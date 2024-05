Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Lazio e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:13

90'+7' FISCHIO FINALE: MONZA-LAZIO 2-2. I brianzoli riprendono due volte la squadra di Tudor.19:57

90'+6' AMMONITO anche Giulio Donati.19:56

90'+6' AMMONITO Danilo Cataldi per un diverbio con Donati.19:55

90'+5' AMMONITO Matías Vecino per un intervento in netto ritardo su Pessina.19:55

90'+2' GOL! MONZA-Lazio 2-2! Rete di Milan Đurić! Azione insistita dei brianzoli, con Mota che scarica per Pessina, il quale crossa di prima al centro dell'area. Djuric salta tra Casale e Romagnoli e riesce a colpire di testa, mettendo in porta la rete del pareggio.



90' Segnalati cinque minuti di recupero.19:50

89' PARATA DI MANDAS! Marì riceve sulla trequarti, controlla e calcia da 30 metri. Il portiere della Lazio ha un buon riflesso e respinge in corner.19:49

86' Quinta sostituzione per il Monza. Warren Bondo lascia spazio a Gianluca Caprari, al ritorno da un lungo infortunio.19:47

83' GOL! Monza-LAZIO 1-2! Rete di Matías Vecino! Passaggio di Donati a metà tra Akpa Akpro e Di Gregorio sul quale interviene l'ex Inter, il quale di prima intenzione riporta in vantaggio i biancocelesti, battendo il portiere brianzolo, che si trovava fuori dai pali.



82' Quinta sostituzione per la Lazio. Non ce la fa Felipe Anderson, minuti per Pedro.19:42

81' Crampi per Felipe Anderson e gioco fermo all'U-Power Stadium.19:41

78' Quarta sostituzione per il Monza. Finisce la partita di Alessio Zerbin, al suo posto Luca Caldirola.19:38

76' Dopo i tre cambi di Palladino, il Monza si è risistemato con Zerbin nel ruolo di terzino sinistro, Mota davanti a lui e Pessina nella posizione di trequartista. Akpa Akpro e Bondo sono i due centrocampisti davanti la difesa.19:37

73' GOL! MONZA-Lazio 1-1! Rete di Milan Đurić! Donati crossa al centro dell'area per l'inserimento di Pessina, che colpisce di testa a botta sicura, ma trova la gran risposta di Mandas. Il pallone finisce nella zona di Djuric, che ribadisce in porta da distanza ravvicinata. Pairetto inizialmente annulla per fuorigioco del bosniaco, ma dopo un check del VAR convalida il gol.



71' Terza sostituzione per il Monza. Esce Valentín Carboni, entra Jean-Daniel Akpa Akpro.19:32

71' Seconda sostituzione per il Monza. Fuori Samuele Birindelli, dentro Giulio Donati.19:31

71' Prima sostituzione per il Monza. Richiamato in panchina Giorgos Kyriakopoulos, minuti per Dany Mota Carvalho.19:31

70' Zerbin si libera al limite dell'area, si sposta il pallone sul destro e calcia. Conclusione alta.19:30

68' AMMONITO Patric per un intervento al limite dell'area su Zerbin.19:28

66' Nella Lazio Guendouzi avanza la sua posizione sulla trequarti al fianco di Felipe Anderson, con Vecino e Cataldi piazzati davanti la difesa.19:26

65' Quarta sostituzione per la Lazio. Luis Alberto lascia spazio a Danilo Cataldi.19:25

65' Terza sostituzione per la Lazio. Esce Daichi Kamada, entra Matías Vecino.19:25

65' Seconda sostituzione per la Lazio. Fuori Ciro Immobile, dentro Valentín Castellanos.19:24

64' Pronti altri tre cambi nella Lazio.19:25

61' CHE GIOCATA DI COLPANI! Il numero 28 salta Patric e, a tu per tu con Mandas, supera anche il portiere biancoceleste, ma si allarga troppo sulla sinistra e non trova più lo spazio per calciare in porta.19:23

58' Marì crossa in mezzo e Casale prolunga sul secondo palo nella zona di Colpani, che controlla male con la coscia e perde l'occasione di calciare.19:18

56' AMMONITO Alessio Romagnoli per una trattenuta su Colpani.19:15

54' Corner a rientrare sul primo palo di Luis Alberto e colpo di testa in anticipo di Romagnoli, che non trova la porta.19:14

51' Giropalla della Lazio, che prova a controllare il match con il possesso.19:12

48' Ritmo alto anche in questo avvio di ripresa.19:08

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Monza-Lazio. Nessun cambio all'intervallo.19:05

Dopo una prima parte di frazione controllata per lunghi tratti dalla Lazio, il Monza è riuscito a schiacciare i biancocelesti nella loro metà campo e a metterli in difficoltà soprattutto con gli inserimenti dei centrocampisti. Buona, tra i brianzoli, la prova di Colpani, mentre sono rimasti un po' in ombra sia Carboni che Zerbin. La Lazio, che ha sostituito l'ammonito Zaccagni dopo appena mezz'ora, ha dimostrato di poter far male con i tagli degli esterni, mentre Luis Alberto non è stato finora incisivo come al suo solito.19:00

La Lazio chiude avanti il primo tempo sfruttando l'unica occasione, dopo una buona partenza del Monza, che sfiora il vantaggio dopo cinque minuti con un diagonale di Djuric. All'11', però, Immobile si trova nel posto giusto per ribadire in rete una conclusione da fuori di Kamada deviata prima da Di Gregorio e poi dalla traversa e porta in vantaggio i biancocelesti. La squadra di Palladino reagisce e crea altre due grandi occasioni con i colpi di testa di Carboni e Bondo, che non trovano la porta da distanza ravvicinata.20:17

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: MONZA-LAZIO 0-1. Biancocelesti in vantaggio con il gol di Immobile.18:49

45' Concessi due minuti di recupero.18:46

45' AMMONITO Daichi Kamada per un intervento pericoloso su Izzo.18:46

42' Ottimo recupero difensivo di Kamada, che raddoppia su Carboni, gli ruba palla e ricomincia da Mandas.18:44

39' OCCASIONE PER BONDO! Carboni crossa sul secondo palo per l'inserimento del centrocampista biancorosso, che sorprende la difesa laziale, ma il suo colpo di testa a botta sicura finisce sul fondo.18:40

38' Transizione della Lazio, con Felipe Anderson che recupera palla, salta Marì e serve Luis Alberto al limite dell'area. Il numero 10 biancoceleste si sposta il pallone sul destro e calcia, ma non trova la porta.18:39

37' Zerbin scarica per Bondo, che controlla e calcia dal limite dell'area. Tiro debole, facile per Mandas.18:38

36' CI PROVA PESSINA! Schema su calcio di punizione del Monza, con il capitano biancorosso che riceve e prova la conclusione precisa da 25 metri. Mandas si allunga e respinge.18:37

35' AMMONITO Nicolò Casale per una trattenuta su Colpani.18:36

33' Hysaj si alza sulla fascia sinistra, con Casale che prende il suo posto nel terzetto difensivo.18:34

32' Prima sostituzione per la Lazio. Tudor richiama in panchina l'ammonito Mattia Zaccagni, al suo posto Nicolò Casale.18:37

31' È già pronto un cambio nella Lazio.18:32

28' Luis Alberto fa filtrare un gran pallone per Kamada, che in scivolata riesce a tenere il pallone in campo servendo Immobile, il quale prova a sorprendere Di Gregorio sul primo palo con un colpo di tacco. Il portiere del Monza è ben piazzato e blocca.18:30

25' Zaccagni crossa dalla sinistra e Djuric respinge nella zona di Patric, che prova la conclusione di controbalzo, ma calcia alto.18:28

23' COS'HA SPRECATO CARBONI! Colpani punta Hysaj, si sposta il pallone sul destro e crossa morbido in area, dove Carboni arriva a colpire di testa senza marcatura, ma non trova la porta da distanza ravvicinata.18:24

21' PILLOLA STATISTICA: Ciro Immobile ha preso parte a 250 gol in Serie A (201 reti e 49 assist): dal 2012/13, almeno 50 più di qualsiasi altro giocatore nella competizione (a 200 Domenico Berardi).18:22

18' Giropalla prolungato del Monza, che cerca la reazione immediata dopo il gol subito.18:19

15' AMMONITO Mattia Zaccagni per un intervento duro su Birindelli.18:16

14' Kyriakopoulos crossa sul secondo palo per Djuric, che riesce a colpire il pallone, ma non a indirizzarlo verso la porta.18:15

11' GOL! Monza-LAZIO 0-1! Rete di Ciro Immobile! Kamada raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e calcia di potenza. Di Gregorio riesce a respingere sulla traversa, ma il pallone finisce nella zona del capitano biancoceleste, che non sbaglia il tap-in da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Ciro Immobile18:13

9' Carboni scarica per Colpani, che si sposta il pallone sul sinistro e calcia da 25 metri. Conclusione debole e centrale, bloccata a terra da Mandas.18:12

8' Guendouzi cerca il lancio in profondità per Immobile, ma sbaglia la misura del passaggio, che si perde sul fondo.18:09

5' DJURIC A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Zerbin combina con l'ex Verona, che viene servito in area, va via a Patric e calcia a incrociare sul secondo palo, sfiorando il legno.18:07

4' Azione insistita della Lazio, che non trova lo spazio per andare al tiro dall'interno dell'area. Birindelli libera in fallo laterale.18:05

2' Luis Alberto verticalizza per l'inserimento di Zaccagni, che non riesce ad arrivare sul pallone per l'ottima uscita bassa di Di Gregorio.18:03

CALCIO D'INIZIO! Comincia Monza-Lazio. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:01

Quasi tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza. Tra pochi minuti l'arbitro Luca Pairetto darà il via al match.17:54

Un solo indisponibile, invece, per Tudor, che non ha a disposizione l'infortunato Gila. Provedel recupera, ma solo per la panchina, così come Lazzari. Hysaj viene preferito a Casale per completare il terzetto difensivo composto anche da Patric e Romagnoli, mentre è confermata la coppia di centrocampo formata da Kamada e Guendouzi. La grande novità di giornata è rappresentata dalla presenza al centro dell'attacco di Immobile, con Castellanos che parte inizialmente fuori.17:54

Tante assenze per Palladino, che oltre allo squalificato Gagliardini, deve rinunciare anche ad Andrea Carboni, Bettella, Machin, Maldini e Ciurria. Il tecnico brianzolo torna a dare fiducia a Colpani sulla trequarti e a Djuric al centro dell'attacco, con Colombo in panchina. Pessina arretra la sua posizione al fianco di Bondo, preferito ad Akpa Akpro. Partono inizialmente fuori anche i recuperati Mota e Caprari.18:04

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con il 3-4-2-1: Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Sepe, Provedel, Pellegrini, Vecino, Pedro, Casale, Isaksen, Castellanos, Gonzalez, Lazzari, Cataldi, Rovella.17:47

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con il 4-2-3-1: Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Zerbin; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Akpa Akpro, Colombo, Caprari, Pedro Pereira, D'Ambrosio, Mota Carvalho, Ferraris.17:46

Obiettivo Europa alla portata, invece, della Lazio, settima in classifica a quattro punti di distanza dalla Roma quinta, alla quale potrebbe mettere pressione vincendo oggi. La squadra di Igor Tudor può ancora sperare in un posto nella prossima Champions League, viste le tre vittorie consecutive ottenute dopo il ko nel derby e un calendario alla portata dei biancocelesti.17:45

Il Monza vuole tornare a una vittoria che manca da un mese e mezzo, con l'ultimo successo ottenuto in casa contro il Cagliari. La squadra di Raffaele Palladino, infatti, ha collezionato tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite, che hanno allontanato i brianzoli dal sogno Europa, visti i sei punti che li dividono dall'ottavo posto, occupato da Fiorentina e Napoli.17:43

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Lazio, gara valida per la 35^ giornata di Serie A.17:38