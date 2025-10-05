Virgilio Sport
Napoli-Genoa: 2-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli
5 Ottobre 2025 ore 18:00
Napoli
2
Genoa
1
Partita finita
Arbitro: Federico La Penna
  1. 33' 0-1 Jeff Ekhator
  2. 57' 1-1 Frank Anguissa
  3. 75' 2-1 Rasmus Højlund
0'
45'
90'
90'
94'

Il Napoli in rimonta batte 2-1 il Genoa. Liguri avanti al 33' con un gol di tacco di Ekhator. Nella ripresa segna Anguissa di testa al 57', Hojlund al 75' ribadisce in rete dopo una parata di Leali. Infortuni per Lobotka e Politano.

Nel prossimo turno di campionato per il Napoli impegno in trasfera sul campo del Torino, il Genoa ospiterà il Parma.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Napoli-Genoa, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:58

  2. 90'+4'

    Fine partita! NAPOLI-GENOA 2-1 (33' Ekhator, 57' Anguissa, 75' Hojlund). 19:54

  3. 90'+1'

    L'arbitro La Penna concede quattro minuti di recupero. 19:50

  4. 90'

    Lucca impegna Leali da posizione defilata, il portiere del Genoa fa buona guardia sul primo palo. 19:50

  5. 89'

    Fallo in attacco di Thorsby, nulla di fatto per il Genoa. 19:48

  7. 87'

    Imbucata di De Bruyne, Otoa anticipa Lucca e spazza in fallo laterale. 19:46

  8. 84'

    Traversone morbido di Carboni, troppo alto per tutti. 19:44

  9. 82'

    Sostituzione NAPOLI: entra Gutierrez esce Neres.19:42

  10. 82'

    Sostituzione NAPOLI: entra Lucca esce Hojlund.19:41

  11. 79'

    Reazione del Genoa, ma l'arbitro vede un tocco di mano di Colombo. 19:39

  13. 76'

    Sostituzione GENOA: entra Colombo esce Vitinha.19:37

  14. 76'

    Sostituzione GENOA: entra Carboni esce Sabelli.19:37

  15. 75'

    GOL! NAPOLI-Genoa 2-1! Rete di Hojlund. Leali respinge il tiro velenoso di Anguissa ma non può nulla su Hojlund, l'attaccante in area insacca di sinistro.

    Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund19:36

    Rasmus Højlund
  16. 74'

    PALO NAPOLI! Corner di De Bruyne, stacca Di Lorenzo, pallone sul legno!19:33

  17. 72'

    Hojlund in gol, ma De Bruyne (autore dell'assist) parte da una posizione di fuorigioco. 19:32

  19. 70'

    Neres carica il mancino, pallone largo di molto. 19:29

  20. 68'

    Norton-Cuffy avanza e allarga per Thorsby, chiude Juan Jesus. 19:27

  21. 65'

    OCCASIONE NAPOLI! Opportunità sugli sviluppi di un corner per i padroni di casa, Leali in tuffo neutralizza il tiro di Di Lorenzo. 19:26

  22. 65'

    Ci prova Neres, tiro deviato in corner da Vasquez.19:24

  23. 63'

    Ammonito OTOA per gioco scorretto su Hojlund.19:23

  25. 61'

    Sostituzione GENOA: entra Thorsby esce Malinovskyi.19:21

  26. 61'

    Sostituzione GENOA: entra Ekuban esce Ekhator.19:20

  27. 60'

    OCCASIONE NAPOLI! Anguissa per Spinazzola, Sabelli mura la conclusione indirizzata verso lo specchio del terzino azzurro.19:20

  28. 57'

    GOL! NAPOLI-Genoa 1-1! Rete di Anguissa. Cross di Spinazzola, Vasquez in spaccata anticipa Hojlund, Anguissa di testa deposita il pallone in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Frank Anguissa19:18

    Frank Anguissa
  29. 57'

    Spunto di Ekhator, ma l'attaccante parte da una posizione di fuorigioco. 19:16

  31. 55'

    Ammonito NERES per gioco scorretto su Sabelli.19:14

  32. 52'

    Neres cambia corsia e va a destra, infortunio muscolare per Politano. 19:12

  33. 50'

    Sostituzione NAPOLI: entra De Bruyne esce Politano.19:10

  34. 50'

    Sostituzione NAPOLI: entra Spinazzola esce Olivera.19:10

  35. 50'

    Problema anche per Politano, pronti due cambi.19:09

  37. 48'

    Cross di Di Lorenzo, McTominay contrastato da Masini non riesce a direzionare verso la porta. 19:08

  38. 46'

    Subito un tiro di Vitinha, deviato in corner da Di Lorenzo.19:05

  39. 46'

    Inizio secondo tempo di NAPOLI-GENOA!19:04

  40. 46'

    Sostituzione GENOA: entra Otoa esce Marcandalli.19:04

  41. Il Genoa è avanti 1-0 a fine primo tempo. Liguri in vantaggio al 33' grazie a un gol spettacolare di Ekhator, colpo di tacco vincente su assist di Norton-Cuffy. Infortunio per Lobotka. 18:50

  43. 45'+3'

    Fine primo tempo: NAPOLI-GENOA 0-1! In gol Ekhator. 18:48

  44. 45'+1'

    L'arbitro La Penna concede due minuti di recupero. 18:46

  45. 44'

    Sostituzione NAPOLI: entra Gilmour esce Lobotka.18:44

  46. 43'

    Problema muscolare per Lobotka, staff medico del Napoli in campo. 18:44

  47. 42'

    Guizzo di Neres sulla sinistra, Hojlund in area non riesce a controllare la sfera. 18:43

  49. 41'

    Malinovskyi dalla bandierina, allontana la difesa del Napoli. 18:42

  50. 38'

    Ammonito MALINOVSKYI per comportamento non regolamentare.18:39

  51. 36'

    Reazione del Napoli, cross di Di Lorenzo intercettato dalla difesa rossoblu.18:36

  52. 33'

    GOL! Napoli-GENOA 0-1! Rete di Ekhator. Norton-Cuffy salta Olivera e mette al centro, Ekhator da dentro l'area piccola insacca con un pregevole colpo di tacco.

    Guarda la scheda del giocatore Jeff Ekhator18:35

    Jeff Ekhator
  53. 31'

    Lancio di Beukema, Vasquez contiene Hojlund, Leali raccoglie la sfera. 18:32

  55. 28'

    Ammonito MARCANDALLI per gioco scorretto su Hojlund. 18:29

  56. 27'

    Hojlund protegge bena palla a metà campo, Marcandalli commette fallo. 18:29

  57. 24'

    Richiamo verbale dell'arbitro a Malinovskyi dopo un intervento irregolare su Lobotka. 18:25

  58. 22'

    Anguissa un po' dolorante dopo un contrasto con Vitinha, nulla di serio. 18:22

  59. 19'

    Malinteso tra McTominay e Politano, sfuma l'azione del Napoli. 18:19

  61. 17'

    Norton-Cuffy spinge sulla fascia destra, cross deviato, allontana Juan Jesus. 18:18

  62. 14'

    Corner di Politano, l'arbitro interrompe il gioco per una carica ai danni di Leali. 18:14

  63. 11'

    Napoli pericoloso: cross radente di Neres, Politano da posizione defilata alza troppo la mira. 18:12

  64. 10'

    Ekhator calcia da fuori area, pallone lontano dalla porta. 18:11

  65. 7'

    OCCASIONE NAPOLI! Il rinvio di Marcandalli sbatte sul petto di Hojlund, Leali è fuori dai pali, il pallone esce non di molto. 18:08

  67. 5'

    Tentativo di Vasquez dalla distanza, tiro debole e impreciso. 18:06

  68. 4'

    Traversone di Politano, sponda di Olivera, spazza Vitinha. 18:04

  69. 1'

    Inizio primo tempo di NAPOLI-GENOA! Dirige la sfida l'arbitro La Penna. 18:00

  70. Le scelte di Vieira: in avanti Ekhator preferito a Colombo, Malinovskyi e Vitinha a supporto. Frendrup e Masini in mediana, Ellertson terzino sinistro. Out Messias, Carboni in panchina.17:27

  71. Le scelte di Conte: Hojlund al centro dell'attacco, Neres e Politano ai suoi lati. Beukema e Juan Jesus in difesa, in porta c'è Milinkovic-Savic. De Bruyne parte dalla panchina.17:23

  73. Panchina GENOA: Siegrist, Sommariva, Otoa, Martin, Fini, Cuenca, Venturino, Ekuban, Thorsby, Carboni, Colombo, Onana, Gronbek.17:23

  74. Panchina NAPOLI: Meret, Ferrante, Gutierrez, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Gilmour, Elmas, Vergara, De Bruyne, Lang, Ambrosino, Lucca.17:20

  75. Formazione GENOA (4-2-3-1) Leali - Sabelli, Marcandelli, Vasquez, Ellertson - Frendrup, Masini - Norton-Cuffy, Malinovskyi - Ekhator.17:19

  76. Formazione NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera - Anguissa, Lobotka, McTominay - Politano, Hojlund, Neres.17:17

  77. Manca poco all'inizio di Napoli-Genoa. Entrambe le squadre, in cerca di riscatto, sconfitte nel precedente turno di campionato.17:16

  79. Benvenuti alla diretta della partita della 6^ giornata di Serie A, si affrontano Napoli e Genoa.17:16

Formazioni Napoli - Genoa

PREPARTITA

Napoli - Genoa è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Arbitro di Napoli - Genoa sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Genoa si trova 19° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6; il Genoa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Napoli ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Pisa e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 2-1 mentre Il Genoa ha incontrato la Lazio perdendo 0-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Kevin De Bruyne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Jeff Ekhator con 1 gol.

Napoli e Genoa si sono affrontate 104 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 41 volte, il Genoa ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 37.

Napoli-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 24 sfide di Serie A contro il Napoli (8N, 15P): 2-1 il 6 febbraio 2021 (doppietta di Goran Pandev e gol di Matteo Politano); inoltre, i rossoblù hanno subito una media di 2.3 gol a partita nelle nove più recenti gare contro i partenopei.
  • Il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Genoa in Serie A (9V, 6N) - solo contro l'Hellas Verona (20) ha all'attivo una serie di imbattibilità interna in corso più lunga tra le avversarie attualmente nel torneo.
  • Tre delle ultime quattro sfide tra Napoli e Genoa in Serie A sono terminate in parità (completa il parziale un successo partenopeo), tanti pareggi quanti nei precedenti 13 confronti tra le due squadre.
  • Con la sconfitta per 2-1 contro il Milan, il Napoli ha interrotto una serie di 16 risultati utili di fila in Serie A (11V, 5N); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato due sconfitte consecutive in campionato risale a dicembre 2023, con Walter Mazzarri in panchina.
  • Con due soli punti conquistati nelle prime cinque giornate, il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: due punti anche nel 2017/18, stagione in cui comunque chiuse al 12° posto finale.
  • Tra le squadre che hanno preso parte ed entrambe le ultime due edizioni di Serie A, il Napoli è l'unica imbattuta in casa nel 2025 in campionato: nove successi e tre pareggi, per una media di 2.5 punti a partita, più bassa solo della Juventus (2.58) nel parziale.
  • La media punti da allenatore del Genoa in Serie A di Patrick Vieira è di 1.13 a partita (35 punti in 31 partite), inferiore rispetto a quella di Alberto Gilardino sempre alla guida del Grifone nel massimo campionato (1.18, 59 punti in 50 partite).
  • Il Napoli è la squadra che ha registrato il maggior numero di sequenze di 10 o più passaggi in questa Serie A: 95, 17 delle quali sono terminate con un tiro o un tocco in area avversaria (meglio solo l'Inter, 26); tuttavia, i partenopei devono ancora trovare la rete da queste situazioni di gioco.
  • Kevin De Bruyne ha segnato tre gol nelle prime cinque gare con il Napoli in Serie A: solo Edinson Cavani (cinque), Alfredo Aglietti, Arkadiusz Milik e Khvicha Kvaratskhelia (tutti a quota quattro) hanno fatto meglio nelle prime sei presenze con i partenopei nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
  • Lorenzo Colombo ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio in trasferta contro il Napoli (31 agosto 2022 con la maglia del Lecce): tra gli attaccanti centrali di questa Serie A, solamente Moise Kean (450) e Santiago Giménez (393) hanno giocato più minuti dell'attaccante del Genoa (354) senza segnare gol o fornire un assist.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NapoliGenoa
Partite giocate55
Numero di partite vinte40
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati102
Gol totali subiti57
Media gol subiti per partita1.01.4
Percentuale possesso palla60.851.3
Numero totale di passaggi28381974
Numero totale di passaggi riusciti25291541
Tiri nello specchio della porta3218
Percentuale di tiri in porta57.150.0
Numero totale di cross11282
Numero medio di cross riusciti2014
Duelli per partita vinti219298
Duelli per partita persi216280
Corner subiti1320
Corner guadagnati3222
Numero di punizioni a favore6665
Numero di punizioni concesse6480
Tackle totali60106
Percentuale di successo nei tackle68.363.2
Fuorigiochi totali42
Numero totale di cartellini gialli415
Numero totale di cartellini rossi00

Napoli - Genoa Live

