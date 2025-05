Grazie per aver seguito la diretta di Empoli-Lazio 0-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive 2024-25.14:33

90'+6' FINISCE QUI. Empoli-Lazio 0-1. Decide il gol di Dia dopo un solo minuto, con gli azzurri che si vedono annullare un gol al 52' (in rete Viti, ma fuorigioco iniziale) e non riescono poi a impegnare Mandas più di tanto. Espulsi Colombo e Hysaj, sei gli altri ammoniti e 10 cartellini complessivi. 14:29

90'+5' VASQUEZ DICE NO A ISAKSEN. Contropiede veloce della Lazio, con l'attaccante che entra in area e, a tu per tu davanti al portiere, prova il destro rasoterra. Ottima l'opposizione dell'estremo difensore avversario, che gli mura la conclusione. 14:27

90'+4' AMMONITO PROVSTGAARD. Sambia scappa sull'out di destra a Vecino e il danese prova a metterci una pezza con un intervento scomposto e in ritardo. Cartellino giallo inevitabile.14:26

90'+2' Contrasto duro tra Isaksen e Pezzella, a terra per un attimo entrambi. Buono l'ingresso in campo dell'attaccante danese classe 2001, spesso e volentieri nel vivo della manovra offensiva biancoceleste. 14:25

90' Ci saranno cinque minuti di recupero nel secondo tempo di Empoli-Lazio. Resiste il vantaggio siglato da Dia al 1' di questo lunch match. 14:24

90' ULTIMO CAMBIO EMPOLI. Mister D'Aversa richiama in panchina l'ammonito Viti, per dare spazio ora a Thomas Campaniello. I padroni di casa tentano così il tutto per tutti offensivo.14:22

89' AMMONITO VITI. Tocco di mano sullo scavetto con cui Isaksen cerca di saltarlo a centrocampo per poi lanciarsi in contropiede. La Lazio protesta, vorrebbe il cartellino rosso, ma Colombo è sicuro nella sua decisione.14:21

87' AMMONITO VECINO. Entrata dura, in ritardo su Cacace nei pressi della trequarti empolese. Fallo da cartellino giallo, ineccepibile l'intervento arbitrale. 14:20

86' Squillo di Sambia, Mandas c'è. Il giocatore dell'Empoli riceve largo a destra, si accentra e, dal limite, calcia forte sul primo palo. L'estremo difensore laziale è ben posizionato e blocca a terra il tiro. 14:18

85' PROTESTE LAZIO. Imbucata in area per Pedro, il quale arriva a due passi da Vasquez e sembra poter calciare in porta. Marianucci da dietro gli strappa palla ma anche l'appoggio sul piede sinistro. Il direttore di gara non fischia penalty e non c'è nemmeno intervento del VAR. 14:17

83' AMMONITO PEZZELLA. Il giocatore dell'Empoli protesta a lungo con un guardalinee per una rimessa laterale data alla Lazio. Rimostranze eccessive, il direttore di gara estrae così il cartellino giallo.18:26

82' Fasciatura su tutta la fronte per Provstgaard, il quale sembra comunque poter proseguire questo lunch match dopo essere stato medicato e aver indossato una maglia pulita. Lazio in nove per pochi istanti, il danese rientra e si mette largo a sinistra in difesa. 14:14

80' A terra Provstgaard e Sambia, il neo-entrato della Lazio sembra avere la peggio. Evidente ferita al volto per il danese, deve intervenire lo staff sanitario biancoceleste e gioco fermo. Ospiti che hanno già esaurito i propri cambi. 14:13

79' ULTIMA SOSTITUZIONE LAZIO. Esce Rovella, gli subentra Oliver Provstgaard. Cambio tattico di mister Baroni, perché Rovella era diffidato.14:10

76' ESPULSO HYSAJ. Sambia lo aggira e gli scappa sull'out di destra, il numero 23 risponde con la trattenuta che equivale alla seconda ammonizione e al conseguente cartellino rosso.14:09

74' Erroraccio di Cacace in ripartenza. Conduzione perfetta con situazione di cinque contro quattro, ma poi cross sballatissimo per liberare Gyasi sulla destra. Empoli che ancora pecca di (tanta) precisione nell'ultimo terzo di campo. 14:06

72' PEDRO A CENTIMETRI DAL 2-0! Gran recupero di Guendouzi sulla ripartenza avversaria, col centrocampista laziale che poi imbuca in verticale per Isaksen. Quest'ultimo ricama in orizzontale per il rimorchio potenziale di un compagno. Vecino fa velo, Pedro calcia di precisione col destro dal limite: palla che sibila vicino al palo. 14:05

70' DOPPIO CAMBIO LAZIO. Zaccagni non è l'unico a lasciare il campo, perché mister Baroni richiama in panchina pure Pellegrini. Spazio allora per Mario Gila, con quest'ultimo chiamato a fare il terzino.14:03

70' ESCE ZACCAGNI. Il capitano laziale lascia il campo, con Pedro chiamato adesso a prendere il suo posto. 14:02

68' Mai pareggio nelle 11 sfide fra Roberto D’Aversa – da tecnico – e la Lazio: un successo dell'attuale allenatore azzurro, 10 della squadra biancoceleste, andata peraltro sempre a segno in questi 990’ per un totale di 21 marcature.14:00

66' AMMONITO HYSAJ. Il numero 23 laziale interviene in ritardo su Viti, il quale stava provando la serpentina in conduzione palla al piede sull'out di sinistra. Nessun dubbio per Colombo nell'estrarre il giallo.13:58

64' Castellanos potente, ma fuori. Sugli sviluppi di un corner battuto da Pellegrini, l'attaccante laziale stoppa bene di petto e, da posizione defilata, calcia forte con l'esterno destro senza però inquadrare lo specchio della porta difesa da Vasquez. 13:57

61' Pellegrini perfetto in chiusura. Pezzella prende il fondo dalla sinistra e crossa in area, dove due compagni sembrano poter intervenire di testa. L'esterno laziale però è ottimo nel liberare, prima di spazzare lontano. 13:54

59' CAMBIA PURE L'EMPOLI. Solbakken richiamato in panchina da mister D'Aversa, il quale decide di dare ora spazio a Ismael Konate. 13:52

58' SOSTITUZIONE LAZIO. Esce l'autore dell1-0, Dia, al suo posto ecco ora Matias Vecino. Questa la scelta del tecnico biancoceleste.13:51

58' L'undici allenato da mister Baroni riparte col suo possesso palla prolungato in ampiezza, mentre l'Empoli può soltanto limitarsi a giocare di rimessa e contropiede. Si prepara intanto un altro cambio tra le file biancocelesti. 13:50

56' AMMONITO PELLEGRINI. Ripartenza veloce di Sambia, il terzino laziale spende il fallo tattico e finisce sul taccuino del direttore di gara per un cartellino giallo inevitabile.13:48

54' La Lazio è una delle quattro squadre di questo campionato (con Atalanta, Empoli e Hellas Verona) ad aver conquistato più punti in trasferta che in casa; i biancocelesti arrivano da due successi di fila fuori casa e non ne ottengono tre consecutivi in Serie A dal novembre 2022 (quattro in quel caso).13:46

52' ANNULLATO UN GOL ALL'EMPOLI. Viti va in rete girando una spizzata aerea di Solbakken, ma dopo lungo consulto VAR l'1-1 viene annullato per posizione di fuorigioco dello stesso difensore azzurro. 13:46

50' Ripartenza improvvisa dell'Empoli, con Cacace ottimo in conduzione sull'out di sinistra. Poi cross al centro, dove Solbakken manca la deviazione verso la porta. Azione che prosegue, con Pezzella che arriva al tiro ma la sua conclusione viene murata. 13:43

49' Subito iniziativa palla al piede di Isaksen, il quale vince un rimpallo, prende la linea di fondo e tenta il cross rasoterra per il rimorchio a centro area di qualche compagno. Viti perfetto nella chiusura in scivolata, sarà soltanto angolo per gli ospiti. 13:41

47' Baricentro altissimo della Lazio e non potrebbe essere altrimenti, stante il ridisegnato 3-5-1 dei padroni di casa. Empoli chiamato a svoltare questa partita, che vale una buona potenziale fetta di salvezza. 13:41

46' SI RIPARTE. Fischio di Colombo e riprende il gioco qui allo stadio Castellani-Computer Gross Arena. Sfida per ora decisa dal gol di Dia. 13:39

46' SOSTITUZIONE EMPOLI. Cambiano anche i padroni di casa. Esce l'ammonito Goglichidze, subentra Salomon Junior Sambia.13:39

45' CAMBIO LAZIO. Marusic, forse non al meglio, lascia il campo. Mister Baroni decide allora di far subentrare Gustav Tang Isaksen.13:39

Empoli sotto nel punteggio provvisorio e pure rimasto in 10. Non è utopistico ipotizzare che D'Aversa possa ricorrere a qualche soluzione in uscita dalla panchina; anche se bisogna ricordare che il club toscano è davvero falcidiato dagli infortuni e presenta oggi rotazioni cortissime. Mister Baroni potrebbe invece scegliere di continuare con lo stesso undici. 13:23

Al netto del gol di Dia, la Lazio ha comunque creato qualche altra occasione importante, mentre i padroni di casa non si sono resi davvero mai pericolosi verso la porta difesa da Mandas. Empoli in 10 dal 38', complice l'espulsione - per somma di ammonizioni - comminata a Colombo. 13:21

45'+3' FINE 1° TEMPO. Empoli-Lazio 0-1. Ospiti padroni di questo lunch match finora e in vantaggio grazie al gol realizzato da Dia dopo neppure 60 dal fischio d'inizio. Squadre che rientrano negli spogliatoi. 13:20

45'+2' AMMONITO GOGLICHIDZE. Cartellino ricevuto per un fallo duro - è un po' di frustrazione - commesso ai danni di Zaccagni. Terzo cartellino estratto finora dal direttore di gara Colombo.13:18

45' Saranno ben tre i minuti di recupero in questo primo tempo tra Empoli e Lazio. Biancocelesti sempre avanti 1-0 grazie alla rete realizzata da Dia dopo nemmeno 1'. 13:16

44' Ci prova Marusic, palla fuori. Sugli sviluppi del corner, il giocatore laziale stacca benissimo tra due avversari ma non impatta al meglio di testa; così la sua girata aerea termina ben oltre il palo alla destra di Vasquez. 13:16

43' CHE PARATA DI VASQUEZ. Possesso palla prolungato degli ospiti, con Guendouzi che riceve al vertice sinistro dell'area avversaria e tenta una via di mezzo tra un cross e un tiro. Palla che gira tantissimo e sembra poter finire nell'angolino basso sul palo più lontano, ma il portiere dell'Empoli prolunga in angolo con un super intervento.13:15

40' Empoli che resta così in 10 e sostanzialmente senza punta di riferimento. Colombo lascia il campo sconsolato e dice a mister D'Aversa: "Io non ho alzato la gamba". Si complica così decisamente il piano-partita dei padroni di casa. 13:12

39' ESPULSO COLOMBO. L'attaccante dell'Empoli duella di fisico con Rovella su lancio lungo dalle retrovie e poi colpisce Gigot con la gamba. Scontro involontario, almeno così sembra dalle immagini, ma per il direttore di gara è altro giallo e conseguente cartellino rosso.13:11

38' Partita che stenta a decollare in termini di emozioni, con ritmi abbastanza compassati e pochissime occasioni da gol. La posta in palio è importantissima per entrambe le squadre: pertanto è bene aspettarsi un cambio di marcia dall'Empoli. 13:09

36' Hysaj fattore importantissimo in questo primo tempo. Non soltanto per il perfetto assist offerto a Dia in occasione dell'1-0 laziale, ma anche per una continuità ottimale nelle sovrapposizioni sull'out di destra. Indubbiamente tra i migliori in campo il grande ex di giornata. 13:07

34' AMMONITO COLOMBO. Rovella recupera palla a centrocampo e l'attaccante dell'Empoli interviene scomposto da dietro. Nessun dubbio per il direttore di gara nell'estrarre il primo cartellino giallo di questo lunch match.13:06

32' Colombo finora davvero troppo isolato e praticamente mai servito al meglio sul fronte offensivo dell'Empoli. Tantissimi cross, specie dalla fascia sinistra, ma poca precisione e nessun pallone davvero giocabile per il numero 29 azzurro.13:04

30' Come già ricordato in precedenza, l’Empoli non vince una partita di campionato dall’8 dicembre 2024: vittoria in trasferta contro l’Hellas Verona. 19 gare di fila senza vittorie (sei pari, 13 sconfitte), dato che rappresenta già la striscia negativa record per il club toscano in Serie A.13:01

28' L'undici azzurro cerca di migliorare il proprio possesso e aumentare il ritmo della costruzione, ma continua a difettare quella precisione negli ultimi 20-25 metri, imprescindibile per arrivare al pari. Lazio che sembra invece rifiatare un pochino dopo un avvio molto positivo. 13:00

26' Empoli a tratti bene in fase di costruzione, stante un Fazzini sempre nel vivo della manovra nonostante una posizione tattica per lui insolita. La squadra D'Aversa fatica però ad arrivare al tiro, accumulando invece traversoni in serie su cui Mandas - o la difesa laziale - hanno sempre vita semplice. 12:58

24' La Lazio ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A al Castellani-Computer Gross Arena contro l’Empoli, segnando 10 gol (due di media a match) e collezionando tre clean sheet nel parziale; in precedenza i biancocelesti avevano vinto solo due dei primi nove incontri in casa del toscani (tre pari, quattro ko).12:55

21' Impressionante il lavoro che sta facendo Castellanos per ripulire tutti i palloni lunghi dei compagni e far così salire la squadra. Forza fisica e qualità spalle alla porta non sono certo una novità, ma il bomber laziale ha cominciato davvero bene questo lunch match. 12:53

19' Lazio adesso in controllo totale di ritmi e possesso palla. Empoli rinchiuso nella sua trequarti, nonché incapace di spezzare il giro-palla in ampiezza degli ospiti. Rovella intanto si abbassa moltissimo per aiutare nella costruzione dal basso. 12:51

17' Castellanos molto pericoloso, ma palla fuori. Guendouzi recupera palla in mediana e rilancia l'azione ospite servendo l'attaccante sui 30 metri. Castellanos controlla, si gira e scarica un destro davvero potente cercando l'incrocio dei pali. Senza trovarlo però. 12:48

15' A livello di precedenti, mister Baroni è imbattuto nei sette incroci tecnici contro D’Aversa. In favore dell'attuale allenatore laziale ci sono cinque successi e due pareggi. Squadre di Baroni sempre in gol, con un totale di 14 reti.12:46

14' Squillo di Marianucci, Mandas c'è in due tempi. Rovella un po' troppo lezioso al limite della sua area, Gyasi recupera palla e poi offre per lo scarico del compagno. Marianucci arriva in corsa e calcia forte col destro, ma il portiere laziale non si fa sorprendere. 12:45

12' Riprende il forcing offensivo degli ospiti, che sfruttano soprattutto i movimenti di Zaccagni - molto mobile tra centrocampo e trequarti - ma anche la catena di destra, con Hysaj sempre in spinta. Lunch match che sembra preannunciarsi un bel po' complesso per i padroni di casa. 12:44

10' Mandas ritorna stabilmente a occupare la sua porta, mentre l'Empoli riprende ad alzare il proprio ritmo cercando le corsie laterali e seguenti soluzioni da cross. Per ora molto ermetica la linea difensiva biancoceleste. 12:41

8' Si rialza Mandas, ma il portiere è evidentemente stordito dal colpo subito. Ghiaccio su collo e nuca, si scalda intanto Provedel nella panchina a disposizione di mister Baroni. Vediamo se sarà necessaria una sostituzione dopo nemmeno 10' di gara.12:38

6' Mandas velocizza l'uscita bassa e fa suo il pallone. Colombo non riesce a frenare in tempo e si scontra col portiere laziale. Duro colpo tra il ginocchio destro dell'attaccante azzurro e il numero 35 biancoceleste. Necessario l'intervento dello staff sanitario ospite. 12:37

3' Empoli che incassa il contraccolpo psicologico derivante dallo svantaggio ma prova subito a ricominciare questa partita. Imprecisa però la trama offensiva dei padroni di casa finora, specie nell'ultimo terzo di campo. 12:36

1' GOL! Empoli-LAZIO 0-1! Rete di Boulaye Dia. Castellanos stupendo con la sventagliata che apre la corsia di destra a Hysaj. Cross di quest'ultimo, Viti sbaglia il tempo per intervenire e alle sue spalle sbuca Dia. Stop di petto e poi destro ravvicinato per firmare l'1-0 biancoceleste.



Guarda la scheda del giocatore Boulaye Dia12:35

INIZIA Empoli-Lazio, fischio di Colombo e si può partire qui al Castellani-Computer Gross Arena. Meteo un po' nuvoloso, temperatura di circa 24°. Calcio d'inizio battuto dagli ospiti, che giocano con una divisa totalmente gialla. 12:31

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco della Computer Gross Arena. A dirigere questo Empoli-Lazio sarà Andrea Colombo (sezione di Como), coadiuvato da Alessio Tolfo (Pordenone) e Pietro Dei Giudici (Latina). IV Ufficiale Valerio Crezzini (Siena), VAR Rosario Abisso (Palermo) e AVAR Matteo Gariglio (Pinerolo).12:17

L’ultima vittoria dell’Empoli contro la Lazio in Serie A risale a quasi 10 anni fa: 29 novembre 2015, 1-0 azzurro firmato Lorenzo Tonelli. Da allora, nelle ultime 12 sfide tra Empoli e Lazio nel massimo campionato italiano si sono registrate 10 vittorie biancocelesti a fronte di due pareggi.12:16

Mister Baroni deve ancora fare i conti con gli infortunati Lazzari, Patric (stagione finita) e Tavares, ma ripropone l’ormai consolidato 4-2-3-1 visto anche nella trasferta di Parma. A differenza di quella gara, tre novità nell’undici titolare: Gigot e Hysaj presenti nei quattro di difesa, con Marusic avanzato nel tridente a supporto di Castellanos. Isaksen parte così dalla panchina.12:16

Mister D’Aversa conferma il modulo 3-4-2-1 visto nel ko di Firenze ma, per questa sfida, cambia interpreti nell’undici chiamato a cominciare. Confermato in blocco il reparto difensivo, novità anzitutto in attacco: Colombo unica punta, con Esposito dalla panchina. In mediana spazio a Marianucci e Fazzini arretrato, anche perché Grassi e Henderson sono squalificati.12:16

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio risponde invece con un modulo 4-2-3-1 in cui figurano: Mandas - Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Rovella - Marusic, Dia, Zaccagni - Castellanos. All. Baroni. A disposizione: Furlanetto, Provedel - Gila, Provstgaard - Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Vecino - Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro.12:15

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Empoli si schiera con un 3-4-2-1 formato da: Vásquez - Goglichidze, Ismajili, Viti - Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella - Solbakken, Cacace - Colombo. All. D’Aversa. A disposizione: Brancolini, Seghetti, Silvestri - De Sciglio, Tosto - Bacci, Sambia - Campaniello, Konatè, Esposito.12:20

L’Empoli non vince in campionato da quasi cinque mesi. L’ultimo successo del club toscano risale infatti all’8 dicembre 2024: 4-1 in trasferta contro l’Hellas Verona. Da allora, 19 partite giocate in Serie A con ben 13 sconfitte (sei pari). Un simile ruolino di marcia non può certo evitare l’insabbiamento nei bassifondi della classifica; Empoli difatti attualmente penultimo con 25 punti.12:15

L’Empoli non vince in campionato da quasi cinque mesi. L’ultimo successo del club toscano risale infatti all’8 dicembre 2024: 4-1 in trasferta contro l’Hellas Verona. Da allora, 19 partite giocate in Serie A con ben 13 sconfitte (sei pari). Un simile ruolino di marcia non può certo evitare l’insabbiamento nei bassifondi della classifica; Empoli difatti attualmente penultimo con 25 punti.12:15

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Empoli e Lazio, gara valida per la Giornata 35 della Serie A Enilive 2024-25. Si gioca allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.12:14

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp