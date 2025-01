Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:01

90'+4' Fine partita: TORINO - PARMA 0-0.19:58

90'+4' LINETTY! All'ultimo assalto mischia in area, la palla finisce al limite a Linetty che calcia di potenza, Suzuki la sfiora e salva la propria porta.19:58

90'+2' Tameze serve al centro Vlasic che controlla ma non riesce a tirare, la palla finisce a Adams che calcia ma manda alto sopra la traversa.19:55

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:53

90' Batti e ribatti al limite dell'area del Torino, Bonny si ritrova la palla tra i piedi e prova a calciare rasoterra, ma la sfera si spegne sul fondo.19:52

88' Si porta in avanti il Torino che sta provando a chiudere il Parma nella propria area.19:49

84' Sostituzione nel Torino, entra Sanabria per Sosa.19:46

84' Sinistro di Pedersen che controlla e calcia da posizione defilata, palla a lato.19:46

80' Cartellino giallo per Linetty, fallo a metà campo su Bonny.19:42

80' Bonny dal limite si sposta il pallone su sinistro e calcia, blocca Milinkoci Savic.19:42

78' Prova a rendersi pericoloso Mihaila con una conclusione dal limite, palla alta sopra la traversa.19:41

74' Nel Parma entra Keita per Hernani.19:36

70' Si gioca molto in mezzo al campo in questi ultimi minuti.19:34

66' Nel Parma entra Benedyczak per Almqvist.19:28

65' Entra anche Haj per Cancellieri.19:31

65' Pedersen prende il posto di Lazaro.19:28

65' Tameze per Ilic.19:28

65' Tre cambi nel Torino, entra Njie per Karamoh.19:27

64' PALO DI MIHAILA! Bonny fa da sponda per Mihaila che si mette il pallone sul destro e calcia di potenza colpendo il legno alla sinistra di Milinkovic Savic.19:27

63' BONNY! Coco sbaglia l'intervento, ne approfitta Bonny che arriva al limite e prova la conclusione di piatto, Milinkovic Savic la sfiora e manda in angolo.19:25

58' Ci prova subito Bonny, conclusione dal limite non di molto sopra la traversa.19:20

56' Sostituzione nel Parma, entra Bonny per Hainaut.19:18

51' Calcio d'angolo per il Parma, Mihaila calcia stretto sul primo, libera Adams.19:13

46' Inizia il secondo tempo di TORINO - PARMA.19:08

46' Sostituzione nel Torino, entra Linetty per Ricci.19:07

Partita equilibrata e che non riesce a sbloccarsi, il Torino tiene palla e si rende pericoloso in più occasioni con i cross di Vlasic e Lazaro e le conclusioni di Adams. Il Parma si fa vedere nelle ripartenze.18:50

45'+2' Fine primo tempo: TORINO - PARMA 0-0.18:50

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:48

42' Prova a chiudere in avanti il Torino, il Parma sulle difensive.18:45

38' Gioco momentaneamente interrotto per un infortunio a Maripan.18:44

36' Sgaloppata di Lazaro che si fa tutto il campo e serve Vlasic al limite dell'area, la sua conclusione viene bloccata da Suzuki.18:39

35' Ci prova Hernani dalla distanza, nessun problema per Milinkovic Savic.18:38

32' Superata la mezz'ora, partita equilibrata ma che non si sblocca.18:36

28' Rimane in equilibrio la partita, con il Torino che tiene il possesso palla e prova a rendersi pericoloso.18:31

24' Tiene palla il Torino ma il Parma quando si porta in avanti si rende pericoloso.18:26

19' ADAMS! Lazaro dalla destra crossa in area, Adams calcia al volo ma c'è ancora Suzuki a dire di no.18:22

17' Karamoh entra in area, salta il portiere ma al momento di calciare prova a servire Vlasic e perde l'attimo.18:22

14' Cartellino giallo per Delprato che non riesce a contenere la velocità di Karamoh.18:17

10' Ripartenza veloce del Parma che va in gol con Miihaila, ma Feliciani ferma tutto per il fuorigioco in partenza di Cancellieri, abile e servire il compagno che va in rete.18:13

9' ADAMS! Vlasic scodella un pallone in area, Adams schiaccia di testa ma Suzuki si stende e devia in angolo.18:12

8' Cartellino giallo per Ricci, entrata da dietro a metà campo.18:10

4' Mihaila prova la conclusione dalla distanza, blocca in due tempi Milinkovic Savic.18:07

3' Tiene palla il Torino in questi primi minuti.18:06

1' FISCHIO D’INIZIO DI TORINO - PARMA. Arbitra Feliciani.18:03

Nel Torino torna sulla fascia dal primo minuta Lazaro, panchina per Pedersen, sull'altro lato gioca Sosa. In attacco affianco ad Adams, Karamoh ha la meglio su Sanabria. Nel Parma c'è il recuperato Delprato in difesa, con lui Valenti e Balogh centrali con Valeri terzino. In attacco solo panchina per Bonny, gioca Cancellieri.17:23

Formazione PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Delprato, Valenti, Balogh, Valeri - Sohm, Hainaut - Mihaila, Hernani, Almqvist - Cancellieri. A disposizione: Chichizola, Corvi, Benedyczak, Bonny, Keita, Leoni, Haj, Trabucchi, Plicco.17:19

Formazione TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic - Vojvoda, Maripan, Coco - Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa - Karamoh, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Sanabria, Pedersen, Dembele, Tameze, Linetty, Njie.17:18

L'ultimo precedente in Serie A risale al 2021, con la vittoria casalinga del Torino per 1-0. L'ultima vittoria del Parma risale al 2019, in casa per 3-2.13:02

Torino e Parma si incrociano in questa prima giornata del nuovo anno. I granata, a metà classifica, proveranno a tornare alla vittoria dopo aver conquistato un punto nelle ultime due giornate, mentre gli emiliani, reduci dai tre punti conquistati contro il Monza, cercheranno di allontanare la zona calda.13:00

