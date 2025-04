Grazie per aver seguito la diretta scritta di Genoa-Udinese e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2024-2025.22:46

90'+6' FINISCE QUI! Sulle proteste dei giocatori dell'Udinese, l'arbitro fischia la fine del match. Vince il Genoa 1-0 sull'Udinese grazie al gol di Zanoli.22:41

90'+5' PAFUNDI A TERRA IN AREA! Proteste dei giocatori dell'Udinese per un intervento su Pafundi proprio negli ultimi secondi, ma per Perenzoni non c'è nulla.22:40

90'+3' GOL ANNULLATO ALL'UDINESE! Rui Modesto aveva pareggiato al 93' sulla sponda di Lucca, ma l'arbitro annulla tutto dopo il chek del VAR: c'era fuorigioco di Lucca sul servizio di Bijol.22:41

90'+2' Leali si fa strada in uscita e respinge con i pugni22:36

90'+1' Questa volta viene fischiato il fallo in favore di Payero per il blocco irregolare di Aaron Martin. Va a battere Pafundi pronto a mandare in area di rigore.22:35

90' 4 minuti di recupero in questo finale...22:35

89' Messias va in copertura ed è decisivo nel fermare Payero che aveva fatto partire un contropiede.22:33

86' Ancora Genoa davanti con Pinamonti, ma arriva l'anticipo di Bijol. Fatica a reagire l'Udinese dopo comunque un ottimo avvio nel secondo tempo.22:31

84' DENTRO MESSIAS! Viene dato un po' di riposo a Zanoli, autore dell'1-0, che viene sostituito da Messias.22:28

84' DENTRO MATTURRO! Vieira mette dentro il difensore uruguaiano al posto di Vasquez che sta facendo bene, ma è sempre troppo irruento. Meglio non rischiare di finire in 10.22:28

83' OCCASIONE VASQUEZ! Ci prova anche il difensore messicano sugli sviluppi del corner, ma manda alto sopra la traversa col suo calcio di punizione.22:27

83' Sostituzione Morten Thorsby Lior Kassa22:27

82' GENOA VICINO AL 2-0! Ekuban riceve palla dalla trequarti, due passi e va subito al tiro ma arriva la grande risposta di Okoye. C'è Thorsby per la ribattuta, ma Okoye para ancora e manda in angolo.22:27

80' DENTRO PAFUNDI! Runjaic si gioca anche la carta Pafundi che prende il posto di Iker Bravo che ha combinato davvero poco questa sera.22:25

79' ALTRI CAMBI UDINESE! Adesso sì che c'è il cambio di modulo per i friulani con l'ingresso di Kristensen che prende il posto di Ehizibue.22:24

78' Primo gol in campionato per Alessandro Zanoli.22:23

77' GOL! GENOA-Udinese 1-0. Rete di Alessandro Zanoli. Ekuban riceve da Freundrup e se ne va sulla sinistra, cross deviato da Okoye e arriva Zanoli che deposita il pallone in rete arrivando di tutta corsa sulla ribattuta.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Zanoli22:23

76' ECCO EKUBAN! Prima occasione per il neo entrato Ekuban che va di testa sul cross di Sabelli, ma non riesce a trovare la porta di Okoye.22:20

74' LEALI SI SUPERA! Ehizibue mette dentro da destra e trova Rui Modesto che va di testa, ma c'è la super parata di Leali. Era stato bravo Lucca a difendere palla in precedenza, allargando proprio per Ehizibue.22:19

71' Rischia tutto Vasquez che perde palla in area, per sua fortuna Iker Bravo viene rimpallato sulla sua conclusione.22:16

70' DENTRO MODESTO! Cambia tutto il centrocampo Runjaic che inserisce anche Rui Modesto al posto di Zarraga.22:15

70' DENTRO LOVRIC! L'Udinese riparte con le geometrie di Lovric a centrocampo, con lo sloveno che prende il posto di Atta.22:14

69' CAMBIA ANCHE VIEIRA! Primo cambio Genoa con l'inserimento di Ekuban per un Malinovskyi un po' spento questa sera.22:13

67' Gioco fermo con Vasquez che è rimasto a terra dopo una manata subita. L'arbitro non aveva chiamata fallo, mentre Vasquez si lamenta del comportamento Lucca che, già ammonito, ha rischiato grosso in questa occasione.22:11

66' Rischio clamoroso di De Winter con questa palla all'indietro su Leali che riesce a intercettare con i piedi. Sarebbe stato un incredibile autogol.22:11

63' Sabelli si fa subito sentire su Payero con un colpo sulla gamba sinistra. Anche qui niente cartellino.22:07

62' CAMBIO UDINESE! Vuole qualcosa di diverso Runjaic che inserisce Payero per Ekkelenkamp già ammonito. Vediamo se con questo cambio cambierà anche assetto, con Payero e Iker Bravo alle spalle di Lucca.22:06

61' Rischia il giallo anche Bijol per un fallo molto rude su Pinamonti. Graziato qui il capitano dell'Udinese.22:05

58' GIALLO PER EKKELENKAMP! Arriva anche l'amminizione per Ekkelenkamp per un pestone su Zanoli. Due gialli per parte.22:03

56' GIALLO A LUCCA! Intervento molto pericoloso di Lucca su Vasquez e giallo per l'attaccante dell'Udinese.22:00

55' DENTRO ONANA! Ecco il cambio con Onana che prende il posto di Masini. Il camerunese era stato titolare contro la Juventus settimana scorsa.22:00

54' Ancora a terra Masini e il centrocampista del Genoa chiede il cambio. Si era fatto male nel primo tempo e aveva giocato fino ad adesso con una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra.21:59

53' Tackle di Vasquez che ruba palla a Lucca con un grande intervento difensivo. Si lamenta Lucca che voleva un pallone diverso da Ekkelenkamp.21:58

51' ANCHE IL GENOA SI MANGIA UN GOL! Erroraccio dell'Udinese in fase di impostazione, arriva Zanoli che crossa per Pinamonti che calcia male e Okoye para senza problemi. Male Pinamonti con la sua conclusione, ma anche Zanoli non aveva dato un gran palla. Occasione ghiotta sfumata.21:56

48' GIALLO THORSBY! Ehizibue e Thorsby vanno in tackle entrambi. Si fanno male tutti e due, ma l'arbitro ammonisce Thorsby. Grandi proteste da parte dei giocatori del Genoa che chiedevano fallo e giallo per il terzino dell'Udinese.21:53

47' LUCCA SI MANGIA IL GOL! Numero di Atta entrando in area da destra, palla per Lucca sul secondo palo ma l'ex attaccante dell'Ajax manda a lato da buonissima posizione. Clamorosa occasione per l'Udinese.21:51

47' SUBITO UDINESE! Iker Bravo prende il tempo al proprio marcatore, poi cerca Lucca in profondità, ma arriva la chiusura di Vasquez che manda in angolo.21:51

47' Non ci sono stati cambi e, dunque, Solet resta in campo nonostante i problemi fisici avuti nel primo tempo.21:50

46' SI RIPARTE! Primo possesso per l'Udinese...21:49

Il Genoa deve cambiare qualcosa? Al netto di qualche giocata delle sue, Malinovskyi,è sembrato avulso dal gioco corale del Genoa. Merito della sistemazione dell'Udinese che con il 4-4-2 ha cercato di arginare maggiormente la fonte di gioco dei padroni di casa. Dall'altra parte, però, Udinese totalmente assente quando si tratta di produrre gioco. Quanto si sente l'assenza di Thauvin.21:36

Meglio il Genoa in questo primo tempo, ma la squadra di Vieira non è riuscita a sfruttare a dovere gli errori in fase di impostazione dell'Udinese e, soprattutto, le condizioni di Solet che a fatica prova ad inseguire Pinamonti. Proprio Pinamonti ha avuto la palla gol più importante, ma ha mandato alto da due passi. All'Udinese è stato annullato un gol per fallo di Lucca.21:34

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Fischia Perenzoni: 0-0 tra Udinese e Genoa dopo i primi 45 minuti.21:32

45' Un minuto di recupero per questo primo tempo...21:31

44' Atta cerca di mettere in movimento Kamara, ma l'esterno dell'Udinese non arriva in tempo per provare il cross. Sulle fasce, comunque, l'Udinese ha provato a creare qualcosa. Per vie centrali nonc'è spazio.21:30

41' Errore in fase di impostazione dell'Udinese, c'è Pinamonti che si gira e cerca la conclusione ma trova solo il corpo di Solet.21:27

39' Malinovskyi vede il movimento di Aaron Martin in area di rigore e cerca la sventagliata morbida, ma lo spagnolo non riesce a controllare in area. Sarebbe stato a tu per tu con Okoye.21:25

37' GOL ANNULLATO ALL'UDINESE! Lucca vince lo scontro con De Winter sul lancio lunghissimo di Bijol e poi batte Leali in uscita. Fischia però l'arbitro Perenzoni: c'era la trattenuta di Lucca su De Winter.21:24

35' Si rivede l'UDINESE davanti con Lucca che agisce da assist man per Ekkelenkamp che prova il tacco, ma c'è la deviazione di Vasquez in angolo.21:21

34' Comunque Solet continua a faticare proprio nei movimenti. Sul breve viene sempre bruciato. Cambio in vista per Runjaic, vediamo se aspetterà l'intervallo.21:21

33' PINAMONTI VICINO ALL'1-0! Ancora un cross da sinistra, questa volta di Thorsby, c'è Pinamonti che va di testa ma manda appena alto sopra la traversa. Occasionissima per i padroni di casa, con Solet che si era lasciato scappare Pinamonti, ma il Genoa non ne ha approfittato.21:20

32' Buon cross da sinistra di Aaron Martin per Pinamonti sul primo palo, ma arriva l'anticipo di Solet che libera di testa. Attacca ancora il Genoa.21:18

30' 58% di possesso palla per il Genoa in questa prima mezz'ora di gioco...21:17

30' Intervento in ritardo di Piamonti su Solet, con l'attaccante del Genoa che rischia anche il giallo. Si rialza a fatica il difensore dell'Udinese che è tutto il primo tempo che sente dolore per un precedente intervento.21:16

29' CONTROPIEDE UDINESE! Grande giocata di Ekkelenkamp che fa partire la transizione dell'Udinese, Lucca col tacco chiude il triangolo e Ekkelenkamp allarga per Iker Bravo che entra in area, ma poi non sa fare col pallone e finisce a terra dimenticandosi la sfera. Occasione sfumata.21:15

27' Freundrup era anche tra i diffidati e salterà così la prossima Verona-Genoa.21:13

26' GIALLO PER FREUNDRUP! Ehizibue scappa via sulla destra, preso sul tempo Freundrup che interviene da dietro e si becca il giallo.21:12

25' Altra interruzione per il fallo di Lucca su De Winter. Problemi alla schiena per il difensore del Genoa dopo il colpo subito.21:10

24' DOPPIA CONCLUSIONE! Prima ci prova Malinovskyi col mancino, ma il suo sinistro viene rimpallato. Ci prova Zanoli dopo la ribattuta, ma calcia male e para Okoye.21:09

23' Zanoli cerca l'uno-due con Pinamonti, capisce tutto Kamara che ci mette il piede e manda in fallo laterale.21:08

20' Masini torna in campo anche se con una vistosa fasciatura intorno alla coscia sinistra.21:06

19' Dopo l'ultimo intervento, è rimasto infortunato Masini. Ora sfrutta questa pausa per andarsi a far medicare a bordo campo. Vediamo se rientrerà.21:05

17' L'Udinese ci prova anche da destra col cross di Ehizibue che trova però Masini che era stato bravo a rientrare. Chiedeva lo scarico fuori dall'area Karlstrom.21:04

15' Ekkelenkamp bravo a difendere palla e ad allargare per Kamara a sinistra, cross deviato ed esce in presa Leali. Udinese non pericolosa, ma si fa finalmente vedere dalle parti di Leali.21:01

13' Flipper nell'area dell'Udinese, poi Bijol spazza via come può. Ancora avanti il Genoa che vuole sfruttare questo ottimo avvio.20:59

11' Si riparte, entrambe le squadre sono 10 contro 10 con i due giocatori che si stanno facendo medicare a bordo campo. Sembrano entrambi pronti a rientrare.20:58

11' Gioco fermo per un duro scontro tra Masini e Ehizibue.20:56

9' ANCORA OKOYE! Malinovskyi trova Pinamonti che cerca il destro a giro da dentro l'area, ma respinge ancora Okoye. Altro errore in fase di impostazione dell'Udinese.20:56

7' Ekkelenkamp cerca Bijol con la sua rimessa laterale, ma Pinamonti recupera la sfera e si prende pure il fallo di Thorsby che voleva evitare di subire il contropiede.20:55

5' PRIMA CHANCE! Sabelli trova dentro Thorsby che va di testa, ma arriva la risposta di Okoye con i pugni.20:55

4' Possesso Genoa che ora aspetta che sia l'Udinese a venire avanti per allungare la squadra avversaria. Siamo ancora nella fase di studio.20:52

2' Grande pressing da parte del Genoa in questi primi minuti, forse anche troppo ruvidi i padroni di casa visto il fallo di Vásquez su Lucca molto lontano dalla porta.20:48

1' SI PARTE! Fischia l'arbitro Perenzoni e primo possesso per il Genoa...20:46

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto al Ferraris. A dirigere questo incontro sarà il sig. Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Mastrodonato e dal quarto ufficiale Gianluca Manganiello. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Michael Fabbri (AVAR).20:43

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime 6 sfide contro l’Udinese in Serie A (2 vittorie e 4 pareggi nel parziale), vincendo le due più recenti. Solo una volta il Grifone ha ottenuto almeno tre successi di fila contro i friulani nel torneo: 5 tra il 1993 e il 2008. Grande equilibrio nelle ultime 10 partite al Ferraris tra Genoa e Udinese, con due successi a testa e sei pareggi e con esattamente 13 gol per parte. Il Grifone ha vinto la sfida interna più recente: 2-0 il 24 febbraio 2024.20:40

Dopo aver giocato con la difesa a 3 con l'Inter, Runjaic passa ad un più classico 4-4-2. Ehizibue e Kamara giocano più basso, mentre Kristensen si accomda in panchina per favorire la coppia Bijol-Solet. Ekkelenkamp a centrocampo, mentre c'è Iker Bravo a fare "compagnia" a Lucca là davanti. Udinese ancora senza Thauvin, oltre a Alexis Sanchez, Davis, Sava, Toure e Zemura.20:38

Vieira cambia tanto rispetto all'ultima gara con la Juventus. Torna Aaron Martin sulla corsia di sinistra, dopo la squalifica, e c'è Masini con Freundrup in mezzo. Cambia quasi totalmente la linea di trequarti, con Malinovskyi e Thorsby, insieme a Zanoli, per supportare l'unica punta Pinamonti. Non convocati Balotelli, Ahanor, Bani, Cornet e Cuenca.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese scende in campo con un 4-4-1-1 in cui figurano: Okoye - Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara - Atta, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp - Bravo - Lucca. All. Kosta Runjaic. A disposizione: Piana, Padelli - Giannetti, Kabasele, Kristensen, Palma - Lovric, Rui Modesto, Pafundi, Payero - D.Pizarro.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Leali - Sabelli, De Winter, J.Vásquez, A.Martín - Frendrup, Masini - Zanoli, Malinovskyi, Thorsby - Pinamonti. All. Patrick Vieira. A disposizione: Sommariva, Siegrist - Matturro, Norton-Cuffy, Otoa - Badelj, Kasa, Miretti, J.Onana - Ekhator, Ekuban, Messias, Vitinha, Venturino.20:27

L'Udinese arriva a questa sfida con una striscia di due sconfitte consecutive. Quella col Verona prima della sosta e, l'ultima, contro l'Inter al Meazza. La squadra di Runjaic sembrava non essere entrata in campo nel primo tempo, poi ha messo seriamente in difficoltà i nerazzurri nella ripresa. Tanto che Sommer ha dovuto compiere diversi interventi di una certa caratura per evitare di subire il pareggio.20:17

Il Genoa arriva dalla sconfitta dell'Allianz Stadium contro la Juventus, ma la squadra di Vieira sta facendo un grande percorso e, prima della sfida con i bianconeri, era in striscia positiva da tre partite consecutive. Tanto che il Genoa conta 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.20:15

Benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Udinese, gara valida per la Giornata 31 della Serie A Enilive 2024-2025. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova.20:13

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp