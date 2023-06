Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alla prossima stagione di Serie A!23:11

L'Atalanta finisce il campionato al quinto posto a 64 punti che vale l'Europa League. Il Monza invece chiude in undicesima posizione con 52 lunghezze.23:10

Finisce con la vittoria dell'Atalanta che nel finale dilaga, vince per 5-2 e vola in Europa League. Tripletta di Koopmeiners, autore anche di un assist, Hojlund e Muriel per i bergamaschi, nel Monza in gol Colpani e Petagna.23:07

90'+8' Fine partita: ATALANTA - MONZA 5-2.23:03

90'+7' Si aspetta solo il fischio finale.23:01

90'+2' GOL! ATALANTA - Monza 5-2! Rete di Muriel. Lookman serve Muriel in profondità, conclusione pizzata all'angolino e palla in rete.



90'+2' Conclusione di Maehle da fuori area, palla alla destra di Di Gregorio.22:56

90' Ci saranno 8 minuti di recupero.22:55

90' Tiro da fuori di Machin, palla alta sopra la traversa.22:55

89' Partita virtualmente conclusa, si aspetta il recupero.22:53

88' Sostituzione anche in porta, entra Rossi per Sportiello.22:53

88' Esordio per De Nipoti nell'Atalanta, prende il posto di Ederson.22:52

83' Sostituzione nell'Atalanta, entra Muriel per Hojlund.22:48

82' Dentro Antov per Ciurria.22:48

81' Sostituzione nel Monza, entra Dicombo per Caprari.22:48

81' GOL! Atalanta - MONZA 4-2! Rete di Petagna. Palla di Rovella per Petagna che entra in area di forza per vie centrali e con uno scavetto beffa Sportiello.



79' GOL! ATALANTA - Monza 4-1! Rete di Koopmeiners. Gol clamoroso di Koopmeiners che da metà campo vede il portiere fuori dai pali e calcia direttamente in porta mettendola sotto la traversa.



78' Continua a premere l'Atalanta dopo il gol e ora anche con l'uomo in più.22:42

74' GOL! ATALANTA - Monza 3-1! Rete di Hojlund. Koopmeiners servito da Ederson entra in area e dalla sinistra serve al centro per Hojlund, che sotto porta deve solo depositarla in rete.



73' Conclusione quasi da fermo di Lookman dal limite. Blocca in due tempi Di Gregorio.22:37

70' Appena entrato Marlon prende un cartellino rosso per condotta antisportiva.22:36

69' Dentro Birindelli per Colpani.22:34

69' Due cambi nel Monza, entra Marlon per Izzo.22:34

66' Di Bello dopo il check al VAR opta per non dare il rigore. Si prosegue.22:30

65' Di Bello richiamato al VAR, possibile tocco di mano di Carlos Augusto in area.22:29

64' Cartellino giallo anche per Toloi.22:29

63' Cartellino giallo per Izzo, entrata in ritardo su Hojlund.22:28

62' Sostituzione anche nel Monza, entra Petagna per Mota.22:26

60' Dentro anche Lookman per Pasalic.22:24

60' Sostituzione nell'Atalanta, entra Okoli per Scalvini.22:24

58' Ripresa la partita, si lotta a metà campo.22:24

56' Caldirola a terra per infortunio, partita momentaneamente interrotta.22:21

55' Atalanta che ora ha ricominciato a premere per cercare di ristabilire le distanze.22:20

51' GOL! Atalanta - MONZA 2-1! Rete di Colpani. Azione tutta di prima del Monza, dopo una serie di passaggi Mota serve Colpani che fa partire un tiro da fuori area che finisce sotto l'incrocio.



48' HOJLUND! Risponde subito l'Atalanta, Hojlund lavora un pallone al limite, entra in area e scarica con il sinistro. Di Gregorio ci mette la mano.22:14

48' MONZA AD UN PASO DAL GOL! Scalvini pesca Mota in area, conclusione di prima e palla di un soffio alla destra di Sportiello.22:13

46' Inizia il secondo tempo di ATALANTA - MONZA. Si riparte senza sostituzioni.22:10

Termina il primo tempo con l'Atalanta avanti grazie alla doppietta di Koopmeiners. Bergamaschi che tengono palla e cercano più volte il raddoppio che arriva, sempre con l'olandese, allo scadere. Monza poco propositivo e che si fa vedere in avanti solo con gli esterni Ciurria e Carlos Augusto.21:57

45'+1' Fine primo tempo: ATALANTA - MONZA 2-0.21:53

45'+1' GOL! ATALANTA - Monza 2-0! Rete di Koopmeiners. Pasalic per Koopmeiners che controlla e calcia con il sinistro, Di Gregorio para ma l'olandese si ritrova il pallone tra i piedi, supera il portiere e deposita in rete.



45' Ci sarà 1 minuto di recupero.21:48

42' Ritmo che si sta abbassando in questo finale di primo tempo.21:44

37' Stop e conclusione di collo esterno di Zappacosta dal limite. Palla alla destra di Di Gregorio.21:39

33' Cartellino giallo per Rovella, entrata in ritardo su Ederson.21:40

31' Superata la mezz'ora di gioco, l'Atalanta continua a spingere ma il Monza sembra poter colpire.21:34

27' SQUIILLO DEL MONZA! Colpani servito in area ci prova di piatto, Sportierllo non si fa superare, la palla finisce a Carlos Augusto che arriva da dietro e calcia a botta sicuro ma manda alto sopra la traversa.21:31

26' Pasalic per Hojlund che entra in area, sterza sul destro e calcia. Tiro troppo debole per impensierire Di Gregorio.21:29

25' Punizione dalla trequerti per l'Atalanta, Zappacosta crossa in area, Hojlund stacca di testa, Di Gregorio blocca senza problemi.21:27

22' Azione in velocità dell'Atalanta, Zappacosta mette dentro per Maehle che calcia di prima, palla a lato ma Di Bello ferma tutto per fuorigioco.21:25

19' Toloi per Ederson che entra in area e prova ad incrociare con il destro. Blocca Di Gregorio.21:21

16' Hojlund parte sulla fascia sinistra ed entra in area provando a servire un compagno, ma sbatte sulla difesa del Monza.21:19

12' GOL! ATALANTA - Monza 1-0! Rete di Koopmeiners. Pennellata di Maehle in area, Koopmeiners prende il tempo a Carlos Augusto e schiaccia in rete di testa.



11' L'Atalanta prova in velocità a mettere in difficoltà la retroguardia del Monza.21:17

7' Improvvisa conclusione dal limite di Colpani, Sportiello smanaccia.21:10

4' KOOPMINERS! Errore di Caldirola che serve involontariamente Koopmeiners, conclusione di prima dall'altezza del dischetto ma palla a lato.21:07

2' Iniziativa di Carlos Augusto sulla sinistra, pallone teso in area, difesa dell'Atalanta attenta.21:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - MONZA. Arbitra Di Bello.21:02

C'è Hojlund in attacco nell'Atalanta con alle spalle Koopmeiners e Pasalic, pronti a subentrare Lookman e Muriel. Ederson in mediana con De Roon. Difesa a tre con Scalvini, Toloi e Djimsiti. Nel Monza gioca Mota con Caprari in avanti. Carlos Augusto e Ciurria sulle corsie, con in mezzo Pessina, Rovella e Colpani. Parte dalla panchina Petagna.20:13

Formazione MONZA (3-5-2): Di Gregorio - Pablo Marì, Caldirola, Izzo - Ciurria, Pessina, Rovella, Colpani, Carlos Augusto - Caprari, Mota. A disposizione: Birindelli, Antov, Carboni, Santos, Valoti, Barberis, Machin, Ranocchia, Sensi, D'Alessandro, Vignato, Gytkjaer, Petagna, Cragno, Sorrentino.20:09

Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello - Scalvini, Toloi, Djimsiti - Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle - Koopmeiners, Pasalic - Hojlund. A disposizione: Okoli, Palestra, Del Lungo, Regonesi, Bernasconi, Colombo, Mendicino, Lookman, Muriel, De Nipoti, Rossi, Musso.20:07

I brianzoli momentaneamente al decimo posto, come aveva pronosticato Galliani ad inizio stagione, con una vittoria possono migliorare la propria classifica e scavalcare il Torino. Troppo tardi per ipotizzare, in caso di squalifica della Juventus dalle coppe europee, una qualificazione alla Conference League, vista la vittoria della Fiorentina che ora dista quattro lunghezze.18:56

Ultima giornata di campionato con l'Atalanta che va alla ricerca del pass per l'Europa League, serve vincere per blindare la qualificazione. Davanti si troverà il Monza, rilevazione del campionato.18:52