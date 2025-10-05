Il Napoli in rimonta batte 2-1 il Genoa. Liguri avanti al 33' con un gol di tacco di Ekhator. Nella ripresa segna Anguissa di testa al 57', Hojlund al 75' ribadisce in rete dopo una parata di Leali. Infortuni per Lobotka e Politano.
Nel prossimo turno di campionato per il Napoli impegno in trasfera sul campo del Torino, il Genoa ospiterà il Parma.
La gara tra Napoli e Genoa si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Napoli - Genoa?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Genoa sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Napoli - Genoa?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Genoa?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Mikael Ellertsson con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Genoa?
La gara tra Napoli e Genoa si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Genoa?
I marcatori del Napoli sono stati Frank Anguissa al 57' e Rasmus Højlund al 75' mentre il marcatore del Genoa è stato Jeff Ekhator al 33'
PREPARTITA
Napoli - Genoa è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Genoa sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Genoa si trova 19° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6; il Genoa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Napoli ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Pisa e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 2-1 mentre Il Genoa ha incontrato la Lazio perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Kevin De Bruyne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Jeff Ekhator con 1 gol.
Napoli e Genoa si sono affrontate 104 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 41 volte, il Genoa ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 37.
Napoli-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 24 sfide di Serie A contro il Napoli (8N, 15P): 2-1 il 6 febbraio 2021 (doppietta di Goran Pandev e gol di Matteo Politano); inoltre, i rossoblù hanno subito una media di 2.3 gol a partita nelle nove più recenti gare contro i partenopei.
Il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Genoa in Serie A (9V, 6N) - solo contro l'Hellas Verona (20) ha all'attivo una serie di imbattibilità interna in corso più lunga tra le avversarie attualmente nel torneo.
Tre delle ultime quattro sfide tra Napoli e Genoa in Serie A sono terminate in parità (completa il parziale un successo partenopeo), tanti pareggi quanti nei precedenti 13 confronti tra le due squadre.
Con la sconfitta per 2-1 contro il Milan, il Napoli ha interrotto una serie di 16 risultati utili di fila in Serie A (11V, 5N); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato due sconfitte consecutive in campionato risale a dicembre 2023, con Walter Mazzarri in panchina.
Con due soli punti conquistati nelle prime cinque giornate, il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: due punti anche nel 2017/18, stagione in cui comunque chiuse al 12° posto finale.
Tra le squadre che hanno preso parte ed entrambe le ultime due edizioni di Serie A, il Napoli è l'unica imbattuta in casa nel 2025 in campionato: nove successi e tre pareggi, per una media di 2.5 punti a partita, più bassa solo della Juventus (2.58) nel parziale.
La media punti da allenatore del Genoa in Serie A di Patrick Vieira è di 1.13 a partita (35 punti in 31 partite), inferiore rispetto a quella di Alberto Gilardino sempre alla guida del Grifone nel massimo campionato (1.18, 59 punti in 50 partite).
Il Napoli è la squadra che ha registrato il maggior numero di sequenze di 10 o più passaggi in questa Serie A: 95, 17 delle quali sono terminate con un tiro o un tocco in area avversaria (meglio solo l'Inter, 26); tuttavia, i partenopei devono ancora trovare la rete da queste situazioni di gioco.
Kevin De Bruyne ha segnato tre gol nelle prime cinque gare con il Napoli in Serie A: solo Edinson Cavani (cinque), Alfredo Aglietti, Arkadiusz Milik e Khvicha Kvaratskhelia (tutti a quota quattro) hanno fatto meglio nelle prime sei presenze con i partenopei nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Lorenzo Colombo ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio in trasferta contro il Napoli (31 agosto 2022 con la maglia del Lecce): tra gli attaccanti centrali di questa Serie A, solamente Moise Kean (450) e Santiago Giménez (393) hanno giocato più minuti dell'attaccante del Genoa (354) senza segnare gol o fornire un assist.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: