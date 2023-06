Grazie per aver seguito pazientemente la diretta e il campionato di Serie A!! Cordiali saluti!! Alla prossima stagione!!!23:09

Seconda vittoria in trasferta consecutiva per il Bologna, che chiude il torneo a quota 54 punti, con un ottimo nono posto finale.23:09

Il Lecce, salvo aritmeticamente da una domenica, chiude il campionato al sedicesimo posto, con 36 punti all'attivo.23:08

La gara del Via del Mare termina con una pirotecnica vittoria del Bologna per 3-2, raggiunta all'ultimo secondo recupero. I padroni di casa hanno chiuso meritatamente in vantaggio il primo tempo con una prodezza di Banda. I rossoblu ribaltano il risultat nella ripresa con un colpo di testa del solito Arnautovic e una gran sinistro dal limite del subentrato Zirkzee. I giallorossi pareggiano con una grande girata volante di Oudin e in pieno recupero vanno vicini al sorpasso con Blin. Al 96', proprio nei secondi finali, Ferguson finalizza magistralmente un contropiede con un gran destro a giro che termina alle spalle dell'incolpevole Falcone.23:07

90'+8' Fischio finale dell'incontro. Lecce-Bologna 2-323:03

90'+7' Cartellino Giallo Joshua Orobosa Zirkzee23:04

90'+6' GOL! Lecce-BOLOGNA 2-3. Rete di Lewis Ferguson. Su azione di contopiede Moro serve sulla sinistra Ferguson, che tutto solo fa partire un destro a giro che prende il palo interno ed entra in porta.



90'+5' Pezzella tenta la conclusione da fuori area di sinistro, ma colpisce male.22:59

90'+3' Destro di Moro dal limite, dopo un'azione di Zirkzee, ma il tiro è di molto alto.22:57

90'+2' Blin solo davanti al portiere calcia addosso a Skorupski, che compie un grande intervento.22:56

90'+1' Cambio in difesa per il Lecce. Esce Samuel Umtiti ed entra Simone Romagnoli.22:57

90'+1' Sei minuti di recupero.22:54

90' Sostituzione Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato Joel Voelkerling Persson23:00

88' GOL! LECCE-Bologna 2-2. Rete di Rèmi Oudin, che calcia a rete al volo di sinistro su cross da sinistra di Maleh.



84' Giallo per il Bologna. Ammonito Michel Aebischer per una trattenuta.22:49

81' GOL! Lecce-BOLOGNA 1-3. Rete di Joshua Zirkzee, che sfrutta una percussione di Phyytia, elude Baschirotto e di sinistro supera Falcone dal limite dell'area con un gran rasoterra.



79' Palla persa da Moro e Strefezza serve Ceesay, che da dentro l'area conclude di sinsitro, e Skorupski devia in corner.22:43

78' Bel pallone filtrante di Maleh per Ceesay, che viene anticipato da Falcone.22:42

76' Corner di Sansone e colpo di testa centrale di Ferguson.22:40

74' Cambio in attacco per il Bologna. Esce Marko Arnautovic ed entra Joshua Zirkzee.22:38

74' Sostituzione Stefan Posch Lorenzo De Silvestri22:37

72' Cooling break.22:36

72' Tiro a giro di Strefezza, ma il pallone termina altissimo.22:36

69' Cambio di esterni per il Lecce. Esce Antonino Gallo ed entra Giuseppe Pezzella.22:33

69' Gallo non è in grado di proseguire la gara.22:33

68' Giallo per il Lecce. Ammonito Antonino Gallo, per un duro intervento su Sansone.22:32

66' Tentativo fa fuori area di Gallo, che termina sul fondo.22:30

61' Cambio a centrocampo per il Bologna. Esce Gary Medel ed entra Niklas Pyyhtia.22:26

61' Cambio sulla trequarti per il Bologna. Esce Musa Barrow ed entra Lewis Ferguson.22:25

60' Cambio in attacco per il Bologna. Esce Riccardo Orsolini ed entra Domenico Sansone.22:25

58' GOL! Lecce-BOLOGNA 1-1. Rete di Marko Arnautovic, che devia di testa in rete un perfetto cross da sinistra di Barrow.



55' Cambio per il Lecce. Esce l'esterno d'attacco Lameck Banda, ed entra il centrocampista Youssef Maleh.22:19

54' Banda si accascia nuovamente a terra e non sembra proprio in grado di proseguire la gara.22:18

53' Imbeccato da Medel, Posch si fa stoppare la conclusione da Umtiti.22:18

52' Tentativo di sinistro di Oudin, imbeccato da Banda, che termina alto.22:16

50' Banda è a terra dolorante dopo un contrasto con Medel, e si tiene la coscia destra.22:14

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Bologna.22:09

45' Cambio in attacco per il Lecce. Esce Lorenzo Colombo ed entra Assan Ceesay.22:10

Termina 1-0 per i padroni di casa una prima parte di gara, sostanzialmente dominata dai giallorossi, che passano in vantaggio dopo circa un quarto d'ora con una grande conclusione al volo di Banda. Dopo due minuti viene annullato il gol del possibile pareggio di Arnautovic, per fuorigioco nel corso dell'azione di Orsolini. Nella seconda parte di frazione, prima i rossoblu falliscono il pari su un'azione di mischia nell'area e avversaria, e successivamente, sul finire di tempo, lo stesso Banda spreca una buona opportunità di testa.21:55

45'+3' Fischio finale del primo tempo. Lecce-Bologna 1-021:50

45'+1' Due minuti di recupero.21:47

45' Tentativo da fuori area di Barrow, che viene bloccato a terra da Falcone.21:47

43' Sul corner la palla giunge a Strefezza, che dalla destra crossa per Banda, che liberissimo schiaccia di testa, ma la palla viene parata facilmente da Skorupski.21:46

42' Banda si accentra da sinistra e prova il tiro di destro, che viene deviato in angolo da Medel.21:45

40' Orsolini mette un pallone in mezzo, che viene bloccato senza difficoltà da Falcone.21:42

38' Arnautovic fa filtrare un pallone in area per Moro, che viene anticipato da un difensore.21:41

37' Orsolini si gira e prova la conclusione di sinistro, che viene ribattuta dalla difesa.21:39

35' Giallo per il Bologna. Ammonito Stefan Posch, per aver steso Banda, che l'aveva saltato.21:38

31' Cross da destra di Gendray e Oudin si coordina e batte al volo di sinistro, ma il tiro viene ribattuto dalla difesa.21:33

29' Punizione di Barrow, grande intervento di Falcone su colpo di testa di Orsolini. Si crea una mischia e Arnautovic colpisce un palo da pochi passi. L'arbitro al termine dell'azione fischia un fallo in attacco.21:32

28' Cross di Gendray intercettato in presa alta da Skorupski.21:30

26' Piccinini fa riprendere il gioco.21:28

24' L'arbitro concede il cooling break.21:27

23' Dopo un'attenta revisione, viene segnalato il fuorigioco di Orsolini. Si resta sull'1-0.21:25

22' Check in corso per valutare la posizione di Orsolini.21:24

19' GOL! Lecce-BOLOGNA 1-1. Rete di Marko Arnautovic. Su imbeccata di Barrow, Orsolini appoggia per Arnautovic, che conclude rasoterra imparabilmente alla destra di Falcone.21:26

17' GOL! LECCE-Bologna 1-0. Rete di Lameck Banda, che sfrutta un passaggio rasoterra teso di Strefezza, e dal limite dell'area fa partire un potente destro al volo, che si insacca rasoterra alla sinistra del portiere.



15' Grande fuga di Banda sulla sinistra, il cui tentativo di cross viene deviato in angolo dalla difesa emiliana.21:18

10' Tentativo di Oudin da fuori area, ma la palla, deviata da un difensore, termina tra le braccia di Skorupski.21:12

4' Strefezza, liberato in area, calcia dalla destra, ma il pallone termina sul fondo. Grande partenza dei padroni di casa.21:06

3' Azione personale di Strefezza, che entra in area e prova una difficile conclusione di esterno destro, che si spegne a lato.21:05

Gran conclusione di Gallo di sinistro quasi dalla linea di fondo e grande risposta di Skorupski in angolo.21:04

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Lecce.21:02

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Marco Piccinini di Forlì.21:03

BOLOGNA(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Medel, Moro; Orsolini, Aebischer, Barrow; Arnautovic Allenatore: Thiago Motta20:45

LECCE(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Hjulmand, Blin, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda Allenatore: Marco Baroni20:45

La gara di andata di campionato, giocata in Emilia è terminata per 2-0 a favore dei padroni di casa.20:33

Gli ospiti sono attualmente undicesimi in classifica e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, avendo ottenuto 3 pareggi e una goleada sul campo della Cremonese.20:32

I padroni di casa sono reduci dal successo nei secondi finali sul campo del Monza, che è valsa la salvezza aritmetica.20:31

Benvenuti allo Stadio Via del Mare di Lecce per la sfida tra Lecce e Bologna, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A.20:30