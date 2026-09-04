Vince e convince il Como di Fabregas, che nonostante lo svantaggio incassato dopo 20 minuti, reagisce e, grazie e ai suoi tre trequartisti, chiude la prima frazione sul 3-1. Nella ripresa la squadra di De Rossi approccia con più vigore senza però riuscire ad impensierire Butez. Nel finale il neo entrato Kean regala a Diao il pallone del definitivo 4-1
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:40
90'+3'
TRIPLICE FISCHIO! Il Como espugna Marassi vincendo per 4-1!22:39
90'+1'
Messias prova uno spettacolare tacco al volo su corner, palla larga22:37
90'
Tre minuti di recupero22:36
87'
Continua incessante il tifo dei tifosi rossoblù nonostante il passivo pesante22:33
84'
Quinto cambio nel Como: esce Diao, entra Liberali22:30
83'
Ricci carica il destro da fuori, blocca senza problemi Bijlow22:29
81'
Quinto cambio nel Genoa: esce Marcandalli, entra Meichtry22:27
80'
Quarto cambio nel Como: esce Nico Paz, entra Milla22:26
79'
Terzo cambio nel Como: esce Da Cunha, entra Ricci22:29
78'
GOL! Genoa-COMO 1-4! Rete di Diao! Nico Paz serve nello spazio Kean, bravo ad avanzare centralmente verso la porta. L'ex viola apparecchia per Diao che di prima intenzione incrocia e insacca!
Altra iniziativa di Messias che palla al piede scende pericolosamente verso la porta. Alla fine è Ramon a neutralizzare il brasiliano22:23
75'
Quarto cambio nel Genoa: esce Sow, entra Amorim22:21
74'
Ci prova Messias, che si incunea dalla destra e calcia di potenza, palla sporcata in corner22:20
71'
Sembra tornato in controllo il Como dopo l'avvio rabbioso del Genoa22:20
68'
PALO COMO! Combinazione rapida al limite dell'area, Nico Paz trova lo spazio per il mancino di collo pieno che si stampa sul legno!22:14
66'
Secondo cambio nel Genoa: esce Colombo, entra Ehizibue22:13
66'
Secondo cambio nel Como: esce Baturina, entra Caqueret22:11
66'
Primo cambio nel Como: esce Douvikas, entra Kean22:11
65'
OCCASIONE COMO! Douvikas stacca sul cross di Baturina e manda di poco alto!22:11
62'
Ammonito Østigård, sbracciata su Douvikas22:08
60'
Ammonito Baturina per proteste22:05
57'
Cresce il Genoa, Ellertsson si inserisce in area e calcia sul primo palo, il Como si rifugia in corner22:03
56'
Butez allontana in qualche modo un corner di Baldanzi anticipando Ostigard, poi la difesa spazza la sfera lontano dall'area22:02
54'
Douvikas va giù in area nel contatto con Marcandalli, per Guida è tutto regolare22:00
51'
Diao mette un pallone pericoloso al centro, salva tutto Ostigard liberando in fallo laterale21:57
50'
Subito aggressivo il Genoa, Baldanzi cerca la porta da posizione decentrata, palla alta21:56
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:51
46'
Primo cambio nel Genoa: esce Sabelli, entra Vitinha21:51
Un Como quasi perfetto nei primi 45 minuti. La squadra di Fabregas domina la partita ma si fa beffare dal Genoa che passa in vantaggio con il tocco ravvicinato di Osmajic, servito da Colombo. I lariani non si scompongono e pareggiano subito con la staffilata di Baturina, a cui segue pochi minuti dopo il tiro al volo vincente di Diao. Nel finale di frazione trova gloria anche Nico Paz, che batte per la terza volta Bijlow sfruttando un lancio di Couto21:36
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Como meritatamente avanti all'intervallo!21:33
45'
Un minuto di recupero21:33
44'
Ripartenza Genoa guidata da Baldanzi, recupera Da Cunha in ripiegamento senza fallo21:32
43'
Perrone calcia dal limite, conclusione che si impenna dopo la deviazione di Vasquez diventando facile preda di Bijlow21:31
40'
GOL! Genoa-COMO 1-3! Rete di Nico Paz! Yan Couto lancia verso Nico Paz, bravo a inserirsi con i tempi giusti eludendo la marcatura di Vasquez. L'argentino davanti a Bijlow non sbaglia e cala il tris!
Butez salva su Frendrup dopo un flipper in area, il centrocampista del Genoa si trovava però in offside21:11
22'
Nico Paz serve Valle appena fuori dall'area, conclusione centrale bloccata da Bijlow21:09
20'
Vincente la mossa di De Rossi, che ha schierato Osmajic al posto di Vitinha proprio per sfruttare le sue qualità sulla profondità21:09
19'
GOL! GENOA-Como 1-0! Rete di Osmajic! Alla prima occasione, il Grifone punisce! Lancio lungo di Baldanzi per Colombo, il quale mette il pallone teso sul primo palo per Osmajic che di prima batte Butez!21:08
17'
NICO PAZ! Controlla e botta mancina, quasi da fermo, dalla lunga distanza dell'argentino, Bijlow in tuffo respinge!21:06
15'
Monologo Como fin qui, il Genoa non riesce a superare la propria metà campo21:04
13'
In difficoltà il Genoa, respinta corta di Sabelli con Da Cunha che, con qualche difficoltà, si coordina dalla lunetta calciando in malo modo21:01
10'
Ancora Como! Valle scatta sulla sinistra e fa partire un cross basso rasoterra dalla parte opposta dove arriva Perrone. Il suo tiro non inquadra lo specchio20:58
7'
PRIMA CHANCE PER IL COMO! Baturina carica il mancino a giro dal limite, Bijlow vola a deviare oltre la traversa!20:55
3'
Da Cunha cerca l'imbucata centrale per Douvikas, suggerimento impreciso e il Genoa recupera la sfera20:51
2'
Subito in avanti il Como, Baturina serve lateralmente Douvikas che calcia verso la porta. Ostigard si oppone con il corpo e Bijlow fa sua la sfera20:49
SI PARTE! È iniziata GENOA-COMO!20:47
Le scelte di Fabregas: erano tanti i ballottaggi per il tecnico spagnolo, che alla fine sceglie Chalobah e Ramon a protezione di Butez con Couto e Valle sugli esterni. Perrone in mediana farà coppia con Da Cunha, mentre Diao, Nico Paz e Baturina agiranno alle spalle di Douvikas. Dalla panchina Moise Kean19:58
Le scelte di De Rossi: davanti a Bijlow sono Marcandelli, Ostigard e Vasquez a delineare la linea a tre. Sugli esterni tocca a Sabelli ed Ellertsson, con Sow, Frendrup e Baldanzi in mezzo. Sorpresa in avanti, dove è Osmajic e non Vitinha ad affiancare Colombo19:58
FORMAZIONE UFFICIALE COMO: i lariani rispondono con un 4-2-3-1: Butez - Couto, Ramon, Chalobah, Valle - Perrone, Da Cunha - Diao, Nico Paz, Baturina - Douvikas19:58
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i rossoblù si schierano con un 3-5-2: Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Sabelli, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson - Osmajic, Colombo19:57
Dirigerà l'incontro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Berti. Crezzini sarà il quarto ufficiale, mentre in sala Var ci sono Aureliano e Paganessi17:26
Il Como arriva a Marassi per la terza trasferta consecutiva (dovuta ai lavori del Sinigaglia) dopo il successo in casa del Napoli. I lariani, con 4 punti in due partite, sono ancora imbattuti in campionato e intendono allungare la striscia positiva con una vittoria17:25
Deve rialzare la testa il Genoa di Daniele De Rossi, ancora a zero punti e zero gol fatti in questo avvio di stagione. Il calendario non ha certamente reso facile la vita dell'ex tecnico della Roma, che dopo Napoli e Lazio si accinge ad affrontare il temibile Como di Cesc Fabregas17:22
Benvenuti alla diretta di Genoa-Como, gara valida per la 3° giornata del campionato di Serie A!17:20
La gara tra Genoa e Como si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Genoa - Como?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Como sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Genoa - Como?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Como?
Stadio Luigi Ferraris
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Como?
La gara tra Genoa e Como si è conclusa con il risultato di 1-4
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Como?
Il marcatore del Genoa è stato Milutin Osmajic al 19' mentre i marcatori del Como sono stati Martin Baturina al 25', Assane Diao al 30', Nico Paz al 40' e 78'
PREPARTITA
Genoa - Como è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Como sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente il Genoa si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Como si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Genoa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 7; il Como ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Genoa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Como ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Genoa nelle prime 2 partite ha affrontato il Napoli, la Lazio ottenendo 0 punti. Il Como nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Udinese, il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 1-0 mentre Il Como ha incontrato il Napoli vincendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Martin Baturina con 2 gol.
Genoa e Como si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 3 volte, il Como ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Genoa-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver vinto solo uno dei primi sei confronti contro il Genoa in Serie A (2N, 3P), il Como è rimasto imbattuto nelle quattro sfide più recenti contro il Grifone nel torneo (2V, 2N): tra le squadre che partecipano al massimo campionato 2026/27, solo contro Lecce (otto) e Parma (cinque) i lariani vantano una serie aperta più lunga di match senza sconfitte.
Nelle sfide tra Genoa e Como in Serie A, non è mai successo che una delle due formazioni abbia vinto due match di fila: dopo il successo per 2-0 al Ferraris del 26 aprile scorso, quindi, i lariani potrebbero diventare i primi a riuscirci.
Dopo aver mancato il successo in ciascuna delle prime quattro sfide in casa del Genoa in Serie A (1N, 3P) il Como ha vinto la più recente: 2-0 lo scorso 26 aprile, grazie alle reti di Tasos Douvikas al 10' e Assane Diao al 68'. Inoltre, le uniche due trasferte in cui i lariani sono rimasti imbattuti contro il Grifone nel massimo campionato sono arrivate con Cesc Fàbregas in panchina (1V, 1N).
Il Genoa ha perso le prime due partite di questa Serie A senza segnare; il club rossoblù ha perso le prime tre gare stagionali nel massimo campionato solo nel 1957/58, mentre è mai rimasto a secco di gol nelle prime tre giornate solo nel 1983/84.
Il Genoa ha perso tre partite casalinghe consecutive tra lo scorso campionato e quello attuale, inclusa la sconfitta contro il Como dello scorso aprile; i rossoblù non registrano una serie negativa più lunga in casa dal 2021, quando arrivarono a quattro sconfitte interne consecutive a cavallo di due stagioni.
Il Como punta a rimanere imbattuto nelle prime tre gare di una stagione di Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito in precedenza nelle annate 1949/50, 1951/52, 1984/85 e 1986/87; solo nel 1986/87 ha evitato la sconfitta in tutte le prime tre trasferte stagionali.
Il Genoa guida la Serie A con 20 recuperi offensivi in questa stagione, mentre il Como ne ha registrati 16, occupando la quinta posizione a pari merito con altre due squadre; tuttavia, il Como ha generato il doppio delle conclusioni in seguito a queste situazioni di gioco rispetto ai liguri (quattro contro due).
Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, Alessandro Marcandalli è il giocatore più impiegato in Serie A del Grifone: 2531 minuti suddivisi in 30 presenze (su 30 partite giocate dai rossoblù nella competizione in questo periodo temporale).
Tasos Douvikas del Como ha segnato in cinque trasferte consecutive in Serie A; l'ultimo giocatore a raggiungere una striscia di sei gare esterne di fila a segno nel massimo campionato è stato Victor Osimhen con il Napoli nel 2023.
L'ultimo dei 10 gol segnati da Assane Diao in Serie A è arrivato proprio in trasferta contro il Genoa: rete del definitivo 2-0 per i lariani nel match del 26 aprile scorso. Tra i giocatori in doppia cifra di reti nel torneo da inizio 2025 - quando l'esterno offensivo del Como ha fatto il proprio esordio nel massimo campionato italiano - il classe 2005 è il più giovane.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: