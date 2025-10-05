Partita bloccata, avara di gol ed emozioni all'Allianz Stadium, dove Juventus e Milan non vanno oltre il pareggio. Nel primo tempo sono i bianconeri ad avere più in mano il gioco, ma la squadra di Allegri si rende pericolosa in due occasioni con Gimenez, che prima calcia addosso a Di Gregorio e poi gira di testa sul fondo un cross di Pavlovic. La ripresa si apre con una super parata di Maignan, che respinge la conclusione in acrobazia da due passi di Gatti. La possibile svolta del match arriva al 53', quando Kelly stende Gimenez in area, ma Pulisic alza troppo il suo calcio di rigore, che finisce alto. Allegri inserisce Leao che ha una grande occasione al 73', quando mette sul fondo di sinistro da ottima posizione. Il portoghese ci riprova a qualche istante dal recupero sfruttando una verticalizzazione visionaria di Modric, ma calcia di nuovo male e consente a Di Gregorio di parare.

Quinto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League per la Juventus, che fallisce il sorpasso sul Milan e sale a 12 punti in classifica al pari dell'Inter, a meno tre dalla vetta occupata da Napoli e Roma. Si ferma a quattro, invece, la striscia di vittorie di fila in campionato per i rossoneri, che non riescono a tornare al primo posto, ma si portano, in solitaria, a quota 13 punti.

Scontro diretto all'Allianz Stadium, dove la Juventus cerca il ritorno alla vittoria, dopo quattro pareggi consecutivi tra campionato e Champions League. L'ultimo successo dei bianconeri era arrivato poco meno di un mese fa, sempre in casa, contro l'Inter. Nonostante questo, la squadra di Igor Tudor è a un solo punto dal Milan e vincendo oggi si porterebbe a -1 dalla vetta della classifica, occupata da Napoli e Roma.20:23

Vuole la quinta vittoria di fila in Serie A, invece, il Milan, che dopo il ko interno alla prima giornata per mano della Cremonese, ha portato a casa i tre punti nelle successive quattro partite, battendo anche il Napoli a San Siro nello scorso turno. La squadra di Massimiliano Allegri cerca continuità per raggiungere Napoli e Roma e affrontare la sosta in testa alla classifica.20:25

Assenza pesantissima in casa Juventus, che deve rinunciare a Bremer, nemmeno convocato. Recupera solo per la panchina, invece, Khepren Thuram. Per sostituirli, Tudor sceglie rispettivamente Rugani e McKennie, con Kalulu largo a destra nei quattro di centrocampo. In attacco spazio dal primo minuto per Conceiçao e David. Panchina per Zhegrova, Openda e Vlahovic.20:32

Allegri deve fare a meno dello squalificato Estupinan, sostituito da Bartesaghi sull'out sinistro di centrocampo. Recupera dal piccolo infortunio muscolare e viene preferito a De Winter, invece, Tomori. La coppia d'attacco è ancora una volta formata da Pulisic e Gimenez, con Leao e Nkunku pronti a subentrare nel secondo tempo. Pronto a subentrare anche Loftus-Cheek.20:34

Nessun gol e pochissime emozioni nel primo tempo di Juventus-Milan. Partita bloccata dal punto di vista tattico, con i bianconeri che hanno provato di più a muovere il pallone, senza però rendersi mai pericolosi. Ad arrivare qualche volta alla conclusione, invece, sono stati i rossoneri, che ci hanno provato una volta da fuori con Rabiot e in due occasioni con Gimenez, prima con un tiro bloccato in due tempi da Di Gregorio e poi con un colpo di testa terminato largo di poco.21:41

La Juventus ha faticato a mettere in movimento Yildiz, che ha subito la pressione continua di Saelemaekers e Tomori, aiutati spesso anche da Fofana. Qualche spazio in più lo ha avuto Conceiçao, che è arrivato ripetutamente sul fondo, ma David e compagni non sono riusciti a sfruttare i suoi cross. Nel Milan si è visto finora poco Pulisic, poco accompagnato sia dai due esterni che da Fofana, mentre Rabiot è stato più coinvolto.21:43

PILLOLA STATISTICA: Massimiliano Allegri è diventato in solitaria l'allenatore con più panchine nella storia delle sfide tra Juventus e Milan in tutte le competizioni (dal 1929/30): 32, 21 in bianconero e 11 in rossonero - superato Giovanni Trapattoni (31).22:11

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Milan? La gara tra Juventus e Milan si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Juventus - Milan? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Milan sarà Marco Di Bello Dove si gioca Juventus - Milan? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Milan? Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 2 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Juventus - Milan? La gara tra Juventus e Milan si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Juventus - Milan è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Milan sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece il Milan si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; il Milan ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Juventus ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Atalanta e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Udinese e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 0-0 mentre Il Milan ha incontrato il Napoli vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Igor Tudor è Dusan Vlahovic con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol.

Juventus e Milan si sono affrontate 180 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 69 volte, il Milan ha vinto 53 volte mentre i pareggi sono stati 58.

Juventus-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A: due vittorie per parte e quattro pareggi; in queste otto sfide sono stati segnati appena otto gol totali, quattro a testa (uno di media a incontro).

La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime quattro sfide contro il Milan in Serie A (2V, 2N): è già una striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri; l'ultimo gol del Diavolo ai piemontesi nella competizione è stato quello di Giroud, al 40' della partita del 28 maggio 2023.

La Juventus ha vinto nell'ultima sfida casalinga contro il Milan in Serie A (2-0 il 18 gennaio 2025), dopo che i rossoneri avevano ottenuto due vittorie e due pareggi nelle precedenti quattro gare a Torino contro i bianconeri. Nelle ultime sei sfide tra queste due squadre in Piemonte, solo una volta hanno trovato la via del gol entrambe nella stessa partita (1-1 nel settembre 2021).

La Juventus è - insieme ad Atalanta e Cremonese - una delle tre squadre ancora imbattute in questo campionato; in particolare, i bianconeri hanno una striscia di imbattibilità in Serie A di 10 partite (6V, 4N) - ultimo ko il il 23 aprile 2025 contro il Parma.

Il Milan è la squadra che vanta la striscia aperta di vittorie più lunga tra le squadre attualmente in Serie A: quattro successi di fila per i rossoneri, che nelle competizione non arrivano a cinque da aprile 2024, con Stefano Pioli in panchina.

Pur essendo la squadra che è andata più volte al tiro in seguito a un recupero offensivo in seguito a pressing in questo campionato (10) ed essendo quarta come recuperi offensivi in generale (38, dietro a Como, Parma e Roma), la Juventus non ha ancora trovato il gol in questa Serie A dopo aver recuperato palla in zona offensiva.

Il Milan è la squadra che ha subito meno tiri degli avversari in questo campionato (appena 45 in cinque giornate), ma la Juventus ha concesso soltanto 13 tiri nello specchio finora, più solo del Como (12) - i rossoneri hanno subito 16 conclusioni in porta.

Massimiliano Allegri è secondo come numero di panchine totali tra gli allenatori della storia della Juventus (420, dietro solo a Giovanni Trapattoni); contro la sua ex squadra, ha però un bilancio negativo: tra le formazioni affrontate almeno 10 volte da allenatore nel massimo campionato, quella bianconera è quella contro cui ha la peggior percentuale di vittorie (36.4%, frutto di quattro successi in 11 sfide - 1N, 6P).

Jonathan David nel mese di settembre ha disputato appena 31 minuti in campo in Serie A con la maglia della Juventus su 270 disponibili: tra i giocatori scesi in campo tra i bianconeri nel massimo campionato in queste mese appena trascorso, solo Cabal (30 minuti) ha giocato meno del canadese.

Christian Pulisic è il miglior marcatore di questa Serie A (quattro reti) e anche uno dei due giocatori (insieme a Nico Paz) che ha partecipato attivamente a più gol (sei, grazie anche a due assist); la Juventus, però, è una delle due squadre (insieme alla Roma) affrontate più volte dall'americano nel massimo campionato senza aver mai segnato una rete o fornito un passaggio vincente (tre sfide, sia ai bianconeri che ai giallorossi).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: