La Cremonese non può permettersi passi falsi se vuole provare a rimanere in Serie A: in questo testa a testa finale con il Lecce, la squadra di Di Francesco è volata a +4 grazie alla vittoria sul campo del Pisa in questa giornata. I grigiorossi possono tornare a -1 a 3 giornate dalla fine con un calendario che li vede impegnati contro squadre già retrocesse o senza obiettivi finali come Pisa e Udinese, fino all'ultima contro il Como, mentre il Lecce avrà prima la Juventus e poi Sassuolo e Genoa. 16:22

La Lazio rimane concentrata sulla Serie A nonostante tra poco ci sarà il grande obiettivo stagionale, la finale di Coppa Italia contro l'Inter del 13 maggio. Prima però vuole provare a portarsi al settimo posto, che arriverebbe in caso di vittoria, superando Sassuolo e Bologna e raggiungendo l'Atalanta a -4.16:25

Nell'undici titolare della Cremonese fuori ancora Vardy per noie muscolari. Non ci sarà nemmeno Vandeputte, indisponibile per questioni familiari. In attacco agiranno Bonazzoli e Sanabria, sulle fasce Zerbin e Floriani mentre davanti ad Audero confermati i soliti Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella.17:43

Una bella sfida dal ritmo molto alto allo Zini. La Cremonese è avanti di un gol contro la Lazio in una partita molto pesante in ottica salvezza. La Lazio parte benissimo e si rende pericolosa in diverse occasioni ma a sbloccare il match è Bonazzoli con un tiro dal limite dell'area che sorprende Motta, anche a causa di un rimbalzo davanti al portiere.19:21

PREPARTITA

Cremonese - Lazio è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 maggio alle ore 18:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Lazio sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 289 Fuorigioco 35 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 31 Espulsioni 2 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 8.7 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0 08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3 03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1 18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2 24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0 08-02-2026 Serie A Sassuolo-Inter 0-5 11-02-2026 Coppa Italia Bologna-Lazio 1-1 22-02-2026 Serie A Atalanta-Napoli 2-1 07-03-2026 Serie B Venezia-Reggiana 2-0 22-03-2026 Serie B Sampdoria-Avellino 2-1 04-04-2026 Serie A Sassuolo-Cagliari 2-1 19-04-2026 Serie A Verona-Milan 0-1

Attualmente la Cremonese si trova 18° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 19 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 51 punti (frutto di 13 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 27 gol e ne ha subiti 53; la Lazio ha segnato 39 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Lazio - Cremonese si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa la Cremonese ha fatto 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Napoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Napoli e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 4-0 mentre La Lazio ha incontrato l'Udinese pareggiando 3-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 5 gol.

Cremonese e Lazio si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 4 volte, la Lazio ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Cremonese-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese ha vinto solo una delle ultime otto partite (2N, 5P) giocate contro la Lazio in Serie A: 2-1 il 24 marzo 1996, con una doppietta di Andrea Tentoni - dopo il vantaggio iniziale di Paolo Negro - e Luigi Simoni in panchina.

Dopo sei trasferte consecutive senza successi contro la Cremonese in Serie A (2N, 4P), la Lazio ha vinto l'ultima gara esterna giocata allo Zini nel massimo torneo, il 18 settembre 2022: 4-0, grazie a una doppietta di Ciro Immobile, seguita dai gol di Sergej Milinkovic-Savic e Pedro.

La Cremonese ha vinto solo una delle ultime 20 partite di Serie A - quella per 2-0 sul campo del Parma lo scorso marzo - perdendo nel parziale ben 14 match a fronte di cinque pareggi; nel periodo (dalla 15ª giornata), quella grigiorossa è la squadra che non ha trovato il gol per più sfide nel torneo (14) e una delle due ad avere raccolto meno punti in classifica (otto, come il Pisa).

La Cremonese è una delle due squadre, assieme all'Hellas Verona, a non avere ancora vinto alcun match casalingo in Serie A nel 2026: tre pareggi e quattro sconfitte nel periodo; inoltre, i grigiorossi hanno segnato solo quattro gol nei match giocati allo Zini in quest'anno solare: record negativo, sempre condiviso con la formazione veneta.

La Lazio ha vinto quattro delle ultime sette partite (2N, 1P) di campionato - tante quante nelle precedenti 17 (7N, 6P) - nel periodo (dalla 28ª giornata), sono ben 14 i punti raccolti dai biancocelesti in Serie A: meno solo di quelli messi assieme da Napoli (16) e Juventus (17).

La Lazio è sia una delle due squadre che non hanno trovato il gol per più trasferte in questa Serie A (10, al pari della Cremonese), sia una delle due ad avere collezionato più clean sheet nelle gare esterne del torneo in corso: nove, come l'Inter, compreso l'ultimo guadagnato sul campo del Napoli.

Cremonese e Lazio sono due delle sei squadre (con Atalanta, Juventus, Milan e Sassuolo) a non avere mai perso quando hanno segnato il primo gol del match in questo campionato (6V, 3N per i grigiorossi e 12V, 5N per i biancocelesti) e due delle cinque (con Fiorentina, Lecce e Pisa) a non avere mai vinto una volta che hanno subito la prima rete della partita (1N, 18P lo score dei lombardi e 3N, 10P quello dei capitolini).

La Lazio è la squadra che ha segnato meno gol su sviluppi di palla inattiva in questo campionato: otto, dei quali soltanto uno a seguito di corner (Luca Pellegrini contro l'Udinese nell'ultimo turno di Serie A), record negativo anche in questo caso.

La Lazio è la squadra contro la quale Federico Bonazzoli ha giocato più partite (12) senza mai prendere parte ad alcun gol in Serie A; l'attaccante della Cremonese conta sette reti in questo torneo e solo una volta ne ha realizzate di più in una singola stagione di Serie A: 10 con la Salernitana, nel 2021/22.

Pedro - un gol contro la Cremonese nel settembre 2022 - ha segnato 17 reti da subentrato in campionato, compresa l'ultima contro l'Udinese; dal suo debutto in Serie A (2020/21), più di qualsiasi altro giocatore nella competizione e meno solo di Cristhian Stuani (22) nei cinque maggiori campionati europei.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: