Il Lecce vince al Tardini contro il Parma grazie alla rete di Riccardo Sottil. L'ex Milan e Fiorentina riesce nella conclusione vincente con un tiro-cross che spiazza Suzuki. Diversi i tentativi del Parma di Cuesta che però non è mai stato troppo pericoloso, e torna così con 0 punti dalla sesta giornata di campionato.
Il Lecce conquista la prima vittoria stagionale e si porta a casa i primi tre punti importanti in classifica, che consentono alla squadra di Eusebio Di Francesco di agganciare proprio il Parma a quota 5. Si ferma invece la squadra di Cuesta dopo la prima vittoria contro il Torino.
Dopo la pausa il Parma torna in campo contro il Genoa al Ferraris: appuntamento domenica 19 alle ore 15.00. Il Lecce invece ospiterà il Sassuolo sabato 18 alle ore 15.00.
90'+9'
Fine partita! Parma-Lecce 0-1! Decide la rete di Sottil! 17:05
90'+8'
Tutti su! Ancora un calcio d'angolo per il Parma, probabilmente l'ultima occasione della partita per la squadra di Cuesta! 17:04
90'+7'
Cartellino giallo anche a Esmevânio Kialonda Gaspar.17:01
90'+3'
Tentativo di testa di Benedyczak! La palla termina fuori! Che occasione per il Parma! 17:03
90'+2'
Delprato di testa anticipa tutti e va alla conclusione: Falcone manda in calcio d'angolo! 17:02
90'+2'
Ammonito Lameck Banda.17:01
90'
Segnalati 8 minuti di recupero. 17:01
90'
Nessuna segnalazione da parte della sala VAR: si riparte! 16:55
90'
Check del VAR per un contatto tra Danilo Veiga e Benedyczak.16:54
88'
Lascia il campo anche Lassana Coulibaly per Mohamed Kaba.16:53
88'
Ultimi cambi per il Lecce: fuori Medon Berisha per Corrie Ndaba.16:52
87'
Conclusione di testa di Francesco Camarda! La palla termina fuori! 16:51
86'
Attacca il Lecce che conquista un altro calcio d'angolo, il nono della partita. 16:50
84'
Cerca di rinforzarsi in attacco Cuesta: fuori Mathias Løvik per Milan Djuric.16:49
84'
Sostituzione Adrián Bernabé Nahuel Estévez16:44
82'
Fallo di Abdoulaye Ndiaye, che prende così cartellino giallo. 16:48
76'
Ancora un cambio per il Lecce: fuori Nikola Stulic per Francesco Camarda.16:47
75'
Ancora un tentativo di Cutrone! La sua conclusione termina fuori! 16:47
70'
Continua il possesso del Parma senza però al momento rendersi pericoloso. Attenti i difensori del Lecce in chiusura. 16:46
68'
Fuori per il Lecce Riccardo Sottil per Banda.16:30
67'
Primi cambi da entrambe le parti: per il Parma esce Oliver Sørensen per Adrian Benedyczak.16:29
65'
Dalla bandierina c'è ancora Riccardo Sottil che però sbaglia e tira corto sul primo palo. 16:27
60'
Ora attacca la formazione di Di Francesco che conquista un altro calcio d'angolo.16:26
56'
Continua il lungo possesso palla del Parma che cerca con calma di trovare la soluzione giusta per attaccare gli avversari. 16:21
53'
Calcio di punizione battuto dal solito Bernabé, Delprato anticipa tutti e colpisce di testa, la palla termina di poco alta sopra la traversa! 16:18
53'
Fallo di Coulibaly, sarà calcio di punizione per il Parma da appena fuori area. 16:18
51'
Dopo un gran possesso palla del Parma, Cutrone va alla conclusione che termina però a lato.16:16
47'
Si fa notare subito Almqvist che cerca di scappare via agli avversari. Recupero da parte dei giocatori del Lecce. 16:14
46'
Subito un cambio per il Parma: entra proprio l'ex della partita Pontus Almqvist per Sascha Britschgi.16:07
45'
Si riparte! Inizia il secondo tempo di Parma-Lecce! 16:08
Da segnalare l'infortunio di Valeri che ha costretto Cuesta al primo cambio obbligato: in panchina nel Parma c'è anche l'ex della partita Almqvist insieme a Djuric, pronti a subentrare. Nel Lecce c'è Camarda, reduce dal primo gol in Serie A!16:06
Lecce avanti al Tardini grazie alla rete di Riccardo Sottil che è riuscito a sorprendere Suzuki con un tiro-cross sul palo lontano. Era partito bene il Parma nei primi minuti di gioco, più aggressivo e più volte pericoloso con Pellegrino e Cutrone. Cresciuto il Lecce nel corso della partita, poi sul finale una conclusione potente di Britschgi costringe Falcone alla parata con il piede! 16:04
45'+4'
Fine primo tempo! Parma-Lecce 0-1 grazie alla rete di Riccardo Sottil!15:52
45'+3'
C'è un check del VAR in corso ma l'arbitro dice che non c'è nulla di irregolare in area, si va negli spogliatoi.15:55
45'+3'
Conclusione forte di Britschgi forte sul primo palo, respinge Falcone di piede!15:51
45'
Saranno 3 i minuti di recupero!15:47
44'
SUZUKI NEGA IL 2 A 0! Errore di Ndiaye che regala palla agli avversari: Stulic allarga per Pierotti la cui conclusione viete parata da Suzuki!15:46
42'
Insiste il Lecce che continua ad avvicinarsi alla porta avversaria: accelerata di Pierotti partito sul filo del fuorigioco, attenta la difesa del Parma a mandare in fallo laterale.15:45
41'
Calcio di punizione battuto da Sottil, colpisce di testa Stulic che non riesce a schiacciare verso la porta.15:43
38'
Assist di Antonino Gallo, bravo ad aprire il corridoio per il compagno Sottil. 15:42
38'
GOOOOOOL! SOTTIL! Parma-LECCE 0-1! Gallo serve l'ex giocatore di Milan e Fiorentina che tenta un tiro-cross in area. La palla rotola tra le gambe degli avversari, nessuna deviazione, Suzuki non interviene e la palla buca così la rete nell'angolino lontano!
PREPARTITA
Parma - Lecce è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Lecce sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.
Attualmente il Parma si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Lecce si trova 15° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Parma ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7; il Lecce ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Parma ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Cremonese e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Cagliari e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Bologna pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Francesco Camarda con 1 gol.
Parma e Lecce si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 13 volte, il Lecce ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Parma-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo essere rimasto imbattuto in tutte le prime nove gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 3N), il Parma ha perso due delle quattro partite più recenti al Tardini contro i salentini nel torneo (1V, 1N), tra cui l'ultima del 31 gennaio scorso per 1-3.
Nelle 20 sfide andate in scena tra Parma e Lecce negli anni 2000 in Serie A, soltanto una volta entrambe le squadre non hanno trovato la via del gol: nello 0-0 del gennaio 2000; da allora, 64 reti in totale (38 per gli emiliani e 26 per i salentini), per una media di ben 3.4 marcature a match.
Il Parma è rimasto imbattuto in sette (3V, 4N) delle ultime otto partite giocate al Tardini in Serie A, vincendo la più recente contro il Torino (2-1); la squadra di Carlos Cuesta potrebbe strappare due successi casalinghi di fila per la prima volta nel torneo da gennaio 2020, contro Lecce e Udinese.
Il Parma ha vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Torino (2-1) e potrebbe infilare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta da quando è tornato nel massimo campionato (dal 2024/25), mentre in generale non accade nella competizione dal luglio 2020 (contro Napoli e Brescia).
Il Lecce ha vinto solo tre delle 26 partite complessive (10N, 13P) giocate contro il Parma in Serie A; soltanto contro Milan (39 match) e Roma (38), i salentini hanno disputato più incontri nel torneo, vincendo però meno gare (due sia contro i rossoneri che contro i capitolini).
Il Lecce non ha vinto alcuna delle cinque partite (2N, 3P) di questo campionato; soltanto tre volte i salentini sono rimasti a secco di vittorie nelle prime sei sfide stagionali di un torneo di Serie A: nel 1985/86; nel 1993/94 e nel 2022/23: in quest'ultimo caso, però, i giallorossi sono riusciti a evitare la retrocessione, chiudendo quell'edizione al 16˚ posto in classifica.
Negli ultimi tre anni solari (2023, 2024, 2025), il Lecce ha vinto soltanto una delle 22 trasferte giocate nel girone di andata di Serie A: quella per 1-0 sul campo del Venezia, il 25 novembre 2024, con Marco Giampaolo alla guida; otto pareggi e 13 sconfitte completano il parziale.
Parma e Lecce sono le due squadre che vantano l'età media più bassa dei giocatori utilizzati finora in questo campionato, inclusi i subentrati: primi gli emiliani con 24 anni e 339 giorni, davanti ai salentini con 25 anni e 66 giorni.
Tutti i cinque gol di Mateo Pellegrino in Serie A sono stati realizzati in gare casalinghe, compresa la doppietta nell'ultimo turno di campionato contro il Torino; dal suo arrivo in Italia (da inizio febbraio 2025), il classe 2001 è il giocatore che in trasferta ha effettuato più tiri in porta (nove) senza segnare in Serie A.
A segno nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna, Francesco Camarda in caso di gol contro il Parma potrebbe diventare il primo giocatore nato dal 2008 in avanti a contare più di una marcatura nella storia dei cinque maggiori campionati europei (al momento, l'attaccante italiano condivide il dato con Rio Ngumoha del Liverpool, Alexis Vossah del Tolosa e Ibrahim Mbaye del PSG).
