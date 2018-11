LAZIO - SPAL: 4-1 - SERIE A - 4 NOVEMBRE 2018. RISULTATO FINALE, PAGELLE E COMMENTO ALLA PARTITA

FINISCE QUI! La Lazio supera con un netto 4-1 la Spal: le reti di Immobile (doppietta), Cataldi e Parolo per i biancocelesti, a segno Antenucci invece per gli emiliani.

Fallo in attacco di Parolo: calcio di punizione per la Spal.

Ultimo cambio per la Spal: fuori Everton Luiz, dentro Dickmann.

ANTENUCCI! Colpo di testa centrale: parata facile per Strakosha.

Ultimo cambio per la Lazio: fuori Milinkovic-Savic, dentro Berisha.

Parolo ruba palla ad Everton Luiz e calcia in porta: tiro potente, Vanja Milinkovic-Savic rimane immobile!

Cambio per Semplici: fuori Petagna, dentro Paloschi.

Altro cambio per la Lazio: fuori Lulic, dentro Lukaku.

CORREA! Grande giocata dell’argentino che supera Vicari e calcia in porta: tiro alto!

Primo cambio per Inzaghi: fuori Caicedo, dentro Correa.

Gran botta dalla distanza di Cataldi: Vanja Milinkovic-Savic non può nulla!

Cartellino giallo per Everton Luiz.

Antenucci ci prova: tiro deviato da Acerbi, parata facile per Strakosha.

Fallo in attacco di Petagna: calcio di punizione per la Lazio.

Palla allontanata da Felipe: sarà rimessa laterale per la Lazio.

Cambio per la Spal: fuori Bonifazi, dentro Cionek.

Troppo lungo il passaggio di Valdifiori per Lazzari: rimessa dal fondo per la Lazio.

36'

Doppietta per Immobile: uno-due con Caicedo, tiro di Immobile che viene deviato e che entra in rete. Nulla da fare per Vanja Milinkovic-Savic!