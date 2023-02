Il match dello ''Zini'' mette di fronte i padroni di casa, all'ultimo posto e ancora a secco di vittorie in campionato con 8 punti all'attivo, e gli ospiti che hanno conquistato 20 punti. All'andata, giocata il 2 ottobre scorso, 1 a 1 (rigori di Ciofani e Strefezza). 13:43

Nell'ultimo turno, entrambe le compagini sono andate ko: grigiorossi in casa contro l'Inter, giallorossi contro la Salernitana tra le mura amiche. In settimana, poi, lombardi corsari all'Olimpico ai danni della Roma, qualificandosi alla semifinale di Coppa Italia. 13:46

Ballardini recupera Pickel dopo il turno di squalifica e Chiriches; in attacco Ciofani preferito a Okereke al fianco di Dessers. Baroni recupera Gonzalez a centrocampo e Di Francesco nel tridente completato da Strefezza e Colombo. 14:41

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:52

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: padroni di casa in casacca grigiorossa, ospiti in completo bianco con inserti blu e giallorossi. 15:01