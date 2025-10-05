Partita molto divertente tra Udinese e Cagliari. I rossoblù passano in vantaggio con la rete di Borrelli nel primo tempo, ma i padroni di casa riacciufano il pareggio nella seconda frazione grazie alla rete di Kabasele. La squadra di Runjaic, soprattutto nel secondo tempo, è apparsa sicuramente più in palla, sfiorando il gol a più riprese con Zaniolo e Bayo. Alla fine però il risultato è di 1-1 con un punto a testa.
Nel prossimo turno l'Udinese sfiderà la Cremonese, mentre il Cagliari dovrà vedersela con il Bologna.
90'+5'
Fine partita: UDINESE-CAGLIARI 1-1 (26' Borrelli, 58' Kabasele).14:26
90'+2'
Clamorosa occasione per l'Udinese con Davis che conclude a tu per tu con Caprile. Parata capolavoro del portiere del Cagliari, ma sulla respinta si avventa Bayo che a porta spalancata mette palla fuori.14:23
Prova a colpire in contropiede il Cagliari con Di Pardo che però sbaglia un passaggio semplice sulla trequarti.14:01
67'
Sostituzione Udinese: esce Christian Kabasele per infortunio, entra Nicolò Bertola.13:57
62'
Duro scontro tra Borrelli e Kabasele, gioco fermo da qualche minuto.13:54
58'
GOL! UDINESE-Cagliari 1-1! Rete di Christian KABASELE! Sponda precisa di Solet, buco clamoroso di Adopo e Ze Pedro e rete da attaccante vero di Kabasele, bravo a deviare con il destro e a battere Caprile.
Fase di stallo del match, regna l'equilibrio, ritmi abbastanza bassi.13:47
53'
Ottimo spunto di Palestra che lascia partire un bel cross per Di Pardo, non preciso nello stacco di testa che termina fuori.13:43
49'
Cartellino giallo per Adam Obert.13:39
48'
Sfiora subito il gol l'Udinese con Goghlichidze che da posizione ravvicinata non riesce a depositare in rete.13:37
47'
Inizia il secondo tempo di UDINESE-CAGLIARI!13:35
46'
Sostituzione Cagliari: esce Mattia Felici, entra Alessandro Di Pardo.13:35
In casa Udinese occhio ovviamente a Lovric ed Ekkelenkamp per il secondo tempo, nel Cagliari scalpitano Kilicsoy e Luvumbo.13:24
Finisce con il Cagliari in vantaggio per 1 gol a 0 il primo tempo del lunch match di questa domenica di Serie A. L'Udinese passa sotto al 26' dopo la rete di Gennaro Borrelli, la prima in Serie A. I bianconeri provano a reagire e sfiorano la rete a più riprese, specialmente con Atta, ma il Cagliari si salva sempre, soprattutto grazie al solito ottimo Caprile.13:23
45'+2'
Finisce il primo tempo di UDINESE-CAGLIARI!13:19
45'
Sono stati concessi 2 minuti di recupero.13:17
43'
Ci prova Esposito con il destro, la palla termina abbondantemente fuori a lato.13:15
41'
Ancora una volta pericolosissimo Atta, questa volta il francese colpisce la traversa di testa su assist di Davis.13:12
39'
Splendido cross di Zanoli, colpisce al volo Atta con il piattone destro: la palla esce di pochissimo fuori a lato.13:11
36'
Occasione per l'Udinese con Piotrowski che conclude di sinistro su assist di Davis, bravo Caprile a respingere.13:08
33'
Stenta ad arrivare al momento la reazione dell'Udinese. Tanto possesso palla, ma fin qui parecchio sterile.13:05
29'
Splendida conclusione da fuori area di Atta, bravissimo Caprile che devia in calcio d'angolo con un super intervento.13:02
26'
GOL! Udinese-CAGLIARI 0-1! Rete di Gennaro BORRELLI! Carambola incredibile in area di rigore che permette a Borrelli di impossessarsi del pallone da posizione ravvicinata e con la porta praticamente sguarnita. Facilissimo per l'ex Brescia segnare l'1-0.
Ottima occasione per il Cagliari con i due attaccanti che lavorano benissimo insieme: sponda di Esposito e tiro al volo di Borrelli, palla centrale e parata facile di Sava.12:55
22'
Cartellino giallo per Mattia Felici.12:53
20'
Sostituzione Cagliari: esce Yerry Mina per infortunio, entra Michel Adopo.12:51
18'
Mina a terra per problemi fisici, gioco fermo.12:49
17'
Si vede in attacco anche il Cagliari, questa volta con Esposito che da posizione ravvicinata non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.12:49
13'
Splendido cross di Zanoli per Davis, molto bravo però Obert a limitarlo e ad evitare pericoli.12:44
11'
L'Udinese ha il pieno controllo del gioco, gestisce il possesso e prova ad affondare soprattutto sulle corsie laterali.12:44
8'
Leggerezza di Palestra in uscita con Piotrowski che recupera subito e serve Zaniolo: l'ex Roma colpisce il palo con il mancino.12:40
4'
Ci prova l'Udinese direttamente da calcio d'angolo: sfiora Goghlichidze, ma riesce a liberare senza troppi problemi il Cagliari.12:38
1'
Inizia il primo tempo di UDINESE-CAGLIARI!12:32
Le scelte di Pisacane: c'è Borrelli titolare al centro dell'attacco sostenuto da Esposito e Felici. Out Luperto, gioca Zè Pedro con Mina. A centrocampo spazio a Deiola, panchina per Adopo.11:50
Le scelte di Runjaic: gioca Kabasele al posto dell'infortunato Kristensen, anche Goghlichidze titolare. In mediana c'è ancora Piotrowski. Confermato Zanoli a destra, panchina per Ehizibue.11:49
La gara tra Udinese e Cagliari si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Udinese - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Cagliari sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Udinese - Cagliari?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Cagliari?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 2 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Andrea Belotti con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Cagliari?
La gara tra Udinese e Cagliari si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Cagliari?
Il marcatore dell'Udinese è stato Christian Kabasele al 58' mentre il marcatore del Cagliari è stato Gennaro Borrelli al 25'
PREPARTITA
Udinese - Cagliari è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Cagliari sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cagliari si trova 10° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'Udinese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9; il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.
In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Milan e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 3-1 mentre Il Cagliari ha incontrato l'Inter perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol.
Udinese e Cagliari si sono affrontate 58 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 29 volte, il Cagliari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Udinese-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cagliari è la squadra contro cui l'Udinese ha vinto più gare in Serie A: 29 (17N, 12P), tra cui otto delle 12 più recenti (3N, 1P).
Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 12 gare di Serie A contro l'Udinese (3N, 8P): 1-0 il 21 aprile 2021, sfida decisa da un gol di João Pedro. In aggiunta, i friulani sono imbattuti da sei partite contro i sardi nel torneo (4V, 2N) e non registrano una serie più lunga di incontri consecutivi senza sconfitte contro questa avversaria dal 2013 (10 in quell'occasione - 6V, 4N).
L'Udinese non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate nell'anticipo domenicale delle 12.30 (3N, 5P): il suo ultimo successo in partite di questo tipo risale al 22 gennaio 2023, 1-0 contro la Sampdoria.
Il Cagliari ha vinto solo due delle ultime 12 gare esterne disputate in Serie A (3N, 2P), una delle quali proprio in quella più recente: 2-1 contro il Lecce il 19 settembre; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato due successi consecutivi in trasferta nella competizione risale a settembre 2019, con Rolando Maran in panchina.
L'Udinese è rimasta imbattuta in ben 13 delle ultime 15 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (9V, 4N), parziale in cui ha realizzato una media di 2.1 gol a incontro.
L'Udinese non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime sette gare casalinghe di Serie A (2N, 5P), l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza successi interni sotto la gestione di un singolo allenatore in campionato risale a febbraio 2023, otto (6N, 2P) con Andrea Sottil in panchina.
Solo la Cremonese (12) conta meno recuperi offensivi in seguito a pressing del Cagliari (18, al pari del Bologna) in questa Serie A e solo il Lecce (0) è andato al tiro in seguito a un recupero offensivo meno dei sardi finora (due come Bologna e Cremonese).
L'Udinese è una delle due formazioni di questo campionato - insieme al Torino - a non aver ancora segnato un gol nell'ultima mezz'ora di gioco; in generale, in questa Serie A solo il Verona (uno) ha messo a referto meno reti dei friulani (due, come altre sette squadre) nei secondi tempi.
Keinan Davis - il cui unico centro interno nel campionato italiano è arrivato contro il Cagliari, il 25 ottobre 2024 - ha segnato due gol in questa Serie A e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei; l'ultima volta che, in generale, ha superato questa soglia, è stata nel 2022/23 nella Championship inglese con il Watford (sette, in 34 incontri).
Delle sei reti realizzate in Serie A con la maglia del Cagliari da Gianluca Gaetano, solo una è arrivata in un match giocato in trasferta: Udinese-Cagliari del 18 febbraio 2024. Il trequartista dei sardi non ha trovato il gol nelle ultime 12 presenze nella competizione e in questo arco temporale solo una volta è partito nella formazione titolare.
