Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Roma! Zufferli manda i titoli di coda di un match a senso unico, conclusosi con un copioso 4-0 a favore della formazione capitolina. Apre le danze Mancini che al minuto 13' sigla l'1-0 di testa su cross di Pisilli, seguono poi le reti di Wesley al minuto 17' e la conclusione vincente di Hermoso al minuto 34' che trasforma la sponda di Manu Kone'. Le sorprese non terminano qui, nella ripresa il 2006 Braschi subentra per la compagine viola e alla prima conclusione della propria carriera in A colpisce il legno; al minuto 58' è Niccolò Pisilli a blindare il match siglando il 4-0 sul cross estroso di Malen che con l'esterno del piede trova il suggerimento. Termina al minuto 92' la sfida in terra capitolina, sorride la Roma che prosegue la corsa al quarto posto.
Con l'odierno trionfo i Giallorossi si proiettano a quota 64 punti ad una sola lunghezza dalla Juventus quarta in classifica, resta invece invariata la situazione della Viola. Uomini di Gasperini e Vanoli che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Parma e Genoa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Highlights
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive.22:48
90'+2'
TRIPLICE FISCHIO DI ZUFFERLI! Roma-Fiorentina termina 4-0.22:40
90'+2'
AMMONITO Stephan El Shaarawy: altro giallo a carico dei giallorossi.22:39
90'+2'
Sono 2' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Rapuano, si giocherà fino al 92'.22:39
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà concesso l'extra-time.22:38
88'
Conclusione mancina di Dybala che prova a sorprendere De Gea, tiro però troppo flebile e palla che viene bloccata dai guantoni dello spagnolo.22:38
85'
Cross velenoso di Celik che diviene di fatto un tiro rasoterra, palla che termina sul fondo e sarà quindi rinvio per De Gea.22:31
83'
Sostituzione Roma: fuori dal campo Donyell Malen, dentro per lui Robinio Vaz.22:30
83'
Sostituzione Roma: esce dal campo Mario Hermoso, lo sostituisce Jan Ziólkowski.22:29
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà concesso il recupero.22:25
79'
Giro dalla bandierina a favore della Roma, batterà il solito Pisilli.22:25
78'
Ancora due sostituzioni a disposizione della Roma, terminati invece i cambi spendibili dalla Viola.22:24
75'
Sostituzione Fiorentina: fuori Marco Brescianini, dentro per lui Giovanni Fabbian.22:22
75'
Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Nicolò Fagioli, lo sostituisce Jacopo Fazzini.22:22
72'
Sostituzione Roma: esce dal campo Gianluca Mancini, dentro Daniele Ghilardi.22:19
72'
Sostituzione Roma: fuori Matías Soulé, dentro Paulo Dybala.22:19
70'
Scocca il 70', risultato sul 4-0 a favore dei padroni di casa, palleggia la Roma.22:17
68'
Calcio d'angolo battuto da Pisilli alla ricerca di Mancini, svetta Ndour che allontana la minaccia.22:15
66'
AMMONITO Fabiano Parisi: terzo giallo estratto da Zufferli finora.22:14
64'
Sostituzione Roma: fuori Manu Koné, dentro per lui Stephan El Shaarawy.22:11
62'
Si muove qualcosa lungo le panchine, possibili sostituzioni in vista.22:09
58'
GOL! GOL PISILLI! ROMA-Fiorentina: 4-0. Poker servito dalla Roma, timbra Niccolò Pisilli! Alle porte del sessantesimo di gioco, Malen riceve lungo l'out di destra, si avvicina in area avversaria e da fermo colpisce d'esterno trovando un assist calibrato per Pisilli che spinge in rete. Partita quasi blindata dai Giallororssi, assist di Donyell Malen.
Solomon si rifugia da Gosens, prosegue il possesso della Viola senza però soluzioni offensive.22:03
52'
ANCORA MALEN! Fortuna che non sorride al centravanti romanista, altra traversa colpita dopo una risposta fenomenale di De Gea che con la complicità del legno orizzontale devia in corner.21:58
48'
AMMONITO Mario Hermoso: seconda ammonizione del match.21:55
47'
PALO DI BRASCHI! Il classe 2006 in maglia viola suona la carica per i suoi, conclusione e palo all'esordio in Serie A.21:55
46'
Sostituzione Fiorentina: esce anche Marin Pongracic, subentra per lui Pietro Comuzzo.21:54
46'
Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Jack Harrison, lo sostituisce Riccardo Braschi.21:54
46'
Sostituzione Fiorentina: fuori Albert Gudmundsson, lo sostituisce Fabiano Parisi.21:53
46'
Il primo possesso della ripresa è amministrato dalla Viola.21:53
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:53
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:36
Si chiude dopo sessanta secondi di extra-time la prima parte di questa gara, parziale momentaneamente sul 3-0 a favore della Roma. Primi quarantacinque di gioco che hanno mostrato una gara a conduzione esclusivamente casalinga; dopo un iniziale avvio deciso della Viola, al minuto 13' sigla la rete Mancini che sfrutta l'assist di Pisilli, segue poi la rete di Wesley al minuto 17' con una precisa conclusione a giro, chiude il tris Hermoso al minuto 34' con la complicità della sponda di Kone'. Un solo ammonito finora a carico della Viola, si tratta di Marin Pongracic. 21:36
45'+1'
FISCHIO DI ZUFFERLI: termina il primo tempo.21:33
45'
Un solo minuto di recupero, si giocherà fino al 46'.21:33
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile assegnazione del recupero.21:32
43'
Calcio d'angolo spendibile dalla Viola, batte Gudmundsson verso il centro dell'area ma trova soltanto il rinvio di Wesley.21:31
40'
Scambi ripetuti tra Mancini e Ndicka, palleggiano i Giallorossi.21:28
36'
RISPONDE DE GEA! Estremo viola che evita il poker, conclusione potente di Donyell Malen respinta dall'ex United.21:24
34'
GOL! GOL HERMOSO! ROMA-Fiorentina: 3-0. Cala il tris la formazione capitolina, la firma è quella di Mario Hermoso! Azione che parte dai piedi di Kone', che scatta lungo l'out di destra, arriva sulla linea di fondo e scarica per Hermoso che deve soltanto completare il tap-in. Dilaga la Roma, assist servito da Manu Kone'.
Continua a creare situazioni offensive la squadra di Gasperini, difende la Fiorentina.21:21
30'
Scocca il 30' all'Olimpico, parziale fisso sul 2-0.21:19
29'
Prosegue il possesso veloce della Roma, Fiorentina che attende senza lasciare spazi, fase statica del match.21:18
26'
Palla imprecisa di Ranieri per Gudmundsson, duettano Soule' e Malen.21:14
25'
AMMONITO Marin Pongracic: costretto al fallo tattico per arrestare l'avanzata di Malen.21:12
22'
Tentativo di Gudmundsson dalla distanza, non va a buon fine e recupera la sfera Svilar.21:13
19'
Tentativo di filtrante da parte di Soule' per Cristante, c'è fuorigioco e sarà punizione per la Viola.21:07
17'
GOL! GOL WESLEY! ROMA-Fiorentina: 2-0. Raddoppio fulmineo della Roma, la rete è di Wesley! Ripartenza forte dei Giallorossi, conduce Soule' che scarica su Hermoso, poi il centrale premia la sponda per Wesley che calcia in porta sul palo lontano gelando De Gea. Uno-due immediato dei padroni di casa, assist servito da Mario Hermoso.
Buona la diagonale di Dodo' sullo scatto di Wesley, il terzino dei toscani chiude in fallo laterale, ancora possesso giallorosso.21:03
13'
GOL! GOL MANCINI! ROMA-Fiorentina: 1-0. La sbloccano i Lupi al minuto 13', il timbro è di Gianluca Mancini! Dagli sviluppi di un corner, Pisilli disegna una precisa traiettoria su cui Mancini svetta di testa battendo De Gea. Vantaggio Roma, assist a cura di Niccolò Pisilli.
TRAVERSA DI MALEN! Guizzo del centravanti che calcia in porta, conclusione deviata da Ranieri e palla sul legno orizzontale, soltanto corner per i capitolini.21:00
10'
Gosens sceglie una verticalizzazione ma non trova però soluzioni amiche, palla direttamente tra i piedi di Svilar.20:58
8'
Efficace anticipo di Ndicka su Gudmundsson, Roma che recupera il possesso e può ragionare.20:56
6'
Buon inizio da parte della Fiorentina, attende la formazione di casa.20:56
3'
Primo corner della gara, è a favore della Fiorentina.20:50
2'
Contrasto tra Cristante e Fagioli, ha la meglio il giocatore viola che ottiene un calcio di punizione.20:50
1'
Il primo pallone della sfida è amministrato dalla Roma.20:47
1'
PARTITI! Al via Roma-Fiorentina.20:47
Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.20:46
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:46
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA (4-3-3). Ospiti che rispondono con: De Gea; Dodo-Pongracic-Ranieri-Gosens; Ndour-Fagioli-Mandragora; Harrison-Gudmundsson-Solomon. Allenatore: Paolo Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Parisi, Comuzzo, Rugani, Kouadio, Balbo, Fabbian, Brescianini, Fazzini, Braschi.20:46
FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (3-4-2-1). Scendono in campo: Svilar; Mancini-Ndicka-Hermoso; Celik-Cristante-Kone'-Wesley; Pisilli-Soule'-Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Tsimikas, Ghilardi, Angelino, Ziolkowski, Dybala, Vaz, Venturino, El Shaarawy.20:45
A coadiuvare il fischietto friulano sono designati gli assistenti di linea Rossi-Ceccon; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Rapuano; postazione VAR presidiata dal Sig. Di Paolo, ausiliato dall'A. VAR Di Bello. 20:02
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Luca Zufferli, della sezione di Udine.19:59
Luci accese allo Stadio Olimpico di Roma, è tempo di Roma-Fiorentina! Nella 35^ della corrente stagione, il calendario chiama al confronto Giallorossi e Viola in un match che mette in palio tre punti dall'ingente importanza ai fini della classifica generale per entrambe le compagini: dopo la battuta d'arresto di Como e Juventus i Giallorossi sono fissi al 6^ posto con 61 punti totalizzati e la vittoria potrebbe incendiare la corsa al quarto posto proprio nel finale di stagione, tre punti che sarebbero fondamentali anche per gli ospiti toscani, momentaneamente al 15^ posto con 37 punti, che potrebbero proiettarsi a quota 40 raggiungendo la salvezza aritmetica. L'incrocio tra Roma e Viola si rinnova dopo sette mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 5 ottobre, in cui gli uomini di Gasperini si sono imposti tra le mura dell'Artemio Franchi con un 1-2.19:58
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Fiorentina, gara valida per il turno numero 35 del Campionato di Serie A Enilive.19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori19:58
Sostituzione: esce Albert Gudmundsson ed entra Fabiano Parisi (Fiorentina)
48'
Ammonito Mario Hermoso (Roma)
58'
Gol di Niccolò Pisilli (Roma)
64'
Sostituzione: esce Manu Koné ed entra Stephan El Shaarawy (Roma)
66'
Ammonito Fabiano Parisi (Fiorentina)
72'
Sostituzione: esce Gianluca Mancini ed entra Daniele Ghilardi (Roma)
75'
Sostituzione: esce Marco Brescianini ed entra Giovanni Fabbian (Fiorentina)
83'
Sostituzione: esce Donyell Malen ed entra Robinio Vaz (Roma)
92'
Ammonito Stephan El Shaarawy (Roma)
PREPARTITA
Roma - Fiorentina è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Fiorentina sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
15
Falli fischiati
372
Fuorigioco
31
Rigori assegnati
8
Ammonizioni
38
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.6
Falli per cartellino
9.5
Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso:
Serie A: 15 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025
Serie A
Roma-Bologna 1-0
13-09-2025
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025
Serie A
Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025
Serie A
Atalanta-Como 1-1
24-10-2025
Serie A
Milan-Pisa 2-2
01-11-2025
Serie A
Napoli-Como 0-0
08-11-2025
Serie A
Juventus-Torino 0-0
24-11-2025
Serie B
Sampdoria-Juve Stabia 1-0
07-12-2025
Serie A
Cagliari-Roma 1-0
27-12-2025
Serie B
Bari-Avellino 1-1
06-01-2026
Serie A
Sassuolo-Juventus 0-3
18-01-2026
Serie A
Milan-Lecce 1-0
30-01-2026
Serie A
Lazio-Genoa 3-2
14-02-2026
Serie B
Sampdoria-Calcio Padova 1-0
28-02-2026
Serie B
Spezia-Reggiana 0-1
08-03-2026
Serie A
Fiorentina-Parma 0-0
05-04-2026
Serie A
Pisa-Torino 0-1
18-04-2026
Serie A
Napoli-Lazio 0-2
04-05-2026
Serie A
Roma-Fiorentina 4-0
Attualmente la Roma si trova 5° in classifica con 64 punti (frutto di 20 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 16° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte). La Roma ha segnato 52 gol e ne ha subiti 29; la Fiorentina ha segnato 38 gol e ne ha subiti 49. La partita di andata Fiorentina - Roma si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa la Roma ha fatto 39 punti (12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Lecce e il Sassuolo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 4-0 mentre La Fiorentina ha incontrato il Sassuolo pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.
Roma e Fiorentina si sono affrontate 173 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 60 volte, la Fiorentina ha vinto 51 volte mentre i pareggi sono stati 62.
Roma-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma ha conquistato 60 vittorie contro la Fiorentina in Serie A (62N, 51P): soltanto contro il Torino i giallorossi ne contanto di più (72); sul fronte opposto, quella capitolina è una delle cinque squadre contro cui la Viola ha collezionato più di 50 successi nella competizione (51), assieme a Lazio (51), Atalanta (54), Napoli (55) e Bologna (59). Inoltre, solo all'Inter i toscani hanno rifilato più gol (224) che alla Roma (213) nel massimo torneo.
Dopo essere rimasta imbattuta per quattro match di fila (2V, 2N), la Fiorentina ha perso le ultime due partite di campionato contro la Roma e non subisce più sconfitte consecutive contro i capitolini nel torneo dalle cinque rimediate tra dicembre 2019 e agosto 2021.
La Roma ha perso solo tre delle ultime 51 gare casalinghe disputate contro la Fiorentina in Serie A (32V, 16N). L’ultima vittoria della Viola sul campo dei giallorossi in campionato risale al 7 aprile 2018 (2-0 con gol di Marco Benassi e Giovanni Simeone); da allora, cinque successi dei capitolini e due pareggi.
La Roma è imbattuta nelle ultime 19 partite casalinghe nel girone di ritorno in Serie A (tra questo, lo scorso e il precedente campionato), per un bilancio di 13 vittorie, sei pareggi e 10 clean sheet nel periodo; l'ultima sconfitta interna dei giallorossi nella seconda metà del torneo risale al 22 aprile 2024, contro il Bologna (1-3).
20 dei 37 punti (il 54%) raccolti dalla Fiorentina in questo campionato sono arrivati nelle ultime 11 gare di Serie A (5V, 5N, 1P); nel periodo, la Viola sarebbe terza in classifica a pari punti col Como e alle spalle soltanto di Napoli (23) e Inter (24).
La Roma ha la miglior difesa casalinga di questa Serie A (10 gol al passivo), mentre è seconda nei maggiori cinque campionati europei, alle spalle del solo Barcellona (nove) - a 10 anche il PSG; l'ultima volta in cui i capitolini avevano subito non più di 10 reti nelle prime 17 partite interne di un massimo torneo risaliva al 2013/14 (otto in quel caso).
La Roma è l'unica squadra di questo campionato a non aver segnato alcun gol dal 90' in avanti; sul fronte opposto, la Fiorentina ne ha subiti sette in questa fascia temporale, un record negativo condiviso con Genoa, Pisa e Verona.
Il pressing della Roma ha prodotto l'interruzione alta di 439 sequenze degli avversari in questo campionato: più di qualsiasi altra avversaria. Inoltre, secondo il modello PPDA (la metrica avanzata che misura l'intensità del pressing di una squadra), soltanto il Como (9.2) esercita una pressione più alta rispetto a quella dei capitolini (10.3) nel torneo in corso.
Donyell Malen ha segnato 11 gol in 14 match di Serie A; solo un giocatore della Roma ha realizzato più reti dopo le sue prime 15 gare nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Gabriel Omar Batistuta (14). Inoltre, dal suo debutto in giallorosso nella competizione (18 gennaio), l'olandese è il miglior marcatore della Serie A e il giocatore con più conclusioni nello specchio (22).
Nicolò Fagioli ha preso parte a cinque gol (2G+3A) in questa Serie A e solo nel 2022/23 (sei con la maglia della Juventus, 3G+3A) ha fatto meglio in una singola edizione del massimo campionato; inoltre, tra i centrocampisti, soltanto Nicolò Barella ha mandato al tiro più volte (67) i compagni di squadra nel torneo in corso rispetto al giocatore della Viola (60).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: