Con l'odierno pareggio entrambe le compagini guadagnano un punto in più a testa in classifica, uomini di Juric e Fabregas che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Lazio e Juventus.

Luci accese al New Balance Stadium di Bergamo, è tempo di Atalanta-Como! Nella sesta giornata di A il calendario chiama al confronto Dea e Lariani in un derby tutto lombardo che mette in palio tre punti fondamentali per avvicinarsi ai primi cinque posti della classifica generale. Momentaneamente, i nerazzurri bergamaschi occupano il sesto tassello a quota 9 punti e provengono da un difficile pareggio in casa della Juventus, ottava posizione invece per i Voltiani che hanno sinora collezionato 8 punti.22:24

Buono l'uno due tra Baturina e Ramon, corridoio per Douvikas che è però chiuso e si torna dai centrali di difesa.20:54

GOL! GOL PERRONE! Atalanta-COMO: 1-1. Pareggia i conti la formazione Lariana, la rete è di Maximo Perrone! Rete convalidata dalla goal-line technology, Perrone di esterno colpisce il pallone e tenta verosimilmente di servire al centro dell'area, cross che diventa però un tiro in porta e con l'ausilio del legno la sfera oltrepassa la linea di porta. Tutto pari al Gewiss! Guarda la scheda del giocatore Máximo Perrone 21:06

Butez non ha soluzioni e rilancia in avanti, sfera respinta di testa da Djimsiti che rinvia il pericolo e si rifugia da Ederson.21:10

Si chiude dopo sessanta secondi di extra time la prima frazione di gioco a Bergamo, gara ferma sull'1-1. Un primo tempo degno delle migliori gare di A, equilibrio che dura per 45' e numerose azioni pericolose da entrambe le parti. Apre subito le danze la Dea, che al minuto 6' con Samardzic si porta in vantaggio grazie al previso colpo dal biliardo dell'ex Udinese. Como che però reagisce ed al minuto 19' è Perrone a pareggiare i conti con una fortuita rete d'esterno sinistro che supera la linea e con l'ausilio della tecnologia di campo viene convalidata. Segue una gara dinamica e dai ritmi alti, più volte Lookman si rende pericoloso ma Butez e Ramon evitano il raddoppio neutralizzando l'attaccante atalatino, determinante anche Carnesecchi che a metà primo tempo sceglie bene il lato su cui tuffarsi e devia da pochi metri la conclusione di Da Cunha. Molti i contrasti ma nessun ammonito, si attende la ripresa che sarà presumibilmente accesa.21:35

PREPARTITA

Atalanta - Como è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Como sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente l'Atalanta si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece Como si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

L'Atalanta ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Como ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5.

In casa l'Atalanta ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Juventus e Como ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Fiorentina e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita Como pareggiando 1-1 mentre Como ha incontrato la Cremonese pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 3 gol.

Atalanta e Como si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 6 volte, Como ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Atalanta-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo essere rimasto imbattuto per sei gare di fila in Serie A contro l'Atalanta (2V, 4N), il Como ha perso due delle ultime tre sfide (1V) contro l'Atalanta in Serie A; i lariani potrebbero subire due sconfitte consecutive contro i bergamaschi nel massimo torneo per la prima volta dal 1985.

Entrambe le sconfitte subite dall'Atalanta nei 10 match casalinghi giocati contro il Como in Serie A sono arrivate nel girone d'andata: 0-2 nella prima sfida in assoluto tra le due squadre nel 1949 e 2-3 nell'ultima del 24 settembre 2024. Nel mezzo, otto match senza sconfitte da parte dei nerazzurri (4V, 4N).

L'Atalanta è una delle tre squadre, assieme a Juventus e Cremonese, a non avere ancora perso in questo campionato - due vittorie e tre pareggi per i bergamaschi. La Dea potrebbe restare imbattuta nelle prime sei gare giocate di un torneo di Serie A soltanto per la terza volta nella sua storia, dopo il 2000/01 (4V, 2N) e il 2022/23 (4V, 2N).

Dopo tre sconfitte consecutive, l'Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 12 partite (7V, 4N) di Serie A - quella per 2-3 in casa lo scorso maggio contro il Parma - trovando sempre il gol in ciascuna di queste (25 reti nel periodo, per una media di 2.1 a match).

Archiviato il successo casalingo per 4-1 contro il Lecce, l'Atalanta potrebbe vincere due match interni di fila per la prima volta nell'anno solare 2025 in Serie A, mentre, in generale, per la prima volta da ottobre-dicembre 2024, quando i bergamaschi infilarono una serie di sei vittorie casalinghe consecutive nel torneo.

Il Como ha vinto solo due dei nove derby lombardi disputati da quando è tornato in Serie A (2024/25): il primo di questi proprio contro l'Atalanta nella gara di andata dello scorso campionato (3-2) e il secondo sul campo del Monza per 3-1 ad aprile; due pareggi e cinque sconfitte chiudono il parziale.

Il Como ha vinto quattro delle ultime sei trasferte (1N, 1P) di campionato - il doppio rispetto ai successi conquistati in tutte le precedenti 15 gare esterne disputate dal suo ritorno in Serie A (2V, 4N, 9P). Nel periodo (dallo scorso aprile), soltanto il Milan ha strappato più vittorie (cinque) lontano da casa nel torneo rispetto ai lariani (quattro appunto, come Roma, Atalanta, Napoli e Lazio).

Il Como è la squadra che conta il più alto numero di recuperi offensivi in questa Serie A: ben 46 nelle prime cinque giornate del torneo, ovvero più del doppio rispetto a quelli effettuati dall'Atalanta (22); tuttavia, i bergamaschi, a differenza dei lariani, hanno già segnato un gol a seguito di questa azione di gioco, proprio nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus, con Kamaldeen Sulemana.

Nikola Krstovic ha preso parte a cinque gol (due reti, tre assist) nelle prime cinque partite di questo campionato; l'attaccante montenegrino potrebbe diventare il primo giocatore a partecipare a più di cinque marcature nelle prime sei gare in assoluto con la maglia dell'Atalanta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05).

Nico Paz (3+3) è soltanto uno dei tre centrocampisti dei cinque maggiori campionati europei in corso a contare almeno tre gol e tre assist all'attivo, assieme a Can Uzun (5G+3A) e Arda Güler (3G+3A). Inoltre, l'argentino è uno dei due calciatori con più conclusioni tentate in questa Serie A, proprio al pari del suo avversario di giornata Nikola Krstovic: 18 entrambi.

