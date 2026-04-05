Il Bologna si rilancia in campionato e si avvicina nel migliore dei modi al match di Europa League con l'Aston Villa. La squadra di Italiano domina il primo tempo e trova un meritato doppio vantaggio con Joao Mario e Rowe. Nella ripresa cresce la Cremonese che la riapre nel recupero grazie a un rigore procacciato da Floriani e trasformato da Bonazzoli. Subito dopo saltano i nervi: espulsi Maleh e Ferguson.

Considerando tutte le competizioni, il Bologna è reduce da sei risultati utili esterni consecutivi (cinque vittorie e in pareggio). L’ultima sconfitta il 25 gennaio scorso (Genoa-Bologna 3-2, Serie A).14:49

A dirigere la gara è Abisso, coadiuvato da Mokhtar e Bianchini. Piccinini è il quarto uomo. Al Var ci sono Maggioni, con Avar Mariani. 15:01

GOL! Cremonese-BOLOGNA 0-2. Ha segnato Rowe! È ancora Miranda a percorrerei il binario di sinistra e a mettere dentro, questa volta basso e a rimorchio. Girata mancina di Rowe che non colpisce benissimo ma inganna Audero che buca la parata. Guarda la scheda del giocatore Jonathan Rowe 15:18

PREPARTITA

Cremonese - Bologna è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Bologna sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 250 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0 21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1 02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1 10-01-2026 Serie A Como-Bologna 1-1 31-01-2026 Serie B Pescara-Mantova 2-2 21-02-2026 Serie B Carrarese-Monza 0-1 01-03-2026 Serie A Torino-Lazio 2-0 14-03-2026 Serie A Napoli-Lecce 2-1 18-03-2026 Serie B Carrarese-Sampdoria 2-0 05-04-2026 Serie A Cremonese-Bologna 1-2

Attualmente la Cremonese si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 45 punti (frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 26 gol e ne ha subiti 46; il Bologna ha segnato 40 gol e ne ha subiti 37.

La partita di andata Bologna - Cremonese si è giocata il 1 dicembre 2025 e si è conclusa 1-3.

In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Parma e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Sassuolo e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 1-2 mentre Il Bologna ha incontrato la Lazio perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol.

Cremonese e Bologna si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 2 volte, il Bologna ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Cremonese-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 3-1 nel match d'andata del 1° dicembre scorso, il Bologna potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Cremonese vince entrambe le sfide stagionali di Serie A a partire dal Padova nel 1995/96.

Sette delle ultime 10 sfide tra Cremonese e Bologna tra Serie A e Serie B sono terminate in pareggio, completano due successi dei grigiorossi e una vittoria dei rossoblù; in questi 10 confronti sono stati segnati 31 gol (15 dei lombardi e 16 degli emiliani).

Equilibrio perfetto nelle nove sfide tra Cremonese e Bologna in casa dei grigiorossi tra Serie A e Serie B: tre successi per parte e tre pareggi; l'ultimo di questi confronti è stato vinto dai felsinei per 5-1 il 20 maggio 2023 nel massimo campionato.

Con il successo per 2-0 contro il Parma, la Cremonese ha interrotto una striscia di 15 match senza vittoria in campionato (4N, 11P); i grigiorossi potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso dicembre (contro Lecce e proprio Bologna).

La Cremonese ha perso le ultime due gare allo Zini in campionato contro Milan e Fiorentina e in questa stagione di Serie A non ha mai registrato tre sconfitte interne di fila, l'ultima volta risale al gennaio-febbraio 2023 (quattro in quel caso).

Marco Giampaolo ha vinto le ultime tre partite senza subire gol da allenatore in Serie A (con la Cremonese contro il Parma e nelle ultime due giornate dello scorso campionato alla guida del Lecce contro Torino e Lazio); il tecnico nato a Bellinzona potrebbe ottenere quattro successi consecutivi solo per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il novembre-dicembre 2015 con l'Empoli (il quarto successo arrivò proprio contro il Bologna) mentre potrebbe registrare quattro clean sheet di fila per la prima volta nel torneo.

Con il successo contro la Roma ai supplementari negli ottavi di finale di Europa League, il Bologna ha vinto sei trasferte di fila tra tutte le competizioni per la prima volta nella sua storia (dal 1929/30). Più nel dettaglio, gli emiliani arrivano da tre successi fuori casa di fila in Serie A e solo due volte hanno fatto meglio nel massimo campionato: cinque tra dicembre 1963 e gennaio 1964 e quattro tra novembre e dicembre 1936.

Il Bologna è la squadra con la differenza maggiore positiva tra i punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in gare casalinghe in questa stagione di Serie A: +8 (25 punti fuori casa rispetto ai 17 al Dall'Ara). Considerando infatti solo l'andamento in trasferta nel campionato in corso, solo tre formazioni hanno raccolto più punti dei felsinei (25, al pari del Como): Inter (34), Milan (32) e Napoli (28).

Dopo il gol contro il Parma nel match più recente, Jari Vandeputte potrebbe segnare in due partite di fila tra Serie A e Serie B solo per la seconda volta in carriera, dopo l'aprile 2024 con la maglia del Catanzaro nel campionato cadetto.

Riccardo Orsolini non ha segnato nelle sue ultime 12 presenze con il Bologna tra tutte le competizioni e solo una volta in carriera ha registrato più match consecutivi senza gol con i rossoblù: nelle sue prime 13 partite ufficiali con il club emiliano tra febbraio e settembre 2018. Il classe '97 ha però preso parte a tre reti in tre sfide contro la Cremonese in Serie A (2G+1A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: