Con l'odierno trionfo i Giallorossi si proiettano a quota 64 punti ad una sola lunghezza dalla Juventus quarta in classifica, resta invece invariata la situazione della Viola. Uomini di Gasperini e Vanoli che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Parma e Genoa.

Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Roma! Zufferli manda i titoli di coda di un match a senso unico, conclusosi con un copioso 4-0 a favore della formazione capitolina. Apre le danze Mancini che al minuto 13' sigla l'1-0 di testa su cross di Pisilli, seguono poi le reti di Wesley al minuto 17' e la conclusione vincente di Hermoso al minuto 34' che trasforma la sponda di Manu Kone'. Le sorprese non terminano qui, nella ripresa il 2006 Braschi subentra per la compagine viola e alla prima conclusione della propria carriera in A colpisce il legno; al minuto 58' è Niccolò Pisilli a blindare il match siglando il 4-0 sul cross estroso di Malen che con l'esterno del piede trova il suggerimento. Termina al minuto 92' la sfida in terra capitolina, sorride la Roma che prosegue la corsa al quarto posto.

Luci accese allo Stadio Olimpico di Roma, è tempo di Roma-Fiorentina! Nella 35^ della corrente stagione, il calendario chiama al confronto Giallorossi e Viola in un match che mette in palio tre punti dall'ingente importanza ai fini della classifica generale per entrambe le compagini: dopo la battuta d'arresto di Como e Juventus i Giallorossi sono fissi al 6^ posto con 61 punti totalizzati e la vittoria potrebbe incendiare la corsa al quarto posto proprio nel finale di stagione, tre punti che sarebbero fondamentali anche per gli ospiti toscani, momentaneamente al 15^ posto con 37 punti, che potrebbero proiettarsi a quota 40 raggiungendo la salvezza aritmetica. L'incrocio tra Roma e Viola si rinnova dopo sette mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 5 ottobre, in cui gli uomini di Gasperini si sono imposti tra le mura dell'Artemio Franchi con un 1-2.19:58

PREPARTITA

Roma - Fiorentina è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Fiorentina sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 372 Fuorigioco 31 Rigori assegnati 8 Ammonizioni 38 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0 27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1 06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0 30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2 14-02-2026 Serie B Sampdoria-Calcio Padova 1-0 28-02-2026 Serie B Spezia-Reggiana 0-1 08-03-2026 Serie A Fiorentina-Parma 0-0 05-04-2026 Serie A Pisa-Torino 0-1 18-04-2026 Serie A Napoli-Lazio 0-2 04-05-2026 Serie A Roma-Fiorentina 4-0

Attualmente la Roma si trova 5° in classifica con 64 punti (frutto di 20 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 16° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte).

La Roma ha segnato 52 gol e ne ha subiti 29; la Fiorentina ha segnato 38 gol e ne ha subiti 49.

La partita di andata Fiorentina - Roma si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa la Roma ha fatto 39 punti (12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Lecce e il Sassuolo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 4-0 mentre La Fiorentina ha incontrato il Sassuolo pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.

Roma e Fiorentina si sono affrontate 173 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 60 volte, la Fiorentina ha vinto 51 volte mentre i pareggi sono stati 62.

Roma-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha conquistato 60 vittorie contro la Fiorentina in Serie A (62N, 51P): soltanto contro il Torino i giallorossi ne contanto di più (72); sul fronte opposto, quella capitolina è una delle cinque squadre contro cui la Viola ha collezionato più di 50 successi nella competizione (51), assieme a Lazio (51), Atalanta (54), Napoli (55) e Bologna (59). Inoltre, solo all'Inter i toscani hanno rifilato più gol (224) che alla Roma (213) nel massimo torneo.

Dopo essere rimasta imbattuta per quattro match di fila (2V, 2N), la Fiorentina ha perso le ultime due partite di campionato contro la Roma e non subisce più sconfitte consecutive contro i capitolini nel torneo dalle cinque rimediate tra dicembre 2019 e agosto 2021.

La Roma ha perso solo tre delle ultime 51 gare casalinghe disputate contro la Fiorentina in Serie A (32V, 16N). L’ultima vittoria della Viola sul campo dei giallorossi in campionato risale al 7 aprile 2018 (2-0 con gol di Marco Benassi e Giovanni Simeone); da allora, cinque successi dei capitolini e due pareggi.

La Roma è imbattuta nelle ultime 19 partite casalinghe nel girone di ritorno in Serie A (tra questo, lo scorso e il precedente campionato), per un bilancio di 13 vittorie, sei pareggi e 10 clean sheet nel periodo; l'ultima sconfitta interna dei giallorossi nella seconda metà del torneo risale al 22 aprile 2024, contro il Bologna (1-3).

20 dei 37 punti (il 54%) raccolti dalla Fiorentina in questo campionato sono arrivati nelle ultime 11 gare di Serie A (5V, 5N, 1P); nel periodo, la Viola sarebbe terza in classifica a pari punti col Como e alle spalle soltanto di Napoli (23) e Inter (24).

La Roma ha la miglior difesa casalinga di questa Serie A (10 gol al passivo), mentre è seconda nei maggiori cinque campionati europei, alle spalle del solo Barcellona (nove) - a 10 anche il PSG; l'ultima volta in cui i capitolini avevano subito non più di 10 reti nelle prime 17 partite interne di un massimo torneo risaliva al 2013/14 (otto in quel caso).

La Roma è l'unica squadra di questo campionato a non aver segnato alcun gol dal 90' in avanti; sul fronte opposto, la Fiorentina ne ha subiti sette in questa fascia temporale, un record negativo condiviso con Genoa, Pisa e Verona.

Il pressing della Roma ha prodotto l'interruzione alta di 439 sequenze degli avversari in questo campionato: più di qualsiasi altra avversaria. Inoltre, secondo il modello PPDA (la metrica avanzata che misura l'intensità del pressing di una squadra), soltanto il Como (9.2) esercita una pressione più alta rispetto a quella dei capitolini (10.3) nel torneo in corso.

Donyell Malen ha segnato 11 gol in 14 match di Serie A; solo un giocatore della Roma ha realizzato più reti dopo le sue prime 15 gare nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Gabriel Omar Batistuta (14). Inoltre, dal suo debutto in giallorosso nella competizione (18 gennaio), l'olandese è il miglior marcatore della Serie A e il giocatore con più conclusioni nello specchio (22).

Nicolò Fagioli ha preso parte a cinque gol (2G+3A) in questa Serie A e solo nel 2022/23 (sei con la maglia della Juventus, 3G+3A) ha fatto meglio in una singola edizione del massimo campionato; inoltre, tra i centrocampisti, soltanto Nicolò Barella ha mandato al tiro più volte (67) i compagni di squadra nel torneo in corso rispetto al giocatore della Viola (60).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: