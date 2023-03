Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori13:24

Sfida salvezza al Marassi con la Sampdoria alla disperata ricerca di una vittoria per poter sperare. La Salernitana invece, con i tre punti si porterebbe a +9 sulla zona calda.13:24

All'andata netta vittoria della Salernitana per 4-0 all'Arechi. La Sampdoria è l’unica squadra che non ha ancora ottenuto successi in casa in questa stagione nei 10 maggiori campionati europei.13:29

Formazione SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero - Zanoli, Nuytinck, Amione - Leris, Rincon, Winks, Augello - Cuisance, Sabiri - Rodriguez. A disposizione: Turk, Ravaglia, Gunter, Oikonomou, De Luca, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida, Montevago, Paoletti.14:45

Formazione SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa - Daniliuc, Gyomber, Pirola - Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradraric - Candreva, Kastanos - Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sorrentino, Bronn, Bohinen, Bonazzoli, Vilhena, Botheim, Valencia, Maggiore, Dia, Mazzocchi, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato.14:46

Nella Sampdoria in porta c'è Audero con Zanoli, Nuytinck e Amione in difesa. A centrocampo Leris e Augello sulle corsie laterali con Winks e Rincon al centro. In attacco Sabiri e Cuisance alle spalle di Rodriguez. Gabbiadini e Lammers fuori per squalifica ed infortunio. Nella Salernitana partono ancora dalla panchina Mazzocchi e Dia. In avanti conferma per Piatek. Tra i pali gioca Ochoa, assistito dal terzetto difensivo formato da Daniliuc, Gyomber e Pirola. Dietro l'attaccante polacco agiranno Candreva e Kastanos,14:53

FISCHIO D’INIZIO DI SAMPDORIA - SALERNITANA. Arbitra Massa.15:00

Nervosismo in questo avvio di gara. Sono molti gli scontri in mezzo al campo.15:04

Prova a fraseggiare dalle fasce la Sampdoria. Salernitana attenta dietro.15:08

Pennellata di Sabiti dal limite. Palla di non molto alla sinistra di Ochoa.15:08

Calcio d'angolo per la Salernitana, cross di Kastanos in area, sponda per Cringoj che la colpisce di testa ma manda a lato.15:13

Lancio in profondità di Kastanos per Candreva che si trova solo davanti ad Audero, prova il dribbling ma perde il tempo e viene recuperato.15:14