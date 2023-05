Grazie per aver seguito la diretta di Empoli-Bologna 3-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A. 22:52

Nel prossimo turno l'Empoli è atteso dal match interno contro la Salernitana, mentre il Bologna dalla trasferta contro il Sassuolo. 22:51

Dopo l'autogol di Lucumì e la rete di Akpa Akpro nel primo tempo, nella ripresa al 68' è arrivata anche la rete di Cambiaghi, preludio del successo dell'Empoli. Il Bologna tuttavia non ha mai smesso di provarci, soprattutto con Orsolini che ha cercato in tutti i modi il suo decimo gol in campionato e l'ha trovato all'88' su calcio di rigore. Altre occasioni per la squadra di Thiago Motta sono arrivate con Ferguson e Dominguez, oltre che con l'inesauribile Orsolini, ma la rimonta non è riuscita. Con questi 3 punti l'Empoli sale a quota 35 e si allontana dalla zona retrocessione, ora distante 8 punti. Il Bologna invece resta fermo al nono posto con 45 punti. 22:50

Un autogol, due reti annullate, un calcio di rigore e quattro gol realizzati in tutto: Empoli-Bologna è stata una partita viva e ricca di episodi e si è chiusa con il successo della squadra di Zanetti che in casa non vinceva da un mese (1-0 contro il Lecce lo scorso 3 aprile).22:50

90'+6' Finisce la partita! L'Empoli batte 3-1 il Bologna al Castellani grazie all'autogol di Lucumì e alle reti di Akpa Akpro e Cambiaghi.22:43

90'+6' Il Bologna chiude avanti e fino all'ultimo prova a trovare un altro gol ancora con Orsolini che ci prova stavolta col mancino ma colpisce l'esterno della rete.22:42

90'+5' Occasione per il Bologna. Disattenzione della difesa dell'Empoli, Posch ci crede fino all'ultimo e dal fondo rimette il pallone in mezzo all'area ma Zirkzee non arriva in tempo per il tap in definitivo22:41

90'+2' Nuova occasione per l'Empoli: calcio di punizione da circa 25 metri, batte Henderson, palla di poco alta sopra la traversa.22:38

90' Concessi 5 minuti di recupero.22:37

88' Altra doppia sostituzione per l'Empoli: escono Cambiaghi e Caputo, entrano Pjaca e Destro.22:37

88' GOL! Empoli-BOLOGNA 3-1! Rete di Orsolini dagli undici metri. Spiazzato Vicario da un tiro potente e sotto l'incrocio: l'attaccante rossoblù raggiunge quota 10 reti in campionato.22:35

88' Decisione presa: l'arbitro assegna calcio di rigore al Bologna. Sanzionato il fallo (la spinta) di Bandinelli su Lucumì in area.22:34

87' Giallo per Bandinelli, autore del fallo su Lucumì che ha portato al rigore per il Bologna.22:35

87' Arbitro richiamato dal VAR al monitor a bordocampo: il direttore di gara valuta un possibile calcio di rigore per il Bologna per una spinta irregolare in area su Lucumì.22:33

86' Di nuovo Orsolini, il più pericolo del Bologna. Calcio di punizione per il Bologna, lo spiovente arriva sul secondo palo dove l'attaccante impatta il pallone di prima ma calibra male e la sfera attraversa l'area di rigore perdendosi poi oltre il fondo.22:32

78' Doppia sostituzione anche per l'Empoli: escono Marin e Akpa Akpro, entrano Bandinelli e Stojanovic.22:25

77' Altri due cambi per Thiago Motta: fuori Aebischer e Cambiaso, dentro Pyyhtia e Lykogiannis.22:27

77' Il Bologna continua a spingere. Prima ci prova Ferguson poi è il turno di Dominguez, ancora dalla distanza, ma la conclusione non è nello specchio della porta e si spegne sul fondo.22:24

74' Zirkzee impegna Vicario con un tiro da fuori area ma il gioco riparte comunque dal portiere dell'Empoli che ricomincia con un calcio di punizione: fermati i rossoblù per il fuorigioco di Cambiaso sul passaggio di ritorno al compagno.22:23

69' Secondo assist della partita per Marin, dopo il calcio di punizione che ha propiziato la rete di Akpa Akpro a fine primo tempo.22:18

68' GOL! EMPOLI-Bologna 3-0! Rete di Cambiaghi. Quinto gol in stagione per il giocatore che diventa il miglior realizzatore della squadra azzurra.



66' Ammonizione lampo per Henderson appena entrato in campo: sanzionato il fallo su Dominguez.22:15

65' Cambio nell'Empoli: esce dal campo Baldanzi, al suo posto entra Henderson.22:13

65' Occasione per il Bologna. Ancora Orsolini protagonista: calcia col destro potente dall'interno dell'area ma trova la risposta di Vicario.22:14

62' Ci prova Orsolini da calcio di punizione: l'attaccante rossoblù va direttamente in porta anche se batte da lontano e da posizione leggermente defilata. Palla alta sopra la traversa. 22:08

54' Doppio cambio per il Bologna: escono Barrow e Moro, entrano al loro posto Zirkzee e Ferguson.22:02

53' Il Bologna torna in proiezione offensiva: cross di Barrow che trova Orsolini ma l'attaccante di prima spedisce molto alto sopra la traversa.22:02

51' Cambio di fronte, ora è l'Empoli che attacca. Parisi dalla sinistra riesce a crossare verso l'area avversaria, il pallone raggiunge Akpa Akpro che tenta il gran gol in rovesciata ma calibra male e il pallone si perde al lato del palo alla destra di Skorupski.21:58

49' Bologna avanti in questo inizio di ripresa: calcio d'angolo per i rossoblù, Schouten gira il pallone di testa ma colpisce l'esterno della rete.21:56

46' Inizia il secondo tempo! Si riparte dal 2-0 per l'Empoli.21:53

Un match ricco di episodi in cui il Bologna comunque ha provato a costruire con ordine e pazienza le proprie azioni offensive, mentre l'Empoli ha preferito sfruttare i lanci lunghi sfruttando la velocità in verticale dei suoi attaccanti e i calci piazzati. Primo tempo nel complesso equilibrato ma con protagonisti tre episodi tra autogol e reti annullate. L'Empoli ora è chiamato a difendere questo doppio vantaggio mentre il Bologna dovrà trovare le soluzioni giuste per la rimonta.21:43

Il primo tempo di Empoli-Bologna è iniziato subito con l'episodio che ha spiazzato gli ospiti: l'autogol di Lucumì dopo nemmeno un minuto di gioco. Il Bologna ha presto provato a reagire, costruendo gioco e occasioni anche da calcio piazzato. Al 16' la squadra di Thiago Motta ha trovato il gol con un tiro potente dalla distanza di Moro ma una deviazione di Lucumì con un braccio ha portato il direttore di gara ad annullare la rete. E questo sarà solo il primo gol annullato al Bologna nel primo tempo perché al 28', dopo un altro check del VAR, l'arbitro non ha convalidato nemmeno il gol di Orsolini per un altro fallo di mano (stavolta dello stesso attaccante al momento della ricezione del pallone). Non solo, al 38' Motta è stato anche costretto a operare il primo cambio: fuori Soumaoro per infortunio e dentro Bonifazi. Il Bologna però ha subito il contraccolpo del doppio gol annullato e a inizio recupero ha incassato il 2-0 firmato Akpa Akpro. Decisivo Marin da calcio di punizione e l'Empoli ha chiuso così i primi 45' di gioco in vantaggio di due reti.21:41

45'+6' Finisce qui la prima frazione di gioco. Squadre a riposo sul 2-0.21:36

45'+5' Altra chance per l'Empoli, ancora su calcio piazzato: stavolta è Luperto che prova la girata vincente di testa ma la palla termina alta sopra la traversa.21:36

45'+1' Decisivo Marin, di nuovo sul punto di battuta di un calcio piazzato sulla corsia mancina, che mette la palla precisa in area e trova il compagno.21:35

45'+1' GOL! EMPOLI-Bologna 2-0! Gol di Akpa Akpro. Nasce tutto da una punizione battuta di Marin che dal lato corto dell'area di rigore trova la spizzata di Akpa Akpro che sorprende Skorupski e firma il raddoppio per i padroni di casa. 21:34

45' Concessi 5 minuti di recupero.21:31

45' L'Empoli torna a riaffacciarsi nella metà campo avversaria: altro calcio di punizione dalla sinistra per la squadra di Zanetti.21:31

38' Soumaoro non riesce a continuare la gara, Motta è costretto al cambio: al suo posto entra Bonifazi.21:24

38' Gioco fermo: Soumaoro a terra per infortunio, intervento dello staff medico del Bologna.21:24

36' Squadre più lunghe in campo. Il Bologna è meno ordinato di prima, l'Empoli continua a provarci con lanci lunghi a cercare i due attaccanti.21:23

30' Due gol annullati agli ospiti in meno di mezz'ora. Orsolini aveva realizzato la sua decima rete stagionale, ricevendo palla da Barrow e battendo Vicario dai circa venti metri. Tutto da rifare di nuovo dunque per la squadra di Thiago Motta sempre sotto di 1-0.21:17

28' Cartellino Giallo Fabiano Parisi21:13

28' Altro intervento del VAR e altro gol annullato al Bologna! Sanzionato un tocco col braccio di Orsolini nel momento in cui ha ricevuto il pallone prima della rete.21:15

23' Ancora Empoli: punizione dalla trequarti battuta da Marin. Il pallone arriva in area ma la difesa del Bologna non riesce a liberare e sul pallone arriva Caputo che però calcia troppo alto sopra la traversa.21:10

22' Dopo la rete annullata al Bologna, l'Empoli ha iniziato a venir fuori e a salire di più seppur con qualche imprecisione negli ultimi passaggi.21:08

18' Concluso il check del VAR: confermato il tocco col braccio da parte di Lucumì e l'arbitro annulla la rete del Bologna.21:04

17' Intervento del VAR in corso dopo la rete del Bologna: bisogna valutare un presunto tocco di mano di Lucumì in area.21:03

16' Da calcio d'angolo il Bologna trova il gol dell'1-1: il tiro di Moro però viene deviato da Lucumì in area e il direttore di gara non indica ancora il centro del campo.21:06

14' Fase di studio della gara, le squadre non si scoprono ma il Bologna costruisce e tiene di più il pallone provando a trovare la soluzione giusta per aprire la retroguardia dell'Empoli.21:01

10' L'Empoli prova a cercare la profondità con un lancio lungo di Marin favorendo lo sprint di Cambiaghi ma il pallone non è ben calibrato e Skorupski può intervenire.20:57

6' Il Bologna prova a reagire dopo l'autogol e ci prova dalla corsia di sinistra con Orsolini e Dominguez ma l'Empoli si chiude bene.20:52

GOL! EMPOLI-Bologna 1-0! Autogol di Lucumì. Dopo appena 40 secondi di gioco il giocatore rossoblù non riesce a spazzare via il cross di Parisi e impatta male il pallone che finisce in rete per il vantaggio lampo dell'Empoli.22:16

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Bologna.20:46

Le squadre hanno ultimato il riscaldamento: è tutto pronto per il fischio d'inizio del match tra Empoli e Bologna.20:44

Sarà sfida nella sfida tra attaccanti: da un lato Orsolini è a un gol dal raggiungimento della doppia cifra di gol per la prima volta in carriera in Serie A, dall'altro Caputo si ritrova a giocare contro la squadra a cui ha segnato più reti in campionato (5, come contro la Spal). 20:24

Tra gli ospiti, invece, confermata una maglia da titolare per Orsolini, così come la presenza di Moro e Schouten davanti alla difesa. Barrow ha vinto il ballottaggio con Zirkzee; Ferguson partirà dalla panchina. 20:20

Per i padroni di casa, Zanetti si affida di nuovo al tandem Cambiaghi-Caputo in avanti e, rispetto all'ultima gara contro il Sassuolo, opera un solo cambio dal primo minuto a centrocampo dove questa sera c'è Akpa Akpro mentre Bandinelli parte dalla panchina.20:16

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna risponde con un 4-3-3: Skorupski - Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso - Moro, Schouten, Dominguez - Orsolini, Barrow, Aebischer. A disposizione: Pyyhtia, Bardi, Lykogiannis, De Silvestri, Sosa, Bonifazi, Zirkzee, Medel, Ravaglia, Ferguson.20:12

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli scende in campo con un 4-3-1-2: Vicario - Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi - Grassi, Marin, Akpa Akpro - Baldanzi - Cambiaghi, Caputo. A disposizione: Destro, Pjaca, Haas, Ismajli, Stojanovic, Tonelli, Cacace, Perisan, Satriano, Ujkani, Henderson, Vignato, Piccoli, Bandinelli, Fazzini.20:46

Il Bologna invece è reduce dall'1-1 interno contro la Juventus, gara in cui Orsolini (su calcio di rigore) ha realizzato il suo nono gol stagionale in campionato. La squadra di Thiago Motta occupa al momento il nono posto in classifica con 45 punti frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte collezionate finora.20:07

L'Empoli arriva a questo match dalla sconfitta in trasferta contro il Sassuolo per 2-1 al Mapei e attualmente la squadra toscana occupa il 15esimo posto in classifica a quota 32 punti, a 5 lunghezze dalla zona retrocessione.20:04

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Empoli e Bologna, gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. 20:02