Apre le danze Simeone al 16° del primo tempo, la ribalta Cancellieri con la doppietta al 24° e 40° che manda negli spogliatoi la Lazio in vantaggio. Riparte bene il Torino che la ribalta a sua volta prima con Che Adams che pareggia al 73°, il gol del sorpasso lo sigla Saul Coco di testa al 93°! Al minuto 96 ingenuità della difesa del Torino che concede un calcio di rigore, assegnato dopo un lungo check VAR, e segnato da Cataldi al 104°!
La Lazio sale a 7 punti e rimane ferma al 13° posto. Nel prossimo turno di campionato i biancocelesti giocheranno a Bergamo contro l'Atalanta.
Il Torino raggiunge quota 5 punti e perde una posizione nei confronti del Lecce scivolando al 16° posto. Nel corso della prossima giornata i granata ospiteranno il Napoli campione d'Italia.
CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Dopo aver visionato il replay dell'azione Piccinini da il calcio di rigore alla Lazio e ammonisce Maripan per la spinta a Castellanos.17:00
90'+10'
Piccinini richiamato al monitor!16:58
90'+9'
Lunghissimo check VAR in corso.16:58
90'+6'
Castellanos ammonito per aver fatto partire la lite in area del Torino.16:56
90'+6'
Noslin va a terra dopo essere entrato in area di rigore. Non fischia Piccinini. Si scatena una rissa furibonda! Dubbi sulla decisione del direttore di gara.16:55
90'+5'
Cross di Cancellieri. Israel blocca a terra!16:54
90'+5'
Si valuta la posizione fuorigioco di Maripan che era vicino a Coco. Gol confermato.16:53
90'+3'
GOOL!! Lazio-TORINO 2-3!! Gol di Saul Coco!! Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Masina sul secondo palo che rimette al centro di testa per Coco che schiaccia a terra e trafigge Provedel che riesce a toccare ma non a togliere il pallone dallo specchio!
PROVVIDENZIALE PROVEDEL!! Che Adams si sistema la palla sul sinistro e piazza sul palo lontano. Provedel si allunga e con la punta delle dita manda in corner!16:51
90'
4 minuti di recupero.16:49
90'
4° sostituzione Lazio. Esce Nuno Tavares ed entra Manuel Lazzari.16:49
89'
Scambiano Tavares e Cancellieri sulla sinistra. Tavares riceve sul fondo e crossa direttamente sul fondo sulla pressione di Asllani.16:47
87'
Viene ammonito Cataldi.16:46
86'
OCCASIONE LAZIO!! Momento entusiasmante della partita. Spinge la Lazio ora. Israel para da 2 passi un colpo di testa di Castellanos.16:45
84'
TORINO VICINO AL VANTAGGIO!! Dormita di Tavares, ne approfitta che Dembélé che si ritrova al limite dell'area piccola, defilato a destra. Tiro potente sul primo palo che esce di pochissimo.16:43
83'
Fase di gioco spezzettata dai frequenti falli commessi su entrambi i lati del campo.16:41
81'
3° sostituzione Lazio. Esce Boulaye Dia ed entra Tijjani Noslin.16:39
79'
5° sostituzione Torino. Esce Giovanni Simeone ed esce Gvidas Gineitis.16:37
78'
4° sostituzione Torino. Esce Marcus Pedersen ed entra Ali Dembélé.16:37
77'
Ancora Cancellieri a far tremare la difesa del Torino. Cross per lui dalla destra con Pedersen che lo anticipa proprio mentre stava per colpire di testa. Crampi per il terzino del Torino.16:36
76'
Simeone prova dalla distanza ma il tiro parte debole e impreciso. Palla a lato.16:34
73'
GOOL!! Lazio-TORINO 2-2!! Gol di Che Adams!! Nkounkou mette palla rasoterra da sinistra sulla corsa di Che Adams che di prima intenzione incrocia col piatto sinistro e infila il pallone sotto l'incrocio dei pali.
Bella azione del solito Pedersen che da destra mette rasoterra per Che Adams, anticipato dalla difesa.16:31
71'
Angolo Torino battuto direttamente il rinvio dal fondo.16:29
70'
3° sostituzione Torino. Esce Adrien Tamèze ed entra Adam Masina.16:29
70'
2° sostituzione Torino. Esce Nikola Vlasic ed entra Ché Adams.16:28
69'
Pedersen, servito largo a destra, mette un buon cross sul primo palo. Svetta Romagnoli a mettere in calcio d'angolo.16:28
69'
Buono l'ingresso in campo di Nkounkou che ora scende sull'out di sinistra ed arriva al cross col mancino. Respinge la difesa capitolina.16:27
67'
2° sostituzione Lazio. Esce Pedro Rodríguez ed entra Gustav Isaksen.16:26
67'
1° sostituzione Lazio. Entra Toma Basic ed esce Reda Belahyane.16:25
66'
Asllani prova dalla distanza con un destro violento che esce largo a destra.16:25
66'
Erroraccio di Casadei che regala palla all'attacco della Lazio. Dia scivola a sua volta al limite dell'area e restituisce il favore.16:24
64'
Cancellieri ferma Nkounkou allacciandolo e trattenendolo per la maglia. Proteste granata che reclamano il giallo, non estratto, per Cancellieri.16:23
63'
1° sostituzione Torino. Esce Valentino Lazaro ed entra Niels Nkounkou.16:21
61'
Gila riceve un pallone difficile ma lo gestisce alla grande saltando la prima pressione di Simeone. Rasoterra filtrante per Cancellieri che supera Lazaro ma non riesce a tenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco.16:20
60'
Cartellino giallo per Casadei che ferma la ripartenza di Tavares con un fallo tattico.16:19
58'
Tameze va da Pedersen sulla destra e si sovrappone. Pedersen non lo premia e va in verticale per Simeone, anticipato da Romagnoli.16:17
57'
Tentativo di Castellanos dal limite. Destro lento facile preda di Israel.16:16
54'
Bella trama della Lazio a centrocampo tutta di prima. Castellanos riceve tra le linee reggendo all'impatto con Coco e libera Cancellieri a destra che va al cross, irraggiungibile, per Pedro.16:13
51'
Bel duello sulla fascia tra Lazaro e Cancellieri. Ha la meglio il terzino del Torino che nello scontro perde anche uno scarpino.16:10
48'
Ngonge prova a calciare la punizione direttamente in porta. Soluzione veramente difficile, palla alta.16:06
47'
Ammonito Romagnoli per il fallo su Ngonge.16:06
47'
Il Torino inizia la seconda frazione di gioco tentando di palleggiare. Ngonge si procura un calcio di punizione interessante vicino al vertice destro dell'area di rigore.16:06
46'
SI RIPARTE! Il pallone rotolo nella metà campo della Lazio.16:04
Vi aspettiamo tra poco per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:52
La partita si stappa, dopo 15 minuti di studio, al 16° con la rete di Simeone. Cancellieri ribalta un buon Torino con la sua prima doppietta personale segnando al 24° e al 40°.16:12
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Lazio-Torino 2-115:50
45'
1 minuto di recupero.15:50
43'
Tacco di Castellanos a servire Basic al limite. Mancino alto sopra la traversa.15:45
42'
Reazione immediata del Torino. Pedersen stringe da destra e riceve palla, rientra sul sinistro e col mancino calcia non trovando la porta difesa da Provedel.15:44
40'
GOOL!! LAZIO-Torino 2-1!! Gol di Matteo Cancellieri!! Doppietta che ribalta il Torino. Dia recupera palla, da a Basic che lancia meravigliosamente Cancellieri. Primo controllo eccezzionale a saltare l'uomo e calcia bucando sotto la figura Israel!
DOPPIO INTERVENTO DI ISRAEL!! Gestione palla perfetta di Castellanos che serve Cataldi. Il suo tiro da ottima posizione viene respinto da Israel sui piedi di Dia che va a botta sicura con Israel che da terra para nuovamente! Azione fermata per fuorigioco.15:40
37'
Sugli sviluppi nasce un'azione molto confusa nell'area del Torino. Castellanos non riesce a cakciare in porta.15:39
36'
Altra discesa di Tavares sulla sinistra. Tentativo di cross e angolo conquistato.15:38
34'
OOCASIONE TORINO!! Ngonge batte una punizione da sinistra a centro area. Dia mette fuori dove Asllani si coordina e di prima intenzione calcia forte verso il primo palo! Provedel si rifugia in calcio d'angolo.15:37
32'
Ammonito Asllani per un fallo a centrocampo su Gila.15:34
31'
Scende sulla sinistra Lazaro e mette un buon pallone al centro dove Simeone gira di testa senza trovare lo specchio della porta.15:33
27'
Ancora Lazio in avanti. Buon momento per i padroni di casa con Dia che arriva al limite e trova una traccia interessante per Castellanos. Non è abbastanza reattivo l'attaccante argentino che viene anticipato dalla difesa.15:29
24'
GOOL!! LAZIO-Torino 1-1!! Gol di Matteo Cancellieri. Pedro rimedia al suo errore facendo partire il contropiede nato dall'errore sotto porta di Ngonge e da palla a Cancellieri che trova spazio al limite e scarica potentemente col sinistro senza lasciare scampo a Israel!
SPRECA NGONGE! Regalo enorme della difesa laziale. Retropassaggio per Provedel con Ngonge che intercetta e da 2 passi calcia addosso a Provedel.15:26
21'
Prova a spingersi in avanti la Lazio. Dia finta il tiro e scarica per Basic che va alla conclusione dal limite. Si oppone Casadei.15:23
19'
Rientro duro, e falloso, di Simeone per recuperare palla su Basic. Piccinini fischia e richiama solo verbalmente il cholito.15:21
16'
GOOL!! Lazio-TORINO 0-1!! Gol di Giovanni Simeone!! Azione insistita del Torino con la percussione iniziale di Ngonge. Blocca la difesa capitolina ma la palla arriva a Vlasic che da sinistra manda palla sul secondo palo dove controlla Pedersen che crossa al centro. Provedel esce male e respinge palla sui piedi di Simeone che deve solo mandare il pallone in fondo alla rete!
Fase molto lenta della partita in cui le squadre continuano a studiarsi e non spingono.15:17
12'
Palla lunga a sinistra per Tavares che con un doppio sombrero supera la marcatura e mette palla al centro. Respinge la difesa del Torino.15:14
9'
Possesso palla prolungato della Lazio che però fatica a trovare spazi. Si difende ordinatamente il Torino.15:12
6'
PRIMA OCCASIONE PER IL TORINO! Costruisce ancora Pedersen sulla destra. Ngonge chiede e riceve il pallone al limite, lo sposta sul sinistro e conclude da posizione centrale. Para in 2 tempi Provedel.15:09
5'
Pedersen va al cross dalla destra non trovando per pochissimo la testa di Ngonge. Respinge Provedel con i pugni.15:07
3'
Casadei sfida Romagnoli sulla destra. Bravo il difensore ex Milan a chiuderlo e ad ottenere la rimessa laterale.15:05
2'
Ngonge avanza verso l'area laziale e prova la conclusione dalla distanza con la palla che sbatte addosso a Gila.15:04
INIZIA LA PARTITA! Fischia Piccinini e il Torino muove il primo pallone della partita.15:02
Le formazioni scendono in campo, è tutto pronto per Lazio-Torino!14:59
Le scelte di Baroni. Israel difende la porta protetto dalla difesa composta da Pederes, Coco, Maripan e Lazaro. Centrocampo a 3 con Casadei, Asslani e Tameze. Ngonge e Vlasic si muovono ai lati di Simeone.14:19
Le scelte di Sarri. Provedel tra i pali. Al centro della difesa Gila e Romagnoli. Hysaj vince il ballottaggio con Lazzari e prende il posto dell'infortunato Marusic a destra, a sinistra gioca sempre Tavares. Basic e Cataldi rispolverati per sostituire i 3 infortunati a centrocampo. Dietro a Castellanos agiscono Cancellieri, Dia e Pedro.14:17
A disposizione Torino. Paleari, Popa, Aboukhal, Adams, Biraghi, Dembélé, Gineitis, Ilic, Masina,, Njie, Nkounkou, Zapata, Ilkhan.14:33
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. 4-3-3. Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic.14:08
FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO. 4-2-3-1. Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi; Cancellieri, Dia, Pedro; Castellanos.14:07
Sono 3 gli infortunati per il Torino. Baroni non potrà fare affidamento su Ismajli, Anjorin e Schuurs.14:03
Infermeria affollatissima per Maurizio Sarri che non potrà contare su Gigot, Zaccagni, Dele-Bashiru, Vecino, Rovella, Marusic e Pellegrini. Squalificato Guendouzi.14:03
La Lazio è rimasta imbattuta in 11 (6V, 5N) delle ultime 12 sfide disputate contro il Torino in Serie A, comprese tutte le ultime quattro (3V, 1N); fa eccezione nel periodo la sconfitta per 0-1, all'Olimpico, del 22 aprile 2023 (rete di Ivan Ilic).14:00
La direzione di gara sarà affidata a Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Laudato. IV uomo Marinelli. In sala VAR agiranno Ghersini e Chiffi. 13:58
Difficile anche l'avvio di stagione del Toro che nelle prime 5 partte ha ottenuto solamente 4 punti e si trova la 15° posto in classifica. L'unica vittoria conquistata dai granata è arrivata proprio qui all'Olimpico contro la Roma di Gasperini grazie alla rete di Simeone. Il Torino ha anche ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà ancora la Roma.13:57
Avvio complicato per la Lazio che ha ottenuto solamente 2 vittorie nelle prime 5 giornate di campionato. Con i 6 punti ottenuti i biancocelesti si trovano al 13° posto in classifica. Nelle 3 sconfitte subite la formazione guidata da Sarri non è mai riuscita a segnare nessun gol. Nell'ultimo turno è arrivata una netta vittoria per 3-0 in casa del Genoa.13:53
Baroni rincontra la Lazio, che ha allenato nella passata stagione. Baroni ha guidato i biancocelesti in 52 occasioni con uno score di 27 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte. Ha ottenuto il 7° posto in Serie A e ha raggiunto i quarti di finale di Europa League, dove la Lazio è stata eliminata dal Bodo Glimt.14:14
Siamo allo Stadio Olimpico di Roma! La Lazio di Maurizio Sarri ospita il Torino di Marco Baroni.13:50
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio e Torino, gara valida per la 6° giornata di Serie A.13:49
PREPARTITA
Lazio - Torino è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - Torino sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Attualmente la Lazio si trova 13° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Torino si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte). La Lazio ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; il Torino ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13.
In casa la Lazio ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Roma e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, l'Atalanta e il Parma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 0-3 mentre Il Torino ha incontrato il Parma perdendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 2 gol.
Lazio e Torino si sono affrontate 140 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 41 volte, il Torino ha vinto 40 volte mentre i pareggi sono stati 59.
Lazio-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio è rimasta imbattuta in 11 (6V, 5N) delle ultime 12 sfide disputate contro il Torino in Serie A, comprese tutte le ultime quattro (3V, 1N); fa eccezione nel periodo, la sconfitta per 0-1, all'Olimpico, del 22 aprile 2023 (rete di Ivan Ilic).
La Lazio è la squadra contro la quale il Torino ha pareggiato il maggior numero di incontri in Serie A: 59, sui 140 totali (il 42%), compreso l'ultimo (1-1 lo scorso 31 marzo, con gol di Adam Marusic per i biancocelesti e Gvidas Gineitis per i granata).
Il Torino ha vinto l'ultima trasferta giocata all'Olimpico contro la Roma (1-0), alla terza giornata di questo campionato; i granata potrebbero conquistare due successi in questo stadio soltanto per la terza volta nella stessa stagione di un torneo di Serie A, dopo il 1992/93 con Emiliano Mondonico e il 1974/75 con Edmondo Fabbri alla guida.
Dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque gare (1V), la Lazio ha vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa (3-0); i biancocelesti potrebbero collezionare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio, e con annesso 'clean sheet' per la prima volta da novembre 2024: in entrambi i casi con Marco Baroni come allenatore.
La Lazio ha perso due delle ultime tre gare (1V) casalinghe in Serie A - tante quante nelle precedenti 23 sfide interne nel torneo (11V, 10N) - compresa la più recente contro la Roma; i biancocelesti potrebbero subire almeno due ko casalinghi di fila nella competizione per la prima volta da febbraio-marzo 2024: tre in quel caso, con Maurizio Sarri in panchina.
Il Torino ha perso cinque delle ultime sei trasferte (1V) di campionato, dopo che aveva subito soltanto un ko nelle precedenti nove gare esterne di Serie A (2V, 6N); tuttavia, l'unica vittoria conquistata dai granata in queste ultime sfide giocate lontano da casa nel massimo torneo è arrivata proprio all'Olimpico: 1-0, contro la Roma lo scorso 14 settembre, con rete di Giovanni Simeone.
La Lazio è la squadra con la più bassa percentuale di cross su azione andati a buon fine in questo campionato: il 12% (5/41); soltanto il Bayer Leverkusen conta una percentuale più bassa di riuscita (l'8%) nei cinque maggiori campinati europei in corso.
La Lazio ha raccolto soltanto sei punti in questo inizio di campionato, frutto di due vittorie; in caso di sconfitta contro il Torino, sarebbe la peggior partenza per i biancocelesti nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo le prime sei gare giocate di un torneo di Serie A.
Valentín Castellanos ha sia segnato che fornito assist in due dei cinque match giocati in questo campionato, compreso l'ultimo contro il Genoa; dall'esordio in Serie A (2023/24), soltanto Romelu Lukaku conta più partite (sei) in cui è sia andato in gol che servito un passaggio vincente rispetto all'attaccante della Lazio nel massimo torneo: cinque, al pari di Christian Pulisic e Mateo Retegui.
La Lazio è la squadra contro la quale Giovanni Simeone ha segnato il maggior numero di gol in Serie A: otto, compreso l'unico 'poker' firmato dall'argentino nella competizione, il 24 ottobre 2021, con l'Hellas Verona. Tuttavia, il classe '95 - che ha giocato da titolare tutte le cinque gare di questo torneo dopo essere subentrato in ciascuna delle precedenti 29 - non ha preso parte ad alcuna marcatura negli ultimi tre incroci di Serie A contro i biancocelesti, dopo avere partecipato a sette reti nelle sei gare precedenti (sette gol).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: