri in porta rispetto a Giovane in questa Serie A: 20 in 16 incontri per una media di 1.25 conclusioni nello specchio a partita. Nell’epoca del torneo a 20 squadre, solamente un giocatore dell’Hellas Verona ha registrato una media di tiri in porta a incontro superiore tra quelli con almeno cinque presenze in un singolo massimo torneo: Luca Toni (1.56 nel 2013/14, 1.26 nel 2014/15).

Da inizio novembre nessun giocatore ha preso parte a più gol in Serie A di Nikola Vlasic: sette, al pari di Lautaro Martínez, frutto di cinque marcature e due assist per il croato; in più, con una rete realizzata in questo incontro il classe '97 stabilirebbe inoltre il suo record di reti in carriera in una singola stagione nei cinque principali campionati europei (cinque nel 2025/26, come nel 2022/23 e nel 2024/25).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: