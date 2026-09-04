Vince e convince il Como di Fabregas, che nonostante lo svantaggio incassato dopo 20 minuti, reagisce e, grazie e ai suoi tre trequartisti, chiude la prima frazione sul 3-1. Nella ripresa la squadra di De Rossi approccia con più vigore senza però riuscire ad impensierire Butez. Nel finale il neo entrato Kean regala a Diao il pallone del definitivo 4-1

Deve rialzare la testa il Genoa di Daniele De Rossi, ancora a zero punti e zero gol fatti in questo avvio di stagione. Il calendario non ha certamente reso facile la vita dell'ex tecnico della Roma, che dopo Napoli e Lazio si accinge ad affrontare il temibile Como di Cesc Fabregas17:22

Dirigerà l'incontro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Berti. Crezzini sarà il quarto ufficiale, mentre in sala Var ci sono Aureliano e Paganessi17:26

Le scelte di De Rossi: davanti a Bijlow sono Marcandelli, Ostigard e Vasquez a delineare la linea a tre. Sugli esterni tocca a Sabelli ed Ellertsson, con Sow, Frendrup e Baldanzi in mezzo. Sorpresa in avanti, dove è Osmajic e non Vitinha ad affiancare Colombo19:58

Le scelte di Fabregas: erano tanti i ballottaggi per il tecnico spagnolo, che alla fine sceglie Chalobah e Ramon a protezione di Butez con Couto e Valle sugli esterni. Perrone in mediana farà coppia con Da Cunha, mentre Diao, Nico Paz e Baturina agiranno alle spalle di Douvikas. Dalla panchina Moise Kean19:58

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Como? La gara tra Genoa e Como si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Genoa - Como? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Como sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Genoa - Como? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Como? Stadio Luigi Ferraris Quale è stato il risultato finale di Genoa - Como? La gara tra Genoa e Como si è conclusa con il risultato di 1-4 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Como? Il marcatore del Genoa è stato Milutin Osmajic al 19' mentre i marcatori del Como sono stati Martin Baturina al 25', Assane Diao al 30', Nico Paz al 40' e 78'

PREPARTITA

Genoa - Como è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Como sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Marco Guida Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente il Genoa si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Como si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 7; il Como ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Genoa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Como ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Genoa nelle prime 2 partite ha affrontato il Napoli, la Lazio ottenendo 0 punti.

Il Como nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Udinese, il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 1-0 mentre Il Como ha incontrato il Napoli vincendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Martin Baturina con 2 gol.

Genoa e Como si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 3 volte, il Como ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Genoa-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto solo uno dei primi sei confronti contro il Genoa in Serie A (2N, 3P), il Como è rimasto imbattuto nelle quattro sfide più recenti contro il Grifone nel torneo (2V, 2N): tra le squadre che partecipano al massimo campionato 2026/27, solo contro Lecce (otto) e Parma (cinque) i lariani vantano una serie aperta più lunga di match senza sconfitte.

Nelle sfide tra Genoa e Como in Serie A, non è mai successo che una delle due formazioni abbia vinto due match di fila: dopo il successo per 2-0 al Ferraris del 26 aprile scorso, quindi, i lariani potrebbero diventare i primi a riuscirci.

Dopo aver mancato il successo in ciascuna delle prime quattro sfide in casa del Genoa in Serie A (1N, 3P) il Como ha vinto la più recente: 2-0 lo scorso 26 aprile, grazie alle reti di Tasos Douvikas al 10' e Assane Diao al 68'. Inoltre, le uniche due trasferte in cui i lariani sono rimasti imbattuti contro il Grifone nel massimo campionato sono arrivate con Cesc Fàbregas in panchina (1V, 1N).

Il Genoa ha perso le prime due partite di questa Serie A senza segnare; il club rossoblù ha perso le prime tre gare stagionali nel massimo campionato solo nel 1957/58, mentre è mai rimasto a secco di gol nelle prime tre giornate solo nel 1983/84.

Il Genoa ha perso tre partite casalinghe consecutive tra lo scorso campionato e quello attuale, inclusa la sconfitta contro il Como dello scorso aprile; i rossoblù non registrano una serie negativa più lunga in casa dal 2021, quando arrivarono a quattro sconfitte interne consecutive a cavallo di due stagioni.

Il Como punta a rimanere imbattuto nelle prime tre gare di una stagione di Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito in precedenza nelle annate 1949/50, 1951/52, 1984/85 e 1986/87; solo nel 1986/87 ha evitato la sconfitta in tutte le prime tre trasferte stagionali.

Il Genoa guida la Serie A con 20 recuperi offensivi in questa stagione, mentre il Como ne ha registrati 16, occupando la quinta posizione a pari merito con altre due squadre; tuttavia, il Como ha generato il doppio delle conclusioni in seguito a queste situazioni di gioco rispetto ai liguri (quattro contro due).

Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, Alessandro Marcandalli è il giocatore più impiegato in Serie A del Grifone: 2531 minuti suddivisi in 30 presenze (su 30 partite giocate dai rossoblù nella competizione in questo periodo temporale).

Tasos Douvikas del Como ha segnato in cinque trasferte consecutive in Serie A; l'ultimo giocatore a raggiungere una striscia di sei gare esterne di fila a segno nel massimo campionato è stato Victor Osimhen con il Napoli nel 2023.

L'ultimo dei 10 gol segnati da Assane Diao in Serie A è arrivato proprio in trasferta contro il Genoa: rete del definitivo 2-0 per i lariani nel match del 26 aprile scorso. Tra i giocatori in doppia cifra di reti nel torneo da inizio 2025 - quando l'esterno offensivo del Como ha fatto il proprio esordio nel massimo campionato italiano - il classe 2005 è il più giovane.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: