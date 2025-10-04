Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Inter-Cremonese: 4-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
4 Ottobre 2025 ore 18:00
Inter
4
Cremonese
1
Partita finita
Arbitro: Ermanno Feliciani
  1. 6' 1-0 Lautaro Martínez
  2. 38' 2-0 Ange-Yoan Bonny
  3. 55' 3-0 Federico Dimarco
  4. 57' 4-0 Nicolò Barella
  5. 87' 4-1 Federico Bonazzoli
0'
45'
90'
90'
94'

Quinta vittoria consecutiva per l'Inter tra campionato e coppa, i nerazzurri controllano il gioco per gran parte della partita e la sbloccano in avvio con Lautaro Martinez. Le reti di Bonny, Dimarco e Barella chiudono la gara. La Cremonese va in gol nel finale con Bonazzoli.

L'Inter si porta a 12 punti e aggancia Milan, Napoli e Roma in vetta alla classifica. La Cremonese rimane ferma a 9 lunghezze. Nel prossimo turno i nerazzurri faranno visita alla Roma, mentre i grigiorossi ospiteranno l'Udinese.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:56

  2. 90'+4'

    Fine partita: INTER - CREMONESE 4-1.19:53

  3. 90'

    Ci saranno 4 minuti di recupero.19:49

  4. 87'

    GOL! Inter - CREMONESE 4-1! Rete di Bonazzoli. Vandeputte crossa un pallone in area dalla sinistra, non ci arriva di testa Vardy ma Bonazzoli, che tutto solo di prima infila Sommer.

    Guarda la scheda del giocatore Federico Bonazzoli19:48

    Federico Bonazzoli
  5. 86'

    Cartellino giallo per Pezzella per una trattenuta a Diouf.19:46

  7. 84'

    Cartellino giallo per Sucic, fallo su Barbieri.19:43

  8. 83'

    Conclusione di Luis Henrique in controbalzo dal limite, palla alla sinistra di Silvestri.19:42

  9. 80'

    Punizione dai venti metri per l'Inter, ci prova Dimarco ma colpisce la barriera.19:39

  10. 77'

    ESPOSITO! Calcio d'angolo battuto da Dimarco, colpo di testa dell'attaccante, Silvestri riesce a smanacciare.19:38

  11. 75'

    Sucic prende il posto di Lautaro Martinez.19:34

  13. 75'

    Due cambi nell'Inter, entra Diouf per Mkhitaryan.19:33

  14. 74'

    Nella Cremonese entra Barbieri per Floriani Mussolini.19:34

  15. 72'

    Serie di calci d'angolo per l'Inter, Barella riceve palla e mette un cross morbido in area, Lautaro Martinez ci prova in rovesciata ma manda la sfera sul fondo.19:32

  16. 67'

    Ci prova Mkhitaryan dal limite ma colpisce male la sfera. Conclusione alta.19:26

  17. 63'

    Calcio d'angolo per l'Inter, colpo di testa di De Vrij, palla alta sopra la traversa.19:22

  19. 61'

    Carlos Augusto prende il posto di Bastoni.19:20

  20. 61'

    Nell'Inter entra Esposito per Bonny.19:20

  21. 58'

    Finisce la partita di Ceccherin, entra Faye.19:18

  22. 58'

    Nela Cremonese dentro Vardy per Vasquez.19:18

  23. 57'

    Bonazzoli prende il posto di Sanabria.19:18

  25. 57'

    GOL! INTER - Cremonese 4-0! Rete di Barella. Rinvio non perfetto di Silvestri, Bonny viene servito e aspetta l'inserimento di Barella in area, il centrocmapista solo davanti al portiere sigla la quarta rete dei nerazzurri.

    Guarda la scheda del giocatore Nicolò Barella19:17

    Nicolò Barella
  26. 55'

    GOL! INTER - Cremonese 3-0! Rete di Dimarco. Scarico di Bonny per Dimarco, diagonale rasoterra dal limite dell'esterno e palla che si infila alla sinistra di Silvestri.

    Guarda la scheda del giocatore Federico Dimarco19:14

    Federico Dimarco
  27. 53'

    Sostituzione nell'Inter, entra Luis Henrique per Dumfries.19:15

  28. 50'

    Partita ripresa con l'Inter che gestisce il ritmo del gioco.19:09

  29. 46'

    Inizia il secondo tempo di INTER - CREMONESE.19:04

  31. 46'

    Nella Cremonese entra Vandeputte per Johnsen.19:04

  32. Un Inter aggressiva sin dai primi minuti mette in difficoltà la Cremonese che non riesce a reagire. I nerazzurri passano in avvio con Lautaro Martinez e trovano il raddoppio con Bonny.18:48

  33. 45'+1'

    Fine primo tempo: INTER - CREMONESE 2-0.18:47

  34. 45'

    Ci sarà 1 minuto di recupero.18:46

  35. 42'

    Incursione di Dimarco in area e conclusione di potenza in diagonale, Silvestri blocca in due tempi.18:44

  37. 38'

    GOL! INTER - Cremonese 2-0! Rete di Bonny. Bastoni la tocca per Dimarco, cross in area dell'esterno e colpo di testa sotto porta di Bonny che deposita la palla in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Ange-Yoan Bonny18:40

    Ange-Yoan Bonny
  38. 36'

    Ritmo un po' calato negli ultimi minuti, ma è sempre l'Inter a controllare il gioco.18:37

  39. 31'

    Superata la mezz'ora, Inter avanti con la rete di Lautaro Martinez.18:33

  40. 29'

    La Cremonese fa fatica a guadagnare campo, perdendo diversi palloni in fase di impostazione.18:30

  41. 24'

    Continua a gestire palla e mettere pressione l'Inter alla ricerca del gol del raddoppio.18:25

  43. 19'

    Altra conclusione dalla distanza di Mkhitaryan, Silvestri è attento e smanaccia a lato.18:20

  44. 18'

    INTER AD UN PASSO DAL GOL! Altro scambio veloce dell'Inter e conclusione ravvicinata di Mkhitaryan, Silvestri d'istinto salva la propria porta.18:19

  45. 17'

    Combinazione Lautaro Martinez, Frattesi e conclusione del centrocampista da fuori area, si distende Silvestri deviando in angolo.18:18

  46. 14'

    L'Inter trova il raddoppio con una conclusione da fuori area di Dimarco, il pallone viene però deviato da Akanji, che si trovava in posizione di fuorigioco, e viene annullato.18:15

  47. 9'

    Reazione della Cremonese con una conclusione dal limite di Grassi, la palla viene deviata e per poco beffa Sommer.18:11

  49. 6'

    GOL! INTER - Cremonese 1-0! Rete di Lautaro Martinez. Barella serve d'esterno una palla in profondità per Bonny che dalla sinistra alza la testa e serve in mezzo Lautaro Martinez, l'argentino di prima trafigge Silvestri.

    Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez18:08

    Lautaro Martínez
  50. 5'

    Ci prova Akanji dal limite, conclusione alta.18:05

  51. 1'

    SUBITO INTER! Cross dalla fascia di Dimarco, Frattesi ci prova al volo, palla alla sinistra di Silvestri.18:02

  52. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI INTER - CREMONESE. Arbitra Feliciani.18:01

  53. Nell'Inter con Lautaro Martinez c'è Bonny in attacco. Chance per Frattesi in mezzo al campo, con lui giocano Barella e Mkhitaryan. In porta Sommer con la difesa formata da Akanji, De Vrij e Bastoni. Nella Cremonese gioca Sanabria in avanti con Vazquez e Johnsen che agiranno alle sue spalle. Sulle fasce Pezzella e Floriani Mussolini, parte dalla panchina Zerbin.17:15

  55. Formazione CREMONESE (3-4-2-1): Silvestri - Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti - Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Pezzella - Vazquez, Johnsen - Sanabria. A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Zerbin, Vardy, Sarmiento, Vandeputte, Faye, Payero, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli.17:11

  56. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Akanji, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Bonny, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Acerbi, Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Palacios, Esposito.17:09

  57. Con i tre punti i nerazzurri e i grigiorossi aggancerebbero momentaneamente il primo posto in classifica assieme a Milan, Napoli e Roma.15:59

  58. Un Inter in ottima forma e reduce da quattro vittorie consecutive, tra Serie A e Champions League, ospita la Cremonese che viene da tre pareggi consecutivi, ma che non ha ancora perso in campionato.15:57

  60. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 75817 spettatori15:57

    Stadio Giuseppe Meazza Fonte: Gettyimages

Formazioni Inter - Cremonese

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Inter - Cremonese?
La gara tra Inter e Cremonese si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Inter - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Cremonese sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Inter - Cremonese?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Cremonese?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 3 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Baschirotto con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Inter - Cremonese?
La gara tra Inter e Cremonese si è conclusa con il risultato di 4-1
Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Cremonese?
I marcatori dell'Inter sono stati Lautaro Martínez al 6', Ange-Yoan Bonny al 38', Federico Dimarco al 55' e Nicolò Barella al 57' mentre il marcatore Cremonese è stato Federico Bonazzoli al 87'
PREPARTITA

Inter - Cremonese è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Inter - Cremonese sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Attualmente l'Inter si trova 4° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece la Cremonese si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
L'Inter ha segnato 17 gol e ne ha subiti 8; la Cremonese ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.

In casa l'Inter ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari e la Cremones ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Parma e Como ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 4-1 mentre La Cremonese ha incontrato Como pareggiando 1-1.

Inter e Cremonese si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 13 volte, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Inter-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Cremonese ha vinto soltanto una di tutte le 16 partite disputate contro l'Inter in Serie A: quella del 10 maggio 1992, per 2-0 al Meazza, con doppietta di Gustavo Dezotti; 13 vittorie dei nerazzurri (comprese le ultime quattro) e due pareggi completano il quadro.
  • L'Inter ha ottenuto la vittoria in sei delle otto partite casalinghe di Serie A contro la Cremonese (1N, 1P), incluse le ultime due, entrambe con due reti di scarto. In particolare, quando i nerazzurri hanno ospitato i grigiorossi in un match del girone d'andata, hanno sempre vinto (cinque volte su cinque).
  • L'Inter arriva da due vittorie di fila in campionato e in Serie A non ottiene i tre punti in tre gare di fila dallo scorso marzo; in ben sette delle ultime nove partite casalinghe di campionato, inoltre, i nerazzurri hanno subito almeno un gol (solo due clean sheet nel periodo).
  • Con nove punti in questo campionato, questo è il miglior avvio della Cremonese dopo cinque gare in una stagione di Serie A. Dopo le due vittorie iniziali, sono arrivati tre pareggi di fila per i grigiorossi, che non arrivano ad almeno quattro in A dal periodo tra marzo e maggio 1994 (sei consecutivi in quel caso).
  • Sfida tra la squadra che ha effettuato più tiri (94, l'Inter) in questo campionato e quella che finora ne ha subiti di più (82, la Cremonese). La formazione grigiorossa, inoltre, è anche quella che finora conta meno conclusioni totali in questa Serie A (33).
  • La Cremonese è imbattuta negli ultimi cinque derby lombardi giocati in trasferta in Serie A (1V, 4N): l'ultima sconfitta in questo tipo di partite risale proprio a una sfida al Meazza contro l'Inter (3-1 per i nerazzurri il 30 agosto 2022).
  • L'Inter è la formazione che conta più cross su azione effettuati in questo campionato (92), più cross su azione riusciti (27) e anche più cross riusciti in generale (42, inclusi corner); i nerazzurri sono inoltre la squadra con più reti in seguito a un cross in questa Serie A (quattro, a tre seguono Cremonese e Juventus).
  • Lautaro Martínez - che contro la Cremonese in Serie A ha segnato tre reti in due partite - non ha trovato il gol, né fornito assist nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse nel massimo campionato, includendo quella contro il Sassuolo in questo torneo.
  • Francesco Pio Esposito potrebbe diventare il primo giocatore dell'Inter a segnare in due presenze di fila in Serie A prima di compiere 21 anni dai tempi di Mateo Kovacic (dicembre 2014) e il primo italiano a farlo sempre per i nerazzurri dai tempi di Mario Balotelli (febbraio 2010).
  • Franco Vázquez ha realizzato due gol nelle ultime quattro partite di Serie A disputate contro l'Inter, tutte racchiuse tra il 2014 e il 2016: in particolare è andato a segno proprio nell'ultima sfida contro i nerazzurri, al Meazza, con la maglia del Palermo il 6 marzo 2016 (3-1 per i nerazzurri il punteggio finale).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

InterCremonese
Partite giocate55
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate03
Gol totali segnati136
Gol totali subiti74
Media gol subiti per partita1.40.8
Percentuale possesso palla61.245.2
Numero totale di passaggi26031923
Numero totale di passaggi riusciti22941534
Tiri nello specchio della porta2814
Percentuale di tiri in porta38.451.9
Numero totale di cross12968
Numero medio di cross riusciti4217
Duelli per partita vinti223229
Duelli per partita persi219220
Corner subiti1930
Corner guadagnati3915
Numero di punizioni a favore4662
Numero di punizioni concesse7062
Tackle totali6471
Percentuale di successo nei tackle62.559.2
Fuorigiochi totali1112
Numero totale di cartellini gialli712
Numero totale di cartellini rossi00

Inter - Cremonese Live

Leader Piattaforme Aeree

Classifica SERIE A

  1. Milan12
  2. Napoli12
  3. Roma12
  4. Inter12
  5. Juventus11
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Christian Pulisic4
  2. Matteo Cancellieri3
  3. Kevin De Bruyne3
  4. Lautaro Martínez3
  5. Riccardo Orsolini3
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio