Da Udinese - Juventus é tutto, appuntamento alla prossima stagione di Serie A!23:05

Tre punti che non servono peró per agguantare l'Europa League: le vittorie di Roma e Atalanta non consentono il sorpasso ai bianconeri che si dovranno confrontare, nella prossima stagione, con la Conference League.23:10

Per i locali una buona prova corale, con tanti giovani lanciati nella mischia, protagonista Udogie vicinissimo al pareggio nel finale.23:02

La squadra di Allegri trova il successo grazie al tiro a giro di Chiesa, dopo aver trovato una traversa di Bonucci e un grande Silvestri a negare piú volte il gol. 23:01

La Juventus porta a casa i tre punti da questa ultima trasferta stagionale, a Udine partita vera con i locali vicini al vantaggio e poi al pareggio.23:00

90'+6' FINISCE UDINESE - JUVENTUS! 0-1 il finale, decide il gol di Chiesa.23:00

90'+5' Ultimo angolo per l'Udinese, sale anche Silvestri: nulla da fare per i friulani. 22:59

90'+5' DI MARIA! Rasoterra da pochi passi, Silvestri blocca a terra!22:59

90'+4' Sostituzione JUVENTUS: esce Leonardo Bonucci, entra Daniele Rugani.22:58

90'+3' AMMONITO Andrea Sottil per proteste.22:58

90'+3' Numero di DI Maria che salta secco Cocetta e spinge il contropiede: Rabiot sbaglia peró l'ultimo passaggio che avrebbe messo Kean in porta.22:57

90'+1' Tutti gli uomini di movimento dell'Udinese nella metá campo della Juventus.22:55

90' Quattro i minuti di recupero.22:55

89' AMMONITO Ilija Nestorovski. Giallo anche per la punta per proteste. 22:53

89' Scintille ora in campo, con Gatti frenato dai compagni, Arslan ancora a cercare vendetta per il fallo precedente.22:53

88' AMMONITO Tolgay Arslan. Reazione del centrocampista che va faccia a faccia con Paredes, giallo anche per lui. 22:53

88' AMMONITO Leandro Paredes. Fallo duro a centrocampo dell'argentino su Arslan. 22:52

86' UDOGIE! Colpo di testa dell'esterno sul cross di Pereyra, palla alta sopra la traversa!22:50

85' Che finale alla Dacia Arena, Udinese che spinge per il pareggio, lasciando peró lo spazio alla Juventus per il contropiede.22:49

84' PEREZ! Conclusione potente del difensore, palla verso l'angolo basso ma Szczesny si distende e mette in angolo!22:48

82' NESTOROVSKI! Cross basso di Udogie, conclusione dal dischetto della punta che termina a lato!22:47

81' 4-4-2 ora per l'Udinese, anche i locali superoffensivi in questo finale.22:46

80' Sostituzione UDINESE: esce Axel Guessand, entra Leonardo Buta.22:46

80' Sostituzione UDINESE: esce Florian Thauvin, entra Vivaldo Semedo.22:45

79' Sostituzione UDINESE: esce Beto, entra Ilija Nestorovski.22:44

79' Sostituzione JUVENTUS: esce Arkadiusz Milik, entra Moise Kean.22:44

78' Sostituzione JUVENTUS: esce Federico Chiesa, entra Leandro Paredes.22:42

77' DI MARIA! Sinistro a giro del Fideo, palla che termina a fil di palo.22:42

76' Dopo il gol della Juventus, partita ancora piú bella ed emozionante, con la Vecchia Signora alla ricerca della seconda rete, Udinese del pareggio.22:39

75' MIRACOLO DI SILVESTRI! Cross di esterno di Di Maria, deviazione di Gatti con il portiere che, di puro istinto, allontana!22:38

74' CUADRADO! Il colombiano direttamente da angolo: Silvestri si salva ancora in corner.22:37

73' Crampi anche pee Guessand: tegola per Sottil nel caso diventasse necessario il cambio.22:37

72' SCATENATO CHIESA! L'esterno entra palla al piede in area, Guessand lo chiude in angolo salvando i suoi!22:36

71' LOVRIC! Reazione immediata dell'Udinese, conclusione dalla distanza della mezzala con Szczesny costretto all'angolo.22:35

69' Gol molto importante per la Juventus, in questo momento bianconeri in Europa Legue.22:34

68' GOL! Udinese - JUVENTUS 0-1! Rete di Federico Chiesa. L'esterno in area controlla, si sposta il pallone sul destro e fa partire un tiro a giro imprendibile per Silvestri.



Guarda la scheda del giocatore Federico Chiesa22:33

67' Udinese che ora non riesce piú a ripartire, assedio Juventus.22:32

67' CUADRADO! Destro dalla distanza del colombiano, palla di poco alta!22:31

66' RABIOT! Altro angolo per la Juventus, Di Maria sul secondo palo con il francese che manda a lato.22:30

64' Di Maria prova ad inventare, lo chiude il giovane Cocetta in angolo.22:29

63' Allegri ora con il 4-4-2, Di Maria e Chiesa esterni, Iling Junior in coppia con Milik davanti.22:28

62' Sostituzione JUVENTUS: esce Fabio Miretti, entra Ángel Di María.22:26

61' RABIOT! Il francese da ottima posizione calcia sull'esterno della rete, dopo un passaggio illuminante di Milik.22:26

60' Si é arrivati all'ora di gioco, partita ancora bloccata sullo 0-0 con le due squadre che si stanno affrontando a viso aperto.22:25

59' Sostituzione UDINESE: esce James Abankwah, entra Nicolò Cocetta.22:23

58' Altra tegola per Sottil, che praticamente non ha nessun difensore della prima squadra disponibile per il cambio: spazio a Cocetta, capitano della Primavera.22:22

57' Milik prova a scaldare il piede calciando dal limite, palla deviata da Abankwah in angolo: crampi per il centrale.22:21

56' Chiesa cerca lo scambio con Milik, fallo di Abankwah che lo stende al limite dell'area.22:21

55' Doppio dribbling di Thauvin che peró perde poi il momento del calcio, lo chiude Locatelli.22:19

54' Buon momento ora dell'Udinese, che ha resistito alla spinta iniziale della Juventus e ora ha preso campo.22:19

52' Arslan controlla e calcia dal limite, chiude con eleganza Gatti.22:17

51' Fallo in attacco di Chiesa su Pereyra, Juventus che continua a spingere sulla sua fascia sinistra.22:16

50' CHIESA! Colpo di testa della punta sul cross di Iling Junior, palla di poco a lato.22:15

49' Proteste della Juventus per una caduta in area si Iling - Junior dopo un contratto con Pereyra, Guida lascia correre.22:13

48' Sostituzione UDINESE: esce Walace, entra Tolgay Arslan.22:13

47' Nulla da fare per Walace, che aveva voluto testare il suo fisico. Dentro Arslan.22:12

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI UDINESE - JUVENTUS!22:08

46' Sostituzione JUVENTUS: esce Filip Kostić, entra Samuel Iling-Junior.22:08

Un solo ammonito, Gatti, in una gara decisamente corretta.21:52

Udinese che non é rimasta a guardare, Samardzic ci ha provato dalla distanza, Beto di testa alto sopra la traversa.21:52

Primo tempo ricco di emozioni, a cui é mancato solo il gol: Juventus che ha sfiorato il vantaggio in piú occasioni, da segnalare una traversa di Bonucci e una conclusione di Locatelli a fil di palo.21:51

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI UDINESE - JUVENTUS! 0-0 il risultato parziale.21:50

45'+2' LOCATELLI! Mischia in area dell'Udinese, l'ex Milan trova il tiro ma una deviazione gli nega la gioia del gol.21:49

45'+1' Due i minuti di recupero.21:47

45' Altro uno contro uno di Chiesa, cross basso che taglia tutta l'area piccola con Milik e Miretti in ritardo.21:47

43' Uno contro uno di Chiesa, dribbling e cross potente che Perez allontana.21:46

42' Cross di Pereyra, sponda di Lovric che non trova il rimorchio di Samardzic.21:45

41' THAUVIN! Schema su punizione per l'Udinese, conclusione dell'ex Tigres che termina a lato.21:44

40' Bel dribbling e cross di Thauvin, allontana Danilo.21:44

39' AMMONITO Federico Gatti. Entrata in ritardo su Beto, primo giallo del match. 21:43

38' Tiro cross di Kostic, pallone sull'esterno della rete.21:40

37' Partita che vive di fiammate, discesa di Thauvin che peró sbaglia il tocco finale per Beto.21:40

35' Continuano le scintille tra Kostic e Pereyra, fallo dell'argentino non gradito dall'esterno juventino.21:38

34' Entrambi i giocatori vogliono provare a tornare in campo prima del cambio, si riprende il gioco.21:36

33' Si distende Walace a centrocampo, il mediano chiede il cambio. Come lui Szczesny, che si é fatto male nell'ultima parata.21:35

33' Ci prova ancora Samardzic dalla distanza: pallone telefonato per Szczesny.21:34

32' TRAVERSA DI BONUCCI! Deviazione sottoporta del centrale, palla che colpisce in pieno il legno!21:33

31' CHIESA! Diagonale della punta, chiusura di Perez che mette in angolo!21:32

30' Che chiusura di Danilo su Beto, dopo che la punta era entrata in area palla all piede.21:32

29' Cuadrado in tackle ferma Udogie: parte il contropiede della Juventus, ritorna altissimo il ritmo partita.21:32

27' Forcing ora della Juventus, sesto angolo per i bianconeri che non riescono peró a sfruttare la palla da fermo.21:29

26' Altra deviazione di testa di Gatti, palla a lato.21:28

25' CUADRADO! Il colombiano cerca la conclusione direttamente sul secondo palo, Silvestri la sfiora mandando in angolo!21:27

24' Mano di Pereyra nel tentativo di chiudere Kostic: punizione dalla sinistra per la Juventus.21:26

23' Cross di Cuadrado, vola in cielo Beto che allontana di testa.21:25

22' Sponda di Milik, Miretti é pronto alla deviazione, allontana peró Lovric.21:25

21' Gran clima alla Dacia Arena, pubblico locale in festa in questa ultima sfida casalinga del campionato.21:24

20' Giro palla lento tra i centrali dell'Udinese, costretti poi al lancio lungo per Beto, fino a questo momento ben limitato da Gatti e Bonucci.21:23

19' Colpo di testa di Gatti, facile la presa per Silvestri.21:21

18' Guessand chiude in angolo Milik in angolo, dopo un suo stesso errore che aveva favorito Miretti.21:20

16' Angolo rapido per l'Udinese, conclusione di Lovric che termina a lato.21:18

15' Danilo chiude Pereyra in angolo: Udinese sempre pericolosa quando puó prendere velocità.21:17

14' Squadre che sembrano ora riprendere fiato, dopo un inizio a buoni ritmi. Fatica l'Udinese contro il pressing alto della Juventus.21:16

12' Angolo per la Juventus: Kostic morbido al centro, allontana Guessand.21:14

11' Inserimento di Lovric, Gatti lo chiude di fisico: il mediano chiede l'ultimo tocco dell'avversario, si riparte dalla rimessa dal fondo.21:13

9' Cuadrado riceve in area ma non conclude, con un rimpallo che quasi lo premia: azione comunque ferma per fuorigioco dell'ex.21:12

8' Pereyra di fisico su Kostic, che si lamenta del trattamento riservatogli del Tucu: per Guida si puó continuare.21:11

7' Chiesa controlla sulla linea di fondo, l'ex Viola fermato dal guardalinee perché il pallone ha varcato il limite.21:10

6' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, conclusione potente di Samardzic respinta da Gatti.21:09

5' Partita che inizia subito ad alti ritmi, Juventus che pressa alto, Udinese che non ha paura di giocare il pallone.21:07

4' BETO! Cross di Thauvin, colpo di testa della punta che manda alto.21:06

3' CHE ERRORE DI SILVESTRI! Il portiere calcia malissimo servendo Miretti al limite, non ne approfitta il centrocampista.21:06

2' Prime indicazioni tattiche da parte della Juventus, mediana a due per i bianconeri, Miretti alto sulla trequarti.21:05

1' Udinese nel classico completo bianconero, Juventus con la maglia da trasferta rosa.21:03

1' INIZIA UDINESE - JUVENTUS! Primo pallone per gli ospiti.21:03

Dirige il match l'arbitro Marco Guida.20:32

La Juventus ha vinto nove delle ultime 11 sfide (1N, 1P) contro l’Udinese in Serie A, segnando 29 reti nel parziale, per una media di 2.6 a partita.20:31

Allegri deve far fronte alle molte assenze, da capire se giocherà con la difesa a tre o a quattro, con uno due attaccanti. Sicuramente Milik da prima punta, in mediana Locatelli con Rabiot e Moretti, da capire se Chiesa sará punta o esterno.20:30

Sottil vuole chiudere in bellezza e non in striscia negativa, tanti cambi rispetto alla sfida con la Salernitana partendo dal ritorno di Beto in attacco in coppia con Thauvin; Udogie sulla fascia, in difesa il trio Abankwah, Perez, Guessand .20:29

La formazione della JUVENTUS: (3-5-2), Szczesny - Gatti, Bonucci, Danilo - Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Chiesa, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Kean, Di Maria, Rugani, Paredes, Barbieri, Iling Junior, Riccio, Sersanti.20:26

Sono ufficiali le formazioni del match: UDINESE (3-5-2), Silvestri - Abankwah, Perez, Guessand - Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie - Thauvin, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Arslan, Buta, Nestorovski, Semedo, Cocetta, Centis, Russo, Bassi, Castagnaviz.20:26

Per i friulani una partita senza motivazioni di classifica, si cerca la vittoria contro la grande dopo aver raggiunto l'obbiettivo salvezza. Discorso diverso per la Juventus che, causa penalizzazioni, si gioca ancora il miglior piazzamento europeo.20:24

Trentottesima e ultima giornata di Serie A, la Juventus di Allegri chiude il campionato alla Dacia Arena, contro l'Udinese di Sottil.20:22