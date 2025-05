Da Bologna - Juventus è tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:44

90'+6' FINISCE BOLOGNA - JUVENTUS! 1-1 il risultato finale.22:42

90'+5' Ultima occasione per il Bologna, Aberto Costa spazza.22:41

90'+4' AMMONITO Santiago Thomas Castro. Trattenuta su Kalulu, punizione dalla trequarti per la Juventus. 22:40

90'+3' DOPPIA OCCASIONE BOLOGNA! Primo Cambiaghi, poi Ferguson che calcia alto da buona posizione!22:38

90'+2' AMMONITO Alberto Costa. Trattenuta su Cambiaghi.22:37

90' Sei i minuti di recupero.22:35

88' Sostituzione BOLOGNA: esce Riccardo Orsolini, entra Benjamín Domínguez.22:33

88' Sostituzione BOLOGNA: esce Lorenzo De Silvestri, entra Davide Calabria22:33

87' Sostituzione JUVENTUS: esce Randal Kolo Muani, entra Samuel-Germain Mbangula22:32

86' Sostituzione JUVENTUS: esce Timothy Tarpeh Weah, entra Vasilije Adžić.22:31

85' Lucumi difende bene dall'assalto di Conceicao, il centrale aspettava l'uscita di Skorupski.22:30

84' Bologna che chiude in avanti, Juventus che ora si copre per ripartire.22:29

81' Italiano con la doppia prima punta, per provare a trovare la vittoria in questo finale.22:26

80' Sostituzione BOLOGNA: esce Remo Marco Freuler, entra Tommaso Pobega.22:26

80' Sostituzione BOLOGNA: esce Jens Odgaard, entra Santiago Castro22:25

77' Sostituzione JUVENTUS: esce Manuel Locatelli, entra Douglas Luiz22:23

77' Sostituzione JUVENTUS: esce Nico González, entra Francisco Conceição22:22

76' OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Kolo Muani entra in area e trova Costa, conclusione a botta sicura che Skorupski respinge!22:22

74' AMMONITO Nico González.22:21

74' Orsolini prima abile nel cross, poi nel difendere il pallone sull'assalto di Thuram.22:19

73' Kalulu troppo irruento su Cambiaghi, punizione Bologna.22:19

72' Angolo per la Juventus, ma nessun bianconero arriva sul pallone.22:18

70' Partita molto combattuta, ritmi alti e tanto sforzo per le due squadre.22:15

68' Sostituzione Andrea Cambiaso Alberto Oliveira Baio22:14

67' Sostituzione BOLOGNA: esce Juan Miranda, centra Charalampos Lykogiannis22:12

64' Dallinga va via bene a Veiga, ma lo chiude Savona.22:09

63' Gioco fermo per uno scontro tra Odgaard e Thuram, i due sembrano però in grado di continuare la partita.22:09

60' Juventus che sembra aver cambiato atteggiamento dopo il pareggio dei locali, gara ora apertissima.22:06

58' NICO GONZALEZ! Conclusione secca e potente del centrocampista, blocca Skorupski in tuffo.22:03

56' Bologna che capitalizza l'ottimo inizio di secondo tempo, Freuler il più pronto a centro area sulla sponda di Dallinga.22:02

54' GOL! BOLOGNA - Juventus 1-1! Rete di Remo Marco Freuler. Cross di Cambiaghi, sponda di Dallinga per il mediano che stoppa bene e calcia di potenza. Una deviazione di Veiga non permette la respinta a Di Gregorio.



53' Bologna che continua a spingere, Juventus che però riparte.21:59

51' Check del VAR che conferma il fuorigioco di Cambiaso.21:56

50' ANNULLATO IL GOL A CAMBIASO! L'esterno stoppa bene e batte Skorupski sul suo palo, azione fermata per fuorigioco.21:56

49' Cambiaghi calcia male dal limite una respinta energica di Di Gregorio.21:54

48' AMMONITO Manuel Locatelli. Fallo su Dallinga che si era liberato sulla sinistra. 21:53

47' Bologna che parte molto forte, Juventus costretta nella propria metà campo.21:52

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:50

Juventus in vantaggio grazie al diagonale di Thuram dopo l'assist di Cambiaso. Bologna con un reazione veemente, Di Gregorio salva i bianconeri su Osrolini, Dallinga non sfrutta una buona occasione.21:35

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BOLOGNA - JUVENTUS! 0-1 il risultato parziale.21:33

45'+1' Due i minuti di recupero.21:32

44' KOLO MUANI! Cross morbido di Thuram, la punta al volo sfiora solo il pallone.21:31

43' ANNULLATO IL GOL ALLA JUVENTUS! Nico Gonzalez batte Skorupski in uscita, ma l'ex Fiorentina era partito in fuorigioco.21:30

42' Do Gregorio con un ottimo dribbling su Dallinga, ma che rischio per il portiere!21:29

40' Angolo Bologna, Locatelli devia ancora in corner.21:26

39' Cross di Cambiaghi, Orsolini anticipato da Savona in angolo.21:25

38' Doppio passo e cross di Orsolini, Veiga lo chiude al centro area.21:24

36' Ancora proteste del Bologna per un tocco di mano di Savona al limite dell'area. 21:23

35' Buon momento del Bologna, che sta alzando molto il baricentro.21:22

33' Imbucata di Freuler per Orsolini, non ci arriva l'esterno rossoblu.21:19

31' Proteste del Bologna per un contatto tra Freuler e McKennie in area, Doveri dice che non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.21:16

30' Orsolini con un ottimo stop e tiro, lo chiude Savona.21:14

28' Cambiaghi con il pallone morbido al centro, ancora attento il portiere.21:13

26' DI GREGORIO SALVA LA JUVENTUS! Orsolini prova il gol olimpico da angolo, il portiere alza sopra la traversa.21:12

25' Cross di Miranda, Orsolini anticipato in angolo da Kalulu.21:11

24' Punizione dalla trequarti per il Bologna: sei i saltatori per la squadra di Italiano.21:11

22' Dallinga calcia alto da posizione defilata, azione comunque ferma per fuorigioco.21:08

21' Bellissima palla di Cambiaso per Nico, l'argentino non arriva a stoppare la sfera che lo avrebbe messo in porta.21:06

19' Ancora protagonista Kolo Muani, fermato da Lucumi con le cattive.21:05

17' Kolo Muani lamenta un tocco di Miranda che gli impedisce di arrivare alla verticale dii McKennie.21:04

15' Lucumi anticipa sia Nico Gonzalez che Skorupski, che si era lanciato in uscita fuori dalla sua area.21:01

14' Dallinga falloso su Veiga, che lo aveva anticipato di testa.20:59

12' Locatelli anticipa Ferguson al momento del tiro al volo dopo una respinta corta di Weah.20:58

10' Juventus che passa in vantaggio alla prima occasione, percussione di Cambiaso, scarico per il mediano che insacca anche grazie all'intervento non perfeto di Skorupski.20:58

9' GOL! Bologna - JUVENTUS 0-1! Rete di Khéphren Thuram-Ulien. Diagonale vincente dal limite dell'area, Skorupski non perfetto.



8' Risponde la Juventus con McKennie, anche lui guadagna il corner.20:54

7' Cambiaghi scappa a Weah e crossa al centro, Savona costretto in angolo.20:53

6' Punizione dalla sinistra per il Bologna: Miranda al centro, Savona allontana.20:52

5' Nico Gonzalez manca il pallone in area, sprecando una buona occasione.20:51

3' A terra De Silvestri dopo una pallonata in faccia, gioco fermo.20:48

2' CAMBIASO! Subito angolo per la Juventus, schema per la conclusione dell'esterno che colpisce però De Silvestri.20:48

1' Bologna con la classica maglia rossoblu, Juventus in completo giallo.20:46

1' INIZIA BOLOGNA - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri!20:46

Dirige il match l'arbitro Daniele Doveri.20:06

Tudor che deve fare a meno di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez sulla trequarti alle spalle di Kolo Muani. Savona con Veiga e Kalulu in difesa.20:03

Italiano opta per Dallinga dal primo minuto, con Castro dalla panchina. De Silvestri dal primo minuto, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti.20:02

La formazione della JUVENTUS: (3-4-2-1), Di Gregorio - Savona, Veiga, Kalulu - Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Nico Gonzalez, McKennie - Kolo Muani.19:34

La formazione del BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda - Ferguson, Freuler - Orsolini, Odgaard, Cambiaghi - Dallinga.19:59

Big match al Dall'Ara con il Bologna di Italiano che ospita la Juventus di Tudor: in palio tre punti fondamentali per la lotta alla Champions League.19:31

