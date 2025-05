Grazie per aver seguito la diretta scritta di Roma-Fiorentina 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:08

90'+6' Espulso Zaniolo dopo il fischio finale per proteste nei confronti di Chiffi.20:15

90'+6' Chiffi decreta la fine del match. Roma-Fiorentina termina 1-0, decide tutto la rete di Dovbyk nel recupero del primo tempo.20:16

90'+6' Adli calcia direttamente in porta ma non trova lo specchio. Boato dell'Olimpico che attende solo il triplice fischio di Chiffi.20:00

90'+5' Cross di Gudmundsson dalla sinistra, fermato col braccio da Gourna-Douath. Calcio di punizione per la Fiorentina, una sorta di corner corto.20:00

90'+5' Assedio della Fiorentina che prova a chiudere la Roma all'angolo.19:59

90'+4' Trattenuta vistosa di Pisilli su Gudmundsson e giallo per il centrocampista giallorosso.19:59

90'+2' Roma che non riesce più a ripartire ma la Fiorentina non ne sta approfittando.19:57

90' Cinque minuti di recupero.19:55

90' Sostituzione Fiorentina: esce Cher Ndour, entra Yacine Adli.19:55

89' Ammonito Soulé per perdita di tempo.19:54

89' Palla persa in uscita da Ndour, Baldanzi ci prova col sinistro ma viene murato in calcio d'angolo.19:54

88' Gran lavoro di El Shaarawy e Baldanzi che guadagnano un corner. Passano secondi preziosi per la Roma che ormai vedere il traguardo.19:53

87' Altro scontro tra Kean e Mancini col secondo che rimane a terra e chiede il fallo e il secondo giallo per l'avversario. Chiffi non è dello stesso avviso e lascia correre.19:52

85' Kean si intestardisce al limite dell'area giallorossa, perde palla e commette fallo su Mancini. Chiffi estrae il giallo per lui.19:50

83' SVILAR MONUMENTALE! Piatto destro di Kean da dentro l'area, Svilar salva tutto ancora una volta in tuffo alla propria sinistra!19:48

82' Iniziativa personale di Gudmundsson che sceglier però il tocco morbido per Kean in area anziché la conclusione, la Roma si salva in rimessa laterale.19:47

81' Cross di Ndour e respinta in corner di Angelino. Si gioca a una porta sola ormai.19:45

80' El Shaarawy respinge in rimessa laterale il corner battuto da Mandragora. La Fiorentina rimane in attacco.19:45

79' Flipper in area giallorossa, la palla carambola addosso a Rensch e finisce in calcio d'angolo.19:44

78' Coppia d'attacco Baldanzi-El Shaarawy per la Roma, Rensch sta invece occupando la zona che era di Celik mentre Soulé è rimasto sull'esterno destro.19:43

77' Sostituzione Roma: esce anche Mehmet Celik, al suo posto entra Devyne Rensch.19:42

77' Sostituzione Roma: fuori Artem Dovbyk, dentro Stephan El Shaarawy.19:42

76' Cross di Colpani sul secondo palo per Kean che viene anticipato, poi Gourna-Douath esce con eleganza dalla propria area tra gli applausi dell'Olimpico.19:40

75' Giropalla prolungato da parte della Roma che sta provando a gestire il risultato per qualche istante.19:40

73' Destro di Ndour dalla distanza, palla che sorvola ampiamente la traversa della porta di Svilar.19:37

72' Gourna-Douath perde l'attimo in ripartenza e scivola al momento della conclusione, si chiude la difesa viola che recupera palla.19:37

71' Sostituzione Fiorentina: esce anche Marin Pongracic, sostituito da Lucas Beltran.19:37

71' Sostituzione Fiorentina: fuori Amir Richardson, dentro Andrea Colpani.19:36

71' Continua costantemente a gestire il palleggio la Fiorentina con la Roma che sta chiaramente aspettando il momento giusto per ripartire negli spazi.19:36

69' Imbucata di Pablo Marì per Kean, capisce tutto Koné che recupera palla in scivolata.19:34

68' Gourna-Douath appoggia per Pisilli orizzontalmente, il numero 61 calcia col piatto destro dal limite ma non trova lo specchio.19:33

66' OCCASIONE FIORENTINA! Conclusione di Mandragora da dentro l'area, Svilar dice no ancora una volta!19:34

65' Sostituzione Roma: esce anche Eldor Shomurodov, al suo posto entra Tommaso Baldanzi.19:30

65' Sostituzione Roma: fuori Bryan Cristante, dentro Lucas Gourna-Douath.19:30

64' Sbracciata di Ndour su Angelino, Chiffi estrae il giallo per il centrocampista viola.19:29

64' Nulla di fatto sul piazzato per la Roma, la Fiorentina riparte con la propria manovra nel campo avversario.19:29

62' Trattenuta e spinta plateale di Pablo Marì su Dovbyk, l'ucraino guadagna un calcio di punizione in zona interessante per i giallorossi. Sul pallone c'è Angelino pronto a scodellare la palla in area.19:28

61' Sostituzione Fiorentina: Palladino rompe gli indugi togliendo Nicolò Zaniolo, dentro Albert Gudmundsson.19:26

60' Svilar esce coi pugni poi rimane fuori dai pali, Parisi ci prova da lontanissimo ma la sua conclusione finisce altissima.19:25

60' Rasoterra di Ndour dalla destra, Angelino devia la palla in corner.19:25

59' Sinistro alle stelle di Zaniolo dai 25 metri, piovono bordate di fischi dalla Sud per l'ex giallorosso.19:23

58' Non riesce più a uscire la Roma che è dietro la linea della palla quasi costantemente.19:23

57' Manovra avvolgente della Fiorentina, Richardson arriva al cross dal fondo dalla sinistra con Zaniolo che liscia clamorosamente nel cuore dell'area.19:22

56' Cross di Mandragora dalla sinistra, Ndicka pulisce l'area svettando di testa ma la sfera torna subito in possesso degli uomini di Palladino che rimangono in zona offensiva.19:20

54' La Fiorentina sembra essersi rianimata dopo l'avvio sonnacchioso di secondo tempo, gli uomini di Palladino stanno palleggiando con costanza nel campo avversario senza però trovare particolari sbocchi dalle parti di Svilar.19:19

52' Si fa vedere la Fiorentina con un sinistro di Richardson dalla lunga distanza, la palla finisce ampiamente alla destra di Svilar che la osserva uscire a fondo campo.19:17

51' Punizione per la Roma calciata in area da Soulé, Cristante ci arriva di testa ma non trova lo specchio.19:15

49' Predominio territoriale della Roma in questo avvio di secondo tempo, la Fiorentina sembra ancora intontita dal gol subito nel finale della prima frazione.19:14

47' Destro a giro dalla distanza di Koné, De Gea blocca distendendosi alla propria sinistra.19:12

46' Roma subito pericolosa in area viola, la difesa ospite si salva con qualche affanno.19:11

46' Si ricomincia!19:10

45' Sostituzione Roma: fuori Lorenzo Pellegrini, dentro Niccolò Pisilli.19:09

45' Sostituzione Fiorentina: fuori Robin Gosens, dentro Nicolò Fagioli.19:09

Dopo una ventina di minuti di studio, la gara si accende con Kean che sbatte due volte contro Svilar, De Gea salva invece su Celik e Shomurodov ma non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Dovbyk all'ultimo secondo del recupero concesso da Chiffi. Partita vissuta a strappi con fasi molto concitate alternate a lunghi palleggi da ambo le parti. Per ora la sta spuntando la squadra di Ranieri.20:10

45'+5' Duplice fischio di Chiffi che manda le squadre al riposo. Vantaggio giallorosso in pieno recupero con Dovbyk su assist di Shomurodov.18:53

45'+5' GOL! ROMA-Fiorentina 1-0! Rete di Dovbyk. Angelino rimette in mezzo il corner lungo di Pellegrini pescando Shomurodov liberissimo sul secondo palo. L'uzbeko fa la sponda per Dovbyk che insacca da due passi a porta vuota. Esplode l'Olimpico per il vantaggio giallorosso.



45'+4' MIRACOLOSO DE GEA! Respinta corta della difesa viola, Shomurodov ci prova col sinistro di prima ma il portiere spagnolo si supera alzando la palla sopra la traversa con una mano sola!18:51

45'+2' Lob di Mandragora in verticale per Gosens che non riesce però ad agganciare la sfera. Si riparte con una rimessa dal fondo per la Roma.18:49

45'+1' Kean fa tutto da solo in area giallorossa, ignora lo scarico a destra per Ndour e calcia rasoterra debolmente nello specchio. Svilar blocca a terra senza alcun problema.18:47

45' Quattro minuti di recupero.18:46

44' Ritmo molto basso in questo frangente, le due squadre sembrano rifiatare in questo finale di primo tempo.18:46

42' Fase senza alcun predominio di una delle due squadre, c'è grande equilibrio in campo.18:44

40' Incrocio di gambe tra Soulé, in ripiegamento difensivo, e Gosens. Il giocatore tedesco va a terra e chiede il calcio di punizione a Chiffi che non è dello stesso avviso e concede la rimessa dal fondo alla Roma.18:41

38' Si riparte dopo l'intervento dei sanitari giallorossi, Koné rientra al proprio posto sulla mediana giallorossa.18:39

36' Rientra Pongracic mentre il gioco si ferma ancora per verificare le condizioni di Manu Koné, rimasto a terra dolorante dopo un contrasto con Zaniolo.18:38

36' Ferita sanguinante per Pongracic, Fiorentina in dieci.18:37

35' Uscita perfetta di De Gea sul corner giallorosso, il portiere spagnolo ci arriva con la punta delle dita poco prima del colpo di testa di Ndicka sul secondo palo.18:36

34' CELIK! Azione elaborata della Roma al limite dell'area viola, Soulé premia poi la corsa di Celik che scarica il destro a incrociare nello specchio, trovando la gran risposta di De Gea.18:35

31' Richardson tocca in verticale per Kean che si imbottiglia in area e perde palla sul recupero di Soulé. C'era però fuorigioco dell'attaccante viola.18:33

30' ANCORA KEAN! Lancio lungo in area per Kean che resiste alla carica di Mancini e incrocia sul secondo palo col destro da dentro l'area, Svilar ci arriva con la mano destra e poi blocca in due tempi.18:32

27' OCCASIONE FIORENTINA! Kean lotta al limite dell'area avversaria e si libera di Celik per calciare col sinistro, Svilar risponde presente respingendo d'istinto.18:30

26' Palla in profondità di Angelino, De Gea esce al limite della propria area per anticipare Dovbyk e Shomurodov.18:28

26' Soulé scivola a terra dopo una sterzata a centrocampo, nel rialzarsi colpisce in pieno petto Gosens che sembra però aver recuperato dal problema precedente.18:27

24' Il gioco riprende con Gosens che rientra in campo. Richardson prova a penetreare in area dalla destra ma Angelino rinviene alle sue spalle e gli sradica il pallone dai piedi.18:26

23' Problemi fisici per Gosens. Il tedesco è sulle proprie gambe ma ha richiesto l'intervento dei sanitari viola.18:24

22' Zaniolo tocca in profondità per Kean che prova a destreggiarsi al limite dell'area avversaria, finendo a terra poco prima del fischio di Chiffi a ravvisare il fuorigioco dell'attaccante viola.18:24

20' Portieri ancora inoperosi all'Olimpico, le due squadre non stanno però rinunciando a fare gioco a caccia del vantaggio.18:22

18' Mandragora tocca corto per Ndour, il cui cross arcuato trova la sponda di Richardson verso l'area piccola. C'è però Celik ben appostato e pronto a spazzare.18:20

17' Kean prima e Mandragora poi non trovano spazio per la conclusione a ridosso dell'area giallorossa, il numero 8 apre a sinistra per Richardson che calcia col mancino trovando una deviazione in corner.18:19

15' Ci prova ancora Pellegrini dalla distanza, stavolta con un drop di destro dopo lo stop di petto al limite dell'area viola. La palla finisce però altissima sopra la traversa.18:16

13' Tanto possesso viola in questo primo scorcio di partita, Roma più attendista.18:15

11' Destro di Pellegrini dalla distanza, sulla traiettoria c'è però Shomurodov a respingerlo.18:13

10' Bella manovra della Viola sulla fascia sinistra che manda al cross Gosens. Svilar è però attento e blocca a terra il sinistro basso del tedesco.18:12

8' Prove di dialogo tra Zaniolo e Kean al limite dell'area giallorossa, Ndicka però capisce tutto e ferma l'ex giocatore della Juventus con un anticipo netto sulla riga della propria area.18:09

7' Palleggio prolungato da parte della squadra di Palladino, si chiude però bene la Roma che non sta concedendo spazi.18:08

4' Altro duello tra Zaniolo e Celik con trattenute reciproche, Chiffi lascia correre come già in precedenza per Kean e Mancini ma deve recarsi a bordocampo per calmare Palladino, non troppo in accordo col metro di giudizio utilizzato finora dal direttore di gara.18:06

4' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina giallorosso, il primo del match, ma i padroni di casa rimangono in possesso nella metà campo avversaria.18:05

3' Volata centrale di Cristante e palla rasoterra per Dovbyk che perde però l'attimo per la conclusione col mancino ma guadagna comunque calcio d'angolo.18:04

2' Zaniolo prova a sgusciare via tra Celik e Koné perdendo palla, pioggia di fischi per lui dai suoi ex tifosi.18:03

Subito un duello tutto fisico tra Mancini e Kean, entrambi vanno a terra nella metà campo giallorossa ma Chiffi non fischia nulla.18:02

Si comincia!18:02

E' tutto pronto all'Olimpico! Tra pochi istanti il via a Roma-Fiorentina.18:00

Palladino opera invece dei cambi rispetto alla formazione scesa in campo al Villamarìn contro il Betis. Davanti torna titolare Kean dal 1' con Zaniolo al suo fianco. Panchina iniziale dunque sia per Beltran che per Gudmundsson. Lavoro extra invece per Parisi e Gosens, già titolari a Siviglia che agiranno ancora sulle fasce con Dodò ancora out a causa dell'appendicite. In mezzo al campo non c'è l'infortunato Cataldi mentre Ndour e Richardson affiancheranno Mandragora, Fagioli, Adli e Colpani saranno invece pronti a subentrare a gara in corso. In difesa non c'è lo squalificato Ranieri, al suo posto parte Pablo Marì con Pongracic e Comuzzo a difesa di De Gea.17:18

Ranieri conferma in toto l'undici iniziale uscito vittorioso sette giorni fa dal Meazza. Davanti a Svilar ci saranno ancora Celik, Mancini e Ndicka, sugli esterni Soulé a destra e Angelino a sinistra. In mezzo al campo quantità e qualità con Cristante, Koné e Pellegrini mentre davanti c'è la coppia Shomurodov-Dovbyk.17:14

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 3-5-2 anche per gli uomini di Palladino. De Gea - Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo - Parisi, Mandragora, Richardson, Ndour, Gosens - Zaniolo, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Gudmundsson, Moreno, Colpani, Adli, Fagioli, Caprini, Folorunsho.17:13

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: solito 3-5-2 per Ranieri. Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angelino - Shomurodov, Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Abdulhamid, Hummels, Paredes, Dybala, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Saelemaekers, Pisilli, El Shaarawy.17:12

Dirige il match Chiffi con Preti e Di Gioia ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Arena mentre in sala VAR ci sono Mazzoleni e Pezzuto.17:09

Roma e Fiorentina si sfidano all'Olimpico per continuare a tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi sono reduci dalla vittoria a San Siro contro l'Inter e cavalcano la propria serie di 18 risultati utili consecutivi in campionato, i viola hanno invece perso giovedì a Siviglia la semifinale di andata di Conference League contro il Betis ma in campionato non perdono da sei giornate. Chi perde oggi è verosimilmente fuori dal discorso Champions e anche un pareggio potrebbe nn servire molto, alle 18 si gioca per la vittoria.17:07

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Fiorentina, gara valida per la giornata numero 35 del campionato di Serie A.16:36

