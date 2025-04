Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:50

90'+5' Fine partita: MILAN - FIORENTINA 2-2.22:45

90'+2' Crampi per Kean che sembra non farcela più.22:42

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:40

90' Va in rete la Fiorentina con Dodo su assist di Fagioli, dopo un check al VAR, Ayroldi conferma il fuorigioco.22:40

88' Sostituzione nella Fiorentina, entra Adli per Mandragora.22:37

86' Gran botta di Kean da fuori area, Maignan si stende e salva la propria porta.22:36

84' Ripartenza veloce del Milan con Theo Hernandez che arriva al limite e calcia, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa.22:35

83' Cross di Dodo in area, Kean colpisce di testa ma è centrale, blocca Maignan.22:34

82' Beltran ci prova al volo su un assist di Comuzzo ma impatta male la sfera.22:32

80' Bondo prende il posto di Fofana.22:30

80' Joao Felix per Gimenez.22:30

80' Tre cambi nel Milan, entra Chukwueze per Pulisic.22:30

77' Gimenez a terra dopo uno scontro con De Gea, il messicano non sembra poter continuare.22:29

74' THEO HERNANDEZ! Progressione del francese sulla sinistra, ingresso in area e conclusione di potenza, De Gea riesce a deviarla in angolo.22:24

72' Comuzzo prende il posto di Pongracic.22:22

72' Doppio cambio nella Fiorentina, entra Folorunsho per Parisi.22:21

70' Sinistro di Mandragora da fuori area. Palla alta sopra la traversa.22:20

69' MAIGNAN! Lancio in profondità per Kean che brucia i centrali del Milan, arriva in area e prova a piazzarla, Maignan d'istinto manda in angolo.22:19

66' Cartellino giallo per De Gea per perdita di tempo.22:17

64' GOL! MILAN - Fiorentina 2-2! Rete di Jovic. Tomori serve un pallone tra le linee, la difesa della Fiorentina disattenta non vede Jovic che arriva da dietro e solo davanti a De Gea lo batte.



Guarda la scheda del giocatore Luka Jovic22:17

63' BELTRAN! Gran palla di Parisi in area per Beltran che gioca d'anticipo e si ritrova davanti a Maignan ma gli calcia addosso.22:14

59' Finisce la partita di Gudmundsson, al suo posto entra Beltran.22:09

59' Doppio cambio nella Fiorentina, entra Ndour per Cataldi.22:09

58' Cartellino giallo anche per Pulisic per un fallo in mezzo al campo.22:08

58' Cartellino giallo per Leao per proteste.22:08

56' TRIPLA OCCASIONE PER IL MILAN! Reijnders prova a piazzarla dal limite, De Gea è reattivo e lo è anche su Pulisic, pronto a calciare sottomisura, la palla finisce a Gimenez che colpisce l'esterno della rete.22:07

55' Non ce la fa a continuare Abraham, al suo posto entra Gimenez.22:05

53' Ancora Milan, questa volta con Jovic che ci prova dal limite, conclusione di non molto alta sopra la traversa.22:04

52' ABRAHAM! Cross morbido di Pulisic dalla destra, Abraham schiccia di testa, De Gea salva tutto.22:03

52' Ci prova Mandragora da fuori area, Maignan blocca sicuro.22:02

51' Kean brucia Thiaw in velocità e entra in area provando la conclusione da posizione defilata, Maignan con il braccio devia.22:01

50' Arrembante inizio del Milan che sta chiudendo la Fiorentina nella propria area.22:00

46' Subito Milan pericoloso, scatto di Jovic che arriva sulla trequarti e serve Leao, la conclusione del portoghese viene deviata in angolo.21:57

46' Inizia il secondo tempo di MILAN - FIORENTINA. Si riparte senza sostituzioni.21:55

Parte forte la Fiorentina che dopo dieci minuti si trova già avanti di due reti dopo una sfortunata autorete di Thaiw e il gol di Kean. Il Milan reagisce e accorcia con Abraham. Nel finale ritmi alti e molti cambi di campo ma nessuna vera occasione da gol.21:37

45'+4' Fine primo tempo: MILAN - FIORENTINA 1-2.21:36

45'+4' Cartellino giallo per Walker, strattonata ai danni di Ranieri.21:35

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.21:34

42' Va in rete la Fiorentina con Mandragora con un tiro a giro imprendibile per Maignan, ma Ayroldi ferma tutto per un precedente fallo di Parisi su Pulisic.21:30

41' Cartellino giallo anche per Theo Hernandez.21:28

41' Cartellino giallo per Dodo dopo un battibecco con Theo Hernandez.21:28

40' Fatica a trovare spazio il Milan, che continua a spingere con serie di passaggi veloci.21:26

35' Preme ora il Milan, la Fiorentina si difende compatta.21:22

31' Cartellino giallo per Marí che ferma una ripartenza di Reijnders.21:18

30' Mezz'ora di gioco, Fiorentina avanti ma il gol del Milan ha dato una scossa alla gara.21:17

26' Ancora Milan, colpo di testa di Leao da buona posizione che impegna De Gea.21:13

23' Cambio nel Milan, dentro un altro attaccante Jovic per Musah.21:12

23' GOL! MILAN - Fiorentina 1-2! Rete di Abraham. Uno, due tra Abraham e Pulisic, l'americano serve l'inglese che entra in area e calcia con il destro battendo De Gea.



Guarda la scheda del giocatore Tammy Abraham21:11

21' Destro di Gudmundsson dal limite, Maignan si distende e devia in angolo.21:08

19' Attacco alla profondità di Leao che aggancia e serve in mezzo, non ci arrivano per un soffio Abraham e Musah.21:06

17' Dodo servito in area da posizione defilata cerca il pallonetto ma colpisce l'esterno della rete.21:03

16' Conceicao non contento, ha già mandato a scaldare diversi elementi della panchina.21:02

14' Partenza shock del Milan che cerca ora di riorganizzarsi.21:01

10' GOL! Milan - FIORENTINA 0-2! Rete di Kean. Mandragora dalla trequarti scodella un pallone in area, Dodo dalla destra di prima serve al centro dove Kean tutto solo insacca.



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean21:03

7' GOL! Milan - FIORENTINA 0-1! Autorete di Thiaw. Musah perde palla sulla trequarti, Mandragora la recupera e serve Gudmundsson che entra in area, prova a servire al centro ma prende Thaiw che devia sfortunatamente nella propria porta.



Guarda la scheda del giocatore Malick Thiaw21:07

6' Serie di finte di Dodo sulla destra e cross morbido in area, è attenta la difesa del Milan.20:53

3' Tacco di Leao al limite dell'area per provare a liberare Abraham, è attento Cataldi.20:51

1' FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - FIORENTINA. Arbitra Ayroldi.20:47

Nel Milan gioca Musah e non Chukwueze dal primo minuto in alto a destra, con lui Pulisic e Leao alle spalle di Abraham. Parte dalla panchina Gimenez. Reijnders recupera ed è titolare. In difesa nuova coppia centrale, si torna al duo Tomori, Thiaw. Nella Fiorentina ci sono Gudmundsson e Kean in attacco, in difesa conferma del terzetto formato da Pongracic, Mari e Ranieri.20:09

Formazione FIORENTINA (3-5-2): De Gea - Pongracic, Mari, Ranieri - Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi - Gudmundsson, Kean. A disposizione: Martinelli, Terracciano, Comuzzo, Moreno, Adli, Folorunsho, Ndour, Richardson, Beltran, Zaniolo.20:07

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez - Fofana, Reijnders - Musah, Pulisic, Leao - Abraham. A disposizione: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Florenzi, Gabbia, Pavlovic, Terracciano, Bondo, Chukwueze, Joao Felix, Gimenez, Jovic, Sottil.20:06

Il Milan per poter entrare in una coppa europea, ha ancora la carta della Coppa Italia e il ritorno della semifinale da giocare a fine mese contro l'Inter. La Fiorentina si trova invece ai quarti di finale di Conference League, dove affronterà l'NK Celje.17:27

Sono quattro i punti in favore dei viola che distanziano Milan e Fiorentina in classifica. Entrambe le squadre, in una stagione tra alti e bassi, vanno alla ricerca dei tre punti per poter sperare ancora di riagganciare il treno per poter entrare in una coppa europea.17:25

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp