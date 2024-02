Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:09

L'Atalanta consolida il quarto posto e si porta a 39 lunghezze a +3 sul Bologna, ora quinto. La Lazio rimane a 34 punti appaiata alla Fiorentina.20:09

Scontro Champions League vinto dall'Atalanta che per gran parte dell'incontro comanda nel gioco e mette in difficoltà una Lazio che si sveglia solo nel finale, ma non riesce nell'impresa. Per i bergamaschi gol del vantaggio di Pasalic, poi doppietta di un ispirato De Ketelaere. I biancocelesti accorciano con un rigore di Immobile.20:09

90'+5' Fine partita: ATALANTA - LAZIO 3-1.19:51

90'+2' Sostituzione nell'Atalanta, esordio per Mendicino che prende il posto di Ederson.23:46

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:47

90' ANCORA IMMOBILE! Cross di Pedro dalla sinistra, Immobile stacca di testa, palla di un soffio a lato.19:46

88' La Lazio prova a portarsi in avanti ma l'Atalanta non concede spazi.19:44

84' GOL! Atalanta - LAZIO 3-1! Rete di Immobile. Rigore perfetto calciato alla sua destra, Carnesecchi spiazzato.



83' CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Fallo di Djimsiti su Immobile, Guida indica il dischetto.19:40

79' Muriel prende il posto di De Ketelaere.19:36

79' Due cambi tra i bergamaschi, entra Toloi per Pasalic.19:36

78' Cartellino giallo per Ederson, fallo su Pedro a metà campo.19:34

76' GOL! ATALANTA - Lazio 3-0! Rete di De Ketelaere. Azione solitaria di De Ketelaere che servito sulla destra, prende palla, entra in area e punta Pellegrini calciando sul primo palo e infilando Profedel sul suo palo.



75' La Lazio prova a spingere il proprio baricentro in avanti ma manca di concretezza negli ultimi venti metri.19:32

70' Punizione dal limite dell'area per l'Atalanta, schema con De Roon che serve al limite Scamacca, conclusione di prima dell'attaccante ma palla alta sopra la traversa.19:27

69' Sostituzione nella Lazio, entra Vecino per Luis Alberto.19:26

66' Hateboer crossa in area dalla destra, Scamacca colpisce di testa ma manda a lato.19:23

64' Dentro Pedro per Isaksen.19:21

64' Nella Lazio cambio in avanti, Immobile per Castellanos.19:21

64' Hateboer prende il posto di Holm.19:21

64' Due cambi per parte, nell'Atalanta entra Scamacca per Miranchuk.19:21

61' MIRANCHUK! De Ketelaere serve Pasalic sulla sinistra, il croato mette in mezzo per Miranchuk che calcia di prima, ma Provedel blocca sicuro.19:19

60' Un'ora di gioco, Atalanta avanti di due reti e che al momento sta controllando la gara.19:17

56' Cross di Ruggeri dalla sinistra, Ederson prova a staccare di testa ma manda alla sinistra di Provedel.19:12

52' Contropiede Lazio e conclusione a giro di Castellanos, palla deviata e che carambola tra i piedi di Isaksen che calcia di prima ma manda alto sopra la traversa.19:09

49' Azione tutta di prima dell'Atalanta, De Ketelaere per Holm che serve al centro per Pasalic, esce sicuro Provedel.19:07

47' Cartellino giallo per Rovella, fallo tattico.19:04

46' Inizia il secondo tempo di ATALANTA - LAZIO.19:02

46' Dentro Casale per Gila.19:02

46' Due cambi per Sarri, entra Pellegrini per Lazzari.19:02

Atalanta avanti di due reti dopo l'intervallo. Pasalic con una girata sotto porta regala il vantaggio ai bergamaschi, nel finale falo di mano di Marusic e gol dal dischetot di De Ketelaere. Lazio poco incisiva in attacco.18:49

45'+1' Cartellino giallo per Romagnoli per proteste.18:50

45'+1' Fine primo tempo: ATALANTA - LAZIO 2-0.18:47

45' HOLM! Cross in area, colpo di testa dell'esterno e palla che scheggia la traversa.18:46

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.18:45

45' Cartellino giallo per Felipe Anderson, entrata in ritardo in scivolata su Miranchuk.18:45

43' GOL! ATALANTA - Lazio 2-0! Rete di De Ketelaere. Rigore rasoterra calciato alla sinistra di Provedel.



42' CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Tocco di braccio di Marusic in area, Guida indica il dischetto.18:42

40' Prova a guadagnare metri la Lazio, la difesa dell'Atalanta, molto solida, non lascia varchi.18:41

36' Cross di Scalvini in area, De Ketelaere prova a spiazzarla di testa. Palla alta sopra la traversa.18:36

32' Superata la mezz'ora di gioco, Atalanta in vantaggio e ora in possesso del pallone, la Lazio sta facendo fatica a concludere a rete.18:32

27' Punizione per la Lazio dal limite, parte Luis Alberto a giro e palla di poco alta sopra la traversa.18:27

24' Sponda di Scalvini per Kolasinac e conclusione di prima da fuori area. Palla alta.18:24

22' Scatto di Lazzari che dalla destra prova a sgusciare ed entrare in area, De Roon è attento e recupera bene.18:22

20' Prova a reagire la Lazio, ma l'Atalanta non riesce a far ripartire i biancocelesti.18:20

16' GOL! ATALANTA - Lazio 1-0! Rete di Pasalic. Cross in area di De Ketelaere, sponda di testa di Scalvini per Pasalic che controlla di petto e gira in porta con il destro.



15' Punizione dalla trequarti per l'Atalanta, Miranchuk pennella in area, Kolasinac schiaccia di testa ma Provedel è attento.18:15

11' Molta intensità e squadre con un buon ritmo in questo primo scampolo di gara.18:11

9' Cartellino giallo per Pasalic, fallo su Castellanos a metà campo.18:09

5' Avvio di gara intenso e con continui capovolgimenti di fronte.18:04

1' Luis Alberto imbuca in profondità per Felipe Anderson che però sbaglia il controllo. Esce sicuro Carnesecchi.18:01

1' FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - LAZIO. Arbitra Guida.18:00

Gasperini sceglie un attacco leggero, giocano Miranchuk e De Ketelaere con Pasalic a supporto. Non recupera Koopmeiners. Difesa a tre con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, mentre parte dalla panchina Scamacca. Nella Lazio è Castellanos a vincere il ballottaggio con Immobile in avanti, a supporto Felipe Anderson e Isaksen. Ancora fuori Zaccagni. In mezzo al campo gioca Luis Alberto con lui Guendouzi e Rovella.17:20

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Lazzari, Romagnoli, Gila, Marusic - Guendouzi, Moverla, Luis Alberto - Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Kamenovic, Hysaj, Vecino, Kamada, Pedro, Immobile, Sanà Fernandes.17:21

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Scalvini, Djmsiti, Kolasinac - Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri - Pasalic - Miranchuk, De Ketelaere. A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Bakker, Hateboer, Bonfanti, Zappacosta, Mendicino, Muriel, Toure, Scamacca.17:16

Atalanta e Lazio si sfidano per la 112 volta in una partita solitamente sempre ricca di gol. Nella scorsa stagione una vittoria a testa per 2-0.15:07

Sfida cruciale per la caccia al quarto posto tra Atalanta e Lazio, separate da due soli punti in favore dei bergamaschi, ora al quarto posto, ma agganciati ieri sera dal Bologna.15:00