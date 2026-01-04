Seconda sconfitta consecutiva per il Verona, travolto al Bentegodi dal Torino dell'ex Baroni. Inizia male la serata dei gialloblù, l'errore di Bernede permette a Simeone di siglare l'1-0. Nella ripresa più intraprendente la squadra di Zanetti che tuttavia non si rende quasi mai pericolosa, nel finale il Toro chiude i giochi con il piazzato di Casadei e il contropiede vincente di Njie.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO! Pesante sconfitta per l'Hellas, al Bentegodi il Torino passa per 3-0!19:57
90'+4'
Sarr calcia da fuori, palla alta19:56
90'+3'
Partita che adesso non ha più nulla da dire, il Torino amministra il possesso mentre il Verona attende il fischio finale19:56
90'+1'
GOL! Verona-TORINO 0-3! Rete di Njie! Altra ripartenza in campo aperto del Toro, Ismajli lancia Njie che davanti a Montipò lascia partire un destro potentissimo che si insacca dopo aver baciato la parte interna della traversa!
GOL! Verona-TORINO 0-2! Rete di Casadei! La chiude il Toro, la squadra di Baroni riparte, al limite dell'area Casadei riceve il passaggio di Njie e con un destro piazzato infila la sfera sul secondo palo all'angolino basso!
Vicino al raddoppio il Torino! Tameza riceve dentro l'area, il suo tiro a botta sicura sfiora il palo dopo una deviazione!19:46
83'
Quinto cambio nel Torino: esce Ché Adams, entra Njie19:45
83'
Quarto cambio nel Torino: esce Aboukhlal, entra Dembélé19:44
81'
A terra Aboukhal, si lamenta il Verona ma Rapuano fa segno che si recupererà tutto19:43
78'
Zapata ci prova da dentro l'area, tentativo impreciso19:39
75'
Quinto cambio nel Verona: esce Bernede, entra Kastanos19:42
75'
Quarto cambio nel Verona: esce Mosquera, entra Sarr19:38
75'
Terzo cambio nel Torino: esce Simeone, entra Zapata19:37
75'
Secondo cambio nel Torino: esce Gineitis, entra Casadei19:37
74'
Cross pericoloso di Orban, Paleari respinge e subisce anche fallo da Mosquera19:35
71'
Cartellino giallo per Aboukhlal, scivolata fallosa su Giovane19:32
69'
Cross di Nunez per Mosquera, il suo colpo di testa termina alto19:30
68'
GIOVANE! Il suo tiro cross dalla destra è velenoso, Mosquera e Frese per pochissimo non riescono ad alungare in fondo al sacco!19:29
67'
Terzo cambio nel Verona: esce Serdar, entra Harroui19:28
67'
Primo cambio nel Torino: esce Ilkhan, entra Tamèze19:28
65'
Serdar imbuca lateralmente per Giovane, il suo cross viene deviato in corner19:26
60'
Ha iniziato con atteggiamento moloo più aggressivo questo secondo tempo il Verona19:21
57'
Rapida ripartenza del Torino, il destro di Simeone viene sporcato in corner da Nunez19:19
56'
Ammonito Paleari per aver ritardato la ripresa del gioco19:17
54'
Mosquera va alla conclusione da posizione decentrata, chiude Coco19:16
50'
Bernede riceve dentro l'area ma sbaglia il suggerimento verso Orban, sul proseguimento dell'azione Giovane coglie la parte alta della traversa ma Rapuano aveva ravvisato una scorrettezza precedente19:12
49'
Giovane carica il sinistro dal limite, tiro cenrale e innocuo per Paleari19:10
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di VERONA-TORINO!19:06
46'
Secondo cambio nel Verona: esce Al Musrati, entra Orban19:07
46'
Primo cambio nel Verona: esce Oyegoke, entra Gagliardini19:07
Uno svarione di Bernede regala al Torino il vantaggio nel primo tempo. Il retropassaggio del centrocampista apre la strada a Simeone che batte Montipò all'angolino basso. Partita nel complesso giocata su buoni ritmi, con tanti errori e fasi di gioco talvolta confuse. Poche le vere occasioni da rete, oltre al gol si segnala un fendente di Lazaro sporcato in corner dalle unghie di Montipò.18:51
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Torino avanti al Bentegodi!18:49
45'+3'
Vlasic si coordina dal limite dopo la respinta di Montipò su corner, palla alta18:49
45'
Tre minuti di recupero18:46
44'
Tentativo di Simeone dal limite, conclusione debole e centrale 18:45
42'
Paleari esce in sicurezza sulla punizione messa in mezzo da Giovane, che ha optato per una soluzione troppo morbida18:43
39'
Prova a spingere il Verona in questo finale di tempo, i gialloblù faticano però a rendersi pericolosi18:39
37'
Lazaro cerca l'imbucata interna per Vlasic, Nelsson spazza in fallo laterale18:37
33'
Cross basso velenoso di Gineitis, la palla attraversa pericolosamente tutta l'area piccola senza che nessuno riesca ad intervenire18:34
32'
Gioco molto spezzettato adesso, tante interruzioni n questa fase18:33
30'
Cross tagliato di Vlasic dalla destra, Montipò in uscita alta fa sua la sfera18:31
27'
Serdar prova a girare all'indietro di testa una rimessa laterale, uscita di Paleari a interrompere l'azione dei gialloblù18:27
24'
Scontro tra Aboukhal e Montipò, entrambi restano a terra e necessitano dell'ingresso dei sanitari18:25
21'
Ancora Toro vicino al gol con Vlasic, il cui tiro ravvicinato viene respinto. L'azione però era viziata da un fuorigioco segnalato a fine azione18:22
20'
TORINO PERICOLOSO! Contropiede della squadra di Baroni condotto da Vlasic, dopo il tiro respinto di Adams ci prova Lazaro che chiama Montipò al riflesso per alzare la sfera oltre la traversa!18:21
17'
Strappo palla al piede di Vlasic, il suo tiro dal limite è però da dimenticare18:18
16'
Fase confusa del match adesso, il Verona si propone davanti con troppa frenesia, il Torino intercetta i tentativi gialloblù senza mai sbrogliare la situazione in modo definitivo18:17
12'
Oyegoke scende sulla destra e prova a mettere un pallone in mezzo, chiude in corner la difesa del Toro18:15
10'
GOL! Verona-TORINO 0-1! Rete di Simeone! Dormita della difesa gialloblù, retropassaggio sanguinoso di Bernede, Nelsson scivola e Simeone davanti a Montipò firma il gol del vantaggio!
Giovane cerca Frese con un pallone alto sul secondo palo, suggerimento troppo profondo che si perde oltre il perimetro di gioco18:11
7'
Giovane trova un po' di spazio dai venti metri, il suo mancino è centrale e controllato senza problemi da Paleari18:08
6'
Cross sul primo palo di Ilkhan, buon inserimento di Aboukhal che di testa manca però lo specchio18:07
4'
Mischia davanti a Montipò sugli sviluppi del calcio d'angolo, Vlasic raccoglie un pallone vagante e cerca la conclusione, la sfera rimane al limite dell'area piccola dove Maripan non riesce a correggere in rete18:05
3'
Sbaglia in impostazione Bella Kotchap, Ilkhan serve subito Simeone che viene chiuso in corner da Nelsson18:05
2'
Tentativo sbilenco dal limite di Aboukhal, palla alta e nessun problema per Montipò18:03
SI PARTE! Inizia HELLAS VERONA-TORINO!18:01
Le scelte di Baroni: ritorna Coco dalla Coppa d'Africa e si riprende il suo posto nel trio difensivo con Maripan e Ismajli. In panchina Asllani (partenza imminente per lui), viene scelto allora Ilkhan in coppia con Gineitis. Non al meglio Pedersen, sulle corsie ci sono Lazaro e Aboukhal, mentre Vlasic agirà a supporto del tandem formato da Adams e il grande ex Simeone.17:10
Le scelte di Zanetti: confermata in toto la difesa con Nunez, Nelsson e Bella Kotchap davanti a Montipò, sugli esterni Frese viene preferito a Bradaric mentre a destra c'è ancora Oyegoke. In mezzo si rivede dal 1' capitan Serdar, che completa il reparto con Al Musrati e Bernede, davanti c'è ancora Mosquera in coppia con Giovane.17:07
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: i granata rispondono con un 3-4-1-2: Paleari - Ismajli, Maripan, Coco - Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Aboukhal - Vlasic - Simeone, Adams.17:09
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-5-2: Montipò - Nunez, Nelsson, Bella Kotchap - Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese - Giovane, Mosquera.17:06
La direzione di gara è affidata a Rapuano di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Monaco e dal quarto ufficiale Di Marco. Maggioni e Pezzuto sono invece gli addetti alla sala Var.16:43
Operazione riscatto per il Torino dell'ex Baroni, che torna nel suo vecchio stadio per cancellare la brutta sconfitta casalinga contro il Cagliari e ottenere la terza vittoria in quattro partite. Fuori casa i granata hanno conquistato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque sfide.16:41
Dopo due vittorie consecutive, il Verona di Zanetti è caduto domenica scorsa a San Siro contro il Milan. I gialloblù vogliono dare continuità al rendimento casalingo bissando il successo ottenuto contro l'Atalanta qui al Bentegodi lo scorso 6 dicembre.16:38
Benvenuti alla diretta di Hellas Verona-Torino, gara valida per la 18° giornata del campionato di Serie A!16:36
La gara tra Verona e Torino si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Verona - Torino?
L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Torino sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Verona - Torino?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Torino?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 4 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Verona - Torino?
La gara tra Verona e Torino si è conclusa con il risultato di 0-3
Chi sono stati i marcatori della partita Verona - Torino?
I marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 10', Cesare Casadei al 87' e Alieu Njie al 91'
Verona - Torino è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Torino sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
63
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
11
Espulsioni
0
Cartellini per partita
5.5
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 7 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025
Serie A
Verona-Juventus 1-1
30-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025
Serie B
Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025
Serie B
Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025
Serie A
Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025
Serie B
Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025
Serie B
Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025
Serie B
Bari-Catanzaro 1-2
04-01-2026
Serie A
Verona-Torino 0-3
Attualmente il Verona si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte); invece il Torino si trova 11° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Il Verona ha segnato 13 gol e ne ha subiti 28; il Torino ha segnato 20 gol e ne ha subiti 28.
In casa il Verona ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Milan e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 0-3 mentre Il Torino ha incontrato il Cagliari perdendo 1-2.
Verona e Torino si sono affrontate 62 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 10 volte, il Torino ha vinto 25 volte mentre i pareggi sono stati 27.
Verona-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino è rimasto imbattuto in ben 16 delle ultime 17 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (6V, 10N): l'unico ko nel parziale è arrivato il 25 febbraio 2018, 2-1 gialloblù grazie a una doppietta di Mattia Valoti (rete di M'Baye Niang per il momentaneo pareggio).
Il Torino è la squadra contro cui il Verona ha pareggiato più incontri in Serie A: ben 27, in 62 confronti (10V, 25P) - tuttavia, solo tre delle ultime otto sfide tra queste due formazioni sono terminate in equilibrio (completano il parziale cinque successi granata).
Il Torino ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Hellas Verona e per i granata si tratta della striscia aperta di successi esterni più lunga nella competizione; in generale, solo due volte i granata hanno fatto meglio contro una singola avversaria: cinque contro lo stesso Hellas Verona tra il 1992 e il 2015 e sei contro il Modena tra il 1939 e il 1948.
L’Hellas Verona ha vinto il suo ultimo match casalingo in Serie A (3-1 vs Atalanta) e potrebbe registrare due successi interni di fila nel massimo torneo per la prima volta sotto la gestione di Paolo Zanetti e per la prima volta in generale dal periodo aprile-maggio 2024 (vs Udinese e Fiorentina in quel caso).
Il Torino ha vinto l'ultima trasferta in campionato (1-0 contro il Sassuolo) e potrebbe ottenere due successi fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dall'agosto-settembre 2024 (contro Venezia e proprio Hellas Verona in quel caso).
Il Torino è rimasto imbattuto nel primo match di un anno solare nelle ultime sei gare in Serie A (4V, 2N): i granata non perdono questo particolare incontro dal 2019 (2-3 vs Roma, con Walter Mazzarri in panchina) – in questo parziale è compreso anche un pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona nel 2023 (reti di Djuric per gli scaligeri e Miranchuk per i granata).
Si affrontano le due squadre che hanno fatto più ricorso al contropiede in questo campionato: 26 l’Hellas Verona e 24 il Torino, che sono anche le due formazioni che hanno segnato più reti a seguito di questa particolare situazione di gioco nel torneo (quattro ciascuna). I gialloblù detengono anche il record di conclusioni a seguito di un contropiede (22), davanti ai granata e alla Juventus (20 a testa).
L'Hellas Verona (281) è la squadra che ha commesso il maggior numero di falli in questo campionato, al quarto posto troviamo il Torino (245, al pari del Como), tra loro il Cagliari (272) e la Roma (246); gli scaligeri sono anche la formazione che ha subito meno falli (127) in questa Serie A.
Solamente Nico Paz (21) conta più tiri in porta rispetto a Giovane in questa Serie A: 20 in 16 incontri per una media di 1.25 conclusioni nello specchio a partita. Nell’epoca del torneo a 20 squadre, solamente un giocatore dell’Hellas Verona ha registrato una media di tiri in porta a incontro superiore tra quelli con almeno cinque presenze in un singolo massimo torneo: Luca Toni (1.56 nel 2013/14, 1.26 nel 2014/15).
Da inizio novembre nessun giocatore ha preso parte a più gol in Serie A di Nikola Vlasic: sette, al pari di Lautaro Martínez, frutto di cinque marcature e due assist per il croato; in più, con una rete realizzata in questo incontro il classe '97 stabilirebbe inoltre il suo record di reti in carriera in una singola stagione nei cinque principali campionati europei (cinque nel 2025/26, come nel 2022/23 e nel 2024/25).
