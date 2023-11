Dal Gewiss Stadium è tutto, grazie per aver seguito con noi Atalanta-Inter. Arrivederci e alla prossima partita!20:18

Si torna in campo subito con le coppe internazionali: appuntamento a Salisburgo per l'Inter mercoledì sera alle ore 21:00, per poi ospitare il Frosinone il 12 novembre. Anche l'Atalanta impegnata nell'infrasettimanale, giovedì contro lo Sturm Graz, poi si giocherà a Udine per la 12ª di Serie A.20:17

Tre punti importanti per l'Inter che allunga in classifica: in attesa del match della Juventus contro la Fiorentina di domani sera, i nerazzurri si portano a +5 dai bianconeri. L'Atalanta perde invece l'occasione di ritornare sopra il Napoli: sono 2 i punti degli azzurri in più dei bergamaschi.20:15

Primo tempo condizionato dai cambi con l'Inter che perde Pavard a causa di un trauma al ginocchio ma l'ingresso di Darmian svolta la partita: è lui l'uomo di Inzaghi che rimedia il calcio di rigore realizzato da Calhanoglu. Nella ripresa scende in campo molto intensa l'Inter che crea diverse occasioni pericolose finché non trova il gol del raddoppio con un splendido tiro a giro di Lautaro che soprende Musso. Poco dopo reagisce e risponde l'Atalanta con Scamacca che trova la quinta rete stagionale e sul finale di partita spreca più volte il gol del pareggio. 4 tiri in porta per la Dea, 4 per l'Inter che però si porta a casa i 3 punti.20:14

90'+6' Fine partita! Fischia l'arbitro! Finisce Atalanta-Inter, 1-2. In gol Calhanoglu su rigore e Lautaro per l'Inter, Scamacca per l'Atalanta.20:01

90'+5' Ultima occasione ancora sprecata dell'Atalanta! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla finisce sul fondo rotolando proprio sotto De Roon. 20:00

90'+4' Cross sul secondo palo di Muriel, Hateboer spreca una grande occasione.19:58

90'+2' Seconda ammonizione per Rafael Tolói! Finale in 10 per l'Atalanta.19:54

90'+1' Tentativo di Sanchez da palla persa di De Ketelaere che però finisce fuori dallo specchio della porta.19:54

90' Saranno sei i minuti di recupero.19:52

89' Ammonito Denzel Justus Morris Dumfries.19:52

86' Cambio anche a centrocampo, Hakan Çalhanoğlu per Kristjan Asllani.19:50

86' Esce Lautaro Javier Martínez, al suo posto Alexis Alejandro Sánchez Sánchez.19:49

85' Ammonito Rafael Tolói.19:50

83' Dumfries!!! Tentativo del giocatore olandese, para Musso. Partita molto intensa in questo finale di partita. 19:47

80' Occasione ATALANTA! Ancora Scamacca, ancora una grande risposta di Sommer. Il portiere dell'Inter prima ci va con i pugni poi la palla finisce sul piede di Scamacca che gira in porta ma trova ancora una volta Sommer.19:46

80' Lookman lascia il posto a Charles Marc S. De Ketelaere.19:43

80' Fuori Teun Koopmeiners, dentro Luis Fernando Muriel Fruto.19:43

78' Cambia idea Gasperini: torna a sedersi Muriel che dopo il lungo riscaldamento era a un passo dall'ingresso in campo. Si alza invece De Ketelaere.19:42

77' Cross di Ruggeri sul secondo palo dove però non arriva Koopmeiners.19:40

73' OCCASIONE ATALANTA! Risposta di Sommer su un tiro di Lookman! Pericolosa la squadra di Gasperini che cerca il gol del pareggio.19:38

70' Fuori anche Federico Dimarco per Carlos Augusto Zopolato Neves.19:33

70' Doppio cambio per l'Inter: Henrikh Hamlet Mkhitaryan lascia il posto a Davide Frattesi.19:33

68' Cross di De Roon sul secondo pallo: non ci arriva Ederson chiuso da Dimarco.19:31

62' Sostituzione per l'Atalanta: fuori Giorgio Scalvini, al suo posto Rafael Tolói.19:26

61' Assist Ademola Lookman Olajade Alade Aylola Lookman.19:26

61' GOOOOOOL! RETE DELL'ATALANTA! Gol di Scamacca! ATALANTA-Inter 1-2! Recupero di Lookman che ruba palla a Dimarco per poi passarla a Scamacca che imbuca e sorprende Sommer.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Scamacca19:25

57' Assist Henrikh Hamlet Mkhitaryan.19:22

57' GOOOOOOOL! LAUTARO! RETE SPLENDIDA DELL'ARGENTINO! Atalanta-INTER 0-2! Ottimo recupero di Mkhitaryan che apre per Lautaro che con un tiro a giro la mette sul secondo palo. Non può nulla Musso.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez19:22

56' Tiro con il mancino di Acerbi, la palla finisce di molto fuori.19:19

55' Davide Zappacosta lascia il posto a Hans Hateboer.19:18

55' Fuori Sead Kolašinac, dentro Mario Pašalić. Arretra Ruggeri.19:18

54' Annullato il gol di Lautaro Martinez che aveva deviato di testa la traiettoria di Acerbi. Segnalata la posizione di fuorigioco dell'argentino.19:17

50' Sinistro potentissimo di collo di Dimarco, la palla finisce fuori di poco.19:13

49' Cerca lo spazio Dumfries per un cross. Legge bene l'Atalanta che chude l'azione.19:12

48' Cross di Scalvini alla ricerca di Scamacca. La palla, troppo profonda, finisce in fallo laterale.19:12

47' Partita subito molto alta l'Inter. Grande intensità dei giocatori di Inzaghi.19:11

45' In campo le stesse formazioni dell'undici titolare.19:09

45' Si riparte! Cominicia il secondo tempo di Atalanta-Inter.19:08

Gasperini che può ancora cambiare la partita con i cambi, in panchina pronti a subentrare De Ketelaere e Muriel, così come Toloi visto il cartellino giallo di Kolasinac. 19:03

Dopo i primi 15 minuti del match con poche emozioni, pressa alta la formazione di casa che crea la prima occasione pericolosa della partita dopo 20 minuti con un tiro al volo di Ruggeri che però finisce fuori. Diversi i tentativi della Dea che, specie con i cross in area di Zappacosta, tentano di impensierire l'Inter che si fa sempre trovare pronta. Nerazzurri che perdono Pavard a causa di un trauma al ginocchio sinistro (sarà poi rivalutato nei prossimi giorni), al suo posto entra Darmian che cambia la partita: è lui l'uomo che, appena entrato, rimedierà il calcio di rigore per i compagni, realizzato poi da Calhanoglu. 19:00

45'+6' Fine primo tempo! Atalanta-Inter 0-1. Decide al momento la rete di Calhanoglu su calcio di rigore.18:53

45'+5' Tenta il tiro di testa Scalvini, la palla finisce tra le braccia di Sommer.18:53

45'+5' Fallo tattico di Calhanoglu ai danni di Lookman. Calcio di punizione per l'Atalanta.18:52

45'+2' Aggiornamento Pavard: secondo una prima analisi si tratterebbe di un trauma al ginocchio sinistro, da valutare nei prossimi giorni.18:49

45'+1' Gioco interrotto: Djimsiti, involontariamente, colpisce con il piede la testa di Barella. Il centrocampista dell'Inter è rimasto a terra.18:48

45' 4 minuti di recupero segnalati.18:47

45' Thuram si invola verso la porta, scarta Kolasinac ma poi Zappacosta legge bene e chiude l'azione pericolosa.18:47

41' Calhanoglu dalla distanza! Vola Musso che allontana la palla.18:43

40' PILLOLA STATISTICA: primo gol dell'Atalanta in casa in questa stagione. La squadra di Bergamo non aveva ancora subito una rete sul proprio campo.18:42

40' GOOOOOL!!! CALHANOGLU! Atalanta-INTER 0-1! Dal dischetto non sbaglia il centrocampista dell'Inter che la mette raso terra nell'angolino a sinistra.



Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu18:41

37' Calcio di rigore! Musso travolge Darmian, per Sozza non ci sono dubbi.18:40

36' Punizione forte di Dimarco che con il mancino colpisce la barriera.18:38

35' Ammonito Sead Kolašinac per un fallo su Thuram.18:36

33' Preoccupati Inzaghi e lo staff. Rotazione innaturale del ginocchio di Pavard. Si teme infortunio serio.18:35

33' Cambio obbligato per l'Inter: esce dolorante Benjamin Jacques Marcel Pavard che prova a camminare rifuutando la barella, al suo posto Matteo Darmian.18:35

29' A terra Pavard. Sembra un infortunio serio al ginocchio per il giocatore dell'Inter.18:32

28' Ottima chiusura di Kolasinac che si fa trovare pronto e preciso intercettando un passaggio pericoloso in area.18:31

27' Ancora Atalanta! Scalvini in area tenta il cross ma viene anticipato dai difensori dell'Inter. 18:29

26' Ammonito Marten Elco de Roon per aver fermato irregolarmente Dimarco, che si era involato verso la porta. 18:28

26' Cross-tiro teso in area di Scamacca. La palla deviata finisce in calcio d'angolo. 18:27

23' Proteste dei giocatori dell'Inter per uno scontro Dimarco-Kolasinac. Nulla di irregolare secondo l'arbitro.18:25

21' Ancora un cross di Zappacosta in area, Pavard anticipa di testa Lookman poi tenta il tiro al volo Ruggeri che però finisce fuori. Primo brivido della partita a Bergamo. 18:25

21' Idea ambiziosa di Scamacca che cerca l'imbucata del compagno Lookman. Chiude l'Inter.18:23

14' Cross teso di Zappacosta in area, pallone recuperato dall'Inter.18:16

12' Imprecisa la palla di Thuram per Dimarco, non ci arriva l'esterno nerazzurro.18:14

7' Rischia Pavard con Lookman che recupera palla. Pressing molto alto dei giocatori bergamaschi.18:10

5' Interrotto il gioco per uno scontro Scalvini-Mkhitaryan e Barella-De Roon. Tanti i duelli nei primi minuti di partita.18:08

1' Fischio d'inizio! Comincia Atalanta-Inter. Dirige il match l'arbitro Sozza.18:01

Un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione. 18:00

Il duello di centrocampo nerazzurro lo vince Mkhitaryan con Frattesi inizialmente in panchina. L'armeno completerà il reparto con Calhanoglu e Barella, sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco. Inzaghi ne conferma 10 su 11 rispetto all'ultima partita contro la Roma: riposa Bastoni, al suo posto De Vrij comporrà la difesa con Pavard e Acerbi. Davanti i soliti Lautaro e Thuram. 17:50

Gasperini recupera Scalvini alle prese con un mal di schiena nei giorni scorsi che insieme a Djimsiti e Kolasinac guiderà la difesa, partirà dunque dalla panchina Toloi. Smaltita l'influenza Zappacosta che occuperà la fascia destra con Ruggeri sul lato opposto. In mezzo al campo Ederson e De Roon con Koopmeiners sulla trequarti, in attacco titolari Lookman e Scamacca, pronti a subentrare De Ketelaere e Muriel. 17:46

FORMAZIONE UFFICIALE INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, De Vrij, Acerbi - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.17:42

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Musso - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners - Lookman, Scamacca. All. Gasperini.17:42

Ultima sconfitta datata 27 settembre per l'Inter che tra Champions e Serie A vanta di 6 risultati utili consecutivi di cui tutte vittorie e un solo pareggio. Nerazzurri al momento in testa alla classifica di campionato. 17:41

Inter consapevole del rendimento dell'Atalanta in casa, i numeri parlano chiaro: i bergamaschi non hanno mai perso al Gewiss Stadium e, inoltre, non hanno mai preso neanche un gol. Gasperini vuole ripetere una vittoria per conquistare la terza consecutiva in Serie A dopo quelle contro Genoa ed Empoli soprattutto per tornare in classifica sopra il Napoli, reduce dai 3 punti contro la Salernitana. 17:39

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Inter, match volevole per la 11ª giornata di Serie A.17:31