Dopo l'opaco mese di settembre, la Fiorentina è tornata alla vittoria giovedì contro il Sigma Olomuc in Conference League, ora va a caccia della prima affermazione in campionato contro la Roma che, seppur reduce dalla sconfitta in Europa League col Lille, è prima in Serie A grazie alle quattro vittorie ottenute nelle prime cinque giornate. Al Franchi il fischio d'inizio è previsto per le ore 15.14:36

Pioli ripropone lo stesso undici titolare sceso in campo nello 0-0 con il Pisa, rispetto alla vittoria in Conference League tornano quindi dal 1' Gudmundsson e Kean davanti, col primo presumibilmente più arretrato, oltre a Fazzini e Nicolussi Caviglia in mezzo al campo. Panchina, almeno inizialmente, per Dzeko, Piccoli, Fagioli e Ndour. Nel trio di centrocampo c'è sempre Mandragora, così come Dodò e Gosens sugli esterni. Nessun cambiamento nei tre davanti a De Gea, ci saranno sempre Pongracic, Pablo Marì e Ranieri.14:45

Quattro cambi anche per Gasperini rispetto al match di coppa. In attacco ci sarà Dovbyk al posto di Ferguson con Baldanzi titolare, per la prima volta in stagione, nel duo a supporto con Soulé. Pellegrini inizia dalla panchina. Esterni confermati con Wesley a destra e Tsimikas a sinistra, in mezzo torna invece Koné a far coppia con Cristante. Mancini, infine, riprende il proprio posto al centro della difesa a tre a davanti a Svilar, i due braccetti saranno sempre Celik e Ndicka.15:00

Dirige il match Colombo con Perrotti e Moro ad assisterlo, il quarto ufficiale è Massimi. In sala VAR ci sono Chiffi e Gariglio.14:56

Ancora nessun sussulto dalle parti di Svilar e De Gea, finora si è giocato molto nella zona centrale del campo con continui cambi di possesso e interruzioni. Sono infatti già sei i falli commessi dalle due squadre.15:12

OCCASIONE ROMA! Koné ruba palla a Kean e la appoggia a Baldanzi, l'ex Empoli vede e premia il taglio di Soulé in area. Il sinistro immediato dell'argentino sbatte sulla difesa viola e termina in calcio d'angolo.15:29

Si attendono le mosse dei due allenatori, anche alla luce delle energie rimaste nel serbatoio dopo i rispettivi impegni europei. Nella Viola sarà quasi obbligatorio qualche cambio in zona offensiva, anche alla luce di una prova opaca dell'ammonito Gudmundsson. Diventano quindi molto probabili gli ingressi di Piccoli e Dzeko per dare più sostegno a Kean. Nella Roma potrebbe esserci la staffetta tra Dovbyk e Ferguson, così come qualche cambio tra centrocampo e trequarti. L'indiziato numero uno per l'ingresso a gara in corso è Pellegrini.15:57

PREPARTITA

Fiorentina - Roma è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Roma sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Attualmente la Fiorentina si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Fiorentina ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8; la Roma ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2.

In casa la Fiorentina ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, Como e il Pisa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Lazio e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Pisa pareggiando 0-0 mentre La Roma ha incontrato il Verona vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Rolando Mandragora con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 3 gol.

Fiorentina e Roma si sono affrontate 172 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 51 volte, la Roma ha vinto 59 volte mentre i pareggi sono stati 62.

Fiorentina-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Roma (2V, 2N), anche se ha perso proprio la più recente (1-0 firmato da Artem Dovbyk, lo scorso 4 maggio); l'ultima volta che la Viola è stata sconfitta in due incontri di fila contro i giallorossi in campionato risale al 2021 (cinque ko consecutivi in quell'occasione).

La Fiorentina è imbattuta da quattro gare casalinghe di fila contro la Roma in Serie A (3V, 1N), parziale in cui ha segnato una media di 2.8 reti a incontro; l'ultima volta in cui i toscani hanno registrato una serie più lunga senza sconfitte interne contro questa avversaria nel torneo risale al 1989 - 23 in quel caso.

La Roma è andata a segno in 13 delle 14 più recenti sfide contro la Fiorentina in Serie A, per un totale di 24 reti (1.7 in media a gara) - l'unica eccezione è uno 0-2 del 9 maggio 2022.

La Fiorentina è ancora alla ricerca del suo primo successo in questo campionato (3N, 2P); solo due volte in tutta la sua storia in Serie A non ha vinto nessuna delle prime sei gare stagionali: nel 1935/36 (2N, 4P) e nel 1977/78 (2N, 4P).

La Roma ha tenuto la porta inviolata anche nell'ultima gara di campionato, facendo salire a quattro i clean sheet nel torneo in corso: i giallorossi ne hanno ottenuti di più dopo sei gare stagionali solo in due occasioni nella loro storia in Serie A: nel 1935/36 e nel 2013/14 (cinque in entrambi i casi).

Dopo i ko contro Napoli e Como, la Fiorentina può perdere tre incontri casalinghi di fila in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da dicembre 1977 - quattro in quel caso, con Carlo Mazzone in panchina.

La Fiorentina in questo avvio di Serie A ha registrato una precisione di tiro appena del 27.5% - misurata come rapporto tra tiri nello specchio e tiri totali (esclusi i ribattuti) - la percentuale più bassa nei cinque grandi campionati europei in corso; infatti, sono solo 11 le conclusioni viola che hanno centrato la porta avversaria, anche questo è il dato più basso nei cinque maggiori tornei continentali 2025/26.

Gian Piero Gasperini ha perso cinque delle ultime otto partite da allenatore contro la Fiorentina in Serie A (2V, 1N): dalla stagione 2021/22 ad oggi (inizio di questa striscia negativa contro i viola), solo contro l'Inter (sei) conta più sconfitte nel massimo campionato rispetto ai toscani (cinque appunto).

Moise Kean, che ha all'attivo tre gol contro la Roma in campionato, è l'attaccante con il più alto minutaggio in questa Serie A tra quelli che non hanno ancora trovato la rete (450') e anche il giocatore che ha effettuato più tiri finora (17) senza andare a bersaglio - lo scorso torneo dopo lo stesso numero di gare giocate in campionato (cinque) aveva già messo a referto due centri.

Matías Soulé (6G+6A) è, insieme a Christian Pulisic (9G+7A), uno dei due giocatori che hanno segnato più di cinque gol e servito più di cinque assist in Serie A da inizio febbraio in avanti. L'attaccante della Roma ha realizzato complessivamente 19 gol nella competizione e può diventare il sesto giocatore di nazionalità sportiva argentina a toccare quota 20 prima di compiere 23 anni, dopo Mauro Icardi (51), Paulo Dybala (38), Giovanni Simeone (26), Hernán Crespo (24) e Lautaro Martínez (20).

