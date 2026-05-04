La Lazio ribalta la sfida allo Zini: la Cremonese sblocca la partita nel primo tempo con un gol dal limite di Bonazzoli ma nella ripresa le sostituzioni cambiano la partita. Noslin appena entrato serve Isaksen per il gol del pareggio con un'azione straordinaria avviata da un coast to coast di Nuno Tavares. Sul finale, nei minuti di recupero, è sempre l'olandese con un tiro a giro a rendersi protagonista e mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+5'
Fine partita! Cremonese-Lazio 1-2! Rete di Bonazzoli, Isaksen e Noslin.20:31
90'+2'
Assist di Boulaye Dia.20:28
90'+2'
GOOOOOLLLL! Cremonese-LAZIO 1-2! Rete di Tijjani Noslin! Uno-due tra l'olandese e Dia, Noslin poi mette in porta un tiro a giro perfetto su cui non può nulla Audero.
Finisce la partita di Gustav Isaksen, dentro Boulaye Dia.20:12
80'
Prova a reagire la Cremonese ma è sempre attenta la Lazio a concedere poco.20:12
76'
Ammonito Tommaso Barbieri per fallo su Nuno Tavares.20:07
71'
Finisce anche la partita di Kenneth Taylor per Fisayo Dele-Bashiru.20:04
68'
Esce Romano Floriani Mussolini per Tommaso Barbieri.20:04
66'
Si fa vedere Vardy con una conclusione forte diretta in porta. Colpisce però Provstgaard che rimane a terra.20:06
64'
Altro contropiede della Lazio con Nuno Tavares, si alza la bandierina per posizione di fuorigioco di Pedro.20:04
61'
Esce Alessio Zerbin per Martín Payero.19:57
61'
Dentro Bondo per Alberto Grassi.19:57
61'
Torna in campo Jamie Vardy al posto di Antonio Sanabria.19:57
60'
Altro cambio in attacco: Mattia Zaccagni esce per Pedro.19:56
55'
Prova a reagire la Cremonese, Floriani va al cross in area ma la palla finisce direttamente tra le braccia di Motta.19:56
53'
Assist di Tijjani Noslin.19:47
53'
GOOOOOLLL! Cremonese-LAZIO 1-1! Coast to coast di Nuno Tavares che in velocità si lascia indietro tutti gli avversari. L'esterno serve Noslin che vede Isaksen arrivare in area e il danese al volo finalizza una grande azione dei biancocelesti.
Lazio vicina al gol! Calcio d'angolo battuto da Zaccagni, Romagnoli colpisce bene di testa ma Audero è presente e salva i suoi!19:44
48'
Zaccagni crossa sul secondo palo dove c'è Isaksen, il danese colpisce male al volo e consente il recupero a Luperto.19:43
46'
Subito in avanti la Cremonese, attento Romagnoli in chiusura.19:39
46'
In attacco fuori Daniel Maldini per Tijjani Noslin.19:38
46'
Subito due cambi per la Lazio: esce Patric, dentro Nicolò Rovella.19:38
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Cremonese-Lazio!19:37
Attenzione alla Cremonese che ha già dovuto rinunciare a una pedina fondamentale della difesa: Baschirotto è uscito anzitempo a causa di un problema muscolare.19:21
Una bella sfida dal ritmo molto alto allo Zini. La Cremonese è avanti di un gol contro la Lazio in una partita molto pesante in ottica salvezza. La Lazio parte benissimo e si rende pericolosa in diverse occasioni ma a sbloccare il match è Bonazzoli con un tiro dal limite dell'area che sorprende Motta, anche a causa di un rimbalzo davanti al portiere.19:21
45'+3'
Fine primo tempo! Cremonese-Lazio 1-0, gol di Bonazzoli.19:20
45'+1'
Da una parte all'altra del campo, ritmo veloce anche in questo finale, attento Romagnoli che con eleganza respinge un contropiede.19:20
45'
Saranno tre i minuti di recupero.19:19
44'
Pezzella anticipa Provstgaard sul secondo palo, pronto alla conclusione dal tiro di Mattia Zaccagni. 19:16
43'
La Lazio conquista un altro calcio di punizione dalle parti della bandiera. Decisivo il fallo di Zerbin su Zaccagni.19:16
41'
Bonazzoli dal limite dell'area tenta la rovesciata, para Motta.19:13
40'
Ammonito Oliver Provstgaard per fallo su Bonazzoli.19:12
39'
Un'altra occasione per la Cremonese! Un rimpallo su Patric favorisce Zerbin che prova la conclusione colpendo l'esterno della rete!19:12
33'
Come nell'azione precedente, Zaccagni da calcio di punizione va sul secondo palo dove ancora una volta Provstgaard colpisce di testa. Palla alta.19:05
29'
Assist di Romano Floriani Mussolini che dalla destra del campo serve al limite dell'area Bonazzoli.19:04
29'
GOOOOOOLLLLLL! CREMONESE-Lazio 1-0! Federico Bonazzoli!! Floriani lo serve al limite dell'area, l'attaccante controlla e si porta la palla sul sinistro concludendo di potenza in porta. Complice un rimbalzo davanti alla porta, non può nulla Edoardo Motta.
Zaccagni dalla bandiera tira direttamente in porta, respinge Audero e sulla ribattuta Patric non riesce a coordinarsi bene per la conclusione al volo.18:54
21'
Primo corner per la partita: Terracciano devia in angolo il cross di Taylor.18:54
21'
Non ce la fa Federico Baschirotto. Giampaolo è costretto al primo cambio, al suo posto entra Matteo Bianchetti.18:53
19'
Problemi per la Cremonese: Baschirotto sembra aver noie muscolari e chiede l'intervento dello staff medico.18:51
16'
Accelerata di Nuno Tavares, cross basso dell'esterno in area ma Isaksen anticipa Basic in area, che era da posizione più favorevole al tiro in porta.18:48
15'
Si fa vedere la Cremonese: tiro debole di Bonazzoli che finisce direttamente tra le braccia di Motta.18:47
13'
Tacco di Basic per Isaksen, l'attaccante dribbla Pezzella ma poi si allunga un po' troppo il pallone consentendo il recupero a Luperto.18:46
12'
Giro palla della Cremonese che prova ad avanzare in area con i suoi esterni. Intuiscono bene i giocatori della Lazio, sempre molto attenti in fase difensiva. 18:45
10'
Filtrante di Nuno Tavares per Zaccagni che sbuca alle spalle di Terracciano, si alza però la bandierina. 18:43
9'
Baschirotto anticipa Maldini in area da cross di Zaccagni. La palla rimane in fallo laterale dalle parti di Audero. 18:42
6'
Lazio vicina al gol! Che occasione! Zaccagni mette una gran palla sul secondo palo, sulla corsa arriva Provstgaard che schiaccia di testa in diagonale, la palla si fa tutta la porta e termina di poco a lato!18:39
5'
Parte Isaksen verso l'area avversaria, Pezzella è costretto ancora una volta al fallo. Calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio. 18:37
3'
Basic tenta la palla lunga verso Zaccagni, la conclusione è troppo profonda e termina direttamente in fallo laterale.18:35
1'
Parte subito bene la Lazio, Marusic serve Isaksen che perde però il tempo per la conclusione, raddoppiato dagli avversari. 18:33
1'
Si parte! Comincia Cremonese-Lazio!18:31
Sarri ritrova Mattia Zaccagni dal primo minuto che comporrà il tridente con Maldini e Isaksen, squalificato Cancellieri. Taylor recupera dalla sindrome influenzale mentre Gila non viene rischiato in ottica finale di Coppa Italia: in difesa parte titolare Provstgaard.17:45
Nell'undici titolare della Cremonese fuori ancora Vardy per noie muscolari. Non ci sarà nemmeno Vandeputte, indisponibile per questioni familiari. In attacco agiranno Bonazzoli e Sanabria, sulle fasce Zerbin e Floriani mentre davanti ad Audero confermati i soliti Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella.17:43
FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (4-3-3): Motta - Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares - Basic, Patric, Taylor - Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri.17:34
FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (4-4-2): Audero - Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella - Floriani, Maleh, Grassi, Zerbin - Bonazzoli, Sanabria. All.: Giampaolo.17:33
La Lazio rimane concentrata sulla Serie A nonostante tra poco ci sarà il grande obiettivo stagionale, la finale di Coppa Italia contro l'Inter del 13 maggio. Prima però vuole provare a portarsi al settimo posto, che arriverebbe in caso di vittoria, superando Sassuolo e Bologna e raggiungendo l'Atalanta a -4.16:25
La Cremonese non può permettersi passi falsi se vuole provare a rimanere in Serie A: in questo testa a testa finale con il Lecce, la squadra di Di Francesco è volata a +4 grazie alla vittoria sul campo del Pisa in questa giornata. I grigiorossi possono tornare a -1 a 3 giornate dalla fine con un calendario che li vede impegnati contro squadre già retrocesse o senza obiettivi finali come Pisa e Udinese, fino all'ultima contro il Como, mentre il Lecce avrà prima la Juventus e poi Sassuolo e Genoa. 16:22
Buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio Zini: in scena Cremonese-Lazio, match valido per la 35ª giornata di Serie A!16:12
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giovanni Zini Città: Cremona Capienza: 14834 spettatori16:12
Cremonese - Lazio è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 maggio alle ore 18:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Lazio sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Daniele Chiffi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
289
Fuorigioco
35
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
31
Espulsioni
2
Cartellini per partita
2.5
Falli per cartellino
8.7
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025
Serie A
Milan-Napoli 2-1
19-10-2025
Serie B
Palermo-Modena 1-1
25-10-2025
Serie A
Parma-Como 0-0
01-11-2025
Serie A
Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025
Serie A
Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025
Serie B
Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025
Serie A
Torino-Milan 2-3
03-01-2026
Serie A
Genoa-Pisa 1-1
18-01-2026
Serie A
Torino-Roma 0-2
24-01-2026
Serie A
Lecce-Lazio 0-0
08-02-2026
Serie A
Sassuolo-Inter 0-5
11-02-2026
Coppa Italia
Bologna-Lazio 1-1
22-02-2026
Serie A
Atalanta-Napoli 2-1
07-03-2026
Serie B
Venezia-Reggiana 2-0
22-03-2026
Serie B
Sampdoria-Avellino 2-1
04-04-2026
Serie A
Sassuolo-Cagliari 2-1
19-04-2026
Serie A
Verona-Milan 0-1
Attualmente la Cremonese si trova 18° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 19 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 51 punti (frutto di 13 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte). La Cremonese ha segnato 27 gol e ne ha subiti 53; la Lazio ha segnato 39 gol e ne ha subiti 34. La partita di andata Lazio - Cremonese si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa la Cremonese ha fatto 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Napoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Napoli e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 4-0 mentre La Lazio ha incontrato l'Udinese pareggiando 3-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 5 gol.
Cremonese e Lazio si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 4 volte, la Lazio ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Cremonese-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Cremonese ha vinto solo una delle ultime otto partite (2N, 5P) giocate contro la Lazio in Serie A: 2-1 il 24 marzo 1996, con una doppietta di Andrea Tentoni - dopo il vantaggio iniziale di Paolo Negro - e Luigi Simoni in panchina.
Dopo sei trasferte consecutive senza successi contro la Cremonese in Serie A (2N, 4P), la Lazio ha vinto l'ultima gara esterna giocata allo Zini nel massimo torneo, il 18 settembre 2022: 4-0, grazie a una doppietta di Ciro Immobile, seguita dai gol di Sergej Milinkovic-Savic e Pedro.
La Cremonese ha vinto solo una delle ultime 20 partite di Serie A - quella per 2-0 sul campo del Parma lo scorso marzo - perdendo nel parziale ben 14 match a fronte di cinque pareggi; nel periodo (dalla 15ª giornata), quella grigiorossa è la squadra che non ha trovato il gol per più sfide nel torneo (14) e una delle due ad avere raccolto meno punti in classifica (otto, come il Pisa).
La Cremonese è una delle due squadre, assieme all'Hellas Verona, a non avere ancora vinto alcun match casalingo in Serie A nel 2026: tre pareggi e quattro sconfitte nel periodo; inoltre, i grigiorossi hanno segnato solo quattro gol nei match giocati allo Zini in quest'anno solare: record negativo, sempre condiviso con la formazione veneta.
La Lazio ha vinto quattro delle ultime sette partite (2N, 1P) di campionato - tante quante nelle precedenti 17 (7N, 6P) - nel periodo (dalla 28ª giornata), sono ben 14 i punti raccolti dai biancocelesti in Serie A: meno solo di quelli messi assieme da Napoli (16) e Juventus (17).
La Lazio è sia una delle due squadre che non hanno trovato il gol per più trasferte in questa Serie A (10, al pari della Cremonese), sia una delle due ad avere collezionato più clean sheet nelle gare esterne del torneo in corso: nove, come l'Inter, compreso l'ultimo guadagnato sul campo del Napoli.
Cremonese e Lazio sono due delle sei squadre (con Atalanta, Juventus, Milan e Sassuolo) a non avere mai perso quando hanno segnato il primo gol del match in questo campionato (6V, 3N per i grigiorossi e 12V, 5N per i biancocelesti) e due delle cinque (con Fiorentina, Lecce e Pisa) a non avere mai vinto una volta che hanno subito la prima rete della partita (1N, 18P lo score dei lombardi e 3N, 10P quello dei capitolini).
La Lazio è la squadra che ha segnato meno gol su sviluppi di palla inattiva in questo campionato: otto, dei quali soltanto uno a seguito di corner (Luca Pellegrini contro l'Udinese nell'ultimo turno di Serie A), record negativo anche in questo caso.
La Lazio è la squadra contro la quale Federico Bonazzoli ha giocato più partite (12) senza mai prendere parte ad alcun gol in Serie A; l'attaccante della Cremonese conta sette reti in questo torneo e solo una volta ne ha realizzate di più in una singola stagione di Serie A: 10 con la Salernitana, nel 2021/22.
Pedro - un gol contro la Cremonese nel settembre 2022 - ha segnato 17 reti da subentrato in campionato, compresa l'ultima contro l'Udinese; dal suo debutto in Serie A (2020/21), più di qualsiasi altro giocatore nella competizione e meno solo di Cristhian Stuani (22) nei cinque maggiori campionati europei.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: