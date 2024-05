Grazie per avere seguito con noi la diretta di Sassuolo-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:47

90'+4' Fine partita! SASSUOLO-INTER 1-0 (20' Laurienté).22:40

90'+1' L'arbitro Marchetti ha concesso quattro minuti di recupero.22:36

90' Ammonito BOLOCA per gioco scorretto su Buchanan.22:35

89' Ammonito PAVARD per gioco scorretto su Racic.22:34

87' Barella carica il destro da fuori area, pallone altissimo.22:32

86' Sostituzione SASSUOLO: entra Missori esce Toljan.22:31

86' Sostituzione SASSUOLO: entra Racic esce Henrique.22:31

85' Arnautovic scatta alle spalle della difesa, ma è in posizione irregolare.22:30

82' Cross basso di Cuadrado, Kumbulla contiene Arnautovic.22:27

80' Fraseggio dell'Inter, Pinamonti si sacrifica in difesa e ferma Sanchez.22:26

77' Punizione battuta da Laurienté, pallone murato in barriera da Sanchez.22:22

74' Sostituzione INTER: entra Klaassen esce Asllani.22:19

74' Fallo in attacco di Pavard, carica su Consigli, nulla di fatto per l'Inter.22:19

71' Sostituzione SASSUOLO: entra Obiang esce Lipani.22:16

69' Sostituzione INTER: entra Barella esce Frattesi.22:15

69' Sostituzione INTER: entra Buchanan esce Bastoni.22:14

67' Tiro-cross di Lautaro Martinez, Consigli respinge con i pugni chiusi.22:12

65' Sanchez dalla bandierina, Kumbulla di testa libera l'area di rigore.22:10

62' Sanchez alle spalle di Lautaro Martinez e Arnautovic, Cuadrado a destra.22:07

60' Sostituzione INTER: entra Arnautovic esce Mkhitaryan.22:05

60' Sostituzione INTER: entra Cuadrado esce Dumfries.22:05

59' Sostituzione SASSUOLO: entra Boloca esce Thorstvedt.22:05

58' Calcio da fermo battuto da Sanchez, il gioco viene fermato per una posizione di fuorigioco.22:03

55' Numero di Lautaro Martinez, controllo a seguire con il tacco, Ferrari lo stende.22:00

52' Bastoni arriva sul fondo e mette al centro, Thorstvedt allontana la minaccia.21:57

49' Corpo a corpo tra Pinamonti e Bastoni, l'arbitro punisce l'intervento del difensore nerazzurro.21:54

46' Inizio secondo tempo di SASSUOLO-INTER! Si riparte senza cambi.21:50

Possesso palla nettamente a favore dell'Inter nel corso della prima frazione di gioco: 71%.21:43

Sassuolo in vantaggio all'intervallo. Il risultato si sblocca dopo venti minuti, in gol Laurienté. Reazione Inter, Sanchez impegna Consigli, occasione per Dumfries, rete di Lautaro Martienz annullata dopo un intervento del Var per una posizione di fuorigioco.21:40

45'+3' Fine primo tempo: SASSUOLO-INTER 1-0! In gol Laurienté al 20'.21:35

45'+1' GOL ANNULLATO! Lautaro Martinez insacca da distanza ravvicinata, ma l'argentino è in posizione di fuorigioco. Interviene il Var.21:34

45' L'arbitro Marchetti concede un minuto di recupero.21:31

42' Frattesi calcia verso la porta, c'è una devizione: corner per l'Inter.21:27

40' Colpo di testa di Dumfries da posizione laterale, pallone sull'esterno della rete.21:26

39' Frattesi lotta tra due avversari e guadagna una punzione dalla trequarti.21:24

36' Problema all'occhio per Frattesi, staff medico dell'Inter in campo per le cure del caso.21:21

34' Azione insistita dell'Inter: cross teso di Dumfries, nessun giocatore nerazzurro è posizionato sul secondo palo.21:20

31' Chance di testa per Pavard, ma il difensore francese scatta in evidente posizione irregolare.21:16

28' Inter pericolosa con Sanchez: tiro centrale ma insidioso, Consigli respinge con le gambe.21:14

27' Possesso prolungato dell'Inter, il Sassuolo attende nella propria metà campo.21:12

26' OCCASIONE INTER! Asllani serve Dumfries, l'olandese sull'uscita di Consigli non inquadra il bersaglio.21:42

24' Reazione Inter, ma l'azione è viziata da una posizione di fuorigioco di Sanchez.21:09

22' Retropassaggio rischioso di Dumfries, Audero costretto al rilancio frettoloso in fallo laterale.21:07

20' GOL! SASSUOLO-Inter 1-0! Rete di Laurienté. Doig strappa il pallone a Dumfries e mette al centro, Laurienté in area con un tiro di destro sotto la traversa batte Audero.



Guarda la scheda del giocatore Armand Laurienté21:06

18' OCCASIONE INTER! Cross di Dumfries, Lautaro Martinez in scivolata sul primo palo anticipa tutti ma non trova la porta.21:03

16' OCCASIONE SASSUOLO! Lipani ci prova dal limite, Audero in tuffo risponde presente.21:01

15' Primo squillo del Sassuolo: conclusione di Thorstvedt deviata da De Vrij, pallone sull'esterno della rete.21:00

13' Kumbulla fa il centrale della difesa a tre, Lipani agisce da playmaker.20:59

11' Henrique trova un corriodoio centrale, De Vrij con efficacia interviene in scivolata20:57

9' Traversone di Bastoni, Sanchez al volo non riesce a direzionare la sfera verso la porta.20:54

7' Lancio di Erlic, Pinamonti non riesce ad arpionare il pallone.20:53

5' Sanchez imbuca per Frattesi, Doig fa buona guardia e chiude in fallo laterale.20:51

3' Sanchez, defilato sulla corsia di destra, non trova spazio per il cross. 20:49

1' Inizio primo tempo di SASSUOLO-INTER! Dirige la sfida l'arbitro Marchetti.20:45

L’unica sconfitta dell’Inter in questo campionato è arrivata proprio contro il Sassuolo.20:10

Le scelte di Inzaghi: in avanti Lautaro Martinez e Sanchez, Thuram parte dalla panchina. Asllani in regia, chance per Frattesi, in porta c'è Audero.19:52

Le scelte di Ballardini: Pinamonti guida l'attacco, Laurienté a supporto. Henrique, Lipani e Thorstvedt in mediana. Out Berardi e Defrel.19:59

Panchina INTER: Sommer, Di Gennaro, Darmian, Bisseck, Dimarco, Buchanan, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Cuadrado, Sensi, Arnautovic, Thuram.19:48

Panchina SASSUOLO: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Obiang, Bajrami, Mulattieri, Ceide, Pedersen, Volpato, Boloca, Viti.20:01

Formazione INTER (3-5-2): Audero - Pavard, De Vrij, Bastoni - Carlos Augusto, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dumfries - Lautaro Martinez, Sanchez.19:48

Formazione SASSUOLO (3-5-2): Consigli - Erlic, Ferrari, Kumbulla - Toljan, Lipani, Henrique, Thorstvedt, Doig - Laurienté, Pinamonti.19:58

Manca poco all'inizio di Sassuolo-Inter. Padroni di casa a caccia di punti salvezza.19:47

Benvenuti alla diretta della partita della 35^ giornata di Serie A, si affrontano Sassuolo e Inter.19:47