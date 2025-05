90'+4' FINE PARTITA. MONZA-ATALANTA 0-4. Poker della Dea con la doppietta di De Ketelaere e i gol di Lookmann e Brescianini. Brianzoli retrocessi in Serie B, Atalanta a un passo dalla Champions.16:51

90' Saranno due i minuti di recupero. 16:48

88' GOL! Monza-ATALANTA 0-4. Ha segnato Brescianini! Cala il poker l'Atalanta con la girata da dentro l'area del suo centrocampista dopo il tocco di Pasalic. Tutto era nato dalla discesa sulla destra e dal cross di Bellanova su cui lo stesso Brescianini aveva fatto da sponda.



87' Hien salta bene su corner battuto da Cuadrado ma impatta con la spalla e manda alto. 16:44

84' Cuadrado atterrato da Akpa-Apro appena fuori dall'area. Pairetto lascia correre ma c'era probabilmente fallo al limite. Var non può intervenire per protocollo.16:42

81' AMMONIZIONE PER L'ATALANTA. Giallo anche per Cuadrado in questo finale.16:39

80' OCCASIONE ENORME PER MALDINI! Un tocco di Cuadrado gli permette di involarsi a tu per tu con Pizzignacco. Esita però troppo l'ex che alla fine si fa chiudere lo specchio e calcia addosso al portiere in uscita.16:40

80' SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Lookman, dentro Brescianini.16:38

79' Meriterebbe probabilmente un gol il Monza che ha avuto diverse chance ed è spesso andato a sbattere sulle parate di Carnesecchi. 16:37

77' COLPO DI TESTA DI FORSON! Mota salta Zappacosta e crossa da destra. Forson è bravo a staccarsi e a colpire di testa praticamente a botta sicura, super Carnesecchi che tira fuori dalla porta anche questa.17:02

76' SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Kyriakopoulos, dentro Ciurria.16:34

76' SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Djimsiti, dentro Cuadrado.16:33

76' SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Retegui, dentro Maldini.16:33

75' Vignato gira da dentro l'area da ottima posizione: sicuro Carnesecchi che respinge il pallone.16:59

73' Ora c'è Hien a terra, dolorante dopo un contrasto aereo. 16:30

71' AMMONIZIONE PER L'ATALANTA. Sbracciata di Hien su Mota. Era diffidato e salterà la Roma.16:36

71' SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Caprari, dentro Vignato.16:28

70' Birindelli a terra nella propria area di rigore. È stato travolto da Pizzignacco in uscita. 16:27

69' Chiusura provvidenziale di Palacios che ferma Lookman in area mettendo in angolo.16:26

66' Partita che ora l'Atalanta sta amministrando, ritmi calati. 16:24

64' SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori De Ketelaere, dentro Pasalic.16:22

61' Carnesecchi si fa trovare due volte pronto a distanza di pochi secondi sugli spari violenti di Mota e Kyriakopoulos. 16:19

60' Duro colpo subito da Palacios dopo uno scontro fortuito col compagno di squadra Akpa-Akpro. 16:17

59' Retegui si gira in area e cerca il piazzato sul secondo palo che termina fuori di mezzo metro. Aveva fatto una super giocata Lookman poco prima con un tunnel su Lekovic. 16:17

57' Kyriakopoulos cerca il mancino da posizione defilata, sul fondo. Si infuriano i compagni che volevano il pallone in mezzo. 16:15

55' CHE ERRORE DI EDERSON! Da un metro non riesce a girare in rete di testa con la porta spalancata. La sponda di Hien sul cross morbido di Lookman aveva premiato il brasiliano che però manda incredibilmente a lato. 16:14

53' De Ketelaere prende il fondo e cerca il pallone basso a rimorchio: troppo su Pizzignacco che blocca. 16:11

51' AMMONIZIONE PER IL MONZA. Palacios duro da dietro su De Ketelaere. 16:11

51' Per il Monza la retrocessione è ormai a un passo. 16:08

49' Disimpegno non pulitissimo di Carnesecchi, rimedia Djimsiti. 16:07

47' GOL! Monza-ATALANTA 0-3. Ha segnato Lookman! 14 in campionato. Spizzata di Retegui per Lookman che scappa alle spalle di Lekovic, appena entrato e ancora freddo, e batte Pizzignacco col mancino sul primo palo.



46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia con due cambi tra i brianzoli e uno nella Dea.17:00

46' SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Kossounou infortunato all'inguine, dentro Toloi.16:11

46' SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Pedro Pereira (problema alla spalla), dentro Lekovic. 16:07

46' SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Castrovilli, dentro Forson.16:05

Con questo risultato il Monza sarebbe aritmeticamente retrocesso in Serie B.15:55

Primo tempo vivace tra Monza e Atalanta. Gli ospiti passano al minuto 12 grazie alla penetrazione di De Ketelaere che salta Pedro Pereira e batte Pizzignacco. Al 23' al belga basta invece un colpo di punta, propiziato dal pasticcio tra lo stesso Pedro Pereira e Castrovilli, per raddoppiare. In campo c'è anche il Monza che, soprattutto col passare dei minuti, crea qualche chance e impegna Carnesecchi con Caprari e Akpa-Akpro. 17:01

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: MONZA-ATALANTA 0-2. Decide sin qui la doppietta di De Ketelaere.15:48

45'+2' PIAZZATO DI AKPA-AKPRO! Appostato al limite aspetta l'ultimo rimbalzo a calcia con precisione sotto la traversa, vola Carnesecchi che alza in corner.15:51

45' Ci saranno due minuti di recupero. 15:45

44' GOL ANNULLATO A CASTROVILLI! Gran palla avvitata dalla trequarti di Palacios col mancino: Castrovilli colpisce in tuffo di testa tra i centrali dell'Atalanta ma è di poco oltre la linea. 15:51

43' Ottima uscita fuori dalla propria area di Carnesecchi che anticipa con la testa Mota che era stato lanciato da un pallone sensibile di Caprari. 15:43

41' Rimane a terra dolorante Castrovilli dopo un contatto con De Roon, aveva lasciato proseguire Pairetto. 15:41

39' Kyriakopoulos va per la porta da fuori col mancino, ingloba il pallone Carnesecchi. 15:39

38' Kossounou prova a rimanere in campo, era già pronto per il cambio Ruggeri. 15:38

36' ALTRA OCCASIONE PER CAPRARI! Approfittando di Kossounou momentaneamente out, il Monza affonda ancora a destra. Da lì arriva un cross per Caprari che controlla e spara in porta. Centrale e respinto da Carnesecchi, poi se la cava la Dea. 15:37

34' Akpa-Akpro in un'azione prepotente sulla destra, Kossounou inizialmente saltato riesce a recuperarlo. Ma ha ancora problemi il difensore dell'Atalanta.15:35

31' Un piccolo problema muscolare per Kossounou all'altezza dell'inguine, ma sembra per ora in grado di proseguire.15:35

28' OCCASIONE PER CAPRARI! Sbilancia con mestiere Ederson e poi calcia con grande liberta al limite. Pallone largo. Carnesecchi si arrabbia coi suoi.15:30

27' RISCHIO PRESO DA AKPA-AKPRO! Intervento molto ruvido da dietro in area su Djimsiti che era tra l'altro chiuso e spalle alla porta. Per Pairetto è tutto regolare.15:30

27' Lookman cerca De Ketelaere sul secondo palo, pallone appena troppo lungo. Partita ora ancora più complicata per il Monza.15:27

23' GOL! Monza-ATALANTA 0-2. Doppietta di De Ketelaere! Settimo centro in campionato. Brutto malinteso nella propria area tra Castrovilli e Pedro Pereira: il pallone resta lì e De Ketelaere è lestissimo con la punta a fulminare Pizzignacco.



22' L'Atalanta sta flirtando col bis, ma il Monza qualche problemino lo ha creato. 15:21

21' Lookman cerca di penetrare sulla linea di fondo ma finisce per trascinarsi il pallone fuori.15:21

19' CHANCE PER BIRINDELLI! Il Monza ribalta il campo dopo un errore di Lookman, splendido il coast to coast di Bianco che poi allarga a destra per Birindelli che da dentro l'area incrocia a lato.15:54

18' LOOKMAN A CENTIMETRI DAL RADDOPPIO! Altruista Retegui che in area battezza il compagno meglio piazzato col tacco, il destro a giro di Lookmann termina a un'unghia dal secondo palo.15:54

17' RETEGUI SCHIACCIA TROPPO IL DESTRO! Sugli sviluppi lunghi del corner l'attaccante nerazzurro calcia al volo all'altezza del dischetto su un pallone che picchiava dall'alto. A lato.15:20

16' SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Caldirola infortunato, dentro Brorsson.15:16

15' Altro tentativo di penetrazione di Ketelaere, questa volta raddoppiato e fermato in corner.15:53

15' PROBLEMA MUSCOLARE PER CALDIROLA! Il capitano del Monza è costretto a chiedere il cambio.15:15

12' GOL! Monza-ATALANTA 0-1. Ha segnato De Ketelaere! Retegui svaria a destra e serve il belga al limite che, ondeggiando, salta secco Pedro Pereira e poi batte Pizzignacco con il mancino sul primo palo.



9' Grande chiusura di Pedro Pereira che rimpalla la conclusione di Retegui che si era girato dopo aver ricevuto spalle alla porta in area da De Ketelaere. 15:09

8' Anche Carnesecchi rischia qualcosa ai confini della propria area su Mota. 15:08

6' Hien azzarda un dribbling nella propria area su Caprari sulla pressione alta del Monza. Se la cava. 15:06

5' Tutt'altro che passivo l'avvio del Monza che aspetta ma riparte pure. 15:05

3' A sorpresa la prima opportuinità è del Monza: Kyriakopoulos premia la sovrapposizione interna dentro l'area di Birindelli che va al tiro-cross, nessun compagno pronto alla correzione in rete.15:04

2' L'Atalanta inizia subito a fare la partita da dietro, tutto sotto palla il Monza. 15:01

1' E' cominciata MONZA-ATALANTA! Primo possesso brianzolo. Buona partita a tutti.15:00

Squadre in campo all'U-Power Stadium. Si comincia tra pochissimo!14:57

È Luca Pairetto della sezione di Nichelino l’arbitro di Monza-Atalanta. I suoi assistenti sono Giovanni Baccini di Conegliano e Alessio Berti di Prato, IV ufficiale Davide Di Marco di Ciampino, VAR Davide Ghersini di Genova, AVAR Daniele Paterna di Teramo.14:53

Gasperini sceglie il tridente con De Ketelaere, Lookman e Retegui tutti dal 1'. De Ketelaere che torna titolare (per Pasalic) è l'unico cambio rispetto alla scorsa giornata. 14:50

Nesta conferma il tandem Mota-Caprari davanti, così come tutta la linea del centrocampo. In porta Turati è influenzato e non va neanche in panchina: lo rileva Pizzignacco. In difesa Palacios dal 1' per la squalifica di Carboni14:48

FORMAZIONE ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - De Ketelaere, Retegui, Lookman.14:46

FORMAZIONE MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. 14:42

L’Atalanta oggi gioca la gara n. 49 in otto mesi. Nonostante qualche tentennamento primaverile quel terzo posto conquistato a fine ottobre è ancora tale. Dopo le vittorie con Bologna e Milan gli orobici hanno hanno pareggiato con il Lecce settimana scorsa ed ora vogliono tornare ad ottenere i tre punti per sfruttare lo scontro diretto tra Bologna e Juventus e avvicinare tantissimo la quinta qualificazione Champions degli ultimi 7 anni.14:41

Il Monza è ultimo in classifica da tutto un girone (19 turni consecutivi) e oggi - in caso di insuccesso - scenderebbe aritmeticamente in Serie B con un mese d’anticipo, dopo essere stato in zona retrocessione per 28 delle ultime 31 giornate. I brianzoli arrivano da cinque sconfitte consecutive e nella loro storia in Serie A non sono mai arrivati a sei. C’è l’obiettivo dei 18 punti per non diventare la squadra con il minor numero di punti conquistati in un campionato a 20 squadre nell’era dei tre punti a vittoria (Salernitana 17, stagione 2023/24).14:39

L’Atalanta è la squadra che ha guadagnato più punti in trasferta in questa stagione di Serie A: 36 in 17 match fuori casa; considerando i maggiori cinque campionati europei 2024/25, solo Liverpool (38) e PSG (37) hanno fatto meglio lontano da casa (a quota 36 anche il Barcellona).14:36

Il Monza ha guadagnato 15 punti in questo campionato; solo quattro squadre ne hanno raccolti meno dopo 34 partite stagionali nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95): Pescara (14 nel 2016/17), Ancona (13 nel 2003/04), Napoli (14 nel 1997/98) e Brescia (12 nel 1994/95).14:35

Tra le avversarie contro cui l’Atalanta ha ottenuto il 100% di vittorie in Serie A, il Monza è quella che i bergamaschi hanno affrontato più volte (5/5); il punteggio complessivo del Derby lombardo nel massimo campionato è di 14-3.14:32

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Atalanta, gara valida per la 35ª giornata del campionato di Serie A. 11:45

