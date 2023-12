90'+10' Da Torino-Atalanta è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta della partita. Arrivederci e alla prossima di Serie A!22:54

90'+9' Prossima sfida molto importante ai fini della classifica: si giocherà Frosinone-Torino domenica alle ore 12:30. Per l'Atalanta prima dell'ultima giornata di Europa League - ininfluente per il piazzamento nel girone - si giocherà sabato alle ore 18:00 contro il Milan. 22:53

90'+8' Risale in classifica il Torino, superati Frosinone e Monza, ora per i granata sono 19 i punti in 10ª posizione, uno in meno proprio dell'Atalanta ferma a 20 come la Lazio.22:51

90'+7' 117esimo compleanno festeggiato a dovere per il Torino. Dominata un'Atalanta irrisconoscibile all'Olimpico, sblocca il match l'ex della partita Zapata, poi è una rete realizzata su rigore da Sanabria a siglare il 2 a 0. Tante occasioni per i granata, poche quelle della squadra di Gasperini, più nel primo tempo con 2 tiri in porta, poi sul finale della partita con due grandi parate di Milikovic-Savic. Nel recupero è ispiratissimo l'attaccante colombiano: il terzo gol lo segna sempre Zapata. 22:49

90'+6' Termina qui! Torino-Atalanta 3-0! Vincono i granata grazie alla doppietta di Zapata e alla rete di Sanabria su rigore.22:44

90'+5' Assist Nikola Vlašić.22:43

90'+5' ZAPAAAAATAAAAAA!!! TORINO-Atalanta 3-0! Stop in area che stende Ruggeri, il colombiano se la mette sul destro e fa gol con deviazione. Che serata per i granata!



90'+2' Finisce anche la partita di Raoul Bellanova, dentro Lévy Koffi Djidji.22:39

90'+1' Fuori Aleksey Miranchuk, dentro Michel Ndary Adopo.22:39

90'+1' Conclusione di Muriel dalla distanza: la palla finisce fuori.22:38

90' 5 minuti di recupero.22:38

90' MILINKOVIC-SAVIC! Filtrante di Pasalic per Miranchuk che da vicinissimo calcia in porta: sempre presente il portiere granata.22:37

89' Palleggia la squadra di Juric.22:36

88' Zapata tutto solo in area dopo una giocata immensa di Vlasic: Ruggeri da dietro strappa il pallone al colombiano.22:35

85' Fuori anche Arnaldo Antonio Sanabria per Isaac Karamoh.22:32

84' Termina la partita di Karol Linetty, dentro Samuele Ricci.22:31

80' PASALIC! Giocata in contropiede dell'Atalanta, stop, controllo e sinistro del croato parato da Milinkovic! Che occasione!22:28

78' Holm per Muriel, sponda del colombiano in area dove però anticipa tutti Tameze.22:26

77' Prova a reagire l'Atalanta: cross di Bakker in area, anticipa tutti Milinkovic-Savic in uscita.22:24

76' Batte Ilic direttamente in porta: in due tempi Musso. 22:23

75' Ammonito Marten Elco de Roon per un contrasto con Linetty. Calcio di punizione interessante per i granata. 22:22

74' Uno due tra Vlaisc e Sanabria letto bene dalla difesa avversaria. 22:23

73' Manata di De Roon ai danni di Sanabria.22:20

72' Ancora il Torino, ancora con Ilic dalla distanza. Conclusione altissima.22:19

70' Insiste il Torino che cerca il terzo gol: prima con un inserimento di Vlasic poi con Ilic. 22:18

65' Conclusione di Bellanova in diagonale. Destro potente che termina largamente fuori. 22:13

58' Cambia subito Gasperini, fuori Charles Marc S. De Ketelaere, dentro Mario Pašalić.22:04

56' GOOOOOLLL! RADDOPPIA IL TORINO! 2-0! Sanabria dal dischetto la mette nell'angolino basso.



55' Check over: calcio di rigore per il Torino!22:02

54' Check del VAR in corso: possibile trattenuta di Scalvini su Buongiorno.22:01

51' Scatto di Bellanova sulla destra che si lascia indietro Bakker. Cross in area dove c'è Zapata, chiuso in angolo da Scalvini.22:00

48' Cross di Muriel troppo lungo per i compagni. La palla termina sul fondo.21:55

46' Fuori anche Hans Hateboer per Emil Alfons Holm.21:52

46' Esce infatti subito Lookman al posto di Luis Fernando Muriel Fruto.21:52

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Torino-Atalanta.21:52

Molto arrabbiato Gasperini già al termine del primo tempo, indicazioni dallo staff per Holm e Muriel che dovrebbero dare il cambio all'inizio della ripresa.21:48

PILLOLA STATISTICA: il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 12 delle sue 14 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in questa stagione di Serie A.21:37

Bel primo tempo all'Olimpico di Torino con entrambe le formazioni desiderose di una vittoria: 2 tiri nello specchio della porta sia dal Torino che dall'Atalanta, ma è l'ex della partita a sblocare il risultato. Duvan Zapata non sbaglia sotto porta e qualche minuto dopo rischia di ripetersi. Per l'Atalanta le azioni più pericolose le ha create De Ketelaere che ha dovuto fare i conti con Milinkovic. Partita intensa e molto agguerrita: all'intervallo sono già 3 i cartellini gialli. 21:41

45'+1' Fine primo tempo! Torino-Atalanta 1-0. Decide la rete dell'ex Zapata.21:34

45'+1' Riparte ora l'Atalanta in contropiede, Buongiorno stende De Ketelaere e rimedia cartellino giallo tra le proteste.21:33

45'+1' Contropiede del Torino con l'Atalanta completamente scoperta dietro, Vlasic mette dentro per Sanabria che prova a girarsi e tirare ma viene chiuso bene.21:33

45' Prova ad accelerare Miranchuk, chiude bene Buongiorno tra l'ovazione del pubblico.21:32

45' Solo un minuto di recupero tra Torino e Atalanta.21:32

32' Punizione battuta da Koopmeiners, colpisce la barriera.21:20

31' Scontro Rodriguez-Miranchuk al limite dell'area: l'arbitro fischia calcio di punizione a favore dei nerazzurri.21:18

29' De Ketelaere! Questa volta è l'Atalanta a rendersi pericolosa con un tiro del belga parato da Milinkovic.21:17

28' Ancora Torino pericoloso! Zapata a un metro dalla porta tutto solo, esce Musso che evita la deviazione dell'attaccante.21:16

24' Prova a reagire l'Atalanta con Ederson: il suo tiro finisce tra le braccia di Milinkovic.21:11

22' GOOOOLLL!!! TORINO-Atalanta 1-0! Segna l'ex della partita, Duvan Zapata. Bella azione dei granata sviluppata sulla sinistra, poi l'attaccante colombiano stoppa e si gira in area sorprendendo Musso. Non esulta il numero 91.



22' Assist Nikola Vlašić.21:10

19' Finisce la partita di Berat Djimsiti, dentro Mitchel Bakker. Risentimento muscolare alla coscia sinistra per il giocatore.22:22

14' Gasperini manda a scaldarsi Bakker: sembra non stare bene Djimsiti.21:03

13' Tentativo di Vojvoda su una ribattuta dopo un calcio d'angolo: la palla termina fuori.21:01

9' Giallo a Giorgio Scalvini che trattiene Zapata.20:56

7' De Ketelaere prova a servire Lookman in area, legge bene Tameze che spazza.20:55

6' Cross basso di Bellanova dopo una bella corsa sulla fascia destra. Interviene Musso.20:53

5' Primo ammonito Karol Linetty per aver fermato De Ketelaere. 20:52

2' Zapata prova il primo sprint della serata. Nel duello con Scalvini cade a terra.20:49

1' Si parte! Comincia Torino-Atalanta! Dirige il match l'arbitro Marco Piccinini.20:47

Per l'Atalanta assente Scamacca a causa di un infortunio rimediato durante la rifinitura. Nonostante le noie muscolari dei giorni scorsi partirà comunque dal primo minuto De Ketelaere insieme a Lookman, davanti a Miranchuk. Sulla fascia Ruggeri preferito a Bakker, così come Hateboer a Zappacosta. In mezzo al campo Koopmeiners con Ederson, arretra De Roon con Scalvini e Djimsiti: ancora out Kolasinac che parte dalla panchina. 20:27

In porta ritorna Milinkovic-Savic dopo la parentesi Gemello dell'ultima giornata contro il Bologna. Juric schiera poi la solita difesa senza Schuurs, con Buongiorno, Rodriguez e Tameze. Recuperato a centrocampo Ricci che parte però dalla panchina: tra Bellanova e Vojvoda ci saranno ancora Linetty e Ilic. Sulla trequarti dietro Sanabria e l'ex della partita Zapata, Vlasic. 20:24

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Musso - De Roon, Scalvini, Djimsiti - Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri - Miranchuk - De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.20:01

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda - Vlasic - Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.20:00

L'Atalanta arriva da un periodo di forma in Europa: grazie infatti al pareggio contro lo Sporting Lisbona è automaticamente prima nel girone e dunque vola agli ottavi di Europa League. Non si può dire lo stesso del campionato. Un solo punto in tre partite, a causa delle sconfitte contro Napoli e Inter e il pareggio contro l'Udinese.20:21

Dopo il pareggio contro il Monza e l'ultima sconfitta contro il Bologna, è necessario tornare a vincere in campionato e il Torino ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Non mancano i complimento dell'allenatore Juric al collega: "È stata l'influenza più grande della mia vita. Lui sa cosa penso".20:16

Buonasera e benvenuti alla sfida che chiude la 14ª giornata di Serie A, Torino-Atalanta.19:55