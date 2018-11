BOLOGNA - ATALANTA: 1-2 - SERIE A - 4 NOVEMBRE 2018. RISULTATO FINALE E COMMENTO ALLA PARTITA

Rigoni dentro per Gomez

Massimo sforzo offensivo per il Bologna, l'Atalanta resiste

Destro in campo per Svanberg

Pasalic dentro per Ilicic

I rossoblu cercano di reagire, Inzaghi mette in campo il tridente

Orsolini dentro per Krejci

Colpo di testa da posizione ravvicinata, l'Atalanta si porta in vantaggio

Toloi cade nell'area di rigore del Bologna, per l'arbitro è tutto regolare

67'

Gomez non arriva per poco sull'imbeccata in area di Ilicic