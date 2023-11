Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:48

Bianconeri che rimangono in scia dell'Inter, portandosi a 26 punti e staccano il Milan. La Fiorentina, al terzo stop consecutivo, rimane ferma a 17 lunghezze e si fa agganciare dalla Roma al settimo posto.22:47

Una Juventus cinica porta a casa la vittoria grazie ad una rete di Miretti nel primo tempo. La Fiorentina prova per gran parte della gara a trovare varchi e a concludere verso la porta di Szczesny, ma sbatte continuamente sul muro eretto dalla difesa bianconera.22:47

90'+6' Fine partita: FIORENTINA - JUVENTUS 0-1.22:46

90'+1' McKennie crossa dalla destra in area per Vlahovic che non ci arriva, ci arriva però Cambiaso che colpisce di testa ma Terracciano è attento.22:42

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:40

89' Sostituzione nella Fiorentina, Mina per Ranieri.22:40

87' Nico Gonzalez scodella in area un ottimo pallone, Nzola riesce a staccare di testa ma manda alto sopra la traversa.22:38

83' Cartellino giallo a Ranieri per proteste.22:33

82' Fiorentina sbilanciata in avanti e Juventus che ora prova a sfruttare le ripartenze.22:33

78' Sottil per Kouame.22:28

78' Due cambi nella Fiorentina, dentro Ikone per Arthur.22:28

76' Calcio d'angolo per la Fiorentina, battuta dentro a giro ma ancora una volta il muro juventino non lascia varchi.22:27

71' Ci prova Parisi con una conclusione di potenza da posizione defilata. La palla prende un buon giro ma si spegna alla destra di Szczesny.22:22

68' Entra anche un fischiatissimo Vlahovic per Kean.22:18

68' Doppio cambio nella Juventus, entra Milik per Chiesa.22:18

68' Altro destro dai 25 metri di Bonaventura. Palla a lato.22:18

64' Destro di Bonaventura dai venti metri, palla alla destra di Szczesny.22:14

63' Continua a premere la Fiorentina, la Juventus è chiusa nella propria metà campo.22:14

61' Cambiaso per Miretti nella Juventus.22:11

59' Nella Fiorentina dentro Bonaventura per Barak.22:10

58' Intervento falloso di Gatti su Kouame, cartellino giallo per lui.22:08

55' È ripreso il forcing della Fiorentina con la Juventus che prova a chiudere ogni spazio.22:06

51' Mandragora col mancino si coordina e ci prova dalla distanza. Palla alla sinistra di Szczesny.22:02

50' Ripartenza della Juventus, Chiesa per Kean che prova la conclusione ma viene murato da Ranieri.22:00

48' Cartellino giallo per Kean per gioco pericoloso.21:58

46' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - JUVENTUS.21:56

46' Cambia il centravanti della Fiorentina, dentro Nzola per Beltran.21:56

La Juventus chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Miretti. Partita equilibrata e che ha visto la Fiorentina gestire palla per gran parte del tempo. Viola che sfiorano il pareggio in più occasioni ma Szczesny è sempre attento.21:39

45'+3' Fine primo tempo: FIORENTINA - JUVENTUS 0-1.21:38

45'+2' RANIERI! Ancora Fiorentna pericolosa, colpo di testa del difensore viola. Palla di poco a lato.21:36

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.21:35

45' BIRAGHI! Punizione calciata a mezza altezza alla destra di Szczesny, che si tuffa e riesce a deviare.21:34

43' Cartellino giallo per Rabiot, fallo al limite dell'area su Mandragora.21:33

40' Conclusione di Kouame dalla distanza, ancora una volta palla deviata in angolo.21:29

36' Insiste la Fiorentina, conclusione di Parisi con il mancino, palla deviata da Bremer in angolo.21:25

31' Ci prova Kouame con un conclusione improvvisa da posizione defilata, palla che esce di poco a lato.21:20

30' NICO GONZALEZ! Gran botta dal limite dell'attaccante viola, Szczesny smanaccia a lato.21:19

28' Punizione per la Fiorentina dalla trequarti, ci prova ancora Biraghi col mancino, Kean di testa spazza.21:18

23' Nico Gonzalez entra in area, salta Kostic e prova la conclusione a giro. Troppo centrale, nessun problema per Szczesny.21:13

20' Punizione da posizione defilata per la Fiorentina. Biraghi crossa in area, palla deviata in angolo.21:10

18' Barak serve con un pallonetto Beltran in area, l'attaccante viene però chiuso al momento del tiro.21:08

17' Prova a tornare in avanti la squadra di casa ma i bianconeri chiudono tutti i varchi.21:08

13' Fiorentina un po' in confusione dopo il gol subito, la Juventus prova ad approfittarne.21:02

10' GOL! Fiorentina - JUVENTUS 0-1! Rete di Miretti. Al primo affondo la Juventus passa con Miretti. Kostic dalla sinistra mette un pallone in area, Martinez Quarta buca l'intervento e viene anticipato da Miretti che infila Terracciano.



Guarda la scheda del giocatore Fabio Miretti21:00

6' La Fiorentina prova a mettere pressione, gestendo il pallone. La Juventus si difende.20:55

3' Fase di studio su entrambi i lati in questo avvio di gara.20:52

1' FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - JUVENTUS. Arbitra Chiffi.20:49

Nella Fiorentina ci sono Barak e Mandragora dal primo minuto. Out invece Milenkovic. Dietro alla punta Beltran, chance per Kouame. Nella Juventus parte dalla panchina Vlahovic, gioca Kean assieme a Chiesa in attacco. Ancora out Danilo, difesa a tre con Gatti, Bremer e Rugani.20:05

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Rugani - McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Kean, Chiesa. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Vlahovic, Huijsen, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Nonge.20:02

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Parisi, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi - Arthur, Mandragora - Nico Gonzalez, Barak, Kouame - Beltran. A disposizione: Martinelli, Christensen, Milenkovic, Bonaventura, Sottil, Maxime Lopez, Ikone, Nzola, Infantino, Mina, Duncan, Comuzzo, Amatucci, Brekalo.20:01

Un'occasioni per entrambe le squadre. La Fiorentina con una vittoria si riavvicinerebbe al quarto posto, occupato dal Napoli, mentre i bianconeri, con i tre punti, eviterebbero la fuga dell'Inter, ora a +5 in classifica.18:19

Dopo le discussioni con annesse polemiche, a causa delle alluvioni che hanno colpito la Toscana, e le notizie sul possibile rinvio della partita, alla fine si è scelto di giocare. Al Franchi arriva la Juventus per una partita mai banale.18:17