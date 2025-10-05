DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Genoa? La gara tra Napoli e Genoa si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Napoli - Genoa? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Genoa sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Napoli - Genoa? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Genoa? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Mikael Ellertsson con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Genoa? La gara tra Napoli e Genoa si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Genoa? I marcatori del Napoli sono stati Frank Anguissa al 57' e Rasmus Højlund al 75' mentre il marcatore del Genoa è stato Jeff Ekhator al 33'

PREPARTITA

Napoli - Genoa è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Genoa sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Genoa si trova 19° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6; il Genoa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Napoli ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Pisa e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 2-1 mentre Il Genoa ha incontrato la Lazio perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Kevin De Bruyne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Jeff Ekhator con 1 gol.

Napoli e Genoa si sono affrontate 104 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 41 volte, il Genoa ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 37.

Napoli-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 24 sfide di Serie A contro il Napoli (8N, 15P): 2-1 il 6 febbraio 2021 (doppietta di Goran Pandev e gol di Matteo Politano); inoltre, i rossoblù hanno subito una media di 2.3 gol a partita nelle nove più recenti gare contro i partenopei.

Il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Genoa in Serie A (9V, 6N) - solo contro l'Hellas Verona (20) ha all'attivo una serie di imbattibilità interna in corso più lunga tra le avversarie attualmente nel torneo.

Tre delle ultime quattro sfide tra Napoli e Genoa in Serie A sono terminate in parità (completa il parziale un successo partenopeo), tanti pareggi quanti nei precedenti 13 confronti tra le due squadre.

Con la sconfitta per 2-1 contro il Milan, il Napoli ha interrotto una serie di 16 risultati utili di fila in Serie A (11V, 5N); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato due sconfitte consecutive in campionato risale a dicembre 2023, con Walter Mazzarri in panchina.

Con due soli punti conquistati nelle prime cinque giornate, il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: due punti anche nel 2017/18, stagione in cui comunque chiuse al 12° posto finale.

Tra le squadre che hanno preso parte ed entrambe le ultime due edizioni di Serie A, il Napoli è l'unica imbattuta in casa nel 2025 in campionato: nove successi e tre pareggi, per una media di 2.5 punti a partita, più bassa solo della Juventus (2.58) nel parziale.

La media punti da allenatore del Genoa in Serie A di Patrick Vieira è di 1.13 a partita (35 punti in 31 partite), inferiore rispetto a quella di Alberto Gilardino sempre alla guida del Grifone nel massimo campionato (1.18, 59 punti in 50 partite).

Il Napoli è la squadra che ha registrato il maggior numero di sequenze di 10 o più passaggi in questa Serie A: 95, 17 delle quali sono terminate con un tiro o un tocco in area avversaria (meglio solo l'Inter, 26); tuttavia, i partenopei devono ancora trovare la rete da queste situazioni di gioco.

Kevin De Bruyne ha segnato tre gol nelle prime cinque gare con il Napoli in Serie A: solo Edinson Cavani (cinque), Alfredo Aglietti, Arkadiusz Milik e Khvicha Kvaratskhelia (tutti a quota quattro) hanno fatto meglio nelle prime sei presenze con i partenopei nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Lorenzo Colombo ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio in trasferta contro il Napoli (31 agosto 2022 con la maglia del Lecce): tra gli attaccanti centrali di questa Serie A, solamente Moise Kean (450) e Santiago Giménez (393) hanno giocato più minuti dell'attaccante del Genoa (354) senza segnare gol o fornire un assist.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: