Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Sampdoria 2-0 valida per la 38° giornata e arrivederci alla prossima stagione di Serie A.20:29

Inizia ora la festa per la premiazione dello Scudetto del Napoli di Luciano Spalletti, che lascia la squadra con un'ultima vittoria e con la quota 90 punti raggiunta.20:29

Succede tutto nella ripresa: il match si sblocca grazie all'ingenuità di Murru che travolge in area Osimhen, il quale al 64esimo minuto realizza il calcio di rigore. All'85esimo arriva la rete del raddoppio con Simeone che, servito al limite dell'area da Raspadori, calcia verso il palo di destra e la infila all'incrocio, dove Turk non può arrivare.20:28

La squadra di Spalletti termina la sua stagione con una vittoria grazie alle reti di Osimhen e Simeone.20:26

90'+3' Finisce qui! Il Napoli batte la Sampdoria 2-0.20:26

90' Ci saranno 2 minuti di recupero.20:24

90' Entra Emirhan İlkhan, esce Flavio Paoletti. Quinta e ultima sostituzione per la Sampdoria.20:25

89' Entra Samuel Ntanda-Lukisa, esce Manolo Gabbiadini. Quarta sostituzione per la Sampdoria.20:23

89' Entra Telasco Segovia , esce Tomás Rincón. Terza sostituzione per la Sampdoria.20:23

88' Entra Mihailo Ivanović, esce Fabio Quagliarella. Seconda sostituzione per la Sampdoria.20:22

88' Momento molto commovente allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con la standing ovation per Fabio Quagliarella che esce per l'ultima volta da un campo di Serie A.20:24

85' GOL! NAPOLI-Sampdoria 2-0! Rete di Simeone! Lancio di Raspadori per Simeone che stoppa al limite dell'area, alza la testa e conclude forte verso l'incrocio di destra, dove non può arrivare Turk.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Simeone20:20

82' Gaetano rimane a terra e fa segno alla panchina di non poter continuare per un problema alla panchina. Spalletti ha però terminato le sostituzioni e il Napoli dovrà terminare la partita con un uomo in meno.20:16

80' Entra Diego Demme, esce Zambo Anguissa. Quinta e ultima sostituzione per il Napoli.20:13

77' Entra Giovanni Simeone , esce Victor Osimhen. Quarta sostituzione per il Napoli.20:11

77' Entra Bartosz Bereszyński, esce Mário Rui. Terza sostituzione per il Napoli.20:10

74' Sugli sviluppi del corner la palla arriva fuori per Raspadori che calcia di potenza con il sinistro, trovando sulla traiettoria la respinta con il corpo di Gabbiadini che concede nuovamente angolo. Resta a terra per qualche istante Gabbiadini per il colpo subito, ma poi si rialza senza problemi.20:08

74' Lancio lungo per Osimhen che stoppa in area e prova a concludere con il mancino, ma trova una deviazione e un nuovo calcio d'angolo.20:07

73' Ora il Napoli schiacca la Sampdoria e trova più facilmente la via per arrivare alla conclusione.20:06

72' Gaetano prova nuovamente la conclusione mancina da fuori, questa volta il tiro è lento e la parata per Turk è facile.20:05

70' Miracolo di Turk su Gaetano! Gaetano si trova nuovamente a tu-per-tu contro Turk e calcia verso l'incrocio di sinistra, ma Turk vola e respinge in angolo.20:04

70' Prova subito Gaetano! Il numero 70 trova spazio in area e prova a concludere con il destro a giro, Turk intuisce e respinge.20:03

68' Entra Giacomo Raspadori, esce Eljif Elmas. Seconda sostituzione per il Napoli.20:02

68' Entra Gianluca Gaetano, esce Piotr Zieliński. Prima sostituzione per il Napoli.20:01

66' Turk nega il raddoppio ad Anguissa! Cross al centro per Osimhen che fa sponda di testa per Anguissa, il quale colpisce al volo verso la porta: Turk respinge e blocca in un secondo tempo.20:00

64' GOL! NAPOLI-Sampdoria 1-0! Rete di Osimhen! Il numero 9 calcia forte verso il palo di destra, Turk si butta dalla parte giusta ma non arriva sul pallone.



Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen19:59

63' Cartellino giallo per Murru per il fallo da rigore. Primo ammonito del match.19:56

62' Calcio di rigore per il Napoli! Murru travolge in area Osimhen e concede il penalty ai partonopei.19:56

61' Zielinski entra in area e serve con un filtrante Osimhen che spara clamorosamente alle stelle solo davanti a Turk; l'attaccante partenopeo era però partito in offside, che viene segnalato dal direttore di gioco.19:55

59' Kvaratskhelia mette giù un pallone difficile in fase offensiva, poi prova a servire sul taglio Osimhen ma la palla è troppo lunga e termina tra le mani di Turk.19:53

58' Occasione per Malagrida! Bella imbucata di Gabbiadini per Malagrida che entra in area e prova a calciare ad incrociare, ma è bravo Meret a respingere con il corpo.19:52

57' Osimhen viene servito al limite dell'area, poi lascia a rimorchio per Elmas che conclude da fuori ma colpisce male e passa la palla a Turk.19:51

53' Verticalizzazione di Kvaratskhelia che lancia a campo aperto Osimhen, il quale però si allunga il pallone e lo manda sul fondo, sprecando l'occasione.19:46

50' Corner dalla sinistra per il Napoli battuto corto e giro palla fino ad Elmas che prova la conclusione dalla distanza con la palla che termina ampiamente sul fondo.19:43

47' Passa a 4 la difesa della Samp con Murru e Amione centrali, Augello e Zanoli come terzini.19:42

46' Inizia la ripresa. Possesso per la Sampdoria.19:38

46' Entra Lorenzo Malagrida, esce Koray Günter. Prima sostituzione per la Sampdoria.19:39

Match dai ritmi piuttosto bassi ma con grandissima emozione sia sul campo che sugli spalti, in attesa della premiazione Scudetto al termine dei 90 minuti.19:22

Prima metà di gioco che vede lo stesso copione per tutta la sua durata: possesso del Napoli nella metà campo della Sampdoria, con la squadra blucerchiata che si muove perfettamente in fase difensiva e non concede quasi nulla alla squadra di Spalletti. L'occasione più ghiotta del match è sulla testa di Quagliarella che, dopo un contropiede guidato da Gabbiadini, viene servito sul secondo palo ma di testa non trova lo specchio difeso da Meret, mandando sul fondo.19:21

45' Termina qui il primo tempo senza recupero. Napoli-Sampdoria 0-0.19:19

44' Sugli sviluppi del corner la palla arriva in zona Osimhen che stacca ma viene anticipato da Ostigard, il quale colpisce male e manda sul fondo.19:17

43' Gunter salva su Elmas! Palombella centrale per Osimhen che fa sponda di testa per Elmas che dal dischetto del rigore va alla conclusione, ma trova la respinta essenziale di Gunter che manda in calcio d'angolo.19:17

41' Di Lorenzo trova spazio sulla destra e crossa al centro, trova una deviazione che manda la palla in calcio d'angolo. Il corner viene battuto da Zielinski sul primo palo dove ci sono solo giocatori della Sampdoria, che spazzano la sfera.19:14

39' Fase di stallo del match, con il Napoli che fa circolare il pallone e con la Samp che non concedere occasioni ai partenopei.19:12

32' Gabbiadini recupera palla in difesa ma rischia troppo e perde palla ai danni di Kvaratskhelia, dunque commette fallo sul georgiano vicino alla bandierina.19:06

28' Continua a girare palla la squadra di Spalletti ma non ci sono spazi per colpire. Regge la difesa blucerchiata.19:02

24' Grandissima occasione per Quagliarella! Gabbiadini scambia con Leris sulla destra, poi crossa verso il secondo palo dove Quagliarella è incredibilmente solo davanti a Meret, ma di testa colpisce male e manda sul fondo.18:58

23' Osimhen di testa! Calcio d'angolo battuto dalla destra da Zielinski verso il primo palo dove stacca Osimhen che di testa manda alto sulla traversa.18:56

21' Tiro potentissimo di Kvaratskhelia! Calcio d'angolo per il Napoli battuto fuori per il georgiano che è tutto solo e calcia con il destro: il tiro è potentissimo ma mal calibrato, la palla termina sul fondo.18:55

18' Gabbiadini cerca in area Quagliarella che prova a girare con il destro, ma non arriva per pochi centrimetri sul pallone. Rimessa dal fondo per il Napoli.18:51

16' Punizione laterale sulla destra rispetto all'area di rigore con Mario Rui che prova la conclusione a sorpresa verso la porta, ma la palla non si abbassa e termina ampiamente sul fondo.18:49

14' Kvaratskhelia prova da fuori! Ripartenza Napoli con Zielinski che serve sulla fascia sinistra Kvaratskhelia, il quale si accentra e dal limite dell'area conclude con il destro: palla deviata e palla fuori di poco.18:47

10' Zanoli non colpisce! Grande ripartenza della Sampdoria, con Gabbiadini che arriva in zona trequarti ed imbuca per la corsa di Zanoli: l'esterno blucerchiato colpisce in scivolata ma trova la risposta in due tempi di Meret.18:43

8' Prova ad imbucare ancora una volta Kvaratskhelia per Osimhen, ma il passaggio è leggermente troppo forte e termina in zona Turk.18:42

7' Buona giocata di Kvaratskhelia sulla sinistra, arriva sul fondo e prova a crossare con un tocco morbido: Osimhen è in ritardo e non arriva sulla traiettoria, la palla si perde sul fondo.18:41

6' Cross dalla destra di Elmas per Osimhen che stacca quasi dal limite dell'area e colpisce di testa, ma la palla è lenta e termina tra le braccia di Turk.18:39

3' Prima occasione Napoli! Galoppata centrale di Anguissa che, una volta arrivato al limite dell'area, serve alla sua sinistra Kvaratskhelia; il georgiano imbuca per Zielinski che conclude con il mancino da ottima posizione ma spara alto.18:37

2' Lungo possesso del Napoli con la Doria chiusa tutta nella propria metà campo.18:35

Fischio d'inizio del match. Primo possesso per il Napoli.18:33

Prima dell'inizio del match vengono premiati i giocatori dell'anno: miglior difensore a Kim, miglior attaccante Osimhen e mvp della stagione Kvaratskhelia.18:17

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Feliciani, della sezione di Teramo. Gli assistenti saranno Liberti e Palermo. Il quarto uomo Maggioni. Al Var, invece, ci sarà Marini mentre l’AVar sarà Rapuano.18:12

Stankovic schiera Turk tra i pali, Gunter, Amione e Murru sulla linea difensiva. A centrocampo ci saranno Zanoli, Paoletti, Rincon e Augello. Sulla trequarti ci sarà Leris alle spalle di Gabbiadini e Quagliarella.18:12

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si dispone con un 3-4-1-2: Turk – Gunter, Amione, Murru – Zanoli, Paoletti, Rincon, Augello – Leris – Gabbiadini, Quagliarella.18:12

Spalletti saluta il Maradona di Napoli con la formazione migliore a sua disposizione: Meret in porta, Rrhamani e Ostigard centrali, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti Elmas dal primo minuto, a completare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.18:12

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 4-3-3: Meret – Di Lorenzo, Rrhamani, Ostigard, Mario Rui – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.18:12

I precedenti tra le due squadre sono 55 in Serie A, con 27 vittorie azzurre e 9 blucerchiate. Sono 19, invece, i pareggi.18:11

La Sampdoria proverà a lasciare il campionato di Serie A a testa alta, nonostante l’impegno sia decisamente complicato per la squadra blucerchiata. La Serie A oggi saluta anche Fabio Quagliarella, che giocherà oggi la sua ultima partita nella massima divisione, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro.18:11

Per il Napoli oggi sarà una grande giornata di festa, tra la premiazione finale e l’addio di Spalletti, già annunciato nelle scorse settimane. I partenopei, inoltre, con una vittoria, aggancerebbero quota 90 punti, staccando la Lazio seconda in classifica di 16 lunghezze, a testimoniare ancor di più il dominio azzurro di questa annata.18:11

In quest’ultima giornata di campionato si sfidano le due squadre che quest’anno si posizionano rispettivamente al primo e all’ultimo posto, ossia il Napoli di Luciano Spalletti, campione d’Italia, e la Sampdoria di Dejan Stankovic, retrocessa in Serie B.18:11

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli-Sampdoria, gara valida per la 38a giornata del campionato di Serie A.18:11