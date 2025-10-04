L'Inter si porta a 12 punti e aggancia Milan, Napoli e Roma in vetta alla classifica. La Cremonese rimane ferma a 9 lunghezze. Nel prossimo turno i nerazzurri faranno visita alla Roma, mentre i grigiorossi ospiteranno l'Udinese.

Quinta vittoria consecutiva per l'Inter tra campionato e coppa, i nerazzurri controllano il gioco per gran parte della partita e la sbloccano in avvio con Lautaro Martinez. Le reti di Bonny, Dimarco e Barella chiudono la gara. La Cremonese va in gol nel finale con Bonazzoli.

Un Inter in ottima forma e reduce da quattro vittorie consecutive, tra Serie A e Champions League, ospita la Cremonese che viene da tre pareggi consecutivi, ma che non ha ancora perso in campionato.15:57

Nell'Inter con Lautaro Martinez c'è Bonny in attacco. Chance per Frattesi in mezzo al campo, con lui giocano Barella e Mkhitaryan. In porta Sommer con la difesa formata da Akanji, De Vrij e Bastoni. Nella Cremonese gioca Sanabria in avanti con Vazquez e Johnsen che agiranno alle sue spalle. Sulle fasce Pezzella e Floriani Mussolini, parte dalla panchina Zerbin.17:15

Inter - Cremonese è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Cremonese sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Attualmente l'Inter si trova 4° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece la Cremonese si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

L'Inter ha segnato 17 gol e ne ha subiti 8; la Cremonese ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.

In casa l'Inter ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari e la Cremones ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Parma e Como ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 4-1 mentre La Cremonese ha incontrato Como pareggiando 1-1.

Inter e Cremonese si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 13 volte, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Inter-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese ha vinto soltanto una di tutte le 16 partite disputate contro l'Inter in Serie A: quella del 10 maggio 1992, per 2-0 al Meazza, con doppietta di Gustavo Dezotti; 13 vittorie dei nerazzurri (comprese le ultime quattro) e due pareggi completano il quadro.

L'Inter ha ottenuto la vittoria in sei delle otto partite casalinghe di Serie A contro la Cremonese (1N, 1P), incluse le ultime due, entrambe con due reti di scarto. In particolare, quando i nerazzurri hanno ospitato i grigiorossi in un match del girone d'andata, hanno sempre vinto (cinque volte su cinque).

L'Inter arriva da due vittorie di fila in campionato e in Serie A non ottiene i tre punti in tre gare di fila dallo scorso marzo; in ben sette delle ultime nove partite casalinghe di campionato, inoltre, i nerazzurri hanno subito almeno un gol (solo due clean sheet nel periodo).

Con nove punti in questo campionato, questo è il miglior avvio della Cremonese dopo cinque gare in una stagione di Serie A. Dopo le due vittorie iniziali, sono arrivati tre pareggi di fila per i grigiorossi, che non arrivano ad almeno quattro in A dal periodo tra marzo e maggio 1994 (sei consecutivi in quel caso).

Sfida tra la squadra che ha effettuato più tiri (94, l'Inter) in questo campionato e quella che finora ne ha subiti di più (82, la Cremonese). La formazione grigiorossa, inoltre, è anche quella che finora conta meno conclusioni totali in questa Serie A (33).

La Cremonese è imbattuta negli ultimi cinque derby lombardi giocati in trasferta in Serie A (1V, 4N): l'ultima sconfitta in questo tipo di partite risale proprio a una sfida al Meazza contro l'Inter (3-1 per i nerazzurri il 30 agosto 2022).

L'Inter è la formazione che conta più cross su azione effettuati in questo campionato (92), più cross su azione riusciti (27) e anche più cross riusciti in generale (42, inclusi corner); i nerazzurri sono inoltre la squadra con più reti in seguito a un cross in questa Serie A (quattro, a tre seguono Cremonese e Juventus).

Lautaro Martínez - che contro la Cremonese in Serie A ha segnato tre reti in due partite - non ha trovato il gol, né fornito assist nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse nel massimo campionato, includendo quella contro il Sassuolo in questo torneo.

Francesco Pio Esposito potrebbe diventare il primo giocatore dell'Inter a segnare in due presenze di fila in Serie A prima di compiere 21 anni dai tempi di Mateo Kovacic (dicembre 2014) e il primo italiano a farlo sempre per i nerazzurri dai tempi di Mario Balotelli (febbraio 2010).

Franco Vázquez ha realizzato due gol nelle ultime quattro partite di Serie A disputate contro l'Inter, tutte racchiuse tra il 2014 e il 2016: in particolare è andato a segno proprio nell'ultima sfida contro i nerazzurri, al Meazza, con la maglia del Palermo il 6 marzo 2016 (3-1 per i nerazzurri il punteggio finale).

