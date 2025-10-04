Cala il sipario al New Balance Stadium di Bergamo! Zufferli manda i titoli di coda di un match molto equilibrato, combattuto però in maniera differente nei due tempi. Primo tempo a dir poco spettacolare, con molte occasioni velenose, da due delle quali nascono le reti di Samardzic per l'Atalanta e di Perrone per il Como rispettivamente ai minuti 6' e 19'. Nella ripresa, scarseggiano le occasioni davvero pericolose, ma la gara assume una fisionomia diversa sotto il putno di vista agonistico: molti contrasti, diversi fallosi, che contibuiscono al pareggio finale ed alle numerose ammonizioni arrivate appunto nei secondi 45' di gioco. Termina al minuto 94' questa dura sfida tra le formazioni lombarde, pareggio importante soprattutto per il Como che strappa un punto fondamentale in un palcoscenico difficile come quello della Dea.
Con l'odierno pareggio entrambe le compagini guadagnano un punto in più a testa in classifica, uomini di Juric e Fabregas che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Lazio e Juventus.
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO DI ZUFFERLI! Atalanta-Como termina 1-1.22:37
90'+3'
Ottimo ripiegamento di Ahanor su Nico Paz, il difensore viene dribblato dal talento lariano ma recupera e con una decisa ma regolare sportellata soffia la sfera allo spagnolo.22:36
90'+1'
Morata finta il tiro e crossa poi sul secondo palo, nessuna maglia biancoblu' a sfruttare però il suggerimento dello spagnolo, si ripartirà con un rinvio per Carnesecchi.22:34
90'
Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Zanotti, si giocherà fino al 94'.22:33
90'
Bernasconi si incarica del corner e lo batte sul primo palo, allontana tutto la retroguardia comasca.22:33
89'
Ultimo giro d'orologio a Bergamo, poi sarà extra time.22:32
89'
Sostituzione Como: fuori anche Lucas da Cunha, subentra a lui Marc Oliver Kempf.22:32
88'
AMMONITO Jayden Addai: arresta irregolarmente l'avanzata di Musah.22:31
86'
Sostituzione Como: fuori Ivan Smolcic, dentro Stefan Posch.22:31
84'
AMMONITO Ivan Smolcic: arriva ora il terzo giallo della sfida.22:30
83'
AMMONITO Diego Carlos Santos Silva: secondo giallo del match estratto da Zufferli.22:25
82'
Possesso Como, Atalanta che va in pressing con tutti i reparti.22:25
80'
Ultimi 600'' di gara, poi sarà recupero al New Balance Stadium.22:23
78'
Calcio piazzato che non produce alcun effetto, si riparte da Butez.22:21
77'
Punizione Dea dai 30 metri, batterà Maldini verso il centro dell'area comasca.22:20
75'
Dopo i recenti ingressi in campo, una sostituzione ancora spendibile dalla Dea e due dal Como.22:18
74'
Sostituzione Atalanta: fuori anche Kamaldeen Sulemana, lo sostituisce Daniel Maldini.22:18
74'
Sostituzione Atalanta: fuori Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, dentro Yunus Musah.22:17
73'
Sostituzione Atalanta: esce dal campo Ademola Lookman, subentra Nikola Krstovic.22:17
73'
Da Cunha scocca la conclusione da fuori, Carnesecchi neutralizza senza troppi problemi.22:16
72'
Imbucata illuminante di Nico Paz per Caqueret, giocata geniale che non è però raggiungibile per quest'ultimo. Palla tra i guantoni di Carnesecchi e squadre che si riposizionano.22:15
70'
Scocca il 70', altri venti più recupero in questa equilibrata gara tutta lombarda.22:12
69'
Sostituzione Como: fuori anche Martin Baturina, dentro per lui Maxence Caqueret.22:12
69'
Sostituzione Como: fuori Mërgim Vojvoda, lo sostituisce Álex Valle.22:12
65'
Altri cambi in vista, si attendono ulteriori sostituzioni.22:10
64'
Contatto in area lariana tra Lookman e Ramon, l'atalantino accentua decisamente troppo la caduta e il direttore di gara fa giocare senza alcuna interruzione.22:07
63'
Si presenta subito bene Brescianini, che al minuto 63' dopo il proprio ingresso in campo guadagna un calcio d'angolo.22:07
62'
Sostituzione Atalanta: fuori l'autore del gol Lazar Samardzic, al suo posto dentro Marco Brescianini.22:06
58'
AMMONITO Berat Djimsiti: arriva la prima sanzione del match.22:03
56'
Ahanor riceve da Djimsiti, prova poi a cercare i mediani ma viene pressato e si rifugia da Carnesecchi.22:03
54'
Morata spintonato irregolarmente, fallo a favore del Como da posizione non troppo avanzata. Possesso lariano.22:02
53'
Buon intervento di Djimsiti che allontana la minaccia avversaria, scarico poi su Bernasconi.22:02
51'
Zappacosta prova a sfondare lungo l'out di destra, non ha però soluzioni e deve rifugiarsi da Pasalic.21:54
49'
Baturina si incarica del calcio piazzatoe mette in mezzo al centro dell'area, sfera che attraversa però tutto il rettangolo piccolo e termina sul fondo. Rinvio per Carnesecchi.21:54
46'
Sostituzione Como: fuori Tasos Douvikas, subentra Álvaro Morata.21:49
46'
Il primo possesso del secondo tempo è amministrato dall'Atalanta.21:49
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:49
Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.21:35
Si chiude dopo sessanta secondi di extra time la prima frazione di gioco a Bergamo, gara ferma sull'1-1. Un primo tempo degno delle migliori gare di A, equilibrio che dura per 45' e numerose azioni pericolose da entrambe le parti. Apre subito le danze la Dea, che al minuto 6' con Samardzic si porta in vantaggio grazie al previso colpo dal biliardo dell'ex Udinese. Como che però reagisce ed al minuto 19' è Perrone a pareggiare i conti con una fortuita rete d'esterno sinistro che supera la linea e con l'ausilio della tecnologia di campo viene convalidata. Segue una gara dinamica e dai ritmi alti, più volte Lookman si rende pericoloso ma Butez e Ramon evitano il raddoppio neutralizzando l'attaccante atalatino, determinante anche Carnesecchi che a metà primo tempo sceglie bene il lato su cui tuffarsi e devia da pochi metri la conclusione di Da Cunha. Molti i contrasti ma nessun ammonito, si attende la ripresa che sarà presumibilmente accesa.21:35
45'+1'
FISCHIO DI ZUFFERLI! Termina il primo tempo.21:31
45'
Un solo minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.21:30
44'
Ultimo giro d'orologio, si attende l'eventuale recupero.21:29
43'
Intervento discretamente duro di Paz ai danni di Ahanor, punizione nerazzura dal cerchio di centrocampo.21:28
42'
Como che attende nella propria metà campo, Dea che ne approfitta per girare il pallone e studiare gli spazi.21:27
40'
Ultimi cinque di orologio di questo primo tempo, poi possibile recupero.21:25
39'
Bernasconi dalla bandierina, lascia poi l'incarico a Lookman che batte verso il primo palo ma non trova soluzioni amiche.21:24
36'
Hien compie l'ennesimo intervento fondamentale del suo primo tempo, chiuso stavolta Douvikas che era lanciato in porta.21:23
34'
Ancora un'iniziativa di Lookman che dopo un controllo efficace viene rimontato da Ramon, possesso Como con Addai.21:22
32'
Corner a favore della Dea, batte Samardzic ma viene commesso fallo su Butez e sarà quindi punizione per il Como.21:17
30'
Scocca la mezz'ora di gioco, parziale fisso sull'1-1.21:15
29'
LOOKMAN! Nonostante un equilibrio precario sul contatto fisico con Ramon, l'attaccante atalantino si gira in un fazzoletto e fa partire un mancino che termina di poco al lato della porta difesa da Butez, sarà rinvio per l'estremo lariano.21:15
27'
Rimessa laterale spendibile dalla Dea, se ne incarica Zappacosta che va lungo su Samardzic, poi apertura per Bernasconi ma Addai recupera il possesso con la giusta aggressività.21:12
24'
Ritmi alti ed azioni che si manifestano da una parte e dell'altra, gara ad altà intensità ora a Bergamo.21:10
22'
Butez non ha soluzioni e rilancia in avanti, sfera respinta di testa da Djimsiti che rinvia il pericolo e si rifugia da Ederson.21:10
20'
PILLOLA STATISTICA: prima rete in maglia biancoblu' per Peerone e prima rete lariana in cui non figura l'intervento di Nico Paz.21:06
19'
GOL! GOL PERRONE! Atalanta-COMO: 1-1. Pareggia i conti la formazione Lariana, la rete è di Maximo Perrone! Rete convalidata dalla goal-line technology, Perrone di esterno colpisce il pallone e tenta verosimilmente di servire al centro dell'area, cross che diventa però un tiro in porta e con l'ausilio del legno la sfera oltrepassa la linea di porta. Tutto pari al Gewiss!
CARNESECCHI! Partita pazzesca in questi ultimi istanti, dopo il salvataggio di Perrone arriva la risposta altrettanto determinante di Carnesecchi che si sdraia su un fianco e devia a pochi passi dall'avversario il diagonale di Da Cunha. Anche in questa occasione sarà soltanto calcio d'angolo.21:02
15'
SALVATAGGIO SULLA LINEA DI PERRONE! Chiusura miracolosa del numero 23, che salva sulla linea il tap-in di Sulemana tenendo a galla i suoi e non permettendo il raddoppio. Soltanto corner per l'Atalanta! 21:01
12'
Hien interrompe la ripartenza di Nico Paz, manda in profondità Lookman, poi l'attaccante finta il tiro e lascia la sfera all'indietro con il tacco per l'arrivo di Sulemana, conclusione di quest'ultimo che viene rimpallata da un muro di maglie bianche. Cresce il ritmo della Dea ora.20:58
10'
Cambio di gioco di Perrone verso Vojvoda, palla che termina però in fallo laterale.20:55
9'
Buono l'uno due tra Baturina e Ramon, corridoio per Douvikas che è però chiuso e si torna dai centrali di difesa.20:54
6'
GOL! GOL SAMARDZIC! ATALANTA-Como: 1-0. Arriva al minuto 6' il vantaggio della Dea, la firma è quella di Lazar Samardzic! Palla recuperata da Hien all'altezza della trequarti avversaria, poi la sfera colpisce Ramon ed il rimpallo giunge sui piedi di Samardzic, che con freddezza alza lo sguardo e spiazza Butez.
Possesso Como al 5' di gioco, Dea che attende senza pressare.20:50
3'
Salvataggio determinante di Hien, che in spaccata devia la conclusione di un giocatore lariano a pochi passi da Carnesecchi.20:48
1'
Il primo possesso del match è giostrato dal Como.20:47
1'
PARTITI! Inizia Atalanta-Como.20:47
Fischio d’inizio programmato alle ore 20:45.22:24
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.22:24
FORMAZIONI UFFICIALI: COMO (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Butez; Posch-Carlos-Ramon-Valle; Perrone-Da Cunha; Vojvoda-Paz-Kuhn; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Morata, Moreno, Baturina, Smolcic, Addai, Cerri.22:24
FORMAZIONI UFFICIALI: ATALANTA (3-4-2-1). Scendono in campo: Carnesecchi; Djimsiti-Hien-Ahanor; Zappacosta-Ederson-Pasalic-Bernasconi; Samardzic-Sulemana; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione: Sportiello, Obric, Rossi, Musah, Brescianini, Lookman, Maldini, Camarda.22:24
A coadiuvare il fischietto friulano sono designati gli assistenti di linea Preti-Luciani; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Zanotti di Rimini; postazione VAR presidiata dal Sig. Marini, ausiliato dall’A.VAR Maggioni di Lecco.22:24
La direzione del match è stata assegnata al direttore di gara Luca Zufferli, della sezione di Udine.22:24
Luci accese al New Balance Stadium di Bergamo, è tempo di Atalanta-Como! Nella sesta giornata di A il calendario chiama al confronto Dea e Lariani in un derby tutto lombardo che mette in palio tre punti fondamentali per avvicinarsi ai primi cinque posti della classifica generale. Momentaneamente, i nerazzurri bergamaschi occupano il sesto tassello a quota 9 punti e provengono da un difficile pareggio in casa della Juventus, ottava posizione invece per i Voltiani che hanno sinora collezionato 8 punti.22:24
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Como, gara valida per il turno numero 6 del Campionato di Serie A Enilive.20:12
Atalanta - Como è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Como sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente l'Atalanta si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece Como si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). L'Atalanta ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Como ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5.
In casa l'Atalanta ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Juventus e Como ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Fiorentina e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita Como pareggiando 1-1 mentre Como ha incontrato la Cremonese pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 3 gol.
Atalanta e Como si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 6 volte, Como ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Atalanta-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo essere rimasto imbattuto per sei gare di fila in Serie A contro l'Atalanta (2V, 4N), il Como ha perso due delle ultime tre sfide (1V) contro l'Atalanta in Serie A; i lariani potrebbero subire due sconfitte consecutive contro i bergamaschi nel massimo torneo per la prima volta dal 1985.
Entrambe le sconfitte subite dall'Atalanta nei 10 match casalinghi giocati contro il Como in Serie A sono arrivate nel girone d'andata: 0-2 nella prima sfida in assoluto tra le due squadre nel 1949 e 2-3 nell'ultima del 24 settembre 2024. Nel mezzo, otto match senza sconfitte da parte dei nerazzurri (4V, 4N).
L'Atalanta è una delle tre squadre, assieme a Juventus e Cremonese, a non avere ancora perso in questo campionato - due vittorie e tre pareggi per i bergamaschi. La Dea potrebbe restare imbattuta nelle prime sei gare giocate di un torneo di Serie A soltanto per la terza volta nella sua storia, dopo il 2000/01 (4V, 2N) e il 2022/23 (4V, 2N).
Dopo tre sconfitte consecutive, l'Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 12 partite (7V, 4N) di Serie A - quella per 2-3 in casa lo scorso maggio contro il Parma - trovando sempre il gol in ciascuna di queste (25 reti nel periodo, per una media di 2.1 a match).
Archiviato il successo casalingo per 4-1 contro il Lecce, l'Atalanta potrebbe vincere due match interni di fila per la prima volta nell'anno solare 2025 in Serie A, mentre, in generale, per la prima volta da ottobre-dicembre 2024, quando i bergamaschi infilarono una serie di sei vittorie casalinghe consecutive nel torneo.
Il Como ha vinto solo due dei nove derby lombardi disputati da quando è tornato in Serie A (2024/25): il primo di questi proprio contro l'Atalanta nella gara di andata dello scorso campionato (3-2) e il secondo sul campo del Monza per 3-1 ad aprile; due pareggi e cinque sconfitte chiudono il parziale.
Il Como ha vinto quattro delle ultime sei trasferte (1N, 1P) di campionato - il doppio rispetto ai successi conquistati in tutte le precedenti 15 gare esterne disputate dal suo ritorno in Serie A (2V, 4N, 9P). Nel periodo (dallo scorso aprile), soltanto il Milan ha strappato più vittorie (cinque) lontano da casa nel torneo rispetto ai lariani (quattro appunto, come Roma, Atalanta, Napoli e Lazio).
Il Como è la squadra che conta il più alto numero di recuperi offensivi in questa Serie A: ben 46 nelle prime cinque giornate del torneo, ovvero più del doppio rispetto a quelli effettuati dall'Atalanta (22); tuttavia, i bergamaschi, a differenza dei lariani, hanno già segnato un gol a seguito di questa azione di gioco, proprio nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus, con Kamaldeen Sulemana.
Nikola Krstovic ha preso parte a cinque gol (due reti, tre assist) nelle prime cinque partite di questo campionato; l'attaccante montenegrino potrebbe diventare il primo giocatore a partecipare a più di cinque marcature nelle prime sei gare in assoluto con la maglia dell'Atalanta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05).
Nico Paz (3+3) è soltanto uno dei tre centrocampisti dei cinque maggiori campionati europei in corso a contare almeno tre gol e tre assist all'attivo, assieme a Can Uzun (5G+3A) e Arda Güler (3G+3A). Inoltre, l'argentino è uno dei due calciatori con più conclusioni tentate in questa Serie A, proprio al pari del suo avversario di giornata Nikola Krstovic: 18 entrambi.
