Baroni rincontra la Lazio, che ha allenato nella passata stagione. Baroni ha guidato i biancocelesti in 52 occasioni con uno score di 27 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte. Ha ottenuto il 7° posto in Serie A e ha raggiunto i quarti di finale di Europa League, dove la Lazio è stata eliminata dal Bodo Glimt.14:14

Avvio complicato per la Lazio che ha ottenuto solamente 2 vittorie nelle prime 5 giornate di campionato. Con i 6 punti ottenuti i biancocelesti si trovano al 13° posto in classifica. Nelle 3 sconfitte subite la formazione guidata da Sarri non è mai riuscita a segnare nessun gol. Nell'ultimo turno è arrivata una netta vittoria per 3-0 in casa del Genoa.13:53

Difficile anche l'avvio di stagione del Toro che nelle prime 5 partte ha ottenuto solamente 4 punti e si trova la 15° posto in classifica. L'unica vittoria conquistata dai granata è arrivata proprio qui all'Olimpico contro la Roma di Gasperini grazie alla rete di Simeone. Il Torino ha anche ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà ancora la Roma.13:57

La direzione di gara sarà affidata a Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Laudato. IV uomo Marinelli. In sala VAR agiranno Ghersini e Chiffi. 13:58

Le scelte di Sarri. Provedel tra i pali. Al centro della difesa Gila e Romagnoli. Hysaj vince il ballottaggio con Lazzari e prende il posto dell'infortunato Marusic a destra, a sinistra gioca sempre Tavares. Basic e Cataldi rispolverati per sostituire i 3 infortunati a centrocampo. Dietro a Castellanos agiscono Cancellieri, Dia e Pedro.14:17

Le scelte di Baroni. Israel difende la porta protetto dalla difesa composta da Pederes, Coco, Maripan e Lazaro. Centrocampo a 3 con Casadei, Asslani e Tameze. Ngonge e Vlasic si muovono ai lati di Simeone.14:19

GOOL!! LAZIO-Torino 1-1!! Gol di Matteo Cancellieri. Pedro rimedia al suo errore facendo partire il contropiede nato dall'errore sotto porta di Ngonge e da palla a Cancellieri che trova spazio al limite e scarica potentemente col sinistro senza lasciare scampo a Israel! Guarda la scheda del giocatore Matteo Cancellieri 15:27

Lazio - Torino è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Torino sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente la Lazio si trova 13° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Torino si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

La Lazio ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; il Torino ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13.

In casa la Lazio ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Roma e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, l'Atalanta e il Parma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 0-3 mentre Il Torino ha incontrato il Parma perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 2 gol.

Lazio e Torino si sono affrontate 140 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 41 volte, il Torino ha vinto 40 volte mentre i pareggi sono stati 59.

Lazio-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio è rimasta imbattuta in 11 (6V, 5N) delle ultime 12 sfide disputate contro il Torino in Serie A, comprese tutte le ultime quattro (3V, 1N); fa eccezione nel periodo, la sconfitta per 0-1, all'Olimpico, del 22 aprile 2023 (rete di Ivan Ilic).

La Lazio è la squadra contro la quale il Torino ha pareggiato il maggior numero di incontri in Serie A: 59, sui 140 totali (il 42%), compreso l'ultimo (1-1 lo scorso 31 marzo, con gol di Adam Marusic per i biancocelesti e Gvidas Gineitis per i granata).

Il Torino ha vinto l'ultima trasferta giocata all'Olimpico contro la Roma (1-0), alla terza giornata di questo campionato; i granata potrebbero conquistare due successi in questo stadio soltanto per la terza volta nella stessa stagione di un torneo di Serie A, dopo il 1992/93 con Emiliano Mondonico e il 1974/75 con Edmondo Fabbri alla guida.

Dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque gare (1V), la Lazio ha vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa (3-0); i biancocelesti potrebbero collezionare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio, e con annesso 'clean sheet' per la prima volta da novembre 2024: in entrambi i casi con Marco Baroni come allenatore.

La Lazio ha perso due delle ultime tre gare (1V) casalinghe in Serie A - tante quante nelle precedenti 23 sfide interne nel torneo (11V, 10N) - compresa la più recente contro la Roma; i biancocelesti potrebbero subire almeno due ko casalinghi di fila nella competizione per la prima volta da febbraio-marzo 2024: tre in quel caso, con Maurizio Sarri in panchina.

Il Torino ha perso cinque delle ultime sei trasferte (1V) di campionato, dopo che aveva subito soltanto un ko nelle precedenti nove gare esterne di Serie A (2V, 6N); tuttavia, l'unica vittoria conquistata dai granata in queste ultime sfide giocate lontano da casa nel massimo torneo è arrivata proprio all'Olimpico: 1-0, contro la Roma lo scorso 14 settembre, con rete di Giovanni Simeone.

La Lazio è la squadra con la più bassa percentuale di cross su azione andati a buon fine in questo campionato: il 12% (5/41); soltanto il Bayer Leverkusen conta una percentuale più bassa di riuscita (l'8%) nei cinque maggiori campinati europei in corso.

La Lazio ha raccolto soltanto sei punti in questo inizio di campionato, frutto di due vittorie; in caso di sconfitta contro il Torino, sarebbe la peggior partenza per i biancocelesti nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo le prime sei gare giocate di un torneo di Serie A.

Valentín Castellanos ha sia segnato che fornito assist in due dei cinque match giocati in questo campionato, compreso l'ultimo contro il Genoa; dall'esordio in Serie A (2023/24), soltanto Romelu Lukaku conta più partite (sei) in cui è sia andato in gol che servito un passaggio vincente rispetto all'attaccante della Lazio nel massimo torneo: cinque, al pari di Christian Pulisic e Mateo Retegui.

La Lazio è la squadra contro la quale Giovanni Simeone ha segnato il maggior numero di gol in Serie A: otto, compreso l'unico 'poker' firmato dall'argentino nella competizione, il 24 ottobre 2021, con l'Hellas Verona. Tuttavia, il classe '95 - che ha giocato da titolare tutte le cinque gare di questo torneo dopo essere subentrato in ciascuna delle precedenti 29 - non ha preso parte ad alcuna marcatura negli ultimi tre incroci di Serie A contro i biancocelesti, dopo avere partecipato a sette reti nelle sei gare precedenti (sette gol).

