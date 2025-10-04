Il Lecce vince al Tardini contro il Parma grazie alla rete di Riccardo Sottil. L'ex Milan e Fiorentina riesce nella conclusione vincente con un tiro-cross che spiazza Suzuki. Diversi i tentativi del Parma di Cuesta che però non è mai stato troppo pericoloso, e torna così con 0 punti dalla sesta giornata di campionato.

Il Parma di Cuesta è reduce dalla prima vittoria stagionale contro il Torino: il 2 a 1 firmato Pellegrino - autore di una doppietta - ha regalato i primi 3 punti dopo 2 sconfitte e 2 pareggi. 13:27

Il Lecce invece è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale: la squadra di Di Francesco è al momento ultima in classifica con soli 2 punti conquistati in 5 partite e 10 gol subiti. 13:34

Lecce avanti al Tardini grazie alla rete di Riccardo Sottil che è riuscito a sorprendere Suzuki con un tiro-cross sul palo lontano. Era partito bene il Parma nei primi minuti di gioco, più aggressivo e più volte pericoloso con Pellegrino e Cutrone. Cresciuto il Lecce nel corso della partita, poi sul finale una conclusione potente di Britschgi costringe Falcone alla parata con il piede! 16:04

PREPARTITA

Parma - Lecce è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Lecce sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Attualmente il Parma si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Lecce si trova 15° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Parma ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7; il Lecce ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Parma ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Cremonese e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Cagliari e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Bologna pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Francesco Camarda con 1 gol.

Parma e Lecce si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 13 volte, il Lecce ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Parma-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo essere rimasto imbattuto in tutte le prime nove gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 3N), il Parma ha perso due delle quattro partite più recenti al Tardini contro i salentini nel torneo (1V, 1N), tra cui l'ultima del 31 gennaio scorso per 1-3.

Nelle 20 sfide andate in scena tra Parma e Lecce negli anni 2000 in Serie A, soltanto una volta entrambe le squadre non hanno trovato la via del gol: nello 0-0 del gennaio 2000; da allora, 64 reti in totale (38 per gli emiliani e 26 per i salentini), per una media di ben 3.4 marcature a match.

Il Parma è rimasto imbattuto in sette (3V, 4N) delle ultime otto partite giocate al Tardini in Serie A, vincendo la più recente contro il Torino (2-1); la squadra di Carlos Cuesta potrebbe strappare due successi casalinghi di fila per la prima volta nel torneo da gennaio 2020, contro Lecce e Udinese.

Il Parma ha vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Torino (2-1) e potrebbe infilare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta da quando è tornato nel massimo campionato (dal 2024/25), mentre in generale non accade nella competizione dal luglio 2020 (contro Napoli e Brescia).

Il Lecce ha vinto solo tre delle 26 partite complessive (10N, 13P) giocate contro il Parma in Serie A; soltanto contro Milan (39 match) e Roma (38), i salentini hanno disputato più incontri nel torneo, vincendo però meno gare (due sia contro i rossoneri che contro i capitolini).

Il Lecce non ha vinto alcuna delle cinque partite (2N, 3P) di questo campionato; soltanto tre volte i salentini sono rimasti a secco di vittorie nelle prime sei sfide stagionali di un torneo di Serie A: nel 1985/86; nel 1993/94 e nel 2022/23: in quest'ultimo caso, però, i giallorossi sono riusciti a evitare la retrocessione, chiudendo quell'edizione al 16˚ posto in classifica.

Negli ultimi tre anni solari (2023, 2024, 2025), il Lecce ha vinto soltanto una delle 22 trasferte giocate nel girone di andata di Serie A: quella per 1-0 sul campo del Venezia, il 25 novembre 2024, con Marco Giampaolo alla guida; otto pareggi e 13 sconfitte completano il parziale.

Parma e Lecce sono le due squadre che vantano l'età media più bassa dei giocatori utilizzati finora in questo campionato, inclusi i subentrati: primi gli emiliani con 24 anni e 339 giorni, davanti ai salentini con 25 anni e 66 giorni.

Tutti i cinque gol di Mateo Pellegrino in Serie A sono stati realizzati in gare casalinghe, compresa la doppietta nell'ultimo turno di campionato contro il Torino; dal suo arrivo in Italia (da inizio febbraio 2025), il classe 2001 è il giocatore che in trasferta ha effettuato più tiri in porta (nove) senza segnare in Serie A.

A segno nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna, Francesco Camarda in caso di gol contro il Parma potrebbe diventare il primo giocatore nato dal 2008 in avanti a contare più di una marcatura nella storia dei cinque maggiori campionati europei (al momento, l'attaccante italiano condivide il dato con Rio Ngumoha del Liverpool, Alexis Vossah del Tolosa e Ibrahim Mbaye del PSG).

