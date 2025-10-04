Virgilio Sport
Parma-Lecce: 0-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Ennio Tardini di Parma
4 Ottobre 2025 ore 15:00
Parma
0
Lecce
1
Partita finita
Arbitro: Daniele Doveri
  1. 38' 0-1 Riccardo Sottil
0'
45'
90'
90'
99'

Il Lecce vince al Tardini contro il Parma grazie alla rete di Riccardo Sottil. L'ex Milan e Fiorentina riesce nella conclusione vincente con un tiro-cross che spiazza Suzuki. Diversi i tentativi del Parma di Cuesta che però non è mai stato troppo pericoloso, e torna così con 0 punti dalla sesta giornata di campionato.

Il Lecce conquista la prima vittoria stagionale e si porta a casa i primi tre punti importanti in classifica, che consentono alla squadra di Eusebio Di Francesco di agganciare proprio il Parma a quota 5. Si ferma invece la squadra di Cuesta dopo la prima vittoria contro il Torino.

Dopo la pausa il Parma torna in campo contro il Genoa al Ferraris: appuntamento domenica 19 alle ore 15.00. Il Lecce invece ospiterà il Sassuolo sabato 18 alle ore 15.00.

Le Pagelle

  1. Dal Tardini è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Parma-Lecce! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona giornata!17:15

  2. 90'+9'

    Fine partita! Parma-Lecce 0-1! Decide la rete di Sottil! 17:05

  3. 90'+8'

    Tutti su! Ancora un calcio d'angolo per il Parma, probabilmente l'ultima occasione della partita per la squadra di Cuesta! 17:04

  4. 90'+7'

    Cartellino giallo anche a Esmevânio Kialonda Gaspar.17:01

  6. 90'+3'

    Tentativo di testa di Benedyczak! La palla termina fuori! Che occasione per il Parma! 17:03

  7. 90'+2'

    Delprato di testa anticipa tutti e va alla conclusione: Falcone manda in calcio d'angolo! 17:02

  8. 90'+2'

    Ammonito Lameck Banda.17:01

  9. 90'

    Segnalati 8 minuti di recupero. 17:01

  10. 90'

    Nessuna segnalazione da parte della sala VAR: si riparte! 16:55

  12. 90'

    Check del VAR per un contatto tra Danilo Veiga e Benedyczak.16:54

  13. 88'

    Lascia il campo anche Lassana Coulibaly per Mohamed Kaba.16:53

  14. 88'

    Ultimi cambi per il Lecce: fuori Medon Berisha per Corrie Ndaba.16:52

  15. 87'

    Conclusione di testa di Francesco Camarda! La palla termina fuori! 16:51

  16. 86'

    Attacca il Lecce che conquista un altro calcio d'angolo, il nono della partita. 16:50

  18. 84'

    Cerca di rinforzarsi in attacco Cuesta: fuori Mathias Løvik per Milan Djuric.16:49

  19. 84'

    Sostituzione Adrián Bernabé Nahuel Estévez16:44

  20. 82'

    Fallo di Abdoulaye Ndiaye, che prende così cartellino giallo. 16:48

  21. 76'

    Ancora un cambio per il Lecce: fuori Nikola Stulic per Francesco Camarda.16:47

  22. 75'

    Ancora un tentativo di Cutrone! La sua conclusione termina fuori! 16:47

  24. 70'

    Continua il possesso del Parma senza però al momento rendersi pericoloso. Attenti i difensori del Lecce in chiusura. 16:46

  25. 68'

    Fuori per il Lecce Riccardo Sottil per Banda.16:30

  26. 67'

    Primi cambi da entrambe le parti: per il Parma esce Oliver Sørensen per Adrian Benedyczak.16:29

  27. 65'

    Dalla bandierina c'è ancora Riccardo Sottil che però sbaglia e tira corto sul primo palo. 16:27

  28. 60'

    Ora attacca la formazione di Di Francesco che conquista un altro calcio d'angolo.16:26

  30. 56'

    Continua il lungo possesso palla del Parma che cerca con calma di trovare la soluzione giusta per attaccare gli avversari. 16:21

  31. 53'

    Calcio di punizione battuto dal solito Bernabé, Delprato anticipa tutti e colpisce di testa, la palla termina di poco alta sopra la traversa! 16:18

  32. 53'

    Fallo di Coulibaly, sarà calcio di punizione per il Parma da appena fuori area. 16:18

  33. 51'

    Dopo un gran possesso palla del Parma, Cutrone va alla conclusione che termina però a lato.16:16

  34. 47'

    Si fa notare subito Almqvist che cerca di scappare via agli avversari. Recupero da parte dei giocatori del Lecce. 16:14

  36. 46'

    Subito un cambio per il Parma: entra proprio l'ex della partita Pontus Almqvist per Sascha Britschgi.16:07

  37. 45'

    Si riparte! Inizia il secondo tempo di Parma-Lecce! 16:08

  38. Da segnalare l'infortunio di Valeri che ha costretto Cuesta al primo cambio obbligato: in panchina nel Parma c'è anche l'ex della partita Almqvist insieme a Djuric, pronti a subentrare. Nel Lecce c'è Camarda, reduce dal primo gol in Serie A!16:06

  39. Lecce avanti al Tardini grazie alla rete di Riccardo Sottil che è riuscito a sorprendere Suzuki con un tiro-cross sul palo lontano. Era partito bene il Parma nei primi minuti di gioco, più aggressivo e più volte pericoloso con Pellegrino e Cutrone. Cresciuto il Lecce nel corso della partita, poi sul finale una conclusione potente di Britschgi costringe Falcone alla parata con il piede! 16:04

  40. 45'+4'

    Fine primo tempo! Parma-Lecce 0-1 grazie alla rete di Riccardo Sottil!15:52

  42. 45'+3'

    C'è un check del VAR in corso ma l'arbitro dice che non c'è nulla di irregolare in area, si va negli spogliatoi.15:55

  43. 45'+3'

    Conclusione forte di Britschgi forte sul primo palo, respinge Falcone di piede!15:51

  44. 45'

    Saranno 3 i minuti di recupero!15:47

  45. 44'

    SUZUKI NEGA IL 2 A 0! Errore di Ndiaye che regala palla agli avversari: Stulic allarga per Pierotti la cui conclusione viete parata da Suzuki!15:46

  46. 42'

    Insiste il Lecce che continua ad avvicinarsi alla porta avversaria: accelerata di Pierotti partito sul filo del fuorigioco, attenta la difesa del Parma a mandare in fallo laterale.15:45

  48. 41'

    Calcio di punizione battuto da Sottil, colpisce di testa Stulic che non riesce a schiacciare verso la porta.15:43

  49. 38'

    Assist di Antonino Gallo, bravo ad aprire il corridoio per il compagno Sottil. 15:42

  50. 38'

    GOOOOOOL! SOTTIL! Parma-LECCE 0-1! Gallo serve l'ex giocatore di Milan e Fiorentina che tenta un tiro-cross in area. La palla rotola tra le gambe degli avversari, nessuna deviazione, Suzuki non interviene e la palla buca così la rete nell'angolino lontano!

    Guarda la scheda del giocatore Riccardo Sottil15:42

    Riccardo Sottil
  51. 36'

    Ripartenza in contropiede del Lecce, attento Delprato che in scivolata manda ancora una volta in calcio d'angolo.15:38

  52. 34'

    Un altro giocatore a terra: questa volta è Sottil che chiede l'intervento dello staff medico.15:37

  54. 32'

    Prima parata del match! Conclusione con il mancino di Berisha, sul primo palo c'è Suzuki che in tuffo devia in calcio d'angolo!15:34

  55. 30'

    Bernabé cerca i compagni in area ma è Gaspar ad anticipare tutti. 15:33

  56. 29'

    Calcio di punizione conquistato da Cutrone dopo una spinta di Danilo Veiga. Posizione interessante, sul pallone c'è Bernabé.15:31

  57. 28'

    Pierotti si invola verso la porta avversaria, in scivolata Ndiaye riesce ad anticipare e a deviare in calcio d'angolo.15:30

  58. 27'

    Conclusione di controbalzo di Cutrone, la palla colpisce l'esterno della rete.15:29

  60. 26'

    Primo cambio dunque obbligato per il Parma: Emanuele Valeri lascia il campo a Mathias Løvik.15:27

  61. 25'

    Non ce la fa Valeri: si butta a terra da solo l'esterno, chiedendo immediatamente il cambio. Problemi alla caviglia per il giocatore del Parma. 15:27

  62. 24'

    Rientra Valeri. Sembra al momento farcela il giocatore del Parma.15:25

  63. 22'

    Gioco fermo: Valeri chiede l'intervento dello staff medico per un problema muscolare. 15:24

  64. 21'

    Bernabé crossa in area per Cutrone, stacca di testa l'attaccante del Parma che però viene respinto da Gaspar. 15:24

  66. 17'

    Scontro tra Cutrone e Falcone in area. Il portiere prende la palla senza commettere fallo, rimane a terra per qualche secondo Cutrone per una botta alla mano. 15:19

  67. 15'

    Stop e cross di Valeri prontamente allontanato da Gaspar in scivolata: l'arbitro poi segnala la posizione di fuorigioco di Cutrone nel momento del passaggio. 15:17

  68. 14'

    Scavino di Bernabé sempre alla ricerca di Pellegrino: palla un po' troppo lunga, sarà rimessa dal fondo. 15:16

  69. 12'

    Filtrante di Bernabé per Pellegrino: l'attaccante non riesce nello stop preciso, interviene prontamente Falcone. 15:14

  70. 10'

    Calcio di punizione battuto da Berisha, la palla viene deviata in calcio d'angolo. 15:12

  72. 9'

    Fallo di Britschgi ai danni di Sottil: sarà calcio di punizione dal limite dell'area. 15:10

  73. 8'

    Rischio di Keita il quale passaggio viene intercettato da Coulibaly: il giocatore del Lecce apre per Pierotti ma la palla finisce fuori dalla porta. Sarà rimessa dal fondo. 15:10

  74. 6'

    Molto aggressivo il Parma in questi primi minuti di gioco: iniziativa di Valeri in mezzo a due, recupero prezioso di Ramadani che allontana. 15:08

  75. 4'

    Primo brivido al Tardini! Bernabé tenta il tiro da fuori area, la palla finisce fuori! 15:05

  76. 3'

    Pellegrino tenta il cross in area alla ricerca dei compagni, palla deviata in fallo laterale. 15:05

  78. 1'

    Gioco subito fermo per un fallo di Bernabé su Coulibaly.15:02

  79. 1'

    Si parte! Comincia Parma-Lecce! Fischia l'arbitro Doveri!15:01

  80. FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo - Coulibaly, Ramadani, Berisha - Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco.14:22

  81. FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (3-5-2): Suzuki - Del Prato, Circati, Ndiaye - Britschgi, Sorensen, Bernabé, Keita, Valeri - Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.14:22

  82. Il Lecce invece è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale: la squadra di Di Francesco è al momento ultima in classifica con soli 2 punti conquistati in 5 partite e 10 gol subiti. 13:34

  84. Il Parma di Cuesta è reduce dalla prima vittoria stagionale contro il Torino: il 2 a 1 firmato Pellegrino - autore di una doppietta - ha regalato i primi 3 punti dopo 2 sconfitte e 2 pareggi. 13:27

  85. Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Parma-Lecce, match valido per la sesta giornata di Serie A!13:26

  87. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Ennio Tardini
    Città: Parma
    Capienza: 22885 spettatori13:26

    Ennio Tardini Fonte: Gettyimages

Formazioni Parma - Lecce

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Parma - Lecce?
La gara tra Parma e Lecce si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Parma - Lecce?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Lecce sarà Fabio Maresca
Dove si gioca Parma - Lecce?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Lecce?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 2 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Francesco Camarda con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Parma - Lecce?
La gara tra Parma e Lecce si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Lecce?
Il marcatore Lecce è stato Riccardo Sottil al 38'
PREPARTITA

Parma - Lecce è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.
Arbitro di Parma - Lecce sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Attualmente il Parma si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Lecce si trova 15° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Il Parma ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7; il Lecce ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Parma ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Cremonese e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Cagliari e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Bologna pareggiando 2-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Francesco Camarda con 1 gol.

Parma e Lecce si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 13 volte, il Lecce ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Parma-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo essere rimasto imbattuto in tutte le prime nove gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 3N), il Parma ha perso due delle quattro partite più recenti al Tardini contro i salentini nel torneo (1V, 1N), tra cui l'ultima del 31 gennaio scorso per 1-3.
  • Nelle 20 sfide andate in scena tra Parma e Lecce negli anni 2000 in Serie A, soltanto una volta entrambe le squadre non hanno trovato la via del gol: nello 0-0 del gennaio 2000; da allora, 64 reti in totale (38 per gli emiliani e 26 per i salentini), per una media di ben 3.4 marcature a match.
  • Il Parma è rimasto imbattuto in sette (3V, 4N) delle ultime otto partite giocate al Tardini in Serie A, vincendo la più recente contro il Torino (2-1); la squadra di Carlos Cuesta potrebbe strappare due successi casalinghi di fila per la prima volta nel torneo da gennaio 2020, contro Lecce e Udinese.
  • Il Parma ha vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Torino (2-1) e potrebbe infilare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta da quando è tornato nel massimo campionato (dal 2024/25), mentre in generale non accade nella competizione dal luglio 2020 (contro Napoli e Brescia).
  • Il Lecce ha vinto solo tre delle 26 partite complessive (10N, 13P) giocate contro il Parma in Serie A; soltanto contro Milan (39 match) e Roma (38), i salentini hanno disputato più incontri nel torneo, vincendo però meno gare (due sia contro i rossoneri che contro i capitolini).
  • Il Lecce non ha vinto alcuna delle cinque partite (2N, 3P) di questo campionato; soltanto tre volte i salentini sono rimasti a secco di vittorie nelle prime sei sfide stagionali di un torneo di Serie A: nel 1985/86; nel 1993/94 e nel 2022/23: in quest'ultimo caso, però, i giallorossi sono riusciti a evitare la retrocessione, chiudendo quell'edizione al 16˚ posto in classifica.
  • Negli ultimi tre anni solari (2023, 2024, 2025), il Lecce ha vinto soltanto una delle 22 trasferte giocate nel girone di andata di Serie A: quella per 1-0 sul campo del Venezia, il 25 novembre 2024, con Marco Giampaolo alla guida; otto pareggi e 13 sconfitte completano il parziale.
  • Parma e Lecce sono le due squadre che vantano l'età media più bassa dei giocatori utilizzati finora in questo campionato, inclusi i subentrati: primi gli emiliani con 24 anni e 339 giorni, davanti ai salentini con 25 anni e 66 giorni.
  • Tutti i cinque gol di Mateo Pellegrino in Serie A sono stati realizzati in gare casalinghe, compresa la doppietta nell'ultimo turno di campionato contro il Torino; dal suo arrivo in Italia (da inizio febbraio 2025), il classe 2001 è il giocatore che in trasferta ha effettuato più tiri in porta (nove) senza segnare in Serie A.
  • A segno nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna, Francesco Camarda in caso di gol contro il Parma potrebbe diventare il primo giocatore nato dal 2008 in avanti a contare più di una marcatura nella storia dei cinque maggiori campionati europei (al momento, l'attaccante italiano condivide il dato con Rio Ngumoha del Liverpool, Alexis Vossah del Tolosa e Ibrahim Mbaye del PSG).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ParmaLecce
Partite giocate55
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati34
Gol totali subiti610
Media gol subiti per partita1.22.0
Percentuale possesso palla43.242.9
Numero totale di passaggi16421669
Numero totale di passaggi riusciti12811307
Tiri nello specchio della porta1514
Percentuale di tiri in porta37.541.2
Numero totale di cross9081
Numero medio di cross riusciti2323
Duelli per partita vinti230253
Duelli per partita persi264251
Corner subiti1832
Corner guadagnati1920
Numero di punizioni a favore6363
Numero di punizioni concesse5753
Tackle totali7382
Percentuale di successo nei tackle63.058.5
Fuorigiochi totali25
Numero totale di cartellini gialli810
Numero totale di cartellini rossi00

Parma - Lecce Live

Leader Piattaforme Aeree

