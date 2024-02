Grazie per avere seguito con noi la diretta di Inter-Juventus, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:50

Nel prossimo turno di campionato per l'Inter impegno in trasferta sul campo della Roma, la Juventus affronterà in casa l'Udinese.22:50

L'Inter batte 1-0 la Juventus e allunga in classifica. Il risultato si sblocca al 37', autorete di Gatti. Ripresa densa di emozioni. Palo di Calhanoglu al 57', Szczesny evita due volte il raddoppio salvando su Barella e Arnautovic. I bianconeri ci provano con Kostic e Vlahovic.22:50

90'+6' Fine partita! INTER-JUVENTUS 1-0 (37' aut. Gatti).22:41

90'+4' La Juventus chiude in avanti, corner per i bianconeri. Angolo battuto senza esito.22:39

90'+1' L'arbitro Maresca ha concesso cinque minuti di recupero, si giocherà fino al 95'.22:36

90' Sostituzione JUVENTUS: entra Alcaraz esce McKennie.22:35

89' Sostituzione INTER: entra De Vrij esce Bastoni.22:35

89' Sostituzione INTER: entra Klaassen esce Barella.22:35

88' Sostituzione JUVENTUS: entra Alex Sandro esce Gatti.22:35

88' Sostituzione JUVENTUS: entra Miretti esce Cambiaso.22:34

87' Ammonito BREMER per gioco scorretto su Lautaro Martinez.22:42

87' OCCASIONE INTER! Dumfries mette al centro, ghiotta opportunità per Arnautovic, Szczesny costretto agli straordinari. Grande parata del portiere della Juventus.22:34

86' Spunto di Chiesa, cross deviato, allontana Calhanoglu.22:32

83' Cross basso da destra di Dumfries, intercettato da Danilo. Riparte la Juventus, ma interviene Pavard.22:29

81' Arnautovic, spalle alla porta, protegge il pallone e guadagna una punizione dalla trequarti.22:26

79' Ammonito INZAGHI (in panchina) per proteste.22:24

77' Sostituzione INTER: entra Arnautovic esce Thuram.22:23

77' Ammonito THURAM per comportamento non regolamentare.22:23

76' Contropiede condotto da Lautaro Martinez e Thuram, la Juventus concede un calcio d'angolo.22:22

73' Sostituzione INTER: entra Dumfries esce Darmian.22:19

73' Sostituzione INTER: entra Carlos Augusto esce Dimarco.22:19

72' Chiesa per Vlahovic, tiro smorzato da Pavard, blocca agevolmente Sommer.22:17

71' Duello in area tra Thuram e Bremer, il francese cade, l'arbitro fa cenno di proseguire.22:18

71' Sinistro di Rabiot, tiro murato da Mkhitaryan. Riparte l'Inter.22:17

69' OCCASIONE INTER! Dimarco pennella in area, Barella colpisce al volo di destro, prodigiosa la risposta di Szczesny.22:15

67' Gatti si sgancia in avanti: tiro potente dal limite, pallone non troppo distante dal palo.22:14

67' Weah sulla corsia di destra, Cambiaso si sposta sulla parte opposta.22:12

66' Sostituzione JUVENTUS: entra Weah esce Kostic.22:12

66' Sostituzione JUVENTUS: entra Chiesa esce Yildiz.22:11

65' Cross di Dimarco, Szczesny in uscita anticipa Mkhitaryan, Lautaro Martinez non riesce a coordinarsi bene e spedisce il pallone sul fondo.22:11

64' Calhanoglu ci prova dal limite dell'area, il pallone lievita oltre il montante.22:09

63' OCCASIONE JUVENTUS! Yildiz dalla bandierina, sponda di Bremer, Vlahovic in rovesciata conclude alto ma non di molto.22:09

61' Ribaltamento di fronte, Thuram altruista prova a servire Dimarco anziché calciare verso lo specchio.22:07

60' Juventus pericolosa con un tiro-cross di Kostic, Mkhitaryan allontana la minaccia.22:06

57' L'Inter insiste: Lautaro Martinez in area non riesce a liberarsi per il tiro, chiude Gatti.22:04

57' PALO INTER! Calhanoglu raccoglie una corta respinta di Bremer e conclude verso la porta, palo esterno!22:03

56' OCCASIONE INTER! Barella allarga verso sinistra, Dimarco arriva da dietro ma in area con un tiro a incrociare non inquadra il bersaglio.22:02

55' Danilo carica il destro da fuori area, pallone in curva.22:01

53' Punizione da posizione laterale battuta da Kostic, pallone troppo alto per tutti.21:59

51' Ammonito MKHITARYAN per gioco scorretto su Rabiot.21:57

49' Pressione alta della Juventus, Sommer costretto al rilancio frettoloso in fallo laterale.21:54

46' Inizio secondo tempo di INTER-JUVENTUS! Si riparte senza cambi.21:51

Possesso palla nettamente a favore dell'Inter nel corso della prima frazione di gioco: 60,8%.21:42

L'Inter chiude in vantaggio il primo tempo. Match equilibrato e intenso, poche le conclusioni verso la porta. Il risultato si sblocca al 37', Gatti di petto devia il pallone in porta dopo una sforbiciata di Pavard.21:40

45'+2' Fine primo tempo: INTER-JUVENTUS 1-0! Il risultato si sblocca al 37', autorete di Gatti.21:33

45' L'arbitro Maresca concede un minuto di recupero.21:32

43' Azione prolungata della Juventus, Calhangolu spazza in avanti senza fronzoli.21:30

40' Reazione della Juventus dopo il gol subito, lungo fraseggio dei bianconeri.21:27

37' GOL! INTER-Juventus 1-0! Autorete di Gatti. Barella scodella in area, Pavard in sforbiciata sfiora, Gatti segue il movimento di Thuram ma di petto devia il pallone nella propria porta.



35' La Juventus si distende in avanti, Pavard respinge la conclusione di Kostic.21:21

32' Ammonito DANILO per gioco scorretto su Thuram.21:19

31' Occasione potenziale per la Juventus: McKennie smista per Vlahovic, Pavard in area fa buona guardia. Corner per la Juventus.21:43

29' Lautaro Martinez in area controlla il pallone con l'aiuto del braccio, nulla di fatto per l'Inter.21:15

27' Kostic sulla corsia di sinistra va via a Darmian, ma c'è la copertura efficace di Pavard.21:14

25' OCCASIONE INTER! Cross rasoterra di Dimarco, Thuram perde l'attimo per il tiro, decisiva la chiusura in scivolata di Bremer.21:11

22' Mkhitaryan di testa anticipa Vlahovic e interrompe il contropiede della Juventus.21:09

19' Rimessa laterale lunga di Darmian, Thuram prolunga di testa, Cambiaso mura la conclusione di Lautaro Martinez.21:07

18' Ammonito VLAHOVIC per proteste.21:05

18' Dimarco da posizione defilata, servito da Pavard, calcia al volo: pallone sull'esterno della rete.21:05

17' Ripartenza della Juventus, ma c'è una evidente trattenuta di Vlahovic su Mkhitaryan.21:04

15' Traversone di Bastoni, Bremer di testa libera l'area di rigore.21:02

12' Guizzo di McKennie, Dimarco lo ferma in modo irregolare.20:59

10' Possesso gestito dall'Inter, la Juventus attende nella propria metà campo.20:56

7' Richiamo verbale dell'arbitro a Vlahovic dopo un intervento in ritardo su Pavard.20:54

5' Tentativo da fuori area di Mkhitaryan, tiro deviato in corner.20:52

3' Cross di Thuram troppo profondo, Darmian non riesce a controllare la sfera.20:50

1' Inter subito in avanti: Thuram mette al centro, Gatti riesce ad anticipare Mkhitaryan.20:48

1' Inizio primo tempo di INTER-JUVENTUS! Dirige la sfida l'arbitro Maresca.20:46

Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d’andata, Inter e Juventus potrebbero pareggiare entrambi i due match stagionali in campionato per la prima volta dal 2001/02.20:05

Le scelte di Allegri: in attacco la coppia Vlahovic-Yildiz, Kostic e Cambiaso sulle corsie esterne. Rientra Rabiot in mediana, Chiesa parte dalla panchina. 20:04

Le scelte di Inzaghi: in avanti il tandem Lautaro Martinez-Thuram, Dimarco e Darmian sulle fasce, Calhanoglu in cabina di regia. Acerbi guida la difesa a tre. 20:04

Panchina JUVENTUS: Perin, Pinsoglio, Djalò, Rugani, Alex Sandro, Weah, Nicolussi Caviglia, Iling Junior, Nonge, Miretti, Alcaraz, Chiesa.20:03

Panchina INTER: Audero, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Buchanan, Frattesi, Asllani, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.20:03

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Yildiz.20:02

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram.20:02

Manca poco all'inizio di Inter-Juventus. Grande attesa per il derby d'Italia, squadre separate da un solo punto in classifica (nerazzurri con una gara in meno).20:01

Benvenuti alla diretta della partita della 23^ giornata di Serie A, si affrontano Inter e Juventus.20:01