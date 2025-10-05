Non c'è stata partita al ''Dall'Ara'' tra Bologna e Pisa: dopo il vantaggio rossoblù di Cambiaghi e l'espulsione di Touré, i felsinei hanno dilagato con Moro e Orsolini; nella ripresa, il 4 a 0 finale di Odgaard.

Italiano sceglie Dallinga al centro dell'attacco al posto di Castro, sostenuto dalla batteria di trequartisti Orsolini-Odgaard-Cambiaghi; in difesa conferma solo per Lucumi'. Gilardino è senza l'ex Aebischer per infortunio, rimpiazzato da Vural; centrocampo completato da Marin e Akinsanmiro con Touré e Leris esterni; Nzola-Tramoni tandem offensivo. 14:37

Match senza storia all'intervallo: il Bologna, avanti con Cambiaghi, ha dilagato dopo il rosso di Touré al 36' per fallo da ultimo uomo segnando ancora con Moro e Orsolini, il quale ha anche colpito un palo. Pisa poco incisivo in attacco e costretto a giocare il resto della gara in inferiorità numerica. 15:52

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Pisa? La gara tra Bologna e Pisa si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Bologna - Pisa? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Pisa sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Bologna - Pisa? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Pisa? Stadio Renato Dall'Ara Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 3 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Bologna - Pisa? La gara tra Bologna e Pisa si è conclusa con il risultato di 4-0 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Pisa? I marcatori del Bologna sono stati Nicolò Cambiaghi al 24', Nikola Moro al 38', Riccardo Orsolini al 40' e Jens Odgaard al 53'

PREPARTITA

Bologna - Pisa è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Pisa sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente il Bologna si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; il Pisa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Bologna ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Genoa e il Lecc ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Lecce pareggiando 2-2 mentre Il Pisa ha incontrato la Fiorentina pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 1 gol.

Bologna e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 4 volte, il Pisa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bologna-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A contro il Bologna (un successo e un pareggio nel 1990/91), dopo che aveva perso senza segnare le prime quattro gare contro questa avversaria nella competizione.

Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei sfide di campionato contro il Pisa, tutte in Serie B - tuttavia, in tre di queste gare non ha trovato la via del gol.

Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle otto sfide casalinghe tra Serie A e B contro il Pisa (3V, 3N): le due sconfitte interne contro questa avversaria - entrambe per 1-0 - sono arrivate tra il 1990 (nel massimo campionato) e il 1992 (in cadetteria).

Con due pareggi e tre sconfitte, il Pisa è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in questo campionato: solo nel 1983/84 e nel 1988/89 non ha registrato alcun successo nelle prime sei gare giocate in una stagione di Serie A.

Il Bologna ha perso solo una gara interna nel 2025 in Serie A, a fronte di nove successi e tre pareggi; infatti, solo Roma (32) e Juventus (31) hanno ottenuto più punti dei rossoblù in casa nel periodo (30, come il Napoli).

Il Bologna ha totalizzato sette punti finora, uno in più rispetto alle prime cinque giornate dello scorso torneo (sei): con una vittoria in questo match, salirebbe a quota 10 punti, registrando la sua migliore partenza considerando le prime sei partite di un campionato di Serie A dal 2016/17 (10 anche in quel caso).

Solo il Verona (36.7%) conta un possesso palla medio inferiore al Pisa in questa Serie A (38.1%) e solo l'Hellas (19) ha registrato meno sequenze su azione con almeno 10 passaggi rispetto ai toscani finora (20).

Sfida tra due delle quattro squadre in questo campionato che, escludendo i calci di rigore, non hanno ancora segnato alcun gol su palla inattiva: Bologna e Pisa - come Genoa e Torino - non hanno infatti ancora trovato la rete su sviluppo di corner, sviluppo di punizione o punizione diretta finora.

Solo Mateo Retegui (13) ha segnato più gol di Riccardo Orsolini (12) in Serie A nel 2025; considerando gli anni solari, l'attaccante del Bologna ha concluso solo il 2023 con un maggior numero di reti (13).

Juan Cuadrado (tre gol e tre assist contro il Bologna in campionato) è a un gettone di distanza dalle 400 presenze in Serie A: dal suo esordio nella competizione nel 2009/10 solo Samir Handanovic (490) ha tagliato questo traguardo tra i giocatori stranieri.

