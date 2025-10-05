Non c'è stata partita al ''Dall'Ara'' tra Bologna e Pisa: dopo il vantaggio rossoblù di Cambiaghi e l'espulsione di Touré, i felsinei hanno dilagato con Moro e Orsolini; nella ripresa, il 4 a 0 finale di Odgaard.
E' FINITA! BOLOGNA-PISA 4-0! Reti di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard. 16:51
89'
Non ci sarà recupero. 16:49
87'
Bernardeschi si procura una punizione dal limite dell'area, batte sopra la barriera ma non trova la porta. 16:46
85'
DOMINGUEZ! Assist basso di Zortea, taglio di Dominguez: diagonale destro fuori. 16:44
83'
BOLOGNA VICINO AL 5 A 0! Prima Fabbian murato da Caracciolo, poi Rowe sotto misura manca il bersaglio grosso. 16:42
81'
Colpo di testa di Fabbian che ha la meglio su Canestrelli, tiro a lato. 16:40
78'
Entrambi gli allenatori hanno terminato le sostituzioni. 16:39
77'
QUINTO CAMBIO NEL PISA: entra Buffon, esce Nzola. 16:38
77'
QUARTO CAMBIO NEL PISA: entra Calabresi, esce Leris. 16:38
77'
GIOCATA DI ROWE! Bernardeschi rientra su Angori e opera l'assist per il colpo di scorpione che esce alto sopra la traversa. 16:39
76'
Contatto in area di rigore tra Bernardeschi e Angori, tutto regolare per Abisso. 16:36
75'
QUINTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Dominguez, esce Dallinga. 16:34
73'
QUARTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Pobega, esce Moro. 16:31
71'
AMMONITO CUADRADO: fallo su Miranda. 16:30
69'
Destro di Dallinga, stoppato da Canestrelli. 16:28
68'
Siamo giunti alla metà della seconda frazione. 16:27
66'
ROWE SFIORA IL PALO! Ancora assist di Bernardeschi, questa volta l'ex Marsiglia calcia di prima intenzione, destro fuori di poco. 16:25
65'
ROWE! Bernardeschi pesca Rowe tutto solo in area di rigore, controllo macchinoso e conclusione sul fondo. 16:24
64'
Errore di Leris nel retropassaggio, corner per il Bologna. 16:22
63'
TERZO CAMBIO NEL PISA: entra Cuadrado, esce Vural. 16:21
60'
Scocca l'ora di gioco al ''Dall'Ara'', parziale di 4 a 0. 16:19
58'
Zortea trattiene fallosamente Meister. 16:17
56'
TERZO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Fabbian, esce Odgaard. 16:16
56'
SECONDO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Rowe, esce Cambiaghi. 16:16
55'
Dallinga aggancia la sfera in area, tiro mancino che non inquadra lo specchio di porta. 16:15
53'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il classe '99 danese. 16:14
53'
GOL! BOLOGNA-Pisa 4-0! Rete di Odgaard. Poker rossoblù: Dallinga gioca la sfera e passa a Odgaard che si accentra e calcia, sinistro deviato da Caracciolo che mette fuori gioco l'estremo difensore ospite.
Cambiaghi spina nel fianco della difesa nerazzurra, cross per Bernardeschi, anticipato da Caracciolo. 16:10
49'
Colpo di testa proprio di Canestrelli, alto sopra la traversa. 16:08
48'
Gioco fermo, scontro Canestrelli-Cambiaghi: i due contendenti si rialzano. 16:07
46'
SECONDO CAMBIO NEL PISA: entra Angori, esce Tramoni. 16:05
46'
PRIMO CAMBIO NEL PISA: entra Meister, esce Bonfanti. 16:04
46'
PRIMO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Bernardeschi, esce Orsolini.16:04
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BOLOGNA-PISA! Si riparte dal risultato di 3-0. 16:04
Squadre negli spogliatoi: Italiano può gestire un doppio grande vantaggio mentre Gilardino deve ridisegnare la formazione. 16:00
Match senza storia all'intervallo: il Bologna, avanti con Cambiaghi, ha dilagato dopo il rosso di Touré al 36' per fallo da ultimo uomo segnando ancora con Moro e Orsolini, il quale ha anche colpito un palo. Pisa poco incisivo in attacco e costretto a giocare il resto della gara in inferiorità numerica. 15:52
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! BOLOGNA-PISA 3-0! Reti di Cambiaghi, Moro e Orsolini. Espulso Touré. 15:48
45'
Un minuto di recupero. 15:47
43'
PALO DEL BOLOGNA! Orsolini colpisce la base interna del montante, poi Semper salva su Cambiaghi. 15:47
41'
Pisa al tappeto, i nerazzurri hanno subito pesantemente l'espulsione di Touré. 15:46
40'
PILLOLA STATISTICA: il nazionale azzurro arriva a quota 5 tra campionato e Europa League. 15:45
40'
GOL! BOLOGNA-Pisa 3-0! Tris dei felsinei: lunga rimessa laterale di Miranda per Cambiaghi, assist preciso per Orsolini che, tutto solo, deve solo spingere in fondo alla porta dell'incolpevole Semper.
Pestone di Cambiaghi a Touré, il tecnico nerazzurro vorrebbe un provvedimento disciplinare. 15:14
11'
I padroni di casa giocano la sfera che poi tocca Abisso, fischio del direttore di gara. 15:12
10'
Ancata fallosa di Akinsanmiro ai danni di Odgaard, punizione rossoblù da buona posizione. 15:11
8'
RISPOSTA BOLOGNA! Gran controllo e giocata di Cambiaghi, cross potente su cui Dallinga non arriva per pochi centimetri. 15:12
7'
OCCASIONE PISA! Errore di Moro che innesca Tramoni il quale, tuttavia, sbaglia il controllo della sfera e viene anticipato da Skorupski. 15:10
6'
Filtrante di Akinsanmiro troppo lungo per Nzola, pallone sul fondo. 15:07
5'
Traversone di Orsolini a centro area, uscita sicura di Semper. 15:06
4'
Destro dalla distanza di Freuler, murato dalla mediana di Gilardino. 15:05
2'
Rimessa laterale per i toscani, Canestrelli in attacco spizza la sfera, presa di Skorupski. 15:05
1'
INIZIA BOLOGNA-PISA! Primo pallone giocato da Freuler. 15:01
Squadre in campo agli ordini di Abisso: padroni di casa in maglia rossoblù, ospiti in completo giallo con striscia nerazzurra. 14:59
Ultimo precente in Emilia datato 1 giugno 2008: 1 a 0, rete di Marazzina che regalò la promozione in A. 14:32
Italiano sceglie Dallinga al centro dell'attacco al posto di Castro, sostenuto dalla batteria di trequartisti Orsolini-Odgaard-Cambiaghi; in difesa conferma solo per Lucumi'. Gilardino è senza l'ex Aebischer per infortunio, rimpiazzato da Vural; centrocampo completato da Marin e Akinsanmiro con Touré e Leris esterni; Nzola-Tramoni tandem offensivo. 14:37
PREPARTITA
Bologna - Pisa è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Pisa sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Attualmente il Bologna si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Il Bologna ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; il Pisa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Bologna ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Genoa e il Lecc ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Lecce pareggiando 2-2 mentre Il Pisa ha incontrato la Fiorentina pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 1 gol.
Bologna e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 4 volte, il Pisa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Bologna-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A contro il Bologna (un successo e un pareggio nel 1990/91), dopo che aveva perso senza segnare le prime quattro gare contro questa avversaria nella competizione.
Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei sfide di campionato contro il Pisa, tutte in Serie B - tuttavia, in tre di queste gare non ha trovato la via del gol.
Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle otto sfide casalinghe tra Serie A e B contro il Pisa (3V, 3N): le due sconfitte interne contro questa avversaria - entrambe per 1-0 - sono arrivate tra il 1990 (nel massimo campionato) e il 1992 (in cadetteria).
Con due pareggi e tre sconfitte, il Pisa è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in questo campionato: solo nel 1983/84 e nel 1988/89 non ha registrato alcun successo nelle prime sei gare giocate in una stagione di Serie A.
Il Bologna ha perso solo una gara interna nel 2025 in Serie A, a fronte di nove successi e tre pareggi; infatti, solo Roma (32) e Juventus (31) hanno ottenuto più punti dei rossoblù in casa nel periodo (30, come il Napoli).
Il Bologna ha totalizzato sette punti finora, uno in più rispetto alle prime cinque giornate dello scorso torneo (sei): con una vittoria in questo match, salirebbe a quota 10 punti, registrando la sua migliore partenza considerando le prime sei partite di un campionato di Serie A dal 2016/17 (10 anche in quel caso).
Solo il Verona (36.7%) conta un possesso palla medio inferiore al Pisa in questa Serie A (38.1%) e solo l'Hellas (19) ha registrato meno sequenze su azione con almeno 10 passaggi rispetto ai toscani finora (20).
Sfida tra due delle quattro squadre in questo campionato che, escludendo i calci di rigore, non hanno ancora segnato alcun gol su palla inattiva: Bologna e Pisa - come Genoa e Torino - non hanno infatti ancora trovato la rete su sviluppo di corner, sviluppo di punizione o punizione diretta finora.
Solo Mateo Retegui (13) ha segnato più gol di Riccardo Orsolini (12) in Serie A nel 2025; considerando gli anni solari, l'attaccante del Bologna ha concluso solo il 2023 con un maggior numero di reti (13).
Juan Cuadrado (tre gol e tre assist contro il Bologna in campionato) è a un gettone di distanza dalle 400 presenze in Serie A: dal suo esordio nella competizione nel 2009/10 solo Samir Handanovic (490) ha tagliato questo traguardo tra i giocatori stranieri.
