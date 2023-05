Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:41

Si fatica a riportare la tranquillità in campo, ma il Napoli festeggia il suo terzo scudetto. Napoli Campione d'Italia per la stagione 2022-23.22:41

Parte la festa a Udine con un'invasione di campo e tutti alla ricerca dei giocatori, ma la gioia esplode soprattutto a Napoli per una festa che durerà diverso tempo.22:39

Finisce qui, il Napoli torna a vince lo Scudetto dopo 33 anni di attesa. Bastava un punto e questo è arrivato, nonostante una partita complicata e che ha visto l'Udinese passare in vantaggio nel primo tempo con Lovric. Nella ripresa è Osimhen a trovare in mischia la rete che porta gli azzurri al pareggio e al loro terzo tricolore.22:37

90'+3' Fine partita: UDINESE - NAPOLI 1-1.22:37

90'+1' Il Napoli tiene palla con passaggi a tutto campo aspettando il fischio finale.22:35

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.22:34

88' Il Napoli prova a gestire palla, senza più spingere, per guadagnare tempo prezioso.22:31

86' Sostituzione nel Napoli, entra Lozano per Kvaratskhelia.22:29

82' Dentro anche Thauvin per Samardzic.22:26

82' Non ce la fa Ehizibue, al suo posto entra Ebosele.22:25

80' Partita interrotta per un infortunio a Ehizibue che sembra non poter continuare.22:25

78' Altro cambio nell'Udinese, entra Arslan per Lovric.22:22

77' Punizione calciata da Zielinski forte sul secondo palo, Di Lorenzo non ci arriva.22:21

76' Percussione solitaria sdi Lobotka che viene atterrato al limite da Ehizibue.22:20

74' Sostituzione nell'Udinese, entra Zeegelaar per Udogie.22:18

71' ZIELINSKI! Azione manovrata del Napoli, dopo una serie infinita di passaggi Elmas serve il pallone giusto a Zielinski che calcia di prima, ma SIlvestri dice di no.22:16

67' Napoli in possesso del pallone e alla ricerca del varco giusto. L'Udinese soffre.22:11

64' Dentro Zielinski per Ndombele nel Napoli.22:08

60' Conclusione al volo di Becao dal limite, blocca Meret.22:04

59' Napoli trasformato dopo il gol, ma l'Udinese non demorde e prova ancora a portarsi in avanti.22:03

54' Tifosi del Napoli impazziti alla Dacia Arena. Napoli ora in possesso palla e alla ricerca del secondo gol.21:59

52' GOL! Udinese - NAPOLI 1-1! Rete di Osimhen. Improvviso pareggio di Osimhen che in mischia, a seguito di un calcio d'angolo, con un piazzato di destro piazza la mette sotto la traversa.



48' Circolazione di palla da parte dell'Udinese, palla a Walace che ci prova dalla distanza. Conclusione alla destra di Meret.21:52

46' Inizia il secondo tempo di UDINESE - NAPOLI. Si riparte senza sostituzioni.21:49

Udinese in vantaggio grazie ad un tiro a giro sotto l'incrocio di Lovric. Il Napoli parte in maniera aggressiva, ma non riesce mai a rendersi veramente pericoloso, l'Udinese con ripartenze e spunti dalle fasce trova invece il gol in uno dei pochi affondi. Partenpei in controllo del possesso palla, ma servirà trovare altre soluzioni per scardinare la difesa dei friulani.21:32

45'+1' Fine primo tempo: UDINESE - NAPOLI 1-0.21:32

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.21:31

40' Non lascia varchi l'Udinese, molto compatta e pericolosa nelle ripartenze.21:26

36' Calcio d'angolo per l'Udinese, Lovric crossa in area, Bijol schiaccia di testa. Palla alta sopra la traversa.21:22

32' OSIMHEN! Cross dalla trequarti, Osimhen impatta di testa cercando il secondo palo. Palla di poco alla sinistra di Silvestri.21:18

31' Udogie prova lo spunto ma sbatte sulla difesa partenopea, Lovric si ritrova il pallone tra i piedi e calcia di prima impegnando Meret.21:17

28' Il Napoli è tornato in controllo del gioco con un fraseggio continuo sulla trequarti dell'Udinese.21:13

24' Punizione dalla trequarti calciata da Elmas, Osimhen stacca di testa ma Silvestri smanaccia a lato.21:09

21' Kvaratskhelia a terra dopo un contatto al limite dell'area con Bijol. Abisso lascia proseguire dopo un check al VAR.21:08

20' Scoccato il ventesimo minuto, dopo un buon inizio del Napoli è la squadra di casa, al primo vero affondo, ad aver trovato la rete del vantaggio.21:05

17' Cartellino giallo per Ehizibue, intervento in ritardo a metà campo.21:02

16' Napoli scosso e che prova ora a reagire.21:01

13' GOL! UDINESE - Napoli 1-0! Rete di Lovric. Udogie dalla fascia sinistra pesca Lovric in area, tiro a giro sotto l'incrocio e palla in rete.



12' Prova a cresce e a guadagnare metri l'Udinese sfruttando il gioco sulle fasce.21:00

9' È il Napoli a tenere il pallone in questo avvio, l'Udinese bada a difendersi.20:54

5' L'Udinese non sembra intenzionata a voler regalare nulla e prova a giocare a viso aperto.20:49

2' Subito avvio di gara intenso su entrambi i lati.20:47

1' FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - NAPOLI. Arbitra Abisso.20:46

Nell'Udinese confermata la squadra che ha perso contro il Lecce. In attacco ancora Nestorovski al posto di Beto, nemmeno panchina per lui. Sulla trequarti Pereyra con Ehizibue e Udogie sulle fasce e Samardzic e Lovric da mezzali, Walace regista. In difesa, davanti a Silvestri, il trio formato da Becao, Bijol, Perez. Qualche cambio nel Napoli, a centrocampo spazio per Ndombele con Anguissa e Lobotka. In attacco gioca Elmas al posto di Lozano, mentre è confermato il duo Kvaratskhelia, Osimhen. Difesa con Kim, Rrahmani centrali e Di Lorenzo, Olivera sulle fasce. In porta Meret.20:15

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera - Anguissa, Lobotka, Ndombele - Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Demme, Juan Jesus, Lozano, Simeone, Bereszynski, Zielinski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Raspadori.20:07

Formazione UDINESE (3-5-1-1): Silvestri - Becao, Bijol, Perez - Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie - Pereyra - Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Buta, Thauvin, Semedo, Guessand.20:06

I precedenti tra le due squadre sono a netto favore dei partenopei che hanno vinto 12 degli ultimi 13 confronti con l’Udinese in Serie A. L’ultima vittoria dei friulani in casa contro il Napoli nella massima serie è datata 3 aprile 2016.18:15

Al Napoli basta un punto, un solo punto per coronare il sogno Scudetto. Il primo match point lo scorso weekend non è andato a buon fine, 1-1 contro la Salernitana. Questa volta l'avversario sarà un Udinese reduce dalla sconfitta a Lecce per 1-0.18:12