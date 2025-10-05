Le tre reti realizzate nella prima frazione definiscono il risultato del Franchi. La Roma passa in rimonta grazie a Soulé e Cristante che vanificano la rete iniziale di Kean. Nella seconda frazione, dopo il palo di Kean nella prima, la squadra di Pioli centra una traversa clamorosa con Piccoli, poi si divora il pareggio con Gosens. La Roma si fa vedere dalle parti di De Gea solo negli ultimissimi minuti ma ciò basta per ottenere la quinta vittoria in campionato, che vale il primo posto in solitaria in attesa delle partite di Milan e Napoli.
Manca ancora la vittoria la Fiorentina che rimane a quota tre in classifica, solo uno di vantaggio sulla coppia Genoa-Pisa, e non esce dal proprio momento buio in campionato. Per i Viola si tratta del peggior avvio in campionato nell'era dei tre punti a partita. La Roma invece, come detto, è in testa alla classifica con 15 punti, resta solo da capire se in solitaria o in coabitazione con Milan e/o Napoli dopo le gare della serata.
Dopo la sosta la Fiorentina sarà di scena a San Siro per affrontare il Milan domenica 19, impegno milanese anche per la Roma che ospiterà invece l'Inter all'Olimpico sabato 18.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Fiorentina-Roma 1-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:05
90'+5'
Triplice fischio di Colombo. Fiorentina-Roma termina 1-2. Reti di Kean al 14' per i padroni di casa, poi Soulé al 22' e Cristante al 30' confezionano la vittoria giallorossa.16:58
90'+5'
Fallo di Fortini su Koné nella metà campo toscana. Mancano pochissimi secondi alla fine.16:57
90'+4'
Fallo in attacco di Kean e Roma ormai vicinissima al traguardo.16:56
90'+4'
Nicolussi Caviglia calcia basso sul primo palo, palla respinta dalla Roma che rimane però all'interno della propria area.16:55
90'+3'
Calcio d'angolo per la Fiorentina che manda tutti in area tranne De Gea e Fortini che rimane al limite dell'area avversaria.16:55
90'+2'
Sembra mancare qualche energia alla Fiorentina per l'assedio finale. La Roma si sta tutto sommato difendendo senza particolari problemi.16:54
90'
Cinque minuti di recupero.16:53
90'
NDICKA! L'ivoriano sale in terzo tempo sul corner penellato in area dalla destra ma schiaccia troppo la palla facendola rimbalzare sopra la traversa.16:52
89'
DYBALA! L'argentino va via a Comuzzo e calcia in porta col mancino dalla distanza. De Gea respinge in tuffo alla propria destra.16:51
88'
Lavoro prezioso di Dybala che sta tenendo tanti palloni da solo contro la difesa viola schierata.16:51
87'
Iniziano ad assottigliarsi le speranze della Fiorentina che ora potrebbe lasciare spazi in ripartenza alla Roma.16:49
87'
Dzeko prolunga di testa in area per Piccoli, Svilar capisce tutto e fa sua la sfera in uscita bassa.16:48
86'
Intervento duro di Celik su Gosens, Colombo richiama solo verbalmente il turco.16:48
85'
Altro errore di Gosens che non crossa su invito di Kean da buona posizione e poi finisce col toccare la palla per ultimo oltre la linea di fondo.16:47
82'
SPRECA TUTTO GOSENS! Cross rasoterra di Fortini dalla destra, Piccoli si trova troppo avanti rispetto alla tratiettoria del compagno ma alle sue spalle arriva Gosens che calcia incredibilmente a lato da due passi!16:45
81'
Sostituzione Fiorentina: non ce la fa Dodò, al suo posto entra Niccolò Fortini.16:43
81'
Sostituzione Roma: fuori anche Wesley, Gasperini butta dentro Jan Ziolkowski.16:43
81'
Sostituzione Roma: esce Matías Soulé, entra Neil El Aynaoui.16:42
80'
Kean difende palla sulla destra e serve Ranieri in orizzontale al limite dell'area. Il difensore viola spreca tutto commettendo fallo in attacco poco prima della conclusione a rete.16:42
79'
Gioco sempre fermo per verificare le condizioni di Dodò che sembra avere un problema al ginocchio sinistro.16:40
78'
Problema fisico per Dodò che rimane a terra dolorante.16:40
77'
Discesa di Celik sulla destra, ingresso in area dal lato corto e cross basso in area piccola che attraversa tutto lo specchio senza deviazioni.16:39
75'
Sostituzione Fiorentina: Pioli si sbilancia del tutto togliendo Rolando Mandragora per inserire Edin Dzeko.16:37
75'
Sostituzione Fiorentina: fuori Pablo Marì, dentro Pietro Comuzzo.16:37
74'
TRAVERSA DI PICCOLI! Collo destro pieno in drop dalla distanza dell'attaccante viola, la palla scende improvvisamente e si stampa sulla traversa con Svilar immobile!16:37
71'
Triangolo tra Gosens e Ndour, l'esterno mancino sbaglia però il cross con tanto spazio a posizione sul lato corto dell'area avversaria. La palla finisce a fondo campo.16:34
70'
Pablo Marì viene anticipato da Dybala e lo stende per evitarne la partenza in campo aperto. Giallo per l'ex Monza.16:32
69'
OCCASIONE FIORENTINA! Calcio di punizione teso in area di Nicolussi Caviglia, Piccoli la tocca di testa ma non trova lo specchio!16:32
68'
Entrata in ritardo di Wesley su Gosens e giallo per il brasiliano della Roma.16:30
68'
Sostituzione Roma: Gasperini toglie subito l'ammonito Kostas Tsimikas, dentro Devyne Rensch al suo posto.16:29
67'
Sostituzione Fiorentina: non ce la fa Jacopo Fazzini, Pioli è costretto a mandare in campo Cher Ndour.16:29
65'
Ammonito Tsimikas dopo un fallo su Dodò.16:27
62'
Scodellata di Ranieri in area dalla sinistra, Kean anticipa Ndicka col destro in allungo ma manda la palla altissima. Colombo fischia anche fallo all'attaccante viola dopo un contatto col volto dell'avversario.16:25
61'
Ci sta mettendo tanta intensità la Fiorentina ma gli spazi a disposizione in questo secondo tempo sono stati finora pochissimi.16:24
59'
Gasperini rinuncia alla prima punta, ci sarà Dybala in mezzo all'attacco giallorosso a fare da falso nueve.16:22
59'
Sostituzione Roma: esce anche Tommaso Baldanzi, entra Lorenzo Pellegrini.16:21
59'
Sostituzione Roma: fuori Artem Dovbyk, dentro Paulo Dybala.16:21
58'
Sgroppata centrale di Pongracic, tocco per Fazzini che, a sua volta, apre per Gosens sbagliando però il tocco. La Fiorentina rimane in attacco, Dodò crossa dalla destra ma nessuno arriva sul suo pallone che attraversa tutta l'area piccola.16:20
57'
Dodò prova il destro dopo il tiro dalla bandierina, palla in curva.16:19
56'
Fazzini tocca in orizzontale per Kean, l'ex Juve ignora un liberissimo Gosens a sinistra e calcia alto col destro dal limite. Sarà però corner per la Viola.16:18
55'
Palla persa da Dovbyk e fallo su Pablo Marì. Gasperini si spazientisce a bordocampo, inizia a diventare sempre meno il tempo a disposizione dell'ucraino.16:18
54'
Gosens fa correre la palla sulla sinistra per lo scatto di Piccoli. Tutto fermo per fuorigioco dell'attaccante viola, partito oltre la linea difensiva giallorossa.16:16
51'
Problema alla caviglia per Fazzini che esce dal campo sulle proprie gambe mentre c'è però già Ndour pronto al subentro.16:14
51'
Problema fisico per Fazzini, rimasto a terra dopo la conclusione precedente. L'ex Empoli non sembra in grado di proseguire.16:14
50'
Fazzini al tiro col destro dalla distanza, Svilar para facilmente il destro in caduta dell'avversario.16:13
47'
Punizione per la Roma, Tsimikas spedisce il pallone in area ma la difesa viola chiude tutto.16:12
46'
Si ricomincia!16:11
45'
Sostituzione Fiorentina: fuori Albert Gudmundsson, dentro Roberto Piccoli.16:10
Si attendono le mosse dei due allenatori, anche alla luce delle energie rimaste nel serbatoio dopo i rispettivi impegni europei. Nella Viola sarà quasi obbligatorio qualche cambio in zona offensiva, anche alla luce di una prova opaca dell'ammonito Gudmundsson. Diventano quindi molto probabili gli ingressi di Piccoli e Dzeko per dare più sostegno a Kean. Nella Roma potrebbe esserci la staffetta tra Dovbyk e Ferguson, così come qualche cambio tra centrocampo e trequarti. L'indiziato numero uno per l'ingresso a gara in corso è Pellegrini.15:57
Primo tempo denso di emozioni al Franchi con la Fiorentina che passa avanti grazie alla perla di Kean dal limite al 14'. Otto minuti dopo arriva la risposta di Soulé con un mancino dal limite che non lascia scampo a De Gea. La Roma prende in mano le redini della partita e passa in vantaggio al 30' col colpo di testa di Cristante su corner di Soulé. La Fiorentina sembra al tappeto ma, dopo un tocco sotto misura fuori di Dovbyk, trova un palo clamoroso con Kean, imbeccato da Fazzini tornando a rendersi pericolosa dalle parti di Svilar.15:54
45'+3'
Fine primo tempo. 2-1 per la Roma al Franchi. Soulé e Cristante ribaltano la rete viola di Kean.15:50
45'+2'
Break centrale di Fazzini, tocco orizzontale per Nicolussi Caviglia e apertura di quest'ultimo per Kean. Si chiude però la difesa giallorossa che ferma sul nascere il tentativo di ingresso in area dell'ex Juventus.15:49
45'
Tre minuti di recupero.15:47
45'
Sul corner successivo la palla viene rimpallata in area piccola e finisce ancora oltre la linea di fondo. Per l'assistente di Colombo è rimessa dal fondo.15:46
44'
Cross di Cristante deviato da Mandragora, De Gea è costretto agli straordinari per alzare la palla sopra la propria traversa.15:46
44'
Ammonito anche Pioli dopo qualche parola di troppo all'indirizzo del direttore di gara.15:45
43'
Celik anticipa nettamente Gudmundsson che lo sgambetta da dietro. Giallo per l'islandese.15:44
40'
Cristante cerca Dovbyk rasoterra in verticale, Pablo Marì lo anticipa e subisce anche fallo dall'avversario.15:41
39'
Tre uomini a terra. Colombo è costretto a fermare il gioco.15:40
38'
PALO DI KEAN! Azione in verticale degli uomini di Pioli, Fazzini tocca per Kean in area che col sinistro a incrociare di prima centra il legno alla sinistra di Svilar. Non finiscono le emozioni al Franchi!15:41
36'
OCCASIONE ROMA! Cross di Soulé in area piccola, Dovbyk ci prova in allungo con la punta ma riesce solamente a sfiorare la sfera. De Gea non ci sarebbe mai arrivato.15:38
36'
Gosens lancia Gudmundsson in verticale, gran diagonale difensiva di Tsimikas che strappa il pallone all'islandese.15:37
35'
Fazzini va a terra in area giallorossa a contatto con Mancini. Non c'è nulla per Colombo, anche su indicazione dello stesso giocatore viola che riceve anche i complimenti dall'avversario.15:36
34'
Roma che gestisce senza problemi il vantaggio, Fiorentina che sembra non trovare contromisure efficaci.15:35
32'
Serie di rimpalli in area giallorossa, Dodò chiede un calcio di rigore a Colombo per un tocco sospetto di Tsimikas. Non c'è nulla per il direttore che concede solo corner ai padroni di casa, anche dopo un rapido check con la sala VAR.15:34
30'
GOL! Fiorentina-ROMA 1-2! Rete di Cristante. Soulé pesca Cristante sul primo palo dalla bandierina, l'ex Atalanta anticipa Mandragora e in torsione di testa infila il pallone tra palo e De Gea. Rimonta completata per la Roma che passa a condurre.
Momento migliore per la Roma in questa fase, la Fiorentina non è più stata in grado di proporsi in avanti dopo il pareggio ospite.15:31
27'
OCCASIONE ROMA! Koné ruba palla a Kean e la appoggia a Baldanzi, l'ex Empoli vede e premia il taglio di Soulé in area. Il sinistro immediato dell'argentino sbatte sulla difesa viola e termina in calcio d'angolo.15:29
27'
Wesley crossa a rientrare col mancino dalla destra, palla troppo alta per tutti che termina sul fondo dalla parte opposta.15:28
25'
Gioca corto la Fiorentina ma finisce per perdere la palla con Dodò, ultimo a toccarla prima dell'uscita sul fondo nel contrasto con Tsimikas.15:26
24'
Punizione per la Fiorentina nel campo giallorosso. Sul pallone c'è Nicolussi Caviglia pronto a scodellare la sfera in area.15:26
22'
GOL! Fiorentina-ROMA 1-1! Rete di Soulé. Palla verticale di Baldanzi per Dovbyk, sponda perfetta dell'ucraino per Soulé che la spedisce in porta col sinistro a giro di prima intenzione. De Gea non può far nulla se non raccogliere la palla nel sacco. Pareggio della Roma!
Si riparte con la Fiorentina che perde palla, poi la Roma fa lo stesso con un lancio lungo per Dovbyk, totalmente fuori misura.15:21
18'
Gioco fermo. C'è Mandragora a terra dopo un contrasto aereo con Dovbyk. Per Colombo è fallo dell'ucraino, senza ulteriori provvedimenti.15:20
17'
Insiste la Fiorentina con Fazzini che prima non riesce nell'imbucata per Kean, poi crossa dalla destra trovando però solo maglie giallorosse in traiettoria.15:18
14'
GOL! FIORENTINA-Roma 1-0! Rete di Kean. Errore di Mancini che perde palla scontrandosi con Celik, Kean, lanciato da Nicolussi Caviglia, ha spazio per l'uno contro uno in campo aperto con Ndicka, lo punta e calcia di collo pieno col destro nel sette alla sinistra di Svilar. Fiorentina in vantaggio!
Altra incursione di Soulé dalla destra ma esito come nel caso precedente. Il suo sinistro viene respinto dalla difesa viola.15:15
11'
Ancora nessun sussulto dalle parti di Svilar e De Gea, finora si è giocato molto nella zona centrale del campo con continui cambi di possesso e interruzioni. Sono infatti già sei i falli commessi dalle due squadre.15:12
8'
Colombo richiama anche verbalmente Kean e Ndicka per sedare subito sul nascere qualsiasi nervosismo derivante dal duello fisico che potrebbe ripetersi spesso durante il corso del match.15:10
8'
Soulè si accentra dalla destra e prova il sinistro dal limite, murato dalla difesa viola. Sulla ripartenza duro corpo a corpo tra Kean e Ndicka col primo che subisce fallo.15:09
6'
Nulla di fatto sul piazzato giallorosso, poi Koné commette fallo in attacco e il possesso torna viola.15:07
5'
Soulé prova a destreggiarsi sulla trequarti offensiva e subisce fallo da Pablo Marì. Punizione per la Roma che manda tanti uomini in area pronti a colpire.15:06
4'
Batte Mandragora col sinistro a giro, palla altissima sopra la porta di Svilar.15:05
3'
Arriva anche il giallo per Cristante dopo l'atterramento di Dodò nell'azione precedente.15:04
3'
Dodò converge al centro dalla destra e viene atterrato da Cristante al limite dell'area giallorossa. Punizione per la Fiorentina in posizione centrale.15:04
2'
Lancio verticale di Mandragora per la corsa di Dodò, capisce tutto Tsimikas chiudendo in anticipo sul brasiliano.15:03
Prove di manovra in casa viola, la Roma risponde pressando a tutto campo.15:02
Si comincia!15:01
Squadre in campo! Si attende solo il fischio d'inizio.14:56
Dirige il match Colombo con Perrotti e Moro ad assisterlo, il quarto ufficiale è Massimi. In sala VAR ci sono Chiffi e Gariglio.14:56
Quattro cambi anche per Gasperini rispetto al match di coppa. In attacco ci sarà Dovbyk al posto di Ferguson con Baldanzi titolare, per la prima volta in stagione, nel duo a supporto con Soulé. Pellegrini inizia dalla panchina. Esterni confermati con Wesley a destra e Tsimikas a sinistra, in mezzo torna invece Koné a far coppia con Cristante. Mancini, infine, riprende il proprio posto al centro della difesa a tre a davanti a Svilar, i due braccetti saranno sempre Celik e Ndicka.15:00
Pioli ripropone lo stesso undici titolare sceso in campo nello 0-0 con il Pisa, rispetto alla vittoria in Conference League tornano quindi dal 1' Gudmundsson e Kean davanti, col primo presumibilmente più arretrato, oltre a Fazzini e Nicolussi Caviglia in mezzo al campo. Panchina, almeno inizialmente, per Dzeko, Piccoli, Fagioli e Ndour. Nel trio di centrocampo c'è sempre Mandragora, così come Dodò e Gosens sugli esterni. Nessun cambiamento nei tre davanti a De Gea, ci saranno sempre Pongracic, Pablo Marì e Ranieri.14:45
FORMAZIONI UFFICIALI: 3-4-2-1 per gli uomini di Gasperini. Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas - Soulé, Baldanzi - Dovbyk. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Dybala, Hermoso, Ziolkowski, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.14:41
FORMAZIONI UFFICIALI: Pioli opta per il 3-5-1-1. De Gea - Pongracic, Pablo Marì, Ranieri - Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens - Gudmundsson - Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi, Piccoli.14:39
Dopo l'opaco mese di settembre, la Fiorentina è tornata alla vittoria giovedì contro il Sigma Olomuc in Conference League, ora va a caccia della prima affermazione in campionato contro la Roma che, seppur reduce dalla sconfitta in Europa League col Lille, è prima in Serie A grazie alle quattro vittorie ottenute nelle prime cinque giornate. Al Franchi il fischio d'inizio è previsto per le ore 15.14:36
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Roma, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025/26.14:30
PREPARTITA
Fiorentina - Roma è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Roma sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Attualmente la Fiorentina si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Fiorentina ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8; la Roma ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2.
In casa la Fiorentina ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, Como e il Pisa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Lazio e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Pisa pareggiando 0-0 mentre La Roma ha incontrato il Verona vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Rolando Mandragora con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 3 gol.
Fiorentina e Roma si sono affrontate 172 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 51 volte, la Roma ha vinto 59 volte mentre i pareggi sono stati 62.
Fiorentina-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Roma (2V, 2N), anche se ha perso proprio la più recente (1-0 firmato da Artem Dovbyk, lo scorso 4 maggio); l'ultima volta che la Viola è stata sconfitta in due incontri di fila contro i giallorossi in campionato risale al 2021 (cinque ko consecutivi in quell'occasione).
La Fiorentina è imbattuta da quattro gare casalinghe di fila contro la Roma in Serie A (3V, 1N), parziale in cui ha segnato una media di 2.8 reti a incontro; l'ultima volta in cui i toscani hanno registrato una serie più lunga senza sconfitte interne contro questa avversaria nel torneo risale al 1989 - 23 in quel caso.
La Roma è andata a segno in 13 delle 14 più recenti sfide contro la Fiorentina in Serie A, per un totale di 24 reti (1.7 in media a gara) - l'unica eccezione è uno 0-2 del 9 maggio 2022.
La Fiorentina è ancora alla ricerca del suo primo successo in questo campionato (3N, 2P); solo due volte in tutta la sua storia in Serie A non ha vinto nessuna delle prime sei gare stagionali: nel 1935/36 (2N, 4P) e nel 1977/78 (2N, 4P).
La Roma ha tenuto la porta inviolata anche nell'ultima gara di campionato, facendo salire a quattro i clean sheet nel torneo in corso: i giallorossi ne hanno ottenuti di più dopo sei gare stagionali solo in due occasioni nella loro storia in Serie A: nel 1935/36 e nel 2013/14 (cinque in entrambi i casi).
Dopo i ko contro Napoli e Como, la Fiorentina può perdere tre incontri casalinghi di fila in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da dicembre 1977 - quattro in quel caso, con Carlo Mazzone in panchina.
La Fiorentina in questo avvio di Serie A ha registrato una precisione di tiro appena del 27.5% - misurata come rapporto tra tiri nello specchio e tiri totali (esclusi i ribattuti) - la percentuale più bassa nei cinque grandi campionati europei in corso; infatti, sono solo 11 le conclusioni viola che hanno centrato la porta avversaria, anche questo è il dato più basso nei cinque maggiori tornei continentali 2025/26.
Gian Piero Gasperini ha perso cinque delle ultime otto partite da allenatore contro la Fiorentina in Serie A (2V, 1N): dalla stagione 2021/22 ad oggi (inizio di questa striscia negativa contro i viola), solo contro l'Inter (sei) conta più sconfitte nel massimo campionato rispetto ai toscani (cinque appunto).
Moise Kean, che ha all'attivo tre gol contro la Roma in campionato, è l'attaccante con il più alto minutaggio in questa Serie A tra quelli che non hanno ancora trovato la rete (450') e anche il giocatore che ha effettuato più tiri finora (17) senza andare a bersaglio - lo scorso torneo dopo lo stesso numero di gare giocate in campionato (cinque) aveva già messo a referto due centri.
Matías Soulé (6G+6A) è, insieme a Christian Pulisic (9G+7A), uno dei due giocatori che hanno segnato più di cinque gol e servito più di cinque assist in Serie A da inizio febbraio in avanti. L'attaccante della Roma ha realizzato complessivamente 19 gol nella competizione e può diventare il sesto giocatore di nazionalità sportiva argentina a toccare quota 20 prima di compiere 23 anni, dopo Mauro Icardi (51), Paulo Dybala (38), Giovanni Simeone (26), Hernán Crespo (24) e Lautaro Martínez (20).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: