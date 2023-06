Da San Siro è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.23:09

Rafael Leao sale in cattedra nel finale e firma una spettacolare doppietta che decide la gara. Ai gialloblu non basta Faraoni ma un rigore di Dybala allo scadere di Roma-Spezia, regala un'altra chance salvezza ai veneti che si giocheranno lo spareggio coi liguri.23:04

90'+6' FINITA! Milan-Verona 3-1, triplice fischio di Valeri.23:01

90'+6' TRAVERSA MILAN! Pobega smarca in area Saelemaekers, il suo destro a giro accarezza la parte alta della traversa.23:01

90'+4' Gaich cerca spazio sulla sinistra, Tonali lo contiene.22:58

90'+2' GOL! MILAN-Verona 3-1! Doppietta di Rafael Leao. Ancora Rafael Leao incontenibile, dialoga con Saelemaekers, fa sedere Dawidowicz, dribbla anche Montipo e deposita in fondo al sacco.



90' Sei minuti di recupero.22:55

90' Ripartenza di Rafael Leao, chiusura precisa di Tameze, De Keteleare incrocia troppo il sinistro, a lato.22:55

89' ULTIMO CAMBIO MILAN. Passerella per Maignan, esordio stagionale per Mirante.22:54

89' AMMONITO Theo Hernandez, intervento rude su Hien.22:53

88' Saelemaekers cerca Rafael Leao al limite, Hien si frappone.22:52

85' GOL! MILAN-Verona 2-1! Rete di Rafael Leao. Azione personale di Rafael Leao che avanza centralmente e dal limite batte Montipo con un rasoterra preciso.



85' ULTIMO CAMBIO VERONA. Zaffaroni toglie Sulemana, presenza per Abildgaard.22:51

85' SOSTITUZIONE VERONA. Fuori Cabal, dentro Dawidowicz.22:49

84' SOSTITUZIONE MILAN. Finisce la gara di Junior Messias, scampoli per Saelemaekers.22:49

84' SOSTITUZIONE MILAN. Florenzi prende il posto di Calabria.22:48

81' Tentativo velleitario di Gaich, conclusione da dimenticare.22:45

80' Depaoli a terra, gioco fermo.22:45

78' SOSTITUZIONE VERONA. Zaffaroni si gioca la carta Gaich, esce Ngonge.22:42

77' AMMONITO Depaoli, trattenuta su De Keteleare.22:41

76' Da corner, colpo di testa di Thiaw, centrale, parata plastica di Montipo.22:41

75' OCCASIONE MILAN! Da fallo laterale, Cabal svirgola il rinvio, colpo di testa di Rafael Leao smorzato in angolo da Faraoni, i rossoneri lamentano un fallo di mano, Valeri fa proseguire.22:42

72' GOL! Milan-VERONA 1-1! Rete di Faraoni. Dormita dei rossoneri su fallo laterale, Lazovic centra dal fondo, Faraoni insacca di testa da due passi.



72' SOSTITUZIONE MILAN. Staffetta in attacco tra Diaz e De Keteleare.22:35

71' SOSTITUZIONE MILAN. Krunic non ce la fa a continuare, entra Pobega.22:35

70' Problemi al ginocchio per Krunic, gioco fermo.22:35

69' Punizione di Verdi, Giroud spazza lontano.22:33

68' Brahim Diaz allarga per Theo Hernandez, tiro cross fuori misura.22:32

66' Rafael Leao prova a sfondare centralmente, Sulemana non lo fa passare.22:30

64' Accelerazione di Theo Hernandez, Brahim Diaz manca l'aggancio a tu per tu con Montipo.22:28

63' Ngonge penetra in area dalla destra, il suo tiro da posizione defilata si spegne sull'esterno della rete.22:28

62' Valeri prima ammonisce e poi espelle Bocchetti per proteste.22:26

61' AMMONITO Cabal, intervento da tergo su Junior Messias.22:25

60' AMMONITO Sulemana, trattenuta su Brahim Diaz.22:24

59' SOSTITUZIONE VERONA. Veloso lascia il campo a favore di Lazovic.22:23

59' SOSTITUZIONE VERONA. Zaffaroni richiama Djuric e inserisce Verdi.22:23

56' OCCASIONE VERONA! Errore di Thiaw, Veloso in verticale per Ngonge, Maignan rischia in scivolata prendendo tutto, Valeri fa cenno di proseguire.22:21

56' Sponda di Depaoli per Veloso, girata di sinistro oltre il palo lontano.22:20

53' Tameze di prima intenzione dal limite, destro in curva.22:18

51' Percussione di Theo Hernndez, Sulemana decisivo in chiusura su Giroud, palla in angolo.22:15

49' AMMONITO Magnani, in ritardo su Rafael Leao.22:13

48' Lancio di Tonali, suggerimento troppo profondo per Theo Hernandez.22:13

46' Magnani in proiezione offensiva, Rafael Leao si rifugia in angolo.22:10

46' COMINCIA LA RIPRESA. Milan-Verona 1-0, nessun cambio durante l'intervallo.22:09

Pioli deve evitare cali di concentrazione; Zaffaroni ha bisogno di alzare ritmi, qualità e peso offensivo.21:55

Ritmi blandi, nessuna reale occasione da rete: la gara si sblocca in pieno recupero, Valeri assegna grazie al VAR un rigore per un fallo ingenuo di Ngonge su Brahim Diaz, Giroud non sbaglia.21:54

45'+5' FINE PRIMO TEMPO. Milan-Verona 1-0, Giroud sblocca dal dischetto allo scadere.21:52

45'+2' GOL! MILAN-Verona 1-0! Rigore di Giroud. Montipo spiazzato, Giroud perfetto dagli 11 metri.



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud21:50

45'+1' RIGORE MILAN! Valeri dopo aver rivisto le immagini indica il dischetto: punito l'intervento di Ngonge su Brahim Diaz.21:48

45'+1' Valeri viene richiamato al VAR per rivedere il contatto in area tra Ngonge e Brahim Diaz.21:48

45' Due minuti di recupero.21:49

45' Ngonge travolge Brahim Diaz in area, Valeri attende il check del VAR.21:47

44' Diaz arriva sul fondo, Depaoli lo chiude in angolo.21:46

42' Djuric tenta di cambiare gioco per Sulemana, Calabria è in vantaggio.21:45

40' Theo Hernandez triangola in area con Giroud, il suo cross teso taglia tutta l'area senza trovare deviazioni.21:42

38' Ngonge centra dalla destra, Djuric disturbato da Thiaw gira a lato.21:41

36' Calabria a terra, gioco nuovamente fermo.21:38

35' Brahim Diaz si defila sulla sinistra, Veloso è ben posizionato.21:37

34' Thiaw a terra, gioco brevemente interrotto.21:37

32' Ancora Calabria tenta una conclusione in sforbiciata, palla in fallo laterale.21:34

31' Calabria dai 25 metri, destro tra le braccia di Montipo.21:33

30' Traversone di Calabria, Magnani di testa anticipa Giroud.21:32

29' Ripartenza di Ngonge, Tameze manca la deviazione sottoporta per un soffio.21:31

28' Messias sfonda sulla destra, Calabria tocca dietro per Brahim Diaz che perde il tempo per la conclusione.21:30

27' I gialloblu faticano a costruire, la gara stenta a decollare.21:30

25' Calabria di tacco per Messias, sinistro dal limite deviato in angolo da Cabal.21:28

23' Punizione di Theo Hernandez, Magnani libera l'area.21:25

22' Faraoni stende Rafael Leao, Valeri lo avverte.21:25

20' Theo Hernandez dialoga con Krunic, penetra in area e cade a contrasto con Hien, Valeri fa proseguire.21:22

18' Giroud a terra, gioco fermo per qualche istante.21:20

16' Batte Theo Hernandez, direttamente sulla barriera.21:18

15' Diaz si guadagna una punizione dal limite, fallo di Sulemana.21:17

13' Calabria dalla distanza, destro masticato sul fondo.21:15

11' Ritmi più bassi, i padroni di casa gestiscono la sfera.21:14

9' Messias si accentra dalla destra, sinistro oltre la traversa.21:11

8' I rossoneri mantengono la pressione offensiva, conquistando angoli in serie.21:10

6' Rafael Leao riceve in area da Krunic, destro sporcato da Faraoni, primo angolo della gara.21:08

5' Possesso dei rossoneri, le due squadre si affrontano sulla mediana.21:08

3' Gialloblu aggressivi nei contrasti, Tonali e Brahim Diaz a terra.21:06

1' Subito Faraoni in avanti per il taglio di Depaoli, Thiaw non si fa superare.21:04

1' INIZIA Milan-Verona, palla ai gialloblu.21:02

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Valeri.20:46

Zaffaroni apporta una sola modifica alla squadra beffata nel recupero dall'Empoli: Faraoni torna titolare sull'out di destra, in avanti fiducia al tandem Ngonge-Djuric.20:10

Pioli conferma lo stesso XI titolare capace di battere la Juventus: Junior Messias-Brahim Diaz-Rafael Leao alle spalle di Giroud.20:09

3-5-2 per il Verona: Montipo - Magnani, Hien, Cabal - Faraoni, Sulemana, Veloso, Tameze, Depaoli - Ngonge, Djuric. A disp.: Berardi, Perilli, Ceccherini, Dawidowicz, Coppola, Doig, Terracciano, Hrustic, Abildgaard, Zeefuik, Braaf, Lazovic, Verdi, Kallon, Gaich.20:20

Ecco le formazioni. Milan con il 4-2-3-1: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez - Krunic, Tonali - Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao - Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Ballo-Toure, Vranckx, Bakayoko, Pobega, Adli, Saelemaekers, de Ketelaere, Origi.20:18

I gialloblu si giocano la permanenza nella massima serie contro i rossoneri, già certi del quarto posto in classifica.20:05

A San Siro tutto pronto per Napoli-Verona, trentottesima e ultima giornata di Serie A.20:04