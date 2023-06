Grazie per avere seguito con noi la diretta di Roma-Spezia, arrivederci al prossimo campionato di Serie A!23:14

Data e sede dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona ancora da definire.23:13

La Roma batte 2-1 lo Spezia e si qualifica in Europa League, i giallorossi chiudono al sesto posto in classifica. I liguri si giocheranno la permanenza in Serie A contro il Verona, sarà spareggio. Non basta la rete dopo sei minuti di Nikolaou. Pareggio di Zalewski al 43', Dybala dal dischetto al 90' completa la rimonta.23:13

90'+16' Fine partita! ROMA-SPEZIA 2-1 (6' Nikolaou, 43' Zalewski, 90' rig. Dybala).23:10

90'+14' Conclusione di El Shaarawy, Zoet si rifugia in corner.23:08

90'+12' Ammonito SHOMURODOV per gioco scorretto su Dybala.23:06

90'+11' Lo Spezia chiude in attacco alla ricerca del pareggio per evitare lo spareggio salvezza con il Verona.23:05

90'+8' OCCASIONE ROMA! Opportunità per El Shaarawy, l'attaccante da buona posizione alza troppo la mira.23:03

90'+7' Sostituzione SPEZIA: entra Cipot esce Bourabia.23:02

90'+7' Sostituzione SPEZIA: entra Krollis esce Nikolaou.23:01

90'+7' Ammonito WISNIEWSKI per gioco scorretto su El Shaarawy.23:01

90'+4' Gioco fermo, Dybala dolorante alla spalla, sanitari in campo.22:58

90'+2' Sostituzione SPEZIA: entra Shomurodov esce Esposito.22:57

90'+1' L'arbitro Maresca ha concesso otto minuti di recupero.22:56

90' GOL! ROMA-Spezia 2-1! Rete di Dybala. Calcio di rigore trasformato da Dybala con un tiro angolato, Zoet intuisce ma non arriva sul pallone.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala22:56

89' Cartellino Giallo Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu23:51

88' Espulso AMIAN per somma di ammonizioni, secondo giallo per gioco scorretto su El Shaarawy.22:55

88' RIGORE PER LA ROMA! Contatto in area tra El Shaarawy e Amian, l'arbitro indica il dischetto.22:53

87' Sostituzione SPEZIA: entra Verde esce Gyasi.22:52

86' Cartellino Giallo Emanuel Quartsin Gyasi22:56

86' Sostituzione SPEZIA: entra Ekdal esce Zurkowski.22:51

85' OCCASIONE ROMA! Dybala impegna Zoet con un tiro veleneso da fuori area.22:50

82' Sostituzione ROMA: entra Wijnaldum esce Mancini.22:46

81' Roma pericolosa con un colpo di testa di Llorente, pallone a lato non di molto.22:46

80' Sostituzione ROMA: entra Spinazzola esce Abraham.22:45

80' L'infortunio di Abraham appare molto serio, l'attaccante inglese esce in lacrime.22:44

79' Ammonito SEMPLICI (in panchina) per proteste.22:44

78' Ammonito DYBALA per comportamento non regolamentare.22:42

77' Scintille in campo tra Dybala e Amian, intanto c'è Abraham a terra molto dolorante.22:42

76' Ammonito AMIAN per gioco scorretto su Dybala.22:42

74' Dybala resta a terra dolorante, problema alla spalla. Staff medico della Roma in campo.22:42

72' Contatto in area dello Spezia tra Dybala e Reca, proteste della Roma, ma l'arbitro fa cenno di proseguire.22:38

71' OCCASIONE SPEZIA! Contropiede condotto da Nzola, Zurkowski da posizione favorevole non inquadra il bersaglio.22:37

68' Amian non concede spazio a Matic sulla corsia di destra, ma la Roma resta in attacco.22:33

66' Ammonito ZOET per perdita di tempo.22:30

64' OCCASIONE ROMA! Dybala penetra in area e conclude verso la porta, pallone fuori di poco.22:29

64' Sostituzione ROMA: entra Abraham esce Belotti.22:28

64' Sostituzione ROMA: entra Matic esce Bove.22:28

63' Presto un doppio cambio per la Roma, quasi pronti a entrare in campo Abraham e Matic.22:28

61' Fraseggio dello Spezia, pressione alta della Roma.22:26

58' Ammonito NIKOLAOU per giooco scorretto su Pellegrini.22:23

57' Dybala converge e mette al centro, El Shaarawy anticipato.22:22

54' OCCASIONE ROMA! Cross di Zalewski, sfiora Zoet, Pellegrini da posizione defilata in acrobazia non trova la porta.22:19

51' Llorente in verticale per Belotti, pallone intercettato dalla difesa dello Spezia.22:16

48' Gyasi in area, servito da Nzola, perde l'attimo per il tiro: libera la difesa giallorossa.22:13

47' Difesa a tre dopo l'ingresso di Llorente, Zalewski ed El Shaarawy gli esterni.22:11

46' Inizio secondo tempo di ROMA-SPEZIA! Si riparte dal risultato di 1-1.22:10

46' Sostituzione ROMA: entra Llorente esce Celik.22:07

Possesso palla nettamente a favore della Roma nel corso della prima frazione: 70,6%.21:52

Termina in parità il primo tempo tra Roma e Spezia. Liguri in vantaggio dopo sei minuti, Nikolau insacca di testa. Traversa di El Shaarawy al 15'. Zalewski al 43' in gol con un tiro-cross.21:52

45'+1' Fine primo tempo: ROMA-SPEZIA 1-1! In gol Nikolaou e Zalewski.21:49

45' L'arbitro Maresca concede un minuto di recupero.21:48

44' Ammonito PELLEGRINI per gioco scorretto su Zurkowski.21:47

43' GOL! ROMA-Spezia 1-1! Rete di Zalewski. Tiro-cross da posizione defilata di Zalewski, nessuna deviazione, il pallone rotola in rete.



Guarda la scheda del giocatore Nicola Zalewski21:59

40' Spezia in attacco, Gyasi a centro area non riesce a domare la sfera.21:43

37' Dybala carica il mancino dal limite, la mira è da registrare.21:40

35' Tentativo di Mancini dalla distanza, pallone in curva.21:37

32' Possesso gestito dalla Roma, lo Spezia attende nelle propria metà campo.21:35

29' Sponda di testa di Bove per Dybala, spazza Nikolaou.21:31

26' Cross dalla trequarti di Bourabia, Svilar in presa alta fa sua la sfera.21:30

23' Celik segnalato in fuorigioco dopo un rimpallo, sfuma l'azione della Roma.21:26

21' Tiro centrale di Pellegrini, nessun problema per Zoet.21:24

20' Bourabia avanza e conclude di destro, pallone alto di molto.21:22

18' Cross rasoterra da sinistra di El Shaarawy, Ampadu concede un corner.21:21

15' TRAVERSA ROMA! El Shaarawy calcia da fuori area, il pallone scheggia la traversa.21:19

14' Ammonito ESPOSITO per gioco scorretto su Dybala.21:17

11' Roma schierata con il 4-2-3-1: Celik e Zalewski i terzini, Pellegrini alle spalle di Belotti.21:15

9' Traversone di Celik, Amian di testa anticipa El Shaarawy.21:12

6' GOL! Roma-SPEZIA 0-1! Rete di Nikolaou. Tiro-cross di Bourabia, Nikolaou insacca di testa da pochi passi dalla porta.



Guarda la scheda del giocatore Dimitrios Nikolaou21:09

4' Calcio da fermo battuto da Dybala, Cristante di testa non riesce a direzionare il pallone verso la porta.21:07

2' Subito un richiamo verbale dell'arbitro a Reca dopo un intervento in scivolata su Bove.21:05

1' Inizio primo tempo di ROMA-SPEZIA. Dirige la gara l'arbitro Maresca.21:03

La Roma è imbattuta in Serie A contro lo Spezia.20:13

Le scelte di Semplici: in avanti Nzola e Gyasi, Reca e Amian gli esterni. Esposito in regia, Bourabia preferito a Ekdal. Tra i pali c'è Zoet. Verde e Agudelo in panchina.20:13

Le scelte di Mourinho: Belotti al centro dell'attacco, Dybala ed El Shaarawy a supporto. Cristante e Pellegrini in mediana, Celik e Zalewski sulle fasce. In porta spazio a Svilar.20:11

Panchina SPEZIA: Dragowski, Marchetti, Ferrer, Ekdal, Zovko, Kovalenko, Agudelo, Cipot, Verde, Shomurodov, Krollis, Maldini, Caldara, Sala, Bastoni.20:10

Panchina ROMA: Rui Patricio, Boer, Ibanez, Spinazzola, Missori, Matic, Camara, Wjinaldum, Tahirovic, Llorente, Volpato, Solbakken, Abraham, Karsdorp.20:09

Formazione SPEZIA (3-5-2): Zoet - Wisniewski, Ampadu, Nikolaou - Amian, Zurkowski, Esposito, Bourabia, Reca - Nzola, Gyasi.20:08

Formazione ROMA (4-2-3-1): Svilar - Celik, Mancini, Smalling, Zalewski - Bove, Cristante - Dybala, Pellegrini, El Shaarawy - Belotti.21:13

Manca poco all'inizio di Roma-Spezia. Ospiti a caccia di punti per la salvezza.20:05

Benvenuti alla diretta della partita della 38^ giornata di Serie A, si affrontano Roma e Spezia.20:05