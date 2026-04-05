Il Bologna si rilancia in campionato e si avvicina nel migliore dei modi al match di Europa League con l'Aston Villa. La squadra di Italiano domina il primo tempo e trova un meritato doppio vantaggio con Joao Mario e Rowe. Nella ripresa cresce la Cremonese che la riapre nel recupero grazie a un rigore procacciato da Floriani e trasformato da Bonazzoli. Subito dopo saltano i nervi: espulsi Maleh e Ferguson.
Federico Bonazzoli ha trovato il suo sesto gol in questo campionato.
Cronaca
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Statistiche
Highlights
90'+8'
FINE PARTITA. CREMONESE-BOLOGNA 1-2. Vincono gli ospiti grazie alle reti nel primo tempo di Joao Mario e Rowe. Inutile il gol su rigore di Bonazzoli nel recupero della ripresa.17:00
90'+7'
In questo finale di gara Abisso ha perso il controllo del match.16:58
90'+6'
ESPULSIONE PER IL BOLOGNA: Secondo giallo a Ferguson nel giro di 30''. Payero accentua lamentando una sbracciata sul volto. Il Var non può intervenire. 16:57
90'+5'
AMMONIZIONE PER LA CREMONESE. Giallo per Payero.16:56
90'+5'
AMMONIZIONE PER IL BOLOGNA. Ammonito anche Ferguson. Tantissimo nervosismo.16:56
90'+4'
ESPULSIONE PER LA CREMONESE! Maleh colpisce sul volto Zortea a palla lontana. Abisso, richiamato dal Var, estrae il rosso diretto.16:53
90'+1'
GOL! CREMONESE-Bologna 1-2. Ha segnato Bonazzoli! Spiazzato Ravaglia che si butta alla sua destra. Pallone sotto la traversa.
Intanto assegnati quattro minuti di recupero. 16:50
89'
RIGORE PER LA CREMONESE! Ravaglia sbaglia il tempo dell'uscita finendo per travolgere Floriani Mussolini che era sfilato alle spalle di Miranda. 16:49
85'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Zerbin, dentro Floriani.16:44
82'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Moro, dentro Pobega.16:42
82'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Joao Mario con qualche problema, dentro Zortea.16:42
82'
ANCORA CASTRO! Ci prova da tutte le posizioni, questa volta col destro. Attento Audero sul suo palo, corner.16:41
78'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Sohm, dentro Ferguson.16:38
78'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Cambiaghi, dentro Rowe.16:38
77'
La Cremonese con il solito sviluppo: cross da sinistra di Pezzella, Payero sul secondo palo cerca l'appoggio di testa per Okereke senza trovarlo.16:37
76'
Frustata di Rowe col destro da fuori, potente ma centrale. Blocca Audero. 16:35
75'
AMMONIZIONE PER IL BOLOGNA. Giallo a Ravaglia per perdita di tempo. 16:34
74'
OCCASIONE PER ZERBIN! Ancora una volta Pezzella pennella da sinistra. Zerbin dall'altra parte cerca una sponda di testa che per poco non si infila nell'angolino.16:34
71'
OCCASIONE PER PAYERO! Una conclusione deviata di Bonazzoli diventa un assist per l'argentino che, probabilmente in posizione di offside, sterza e calcia tra le gambe di Vitik. Ancora molto bravo Ravaglia a contenere il tiro.16:31
65'
Castro va vicino alla porta con una conclusione mancina da appena dentro l'area. Era tutto fermo però per un suo tocco di braccio sul precedente rimpallo. 16:25
64'
Maleh graziato da Abisso: intervento in ritardo ai danni di Moro, era già ammonito.16:24
62'
È cresciuta ora la Cremonese che sta spingendo sugli esterni. 16:21
61'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Bernardeschi, dentro Orsolini.16:21
60'
RAVAGLIA NEGA IL GOL A BONAZZOLI! Cross da sinistra di Pezzella che viene spizzato sul secondo palo, Bonazzoli impatta a botta sicura di prima intenzione. Conclusione violenta anche se abbastanza centrale, ma è super il riflesso del portiere del Bologna,16:31
56'
Luperto colpisce di testa in arretramento da corner. Palla molto alta sulla traversa.16:15
53'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Thorsby appena entrato, per infortunio, dentro Payero.16:25
49'
Bernardeschi sterza bene in area ma poi, sul più bello, scivola e incespica nella conclusione.16:08
48'
Castro va per la soluzione personale col mancino. Poco angolo e pallone sul fondo. 16:07
47'
Maleh prova a sorprendere Ravaglia da fuori, il portiere indietreggia e blocca il pallone.16:06
46'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Djuric, dentro Okereke.16:12
46'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Grassi, dentro Bondo.16:12
46'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Vandeputte, dentro Thorsby. 16:12
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con tre sostituzioni nelle fila della Cremonese. 16:05
Nella prossima giornata di Serie A la Cremonese farà visita al Cagliari, mentre il Bologna ospiterà il Lecce. 15:50
Il Bologna domina la Cremonese che va all'intervallo tra i fischi dello Zini. Ospiti avanti già al 3' con la splendida conclusione al volo di Joao Mario su assist di Miranda. Lo spagnolo si ripete poco più tardi apparecchiando il rimorchio vincente di Rowe. Moro fa tremare la traversa su punìzione.15:49
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: Cremonese-BOLOGNA 0-2. Decidono sin qui Joao Mario e Rowe. 15:48
45'
Un solo minuto di recupero. 15:46
45'
AMMONIZIONE PER LA CREMONESE. Giallo per Maleh che trattiene Joao Mario. 15:45
42'
TRAVERSA DI MORO! Punizione dai 22 metri calciata benissimo. Legno pieno, sarebbe stato battuto Audero. 15:43
40'
Vitik gira di testa un calcio d'angolo di Moro. Blocca Audero.15:41
38'
Ennesimo cross da sinistra di Miranda, Bianchetti anticipa sia Audero sia Castro.15:39
37'
Continua a correre a vuoto la Cremonese, qualche fischio da parte dello Zini. 15:38
33'
OCCASIONE PER CASTRO! Terracciano cerca un retropassaggio di testa che diventa un'assistenza per l'argentino, in agguato. In uscita disperata Audero riesce a deviare in angolo.15:34
28'
Iniziativa personale di Rowe che si costruisce un tiro difficile da dentro l'area. Alto. 15:28
26'
Punizione dai 28 metri per la Cremonese, calcia Vandeputte a mezza barriera.15:27
24'
Prima sortita offensiva di Zerbin che arriva al cross da destra, troppo su Ravaglia che blocca.15:25
22'
I padroni di casa provano ora a costruire dal basso ma la pressione del Bologna è ben orchestrata. 15:23
19'
È in grande difficoltà la Cremonese.15:19
16'
GOL! Cremonese-BOLOGNA 0-2. Ha segnato Rowe! È ancora Miranda a percorrerei il binario di sinistra e a mettere dentro, questa volta basso e a rimorchio. Girata mancina di Rowe che non colpisce benissimo ma inganna Audero che buca la parata.
Bernardeschi rientra sul sinistro e calcia dallo spigolo dell'area. Fuori misura.15:15
14'
Vandeputte spreca una buona ripartenza per la Cremonese, chiude Lucumì.15:14
12'
AUDERO DICE NO A CASTRO! Verticalizzazione geniale di Bernardeschi per l'argentino che si invola e arriva a concludere in area. Conclusione leggermente deviata da Bianchetti e ribattuta con un grande riflesso di Audero. Viene quindi ravvisata la posizione di offside di Castro, dubbia.15:14
10'
Castro non arriva di poco! Altro gran cross di Miranda dall'out mancino. L'attaccante del Bologna sfiora coi capelli non riusciendo nella deviazione vincente in tuffo. 15:11
7'
Il Bologna controlla il pallone e prova ad attirare su di sé la Cremonese, colpita a freddo. 15:07
4'
Primo gol in Serie A per Joao Mario, il secondo con la maglia del Bologna.15:06
3'
GOL! Cremonese-BOLOGNA 0-1. Ha segnato Joao Mario! Sblocca subito il Bologna: cross molto ampio da sinistra di Miranda, dall'altra parte accorre Joao Mario che si coordina splendidamente col destro incrociato e schiacciato di volo. Nulla da fare per Audero. 15:05
1'
È cominciata CREMONESE-BOLOGNA! Buona partita e buona domenica di Pasqua a tutti.15:02
A dirigere la gara è Abisso, coadiuvato da Mokhtar e Bianchini. Piccinini è il quarto uomo. Al Var ci sono Maggioni, con Avar Mariani. 15:01
Qualche novità anche nel Bologna che non sembra pensare eccessivamente all’Aston Villa. In attacco spazio al tridente titolare con Bernardeschi, Castro e Rowe. Scelto Vitik in difesa insieme a Lucumì, confermato Sohm in mediana.15:00
Qui Cremonese. Baschirotto torna dall’infortunio, ma non tra i titolari: al suo posto in difesa c’è Bianchetti. Preferito il più offensivo Zerbin a Barbieri sulla destra. In attacco non c’è Okereke ma Djuric in tandem con Bonazzoli.14:58
FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1) Ravaglia - Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda - Freuler, Moro - Bernardeschi, Sohm, Rowe - Castro.14:52
I rossoblù arrivano dal ko con la Lazio ma puntano sempre al settimo posto. Per provare a raggiungerlo devono cambiare passo e ritrovare quella continuità mancata nelle ultime sfide.14:51
Dopo aver battuto il Parma prima della sosta all'esordio in panchina di Giampaolo, la Cremonese cerca altri punti e conferme allo Zini per allontanarsi dalla zona retrocessione.14:49
Considerando tutte le competizioni, il Bologna è reduce da sei risultati utili esterni consecutivi (cinque vittorie e in pareggio). L’ultima sconfitta il 25 gennaio scorso (Genoa-Bologna 3-2, Serie A).14:49
La Cremonese non vince in casa dal 7 dicembre scorso (Cremonese-Lecce 2-0): tre pareggi e quattro sconfitte nelle sette successive a Cremona.14:34
A Cremona i confronti ufficiali fra le due squadre sono 10: bilancio di tre successi lombardi (l’ultimo 2-1, Serie A 1989/90), tre pareggi (l’ultimo 2-2, Serie B 2005/06) e quattro vittorie emiliane (l’ultima 1-5, Serie A 2022/23).14:32
Benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Bologna, gara valida per la 31esima giornata di Serie A. 14:30
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giovanni Zini Città: Cremona Capienza: 14834 spettatori14:30
Sostituzione: esce Milan Djuric ed entra David Okereke (Cremonese)
53'
Sostituzione: esce Morten Thorsby ed entra Martín Payero (Cremonese)
61'
Sostituzione: esce Federico Bernardeschi ed entra Riccardo Orsolini (Bologna)
75'
Ammonito Federico Ravaglia (Bologna)
78'
Sostituzione: esce Simon Sohm ed entra Lewis Ferguson (Bologna)
82'
Sostituzione: esce Nikola Moro ed entra Tommaso Pobega (Bologna)
85'
Sostituzione: esce Alessio Zerbin ed entra Romano Floriani Mussolini (Cremonese)
91'
Rigore di Federico Bonazzoli (Cremonese)
94'
Espulso Youssef Maleh (Cremonese)
95'
Ammonito Lewis Ferguson (Bologna)
96'
Espulso Lewis Ferguson (Bologna)
PREPARTITA
Cremonese - Bologna è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Bologna sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Rosario Abisso
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
250
Fuorigioco
27
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
35
Espulsioni
5
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.0
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Torino-Fiorentina 0-0
20-09-2025
Serie B
Monza-Sampdoria 1-0
05-10-2025
Serie A
Bologna-Pisa 4-0
29-10-2025
Serie A
Genoa-Cremonese 0-2
08-11-2025
Serie A
Lecce-Verona 0-0
04-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Bari 0-0
21-12-2025
Serie A
Genoa-Atalanta 0-1
02-01-2026
Serie A
Cagliari-Milan 0-1
10-01-2026
Serie A
Como-Bologna 1-1
31-01-2026
Serie B
Pescara-Mantova 2-2
21-02-2026
Serie B
Carrarese-Monza 0-1
01-03-2026
Serie A
Torino-Lazio 2-0
14-03-2026
Serie A
Napoli-Lecce 2-1
18-03-2026
Serie B
Carrarese-Sampdoria 2-0
05-04-2026
Serie A
Cremonese-Bologna 1-2
Attualmente la Cremonese si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 45 punti (frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte). La Cremonese ha segnato 26 gol e ne ha subiti 46; il Bologna ha segnato 40 gol e ne ha subiti 37. La partita di andata Bologna - Cremonese si è giocata il 1 dicembre 2025 e si è conclusa 1-3.
In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Parma e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Sassuolo e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 1-2 mentre Il Bologna ha incontrato la Lazio perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol.
Cremonese e Bologna si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 2 volte, il Bologna ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Cremonese-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 3-1 nel match d'andata del 1° dicembre scorso, il Bologna potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Cremonese vince entrambe le sfide stagionali di Serie A a partire dal Padova nel 1995/96.
Sette delle ultime 10 sfide tra Cremonese e Bologna tra Serie A e Serie B sono terminate in pareggio, completano due successi dei grigiorossi e una vittoria dei rossoblù; in questi 10 confronti sono stati segnati 31 gol (15 dei lombardi e 16 degli emiliani).
Equilibrio perfetto nelle nove sfide tra Cremonese e Bologna in casa dei grigiorossi tra Serie A e Serie B: tre successi per parte e tre pareggi; l'ultimo di questi confronti è stato vinto dai felsinei per 5-1 il 20 maggio 2023 nel massimo campionato.
Con il successo per 2-0 contro il Parma, la Cremonese ha interrotto una striscia di 15 match senza vittoria in campionato (4N, 11P); i grigiorossi potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso dicembre (contro Lecce e proprio Bologna).
La Cremonese ha perso le ultime due gare allo Zini in campionato contro Milan e Fiorentina e in questa stagione di Serie A non ha mai registrato tre sconfitte interne di fila, l'ultima volta risale al gennaio-febbraio 2023 (quattro in quel caso).
Marco Giampaolo ha vinto le ultime tre partite senza subire gol da allenatore in Serie A (con la Cremonese contro il Parma e nelle ultime due giornate dello scorso campionato alla guida del Lecce contro Torino e Lazio); il tecnico nato a Bellinzona potrebbe ottenere quattro successi consecutivi solo per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il novembre-dicembre 2015 con l'Empoli (il quarto successo arrivò proprio contro il Bologna) mentre potrebbe registrare quattro clean sheet di fila per la prima volta nel torneo.
Con il successo contro la Roma ai supplementari negli ottavi di finale di Europa League, il Bologna ha vinto sei trasferte di fila tra tutte le competizioni per la prima volta nella sua storia (dal 1929/30). Più nel dettaglio, gli emiliani arrivano da tre successi fuori casa di fila in Serie A e solo due volte hanno fatto meglio nel massimo campionato: cinque tra dicembre 1963 e gennaio 1964 e quattro tra novembre e dicembre 1936.
Il Bologna è la squadra con la differenza maggiore positiva tra i punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in gare casalinghe in questa stagione di Serie A: +8 (25 punti fuori casa rispetto ai 17 al Dall'Ara). Considerando infatti solo l'andamento in trasferta nel campionato in corso, solo tre formazioni hanno raccolto più punti dei felsinei (25, al pari del Como): Inter (34), Milan (32) e Napoli (28).
Dopo il gol contro il Parma nel match più recente, Jari Vandeputte potrebbe segnare in due partite di fila tra Serie A e Serie B solo per la seconda volta in carriera, dopo l'aprile 2024 con la maglia del Catanzaro nel campionato cadetto.
Riccardo Orsolini non ha segnato nelle sue ultime 12 presenze con il Bologna tra tutte le competizioni e solo una volta in carriera ha registrato più match consecutivi senza gol con i rossoblù: nelle sue prime 13 partite ufficiali con il club emiliano tra febbraio e settembre 2018. Il classe '97 ha però preso parte a tre reti in tre sfide contro la Cremonese in Serie A (2G+1A).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: