Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Como 1-3 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.16:58

Dopo i primi quarantacinque minuti chiusi con il vantaggio degli ospiti per 1-2, nella ripresa riparte forte la squadra di Nesta che sfiora subito il pari con Keita. Ma sul rovesciamento di fronte arriva il terzo gol del Como: Vojvoda, servito da Caqueret, avanza indisturbato e scarica un siluro all’incrocio dei pali. Nesta le prova tutte ma i cambi non incidono nonostante la volontà messa in campo dai giocatori, e la partita si chiude sul risultato di 1-3 per la squadra di Fabregas.16:56

90'+4' Finisce la partita! MONZA-COMO 1-3 (5’ Dany Mota, 16’ Ikoné, 39’ Diao, 51’ Vojvoda)!16:56

90' Quattro minuti di recupero.16:51

87' Ultimo cambio per il Como: esce Nico Paz ed entra Yannik Engelhardt.16:50

84' Pressing alto degli attaccanti del Como, che non lasciano il tempo ai giocatori del Monza di ragionare sulla costruzione dal basso.16:46

80' Ultimi dieci minuti del match.16:42

80' Ultima sostituzione per il Monza: esce Danilo D'Ambrosio ed entra Tomás Palacios.16:42

76' DOUVIKAS! L'attaccante greco si libera bene di D'Ambrosio e calcia forte dal limite dell'area: palla fuori di poco!16:38

74' Perrone lancia Diao: l'attaccante riesce a liberarsi ma il suo tiro viene sporcato dall'intervento di un difensore.16:36

73' Ci prova subito Strefezza da fuori area: il suo destro finisce a lato.16:34

71' Doppia sostituzione Como: fuori Ikoné e Da Cunha per Gabriel Strefezza e Sergi Roberto.16:33

70' Cross di Da Cunha dalla trequarti sinistra: Douvikas libero di colpire di testa, palla fuori!16:32

67' Mossa offensiva per Nesta: fuori Akpa Akpro, dentro Gianluca Caprari.16:29

65' Cross di Ciurria dalla sinistra, esce bene Butez.16:26

61' DANY MOTA! Tiro al volo su cross di Ciurria dalla sinistra: Butez devia in corner!16:23

59' Risponde Fabregas: fuori Vojvoda e Caqueret per Ivan Smolčić e Maximo Perrone.16:21

56' Tripla sostituzione per il Monza: fuori Birindelli, Bianco e Kyriakopoulos per Castrovilli, Gagliardini e Caldirola.16:19

55' Ammonito Mërgim Vojvoda per fallo su Akpa-Akpro.16:16

53' Primo gol con la maglia del Como per Vojvoda, alla seconda rete in serie A.16:14

51' GOL! Monza-COMO 1-3! VOJVODA! Caqueret apre sulla trequarti per Vojvoda, che avanza indisturbato e appena dentro l'area scarica un destro all'incrocio che trafigge Turati!



Guarda la scheda del giocatore Mërgim Vojvoda16:13

49' OCCASIONE MONZA! Discesa di Ciurria che serve Keita: il sinistro è deviato da Butez, palla che rimpalla sulla traversa e viene poi salvata ancora dall'estremo difensore del Como!16:11

47' La punizione di Bianco arriva a D'Ambrosio: para Butez.16:08

46' Fallo di Goldaniga su Dany Mota: punizione dalla trequarti.16:08

45' Inizia il secondo tempo! MONZA-COMO 1-2 (5’ Dany Mota, 16’ Ikoné, 39’ Diao)!16:07

Nessun movimento sulle panchine: rientreranno in campo gli stessi ventidue giocatori del primo tempo. 16:03

Primo tempo equilibrato, con i padroni di casa che partono bene con il possesso palla ed al quinto minuto trovano il vantaggio: lancio di Kyriakopoulos che Kempf legge male, Dany Mota ne approfitta e apre un destro all’angolino che trafigge Butez. Ma al Como batano dieci minuti per trovare il pari: Ikoné, servito da Diao, si accentra dalla destra dell’area di rigore, salta due uomini e scaglia un sinistro imprendibile per Turati. Sul finire di tempo arriva il raddoppio degli ospiti: sul passaggio di Caqueret Pedro Pereira interviene in modo scomposto e la palla arriva a Diao, che davanti a Turati non sbaglia e segna la rete dell’1-2. Nel finale altre due occasioni per la squadra di Fabregas.15:52

45'+3' Finisce la prima frazione di gioco. MONZA-COMO 1-2 (5’ Dany Mota, 16’ Ikoné, 39’ Diao)!15:51

45'+2' ANCORA COMO! Nico Paz inventa un filtrante per Douvikas, che salta un uomo e davanti a Turati non trova lo spazio, quindi appoggia per Ikonè: palla respinta!15:51

44' Lancio per Dany Mota, che salta Butez e cade a terra dopo un contatto con il portiere del Como: l'arbitro fischia il fuorigioco!15:48

43' Ammonito il tecnico del Monza Alessandro Nesta per proteste.15:45

42' OCCASIONE COMO! Ripartenza di Nico Paz che serve Diao: il tiro dell'attaccante è respinto da Turati, sulla ribattuta Douvikas calcia alto!15:45

40' Cinque minuti alla fine della prima frazione di gioco.15:44

40' Ritorna al gol dopo quattro partite Assane Diao.15:43

39' GOL! DIAO! Monza-COMO 1-2! Passaggio di Caqueret che Pedro Pereira svirgola, la palla arriva a Diao che si libera e infila Turati!



Guarda la scheda del giocatore Assane Diao15:43

38' Brutto fallo di Alessandro Bianco su Diao: cartellino giallo.15:41

34' Gara molto combattuta a centrocampo in questa fase.15:37

31' Dany Mota salta su Goldaniga e cade male: l'attaccante resta a terra dolorante.15:34

29' Cross di Birindelli dalla destra e palla che arriva a Kyriakopoulos dall'altra parte: il sinistro è murato da un difensore del Como!15:32

26' Kyriakopoulos parte in solitaria lanciato da Bianco: fischiato il fuorigioco del terzino del Monza.15:29

24' Cartellino giallo per Giorgos Kyriakopoulos: diffidato, salterà il Venezia.15:27

23' Contropiede di Keita che arriva fino al limite dell'area e poi serve Dany Mota: sul pallone di ritorno interviene Alex Valle che sbroglia la situazione.15:27

20' Bella azione di Douvikas che salta Izzo: para Turati!15:23

16' GOL! Monza-COMO 1-1! IKONE'! L'esterno del Como, su assist di Diao, salta due uomini sulla destra dell'area di rigore e con un mancino perfetto buca Turati per il pareggio della squadra ospite!



Guarda la scheda del giocatore Jonathan Ikoné15:20

15' Tentativo da fuori di Diao: reattivo Turati.15:18

11' Sul rovesciamento di fronte Dany Mota cade in area: l'arbitro lascia correre.15:14

10' Incursione solitaria di Diao: respinge la difesa.15:13

9' Lancio di Bianco in profondità per Dany Mota: Butez esce dall'area e anticipa l'attaccante.15:12

5' GOL! MONZA-Como 1-0! DANY MOTA! Dopo cinque mesi torna al gol Dany Mota Carvalho! L'attaccante approfitta di un errore di lettura di Kempf sul lancio di Kyriakopoulos, ruba palla al difensore tedesco e con il destro infila l'angolino alla sinistra di Butez!



Guarda la scheda del giocatore Dany Mota15:10

2' Il sinistro è deviato dalla barriera e dopo una deviazione viene agguantato da Turati.15:05

2' Nico Paz sul pallone.15:04

Ikoné si guadagna subito un calcio di punizione dal limite dell'area.15:04

Allo stadio “U-Power Stadium” di Monza è tutto pronto. Comincia la sfida MONZA-COMO!15:03

Arbitra la sfida Giuseppe Collu di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Belsanti e dal quarto uomo Galipò. Gariglio e Di Paolo rispettivamente al Var e Avar.14:48

Il Como deve fare a meno dell’infortunato Dossena. Dopo il pareggio di Empoli Fabregas ne cambia quattro: Alex Valle per Moreno sulla fascia sinistra, Cacqueret mediano per Sergi Roberto, Ikonè a destra e Paz sulla trequarti, Douvikas centravanti, alla prima da titolare in seria A..15:03

Il Monza deve rinunciare agli indisponibili Pessina e Zeroli. Rispetto alla gara di Cagliari spazio a Ciurria al posto di Castrovili.14:31

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con il 4-2-3-1: Butez – Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Alex Valle – Caqueret, Da Cunha – Ikoné, Paz, Diao – Douvikas. A disposizione: Iovine, Strefezza, Dele Alli, Gabrielloni, Cutrone, Fellipe Jack, Fadera, Moreno, Sergi Roberto, Perrone, Reina, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Van der Brempt. All. Fabregas.14:29

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con il 3-5-2: Turati – Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio – Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos – Keita Baldè, Dany Mota. A disposizione: Brorsson, Lekovic, Caldirola, Gagliardini, Urbanski, Caprari, Castrovilli, Sensi, Forson, Pizzignacco, Palacios, Ganvoula, Petagna, Mazza, Vignato. All. Nesta.14:29

Il Como è invece tredicesimo in classifica con 30 punti. Cinque punti nelle ultime cinque gare per la squadra di Fabregas, che nell’ultimo match ha pareggiato 1-1 contro l’Empoli.13:29

Il Monza occupa l’ultimo posto in classifica con 15 punti, a dieci punti dalla zona salvezza. Un punto nelle ultime cinque gare per la squadra di Nesta, che nell’ultimo turno ha perso a Cagliari per 3-0.13:29

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza e Como, gara valida per la 31esima giornata del campionato di serie A.13:28

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp