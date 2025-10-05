Partita molto divertente tra Udinese e Cagliari. I rossoblù passano in vantaggio con la rete di Borrelli nel primo tempo, ma i padroni di casa riacciufano il pareggio nella seconda frazione grazie alla rete di Kabasele. La squadra di Runjaic, soprattutto nel secondo tempo, è apparsa sicuramente più in palla, sfiorando il gol a più riprese con Zaniolo e Bayo. Alla fine però il risultato è di 1-1 con un punto a testa.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 12 gare di Serie A contro l'Udinese (3N, 8P): 1-0 il 21 aprile 2021, sfida decisa da un gol di João Pedro. In aggiunta, i friulani sono imbattuti da sei partite contro i sardi nel torneo (4V, 2N) e non registrano una serie più lunga di incontri consecutivi senza sconfitte contro questa avversaria dal 2013 (10 in quell'occasione - 6V, 4N).11:53

GOL! UDINESE-Cagliari 1-1! Rete di Christian KABASELE! Sponda precisa di Solet, buco clamoroso di Adopo e Ze Pedro e rete da attaccante vero di Kabasele, bravo a deviare con il destro e a battere Caprile. Guarda la scheda del giocatore Christian Kabasele 13:50

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Cagliari? La gara tra Udinese e Cagliari si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Udinese - Cagliari? L'arbitro del match sarà Alberto Arena Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Cagliari sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Udinese - Cagliari? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Cagliari? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 2 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Andrea Belotti con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Cagliari? La gara tra Udinese e Cagliari si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Cagliari? Il marcatore dell'Udinese è stato Christian Kabasele al 58' mentre il marcatore del Cagliari è stato Gennaro Borrelli al 25'

PREPARTITA

Udinese - Cagliari è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Cagliari sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cagliari si trova 10° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9; il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Milan e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 3-1 mentre Il Cagliari ha incontrato l'Inter perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol.

Udinese e Cagliari si sono affrontate 58 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 29 volte, il Cagliari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Udinese-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari è la squadra contro cui l'Udinese ha vinto più gare in Serie A: 29 (17N, 12P), tra cui otto delle 12 più recenti (3N, 1P).

L'Udinese non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate nell'anticipo domenicale delle 12.30 (3N, 5P): il suo ultimo successo in partite di questo tipo risale al 22 gennaio 2023, 1-0 contro la Sampdoria.

Il Cagliari ha vinto solo due delle ultime 12 gare esterne disputate in Serie A (3N, 2P), una delle quali proprio in quella più recente: 2-1 contro il Lecce il 19 settembre; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato due successi consecutivi in trasferta nella competizione risale a settembre 2019, con Rolando Maran in panchina.

L'Udinese è rimasta imbattuta in ben 13 delle ultime 15 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (9V, 4N), parziale in cui ha realizzato una media di 2.1 gol a incontro.

L'Udinese non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime sette gare casalinghe di Serie A (2N, 5P), l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza successi interni sotto la gestione di un singolo allenatore in campionato risale a febbraio 2023, otto (6N, 2P) con Andrea Sottil in panchina.

Solo la Cremonese (12) conta meno recuperi offensivi in seguito a pressing del Cagliari (18, al pari del Bologna) in questa Serie A e solo il Lecce (0) è andato al tiro in seguito a un recupero offensivo meno dei sardi finora (due come Bologna e Cremonese).

L'Udinese è una delle due formazioni di questo campionato - insieme al Torino - a non aver ancora segnato un gol nell'ultima mezz'ora di gioco; in generale, in questa Serie A solo il Verona (uno) ha messo a referto meno reti dei friulani (due, come altre sette squadre) nei secondi tempi.

Keinan Davis - il cui unico centro interno nel campionato italiano è arrivato contro il Cagliari, il 25 ottobre 2024 - ha segnato due gol in questa Serie A e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei; l'ultima volta che, in generale, ha superato questa soglia, è stata nel 2022/23 nella Championship inglese con il Watford (sette, in 34 incontri).

Delle sei reti realizzate in Serie A con la maglia del Cagliari da Gianluca Gaetano, solo una è arrivata in un match giocato in trasferta: Udinese-Cagliari del 18 febbraio 2024. Il trequartista dei sardi non ha trovato il gol nelle ultime 12 presenze nella competizione e in questo arco temporale solo una volta è partito nella formazione titolare.

