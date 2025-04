Rimonta Parma, l'Inter frena. Nerazzurri avanti 2-0 nel primo tempo, in gol Darmian e Thuram. Nella ripresa la reazione dei padroni di casa: Bernabè al 60' accorcia le distanze, Ondrejka al 69' sigla il pareggio con un tiro deviato.

Nel prossimo turno di campionato per il Parma impegno in trasferta sul campo della Fiorentina, l'Inter affronterà in casa il Cagliari.

Le Pagelle