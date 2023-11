Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A TIM.17:05

Con l'odierno trionfo, il Cagliari prosegue la propria striscia positiva, portandosi a 9 punti in 17^ posizione; resta invece invariata la situazione del Genoa. Uomini di Ranieri e Gilardino che saranno impegnati nella 12^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Juventus di Allegri, e tra le mura domestiche contro il Verona.17:05

Cala il sipario alla Sardegna Arena di Cagliari! Guida manda i titoli di coda di un match dai ritmi altalenanti, che ha visto uno stravolgente cambio nella ripresa. Dopo un opaco primo tempo, in cui sono state registrate due sole occasioni pericolose, la ripresa ha offerto una gara totalmente diversa. Proprio al 48' è il subentrato Viola a dare una scossa al match, siglando dopo appena 3' dal suo ingresso la rete dell'1-0, con una potente rasoiata che beffa Martinez; il Genoa non demorde, ed immediatamente al minuto 51' riporta la gara sull'iniziale equilibrio, complice la difficile acrobazia di Gudmundsson che scavalca e batte Scuffet. Le sorprese non terminano qui, ed al minuto 69' è Zappa a siglare il timbro che varrà la vittoria finale, sfruttando il preciso filtrante di Petagna e concludendo all'angolo destro. Segue, alla rete del 2-1, una porzione di gara caratterizzata da alto agonismo, molti fallki e numerose ammonizioni. Termina dopo un copioso recupero di 8' la sfida della Sardegna Arena, vittoria del Casteddu ai danni dei Grifoni.17:02

90'+8' TRIPLICE FISCHIO DI GUIDA! Cagliari-Genoa termina 2-1.16:57

90'+7' AMMONITO Simone Scuffet: perdita di tempo durante il rinvio.16:56

90'+6' Sostituzione Cagliari: fuori Tommaso Augello, dentro al suo posto Adam Obert.16:55

90'+4' Rimessa lunghissima di Ekuban alla ricerca delle torri, Zappa è attento e libera l'area con un profondissimo rilancio.16:53

90'+3' AMMONITO Benito Nicolas Viola: fallo tattico speso dal centravanti.16:52

90'+2' CHE PARATA DI SCUFFET! Risposta determinante dell'estremo difensore dei sardi, che con un fulmineo riflesso neutralizza il tiro di Puscas.16:52

90'+1' AMMONITO Andrea Petagna: proteste eccessive per una trattenuta regolare di Dragusin.16:50

90' Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Bonacina, si gioca fino al 96'.16:49

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio all'extra-time.16:47

87' Il fuorigioco di Azzi annulla la possibilità del penalty su Petagna, che aveva guadagnato il rigore dopo una trattenuta irregolare di Ekuban.16:46

85' Ennesimo scontro di gioco, stavolta tra Sabelli ed Augello, che sancisce il calcio di punizione a favore del Cagliari.16:44

84' Sostituzione Genoa: fuori Ruslan Malinovskyi, dentro Caleb Ekuban.16:43

82' Rientra in campo Luvumbo Zito, che prova a continuare e terminare la propria gara. Attende Shomurodov per un possibile cambio.16:41

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio all'extra-time.16:41

79' Giocata tecnica efficace di Zito, che con caparbietà mantiene il possesso e compie ben tre dribbling ai danni di Malinovskyi, che è costretto poi ad atterrarlo. 16:38

78' Sostituzione Cagliari: fuori Jakub Jankto, dentro Daniel Dentello Azzi.16:37

77' Calcio di punizione a favore del Genoa, parte Malinovskyi dai 25 metri.16:35

74' Fase molto fallosa della gara, difficile assistere ad un gioco continuo e prolungato.16:33

73' AMMONITO Edoardo Goldaniga: perdita di tempo del difensore in maglia sarda.16:32

72' Spallata di Dragusin a Viola che viene reputata regolare, aumenta il tasso agonistico del match e con esso le proteste generali.16:31

71' AMMONITO Albert Gudmundsson: sanzionato il fallo di reazione ai danni di Dossena.16:30

69' GOL! GOL ZAPPA! CAGLIARI-Genoa: 2-1. Ecco la rete del raddoppio sardo, la firma è del subentrato Zappa! Lavoro tecnico efficace di Petagna, che dal limite dell'area intuisce il movimento di Gabriele Zappa, serve il filtrante e permette al numero 28 di battere Martinez. Cagliari di nuovo avanti, assist a cura di Andrea Petagna.



68' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore del Genoa, Sabelli vuole andare in avanti ma è costretto a tornare da Thorsby.16:27

66' Sostituzione Cagliari: fuori Martin, dentro Haps.16:26

64' Sostituzione Cagliari: fuori Gaetano Pio Oristanio, dentro Andrea Petagna.16:23

62' Luvumbo da il via al contropiede rossoblù, poi giunto all'area di rigore avversaria non premia le sovrapposizioni di Viola e Frendrup e perde il controllo della sfera. Chance per i sardi che sfuma del tutto.16:22

59' Sostituzione Genoa: fuori anche Milan Badelj, lo sostituisce Alexandru Puscas.16:19

59' Sostituzione Genoa: esce dal campo Kevin Strootman, subentra Morten Thorsby.16:19

57' Ritmi che sembrano aumentare, reti ravvicinate che hanno conferito maggiore fiducia ad entrambi gli schieramenti che giocano ora a viso aperto.16:16

56' CLAMOROSO MARTINEZ! Riflesso determinante del portiere genoano, che a tu-per-tu con Luvumbo aumenta il proprio volume spedendo la palla oltre la traversa. Sarà soltanto corner per il Cagliari, intervento determinante del numero 1.16:15

54' Suggerimento profondo di Frendrup verso Malinovskyi, traiettoria però imprecisa che concede il rinvio dal fondo a Scuffet.16:14

53' Buon lavoro difensivo di Augello, che ripiega su Gudmundsson e sulla bandierina protegge efficacemente evitando il corner.16:13

51' GOL! GOL GUDMUNDSSON! Cagliari-GENOA: 1-1. Subito il pareggio della formazione ospite, ripresa di fuoco! Alla rete di Viola, risponde subito Gudmundsson, che in area di rigore sfrutta il rimpallo creato da Dossena e con un'acrobazia scavalca Scuffet spedendo la palla in rete. Di nuovo tutto pari alla Sardegna Arena, gara che si infiamma.



48' GOL! GOL VIOLA! CAGLIARI-Genoa: 1-0. Arriva al minuto 3' della ripresa la rete del vantaggio casalingo! La firma è del subentrato Viola, che dopo appena 180'' dal suo ingresso in campo si fa trovare libero sull'out di destra, riceve da Oristanio converge e con un forte mancino rasoterra beffa Martinez. Cagliari in vantaggio, assist servito da Oristanio.



Guarda la scheda del giocatore Nicolas Viola16:09

46' Sostituzione Cagliari: fuori anche Panteleimon Chatzidiakos, al suo posto subentra Gabriele Zappa.16:12

46' Sostituzione Cagliari: fuori Marco Mancosu, dentro Benito Nicolas Viola.16:11

46' Il primo possesso della ripresa è amministrato dal Cagliari.16:07

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:06

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.15:52

Si chiude dopo un solo minuto di recupero la prima frazione alla Sardegna Arena, primi 45' che terminano a reti bianche. La prima parte di questa equilibrata gara, ha mostrato dei ritmi altalenanti, con il pallino del gioco che passa in modo repentino da uno schieramento all'altro. Dopo un'iniziale egemonia ospite, caratterizzata da un lungo possesso del pallone, la formazione sarda sembra reagire. Il brivido che da vita al Cagliari è quello subito al minuto 36', con Vasquez che addomestica un difficile pallone e trova una conclusione che si stampa sulla tarversa; al minuto 39' è Luvumbo a rispondere alle iniziative genoane, e lo fa agganciando il filtrante di Oristanio e spedendo la palla sul palo lontano, siglando così la rete dell'1-0: l'angolano era però in fuorigioco e il gol viene prontamente annullato. Termina al 46' il primo tempo.15:52

45'+1' FISCHIO DI GUIDA: termina il primo tempo.15:48

45' Soltanto un minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.15:47

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi spazio al possibile recupero.15:45

42' Chatzidiakos tenta la conclusione da distanza siderale, palla che si impenna eccessivamente e termina di molto oltre la traversa difesa da Martinez.15:44

39' GOL ANNULLATO A LUVUMBO! L'angolano aveva segnato la rete dell'1-0, ma il guardalinee segnala l'outside. Tutto ancora pari alla Sardegna Arena.15:43

38' Luvumbo sfida da fermo Dragusin all'uno contro uno, poi prova il doppio dribbling su Sabelli ma viene chiuso prontamente. Rimessa laterale a favore del Cagliari.15:42

36' LEGNO DI VASQUEZ! Gudmundsson pesca il difensore con un preciso cross, poi il numero 22 addomestica e con il destro calcia in diagonale trovando la respinta della traversa. Trema la porta cagliaritana al 35', Genoa vicino al vantaggio.15:39

35' Calcio di punizione dai 35 metri a favore del Genoa, batte Gudmundsson.15:38

34' Oristanio resta a terra dopo uno scontro di gioco, cure mediche a bordocampo per il centravanti classe 2002.15:37

33' Altra rimessa con le mani affidata al Cagliari, alla battuta procede Augello che scarica su Jankto.15:35

30' ECCO MANCOSU! Dalla linea della metà di campo, il capitano dei rossoblù sardi tenta di cogliere di sorpresa Martinez, provando un profondo campanile che termina però in out. Brivido per i Grifoni al minuto 30'.15:33

29' Lancio profondissimo di Prati verso Oristanio, che viene anticipato dalla sicura uscita di un attento Martinez.15:31

28' AMMONITO Ruslan Malinovskyi: fallo ai danni di Oristanio che viene punito con la sanzione.15:30

25' Genoa che tenta di costruire, Cagliari in atteggiamento di attesa e ripartenze.15:27

22' Oristanio protegge all'altezza della trequarti avversaria, viene sportellato irregolarmente da Vasquez ed ottiene una palla inattiva dai 35 metri.15:25

20' Suggerimento profondo di Sabelli per lo scatto di Malinovskyi, traiettoria però prevedibile che viene accompagnata in out da Augello.15:23

17' Arriva al minuto 17' il primo giro dalla bandierina a favore del Genoa, batte Badelj.15:19

16' Sabelli si porta avanti, sterza su Makoumbou fintando il cross, poi lo effettua con l'esterno ma la traiettoria è imprecisa e la sfera diviene facile preda per Chatzidiakos.15:18

14' Spalla irregolare di Luvumbo ai danni di De Winter, punizione da posizione arretrata a favore del Genoa.15:17

11' Parabola di Martin che cade al centro dell'area di rigore, Scuffet è sicuro in uscita ed agguanta la sfera.15:13

10' Efficace lavoro di protezione da parte di Gudmundsson, che attende l'arrivo di Dossena e guadagna una palla inattiva dai 25 metri. Sul punto di battuta compare Martin.15:12

9' Possesso ospite in attesa dello spazio giusto, scambi ripetuti tra Dragusin e Frendrup.15:11

6' Luvumbo si mostra pericoloso in area avversaria, scopre lo specchio e calcia in maniera però imprecisa. Palla che termina sul fondo, rinvio di cui si incarica Scuffet.15:08

5' Buon controllo di Luvumbo, che smista verso Augello ed ottiene una rimessa con le mani da posizione avanzata.15:06

3' Proteste generali in area genoana per un presunto fallo ai danni di Gudmundsson, Guida fa giocare senza interruzioni.15:05

1' Il primo pallone della gara è amministrato dal Genoa.15:02

1' PARTITI! Via a Cagliari-Genoa.15:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:33

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:32

Al tecnico dei sardi, Alberto Gilardino risponde con il classico 3-5-2, confermato Martinez tra i pali, linea a 3 con De Winter centrale supportato da Dragusin e Vasquez, a centrocampo spazio al regista Badelj, attorno al quale gravitano Strootman e Frendrup, lungo le bande laterali corrono Sabelli e Martin, davanti il peso dell'attacco è sulle spalle di Malinovskyi e Gudmundsson.14:32

Le scelte di Mister Ranieri delineano un ampio 4-3-1-2, con Scuffet a difesa dello specchio, linea difensiva a 4 composta dalla coppia centrale Hatzidiakos-Dossena con Goldaniga ed Augello in posizione di terzini, in cabina di regia siede Jankto affiancato dalle mezzali Prati e Makoumbou, in zona di trequarti spazio a Mancosu, davanti scelto il tandem Luvumbo-Oristanio.14:30

FORMAZIONI UFFICIALI: GENOA (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Martinez; Dragusin-De Winter-Vasquez; Sabelli-Strootman-Badelj-Frendrup-Martin; Malinovskyi-Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino. A disposizione: Matturro, Hefti, Vogliacco, Haps, Kutlu, Thorsby, Galdames, Puscas, Fini, Ekuban, Leali, Sommariva.14:27

FORMAZIONI UFFICIALI: CAGLIARI (4-3-1-2). Scendono in campo: Scuffet; Goldaniga-Hatzidiakos-Dossena-Augello; Prati-Jankto-Makoumbou; Mancosu; Luvumbo-Oristanio. Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione: Azzi, Wieteska, Zappa, Obert, Deiola, Viola, Sulemana, Petagna, Pavoletti, Lapadula, Desogus, Shomurodov, Pereiro, Aresti, Radunovic.14:24

A coadiuvare il fischietto campano sono chiamati gli assistenti di linea Meli di Parma-Alassio di Imperia; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Bonacina di Bergamo; postazione VAR presidiata dal Sig. Mazzoleni di Bergamo, ausiliato dall'A.VAR Dionisi de L'Aquila.14:21

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata.14:19

Tutto pronto alla Sardegna Arena di Cagliari: è tempo di Cagliari-Genoa! In questa ricca domenica di A il calendario chiama al confronto rossoblù sardi e liguri, che tornano ad affrontarsi nel massimo torneo italiano dopo un anno e mezzo dall'ultima volta, fissata al 24 aprile 2022, in cui i Grifoni si imposero per 1-0. Attualmente, entrambe le squadre sono posizionate nella seconda metà della classifica generale: Cagliari penultimo con 6 punti totali, 14^ tassello invece per il Genoa che nelle prime 10 gare della corrente stagione ha guadagnato 11 punti.14:18

Benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Genoa, gara valida per il turno numero 11 del Campionato di Serie A TIM.14:09