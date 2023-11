Grazie per aver seguito la diretta di Hellas Verona-Monza e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:35

Match ricco di gol ed emozioni al Bentegodi, con il Monza che conclude il primo tempo in vantaggio grazie al gol al 41' di Colombo, arrivato al termine di una ripartenza perfetta in tandem con Colpani, autore dell'assist. Prima anche due legni, uno per parte: il palo colpito da Pablo Marì e la traversa colta da Duda. Nella ripresa il Verona parte forte alla ricerca del pareggio divorandosi il gol dell'1-1 con Bonazzoli, ma viene punita al 73' ancora da Colombo, autore di un gran tiro dal limite al termine di una bella azione personale. All'84' la squadra di Palladino trova anche il terzo gol su calcio d'angolo di Kyriakopoulos, con il colpo di testa di Caldirola. A nulla vale il gol della bandiera gialloblù, segnato due minuti più tardi da Folorunsho su assist di Ngonge.14:35

Secondo successo in trasferta in campionato per il Monza, che sale all'ottavo posto in compagnia della Lazio con 16 punti in classifica, scavalcando momentaneamente la Roma, in campo alle 18 contro il Lecce. Quarta sconfitta consecutiva per il Verona, che resta a quota 8 punti, rispettivamente uno e due in più nei confronti di Empoli e Cagliari, che hanno però giocato una partita in meno.14:31

90'+5' FISCHIO FINALE: HELLAS VERONA-MONZA 1-3. La squadra di Palladino torna a vincere dopo due giornate.14:27

90'+3' Buon recupero difensivo di Bondo, che ruba palla a Ngonge e fa ripartire il Monza.14:26

90' Segnalati quattro minuti di recupero.14:23

89' Ultimi minuti di pressione offensiva del Verona, che cerca un'occasione per riaprire il match in questo finale.14:22

86' GOL! HELLAS VERONA-Monza 1-3! Rete di Michael Folorunsho! Servito in profondità, Ngonge scarica all'indietro per Djuric, che fa il velo a favore del numero 90. Folorusnho calcia di prima, trovando la deviazione di Pablo Marì, che mette fuori causa Di Gregorio.



86' Quinta sostituzione per il Monza. Roberto Gagliardini lascia spazio a Jean-Daniel Akpa Akpro.14:19

85' Quarta sostituzione per il Monza. Finisce la partita di Lorenzo Colombo, al suo posto Dany Mota Carvalho.14:18

84' GOL! Hellas Verona-MONZA 0-3! Rete di Luca Caldirola! Corner a uscire di Kyriakopoulos e colpo di testa dell'ex difensore del Werder Brema, che chiude definitivamente la partita.



81' Giropalla prolungato del Monza. Il Verona non sembra avere la forza per abbozzare una reazione.14:13

78' PILLOLA STATISTICA - Giocatori più giovani con almeno 8 gol nelle ultime 2 stagioni di Serie A: 9 - Rasmus Højlund (02/2003); 8 - Lorenzo Colombo (03/2002); 15 - Khvicha Kvaratskhelia (02/2001).14:14

75' Quinta sostituzione per il Verona. Esce Marco Davide Faraoni, entra Jackson Tchatchoua.14:08

75' Quarta sostituzione per il Verona. Fuori Federico Bonazzoli, dentro Riccardo Saponara.14:08

73' GOL! Hellas Verona-MONZA 0-2! Rete di Lorenzo Colombo! Splendido gol del numero 9 biancorosso, che parte in azione personale, salta un paio di uomini rientrando sul sinistro e fa partire un tiro potente sul secondo palo, sul quale Montipò non può arrivare.



71' CI PROVA BIRINDELLI! L'ex Pisa ruba palla al limite dell'area, si allarga sulla destra e, quasi dal fondo, calcia d'esterno destro, costringendo Montipò alla parata.14:04

70' AMMONITO Marco Davide Faraoni.14:03

69' Si è un po' spenta la verve offensiva del Verona, mentre il Monza è riuscito a uscire dal momento di difficoltà che ha contraddistinto il suo inizio di secondo tempo.14:02

66' Terza sostituzione per il Monza. Richiamato in panchina Andrea Colpani, minuti per Warren Bondo.14:00

66' Seconda sostituzione per il Monza. Samuele Vignato lascia spazio a Valentín Carboni.13:59

65' Terza sostituzione per il Verona. Finisce la partita di Darko Lazović, al suo posto Cyril Ngonge.13:59

63' Terracciano punta D'Ambrosio, rientra sul destro e calcia da 25 metri. Conclusione angolata ma debole, bloccata da Di Gregorio.13:56

60' Prima sostituzione per il Monza. Esce Patrick Ciurria, entra Samuele Birindelli.13:52

59' Altro traversone di Lazovic, stavolta sul secondo palo per Faraoni, che si coordina in acrobazia, ma calcia alto.13:52

58' Momento di grande pressione offensiva da parte del Verona. Il Monza non riesce più a uscire dalla sua metà campo.13:50

55' Lazovic controlla e crossa in area per Djuric, che anticipa Caldirola e prova a girare sul secondo palo, senza trovare la porta.13:48

53' Faraoni chiede la spinta dei tifosi. Momento importante del match, con il Verona che spinge alla ricerca del pareggio.13:45

50' Buona chiusura di Magnani, che ferma lo scatto in profondità di Vignato.13:43

47' COS'HA SBAGLIATO BONAZZOLI! Cross sul secondo palo per Lazovic, che fa la sponda in area per l'ex Inter, il quale colpisce a botta sicura da posizione ravvicinata, ma incredibilmente non trova la porta.13:39

46' Lazovic si allarga in posizione di quinto a sinistra, mentre Hongla si piazza nel ruolo di mezzala.13:38

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Hellas Verona-Monza.13:37

46' Seconda sostituzione per il Verona. Fuori Josh Doig, dentro Martin Hongla.13:37

È già stato costretto a ricorrere a un cambio Baroni, che ha inserito Hien al posto dell'infortunato Dawidowicz. Al Verona sono mancati, finora, soprattutto la spinta degli esterni e gli inserimenti delle due mezzali, con Folorunsho e Lazovic che hanno faticato a trovare la posizione in campo. Ha risposto bene al cambio di sistema di gioco, invece, il Monza, che è riuscita a mettere spesso in movimento Colpani tra le linee, sfruttando le ottime sponde di Colombo.13:35

All'intervallo della sfida del Bentegodi è in vantaggio la squadra che ha creato di più durante il primo tempo, il Monza di Palladino, andato in gol al 41' con Colombo, finalizzatore di una ripartenza perfetta condotta dallo stesso numero 9 e da Colpani, autore dell'assist. Nei minuti precedenti i brianzoli avevano già sfiorato la rete in diverse occasioni, soprattutto con il palo colpito al 9' da Pablo Marì su azione di corner e con la grande occasione al 39' per Colpani, che al termine di una serpentina in area non è riuscito a depositare in rete. Per il Verona un solo, grande, squillo, con la traversa colpita al 32' da Duda, autore di un tiro sul quale Di Gregorio difficilmente sarebbe arrivato.13:32

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: HELLAS VERONA-MONZA 0-1. Ospiti avanti con il gol di Colombo.13:20

45'+3' Accelerazione di Folorunsho, che va via a destra e crossa in mezzo. Caldirola devia e allontana il pericolo.13:19

45' Concessi tre minuti di recupero.13:16

45' AMMONITO Lorenzo Colombo, in ritardo su Terracciano.13:16

44' Continua a muovere palla il Monza, che vuole consolidare il vantaggio appena ottenuto.13:16

41' GOL! Hellas Verona-MONZA 0-1! Rete di Lorenzo Colombo! Ripartenza perfetta della squadra di Palladino, con il numero 9 che scarica per Colpani e si butta nello spazio. L'ex Atalanta serve il compagno sulla corsa e Colombo alza la conclusione incrociata, beffando Montipò.



39' CHE OCCASIONE PER COLPANI! Azione personale del "Flaco", che salta un paio di difensori, entra in area, dribbla anche Montipò e calcia in porta cadendo, ma trova l'esterno della rete.13:11

36' Ristabilito Magnani, che torna ora in campo.13:07

35' Problema fisico per Magnani, rimasto a terra dolorante.13:05

32' TRAVERSA DI DUDA! Il Verona recupera palla sulla trequarti offensiva con Bonazzoli che serve il numero 33. Duda controlla e calcia a giro sul secondo palo, colpendo in pieno la traversa.13:06

30' Prima sostituzione per il Verona. Non ce la fa Paweł Dawidowicz, torna in campo Isak Hien.13:02

30' GAGLIARDINI VICINO AL GOL! Ciurria crossa in mezzo per l'inserimento dell'ex Inter, che prende il tempo a tutti e colpisce di testa indisturbato, non trovando la porta per centimetri.13:01

27' Problema muscolare per Dawidowicz, che ha chiesto immediatamente il cambio.12:58

25' AMMONITO Danilo D'Ambrosio per un fallo ai danni di Duda.12:57

24' Djuric rientra ora in campo con una vistosa fasciatura.12:55

23' Verona in dieci uomini da un paio di minuti: Djuric ha riportato un taglio alla mano e si sta facendo medicare a bordocampo.12:55

20' Vignato cerca il dribbling su Faraoni, ma si trascina palla in fallo laterale.12:51

17' Corner battuto basso da Vignato, che trova Colombo sul primo palo. Il numero 9 si gira e calcia, guadagnando un altro calcio d'angolo.12:49

14' Monza schierato oggi con un inedito 4-2-3-1: difesa composta da D'Ambrosio e Kyriakopoulos sulle fasce, con Caldirola e Pablo Marì al centro. Pessina e Gagliardini sono piazzati davanti a loro, con Ciurria e Vignato esterni alti. Colpani agisce alle spalle di Colombo.12:46

12' Altro tentativo di Colombo, che controlla a seguire un suggerimento di Ciurria, guarda la porta e calcia dal limite, ma non angola il tiro, bloccato da Montipò.12:44

12' Folorunsho prova la conclusione dai 25 metri. TIro debole, facile per Di Gregorio.12:43

9' PALO DI PABLO MARÌ! Sul calcio d'angolo il pallone finisce nella zona del difensore del Monza, che controlla e piazza la conclusione dall'interno dell'area di rigore, colpendo la base del legno.12:41

8' CI PROVA COLOMBO! Il numero 9 del Monza riceve la verticalizzazione di Colpani, controlla girandosi e calcia con il sinistro sul secondo palo. Montipò si allunga e mette in corner.12:39

7' Intensità alta in questo avvio di partita.12:38

4' Giropalla prolungato del Monza, che cerca spazi nella difesa di casa, chiusa nella propria metà campo.12:35

Prima conclusione verso la porta della partita, provata da Bonazzoli, che riceve al limite dell'area e lascia partire il tiro con il sinistro. Di Gregorio si distende e blocca.12:32

CALCIO D'INIZIO! Comincia Hellas Verona-Monza.12:31

Quasi tutto pronto allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Tra pochi minuti l'arbitro Giuseppe Collu, all'esordio in Serie A, darà il via al match.12:30

Due assenze per Marco Baroni, che deve rinunciare a Braaf ed Henry. Quattro indisponibili, invece, per Raffaele Palladino: oltre al Papu Gomez, sono fuori anche Izzo, Cittadini e Caprari.12:28

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio; D'Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni F., Pereira, Bettella, Birindelli, Carboni V., Maric, Bondo, Carboni A., Mota.12:27

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Hellas Verona si schiera in campo con un 3-5-2: Montipò; Magnani, Dawidowicz, Terracciano; Faraoni, Folorunsho, Duda, Lazovic, Doig; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Hien, Cruz, Hongla, Saponara, Serdar, Ngonge, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula.13:35

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona-Monza, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.12:24