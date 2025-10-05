Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Udinese-Cagliari: 1-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Bluenergy Stadium di Udine
5 Ottobre 2025 ore 12:30
Udinese
1
Cagliari
1
Partita finita
Arbitro: Alberto Arena
  1. 25' 0-1 Gennaro Borrelli
  2. 58' 1-1 Christian Kabasele
0'
45'
90'
90'
95'

Partita molto divertente tra Udinese e Cagliari. I rossoblù passano in vantaggio con la rete di Borrelli nel primo tempo, ma i padroni di casa riacciufano il pareggio nella seconda frazione grazie alla rete di Kabasele. La squadra di Runjaic, soprattutto nel secondo tempo, è apparsa sicuramente più in palla, sfiorando il gol a più riprese con Zaniolo e Bayo. Alla fine però il risultato è di 1-1 con un punto a testa.

Nel prossimo turno l'Udinese sfiderà la Cremonese, mentre il Cagliari dovrà vedersela con il Bologna.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Udinese-Cagliari, arrivederci al prossimo turno di Serie A.14:30

  2. 90'+5'

    Fine partita: UDINESE-CAGLIARI 1-1 (26' Borrelli, 58' Kabasele).14:26

  3. 90'+2'

    Clamorosa occasione per l'Udinese con Davis che conclude a tu per tu con Caprile. Parata capolavoro del portiere del Cagliari, ma sulla respinta si avventa Bayo che a porta spalancata mette palla fuori.14:23

  4. 90'

    Sono stati concessi 5 minuti di recupero.14:21

  5. 86'

    Sostituzione Udinese: esce Alessandro Zanoli, entra Kingsley Ehizibue.14:16

  7. 86'

    Sostituzione Udinese: esce Jakub Piotrowski, entra Oier Zarraga.14:16

  8. 83'

    Sostituzione Cagliari: esce Sebastiano Esposito, entra Leonardo Pavoletti.14:14

  9. 83'

    Sostituzione Cagliari: esce Adam Obert, entra Nicolò Cavuoti.14:13

  10. 81'

    Sfiora la rete Luvumbo con il destro, palla di poco fuori a lato.14:11

  11. 80'

    Ottima opportunità per Bayo che di testa, da posizione ravvicinata, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.14:10

  13. 77'

    Sostituzione Udinese: esce Nicolò Zaniolo, entra Vakoun Bayo.14:08

  14. 75'

    Erroraccio di Deiola, bravissimo Davis in pressione a recuperare palla e a servire Zaniolo che a porta praticamente vuota spara alto sopra la traversa.14:06

  15. 73'

    Cartellino giallo per Nicolò Zaniolo.14:03

  16. 72'

    Sostituzione Cagliari: esce Gennaro Borrelli, entra Zito Luvumbo.14:02

  17. 70'

    Prova a colpire in contropiede il Cagliari con Di Pardo che però sbaglia un passaggio semplice sulla trequarti.14:01

  19. 67'

    Sostituzione Udinese: esce Christian Kabasele per infortunio, entra Nicolò Bertola.13:57

  20. 62'

    Duro scontro tra Borrelli e Kabasele, gioco fermo da qualche minuto.13:54

  21. 58'

    GOL! UDINESE-Cagliari 1-1! Rete di Christian KABASELE! Sponda precisa di Solet, buco clamoroso di Adopo e Ze Pedro e rete da attaccante vero di Kabasele, bravo a deviare con il destro e a battere Caprile.

    Guarda la scheda del giocatore Christian Kabasele13:50

    Christian Kabasele
  22. 56'

    Fase di stallo del match, regna l'equilibrio, ritmi abbastanza bassi.13:47

  23. 53'

    Ottimo spunto di Palestra che lascia partire un bel cross per Di Pardo, non preciso nello stacco di testa che termina fuori.13:43

  25. 49'

    Cartellino giallo per Adam Obert.13:39

  26. 48'

    Sfiora subito il gol l'Udinese con Goghlichidze che da posizione ravvicinata non riesce a depositare in rete.13:37

  27. 47'

    Inizia il secondo tempo di UDINESE-CAGLIARI!13:35

  28. 46'

    Sostituzione Cagliari: esce Mattia Felici, entra Alessandro Di Pardo.13:35

  29. In casa Udinese occhio ovviamente a Lovric ed Ekkelenkamp per il secondo tempo, nel Cagliari scalpitano Kilicsoy e Luvumbo.13:24

  31. Finisce con il Cagliari in vantaggio per 1 gol a 0 il primo tempo del lunch match di questa domenica di Serie A. L'Udinese passa sotto al 26' dopo la rete di Gennaro Borrelli, la prima in Serie A. I bianconeri provano a reagire e sfiorano la rete a più riprese, specialmente con Atta, ma il Cagliari si salva sempre, soprattutto grazie al solito ottimo Caprile.13:23

  32. 45'+2'

    Finisce il primo tempo di UDINESE-CAGLIARI!13:19

  33. 45'

    Sono stati concessi 2 minuti di recupero.13:17

  34. 43'

    Ci prova Esposito con il destro, la palla termina abbondantemente fuori a lato.13:15

  35. 41'

    Ancora una volta pericolosissimo Atta, questa volta il francese colpisce la traversa di testa su assist di Davis.13:12

  37. 39'

    Splendido cross di Zanoli, colpisce al volo Atta con il piattone destro: la palla esce di pochissimo fuori a lato.13:11

  38. 36'

    Occasione per l'Udinese con Piotrowski che conclude di sinistro su assist di Davis, bravo Caprile a respingere.13:08

  39. 33'

    Stenta ad arrivare al momento la reazione dell'Udinese. Tanto possesso palla, ma fin qui parecchio sterile.13:05

  40. 29'

    Splendida conclusione da fuori area di Atta, bravissimo Caprile che devia in calcio d'angolo con un super intervento.13:02

  41. 26'

    GOL! Udinese-CAGLIARI 0-1! Rete di Gennaro BORRELLI! Carambola incredibile in area di rigore che permette a Borrelli di impossessarsi del pallone da posizione ravvicinata e con la porta praticamente sguarnita. Facilissimo per l'ex Brescia segnare l'1-0.

    Guarda la scheda del giocatore Gennaro Borrelli12:58

    Gennaro Borrelli
  43. 24'

    Ottima occasione per il Cagliari con i due attaccanti che lavorano benissimo insieme: sponda di Esposito e tiro al volo di Borrelli, palla centrale e parata facile di Sava.12:55

  44. 22'

    Cartellino giallo per Mattia Felici.12:53

  45. 20'

    Sostituzione Cagliari: esce Yerry Mina per infortunio, entra Michel Adopo.12:51

  46. 18'

    Mina a terra per problemi fisici, gioco fermo.12:49

  47. 17'

    Si vede in attacco anche il Cagliari, questa volta con Esposito che da posizione ravvicinata non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.12:49

  49. 13'

    Splendido cross di Zanoli per Davis, molto bravo però Obert a limitarlo e ad evitare pericoli.12:44

  50. 11'

    L'Udinese ha il pieno controllo del gioco, gestisce il possesso e prova ad affondare soprattutto sulle corsie laterali.12:44

  51. 8'

    Leggerezza di Palestra in uscita con Piotrowski che recupera subito e serve Zaniolo: l'ex Roma colpisce il palo con il mancino.12:40

  52. 4'

    Ci prova l'Udinese direttamente da calcio d'angolo: sfiora Goghlichidze, ma riesce a liberare senza troppi problemi il Cagliari.12:38

  53. 1'

    Inizia il primo tempo di UDINESE-CAGLIARI!12:32

  55. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 12 gare di Serie A contro l'Udinese (3N, 8P): 1-0 il 21 aprile 2021, sfida decisa da un gol di João Pedro. In aggiunta, i friulani sono imbattuti da sei partite contro i sardi nel torneo (4V, 2N) e non registrano una serie più lunga di incontri consecutivi senza sconfitte contro questa avversaria dal 2013 (10 in quell'occasione - 6V, 4N).11:53

  56. Il Cagliari è la squadra contro cui l'Udinese ha vinto più gare in Serie A: 29 (17N, 12P), tra cui otto delle 12 più recenti (3N, 1P).11:53

  57. Le scelte di Pisacane: c'è Borrelli titolare al centro dell'attacco sostenuto da Esposito e Felici. Out Luperto, gioca Zè Pedro con Mina. A centrocampo spazio a Deiola, panchina per Adopo.11:50

  58. Le scelte di Runjaic: gioca Kabasele al posto dell'infortunato Kristensen, anche Goghlichidze titolare. In mediana c'è ancora Piotrowski. Confermato Zanoli a destra, panchina per Ehizibue.11:49

  59. Panchina Cagliari: Ciocci, Luperto, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Adopo, Cavuoti, Pavoletti, Kilicsoy, Luvumbo.11:48

  61. Panchina Udinese: Padelli, Ehizibue, Bertola, Palma, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Miller, Zarraga, Ekkelenkamp, Buksa, Bayo, Gueye.11:48

  62. Formazione CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. 11:47

  63. Formazione UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. 11:46

  64. L'Udinese è reduce dalla sconfitta per 3-1 con il Sassuolo, mentre il Cagliari arriva dallo 0-2 casalingo con l'Inter.11:46

  65. Benvenuti alla diretta di Udinese-Cagliari, match valevole per la 6a giornata di Serie A.11:45

  67. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Bluenergy Stadium
    Città: Udine
    Capienza: 25144 spettatori11:45

    Bluenergy Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Udinese - Cagliari

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Udinese - Cagliari?
La gara tra Udinese e Cagliari si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Udinese - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Cagliari sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Udinese - Cagliari?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Cagliari?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 2 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Andrea Belotti con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Cagliari?
La gara tra Udinese e Cagliari si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Cagliari?
Il marcatore dell'Udinese è stato Christian Kabasele al 58' mentre il marcatore del Cagliari è stato Gennaro Borrelli al 25'
PREPARTITA

Udinese - Cagliari è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.
Arbitro di Udinese - Cagliari sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cagliari si trova 10° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
L'Udinese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9; il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Milan e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 3-1 mentre Il Cagliari ha incontrato l'Inter perdendo 0-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol.

Udinese e Cagliari si sono affrontate 58 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 29 volte, il Cagliari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Udinese-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Cagliari è la squadra contro cui l'Udinese ha vinto più gare in Serie A: 29 (17N, 12P), tra cui otto delle 12 più recenti (3N, 1P).
  • Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 12 gare di Serie A contro l'Udinese (3N, 8P): 1-0 il 21 aprile 2021, sfida decisa da un gol di João Pedro. In aggiunta, i friulani sono imbattuti da sei partite contro i sardi nel torneo (4V, 2N) e non registrano una serie più lunga di incontri consecutivi senza sconfitte contro questa avversaria dal 2013 (10 in quell'occasione - 6V, 4N).
  • L'Udinese non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate nell'anticipo domenicale delle 12.30 (3N, 5P): il suo ultimo successo in partite di questo tipo risale al 22 gennaio 2023, 1-0 contro la Sampdoria.
  • Il Cagliari ha vinto solo due delle ultime 12 gare esterne disputate in Serie A (3N, 2P), una delle quali proprio in quella più recente: 2-1 contro il Lecce il 19 settembre; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato due successi consecutivi in trasferta nella competizione risale a settembre 2019, con Rolando Maran in panchina.
  • L'Udinese è rimasta imbattuta in ben 13 delle ultime 15 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (9V, 4N), parziale in cui ha realizzato una media di 2.1 gol a incontro.
  • L'Udinese non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime sette gare casalinghe di Serie A (2N, 5P), l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza successi interni sotto la gestione di un singolo allenatore in campionato risale a febbraio 2023, otto (6N, 2P) con Andrea Sottil in panchina.
  • Solo la Cremonese (12) conta meno recuperi offensivi in seguito a pressing del Cagliari (18, al pari del Bologna) in questa Serie A e solo il Lecce (0) è andato al tiro in seguito a un recupero offensivo meno dei sardi finora (due come Bologna e Cremonese).
  • L'Udinese è una delle due formazioni di questo campionato - insieme al Torino - a non aver ancora segnato un gol nell'ultima mezz'ora di gioco; in generale, in questa Serie A solo il Verona (uno) ha messo a referto meno reti dei friulani (due, come altre sette squadre) nei secondi tempi.
  • Keinan Davis - il cui unico centro interno nel campionato italiano è arrivato contro il Cagliari, il 25 ottobre 2024 - ha segnato due gol in questa Serie A e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei; l'ultima volta che, in generale, ha superato questa soglia, è stata nel 2022/23 nella Championship inglese con il Watford (sette, in 34 incontri).
  • Delle sei reti realizzate in Serie A con la maglia del Cagliari da Gianluca Gaetano, solo una è arrivata in un match giocato in trasferta: Udinese-Cagliari del 18 febbraio 2024. Il trequartista dei sardi non ha trovato il gol nelle ultime 12 presenze nella competizione e in questo arco temporale solo una volta è partito nella formazione titolare.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

UdineseCagliari
Partite giocate55
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati55
Gol totali subiti85
Media gol subiti per partita1.61.0
Percentuale possesso palla47.943.8
Numero totale di passaggi18951787
Numero totale di passaggi riusciti15891449
Tiri nello specchio della porta2118
Percentuale di tiri in porta47.739.1
Numero totale di cross8672
Numero medio di cross riusciti1719
Duelli per partita vinti225230
Duelli per partita persi253246
Corner subiti2728
Corner guadagnati1918
Numero di punizioni a favore5071
Numero di punizioni concesse6177
Tackle totali5974
Percentuale di successo nei tackle59.351.4
Fuorigiochi totali78
Numero totale di cartellini gialli1311
Numero totale di cartellini rossi00

Udinese - Cagliari Live

Leader Piattaforme Aeree

Classifica SERIE A

  1. Milan12
  2. Napoli12
  3. Roma12
  4. Inter12
  5. Juventus11
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Christian Pulisic4
  2. Matteo Cancellieri3
  3. Kevin De Bruyne3
  4. Lautaro Martínez3
  5. Riccardo Orsolini3
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio