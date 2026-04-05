Prosegue invece la rincorsa al quarto posto della Roma, che si trova a pari punti con la Juventus a tre lunghezze dal Como. Non un periodo particolarmente esaltante nemmeno per i giallorossi, che nel turno pre sosta hanno ritrovato la vittoria dopo un pareggio e due sconfitte consecutive e l'eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna10:22

Dirigerà l'incontro Simone Sozza della sezione di Seregno, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Costanzo e dal Quarto Ufficiale Colombo. Al Var ci sono invece Di Paolo e Aureliano10:24

Le scelte di Chivu: smaltito l'infortunio, Lautaro Martinez si riprende l'attacco dell'Inter in coppia con Thuram. Si è fermato invece Bissek, tocca allora ad Acerbi completare la linea a tre con Akanji e Bastoni davanti a Sommer. Squalificato Carlos Augusto, per il resto tutti a disposizione del tecnico romeno, che schiera il centrocampo tipo con Zielinski, Cahlanoglu e Barella e Dumfries e Dimarco sugli esterni10:31

Le scelte di Gasperini: recuperato Hermoso, regolarmente titolare con Mancini e N'Dicka nel terzetto a protezione di Svilar. In mediana ancora out Kone, c'è Pisilli a fare coppia con Cristante. Pesa l'assenza dell'acciaccato Wesley, sulle corsie tocca allora a Celik e Rensch, quest'ultimo preferito a Tsimikas. Davanti rientra Soulè ed è proprio lui ad agire insieme a Pellegrini a supporto della certezza Malen19:51

Hermoso si proietta in avanti e conclude verso la porta, respinge in corner Akanji. Proteste del difensore giallorosso per un tocco di mano, ma il braccio del centrale nerazzurro è aderente al corpo e quindi non punibile21:27

PREPARTITA

Inter - Roma è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Roma sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 364 Fuorigioco 39 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 45 Espulsioni 6 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0 01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0 15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0 01-03-2026 Serie A Roma-Juventus 3-3 08-03-2026 Serie A Lecce-Cremonese 2-1 22-03-2026 Serie B Virtus Entella-Reggiana 3-0 05-04-2026 Serie A Inter-Roma 5-2

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 72 punti (frutto di 23 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte); invece la Roma si trova 6° in classifica con 54 punti (frutto di 17 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte).

L'Inter ha segnato 71 gol e ne ha subiti 26; la Roma ha segnato 42 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Roma - Inter si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa l'Inter ha fatto 38 punti (12 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e la Roma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, Como e il Lecc ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 5-2 mentre La Roma ha incontrato il Lecce vincendo 1-0.

Inter e Roma si sono affrontate 185 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 80 volte, la Roma ha vinto 51 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Inter-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 533 in 185 sfide (300 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita); i nerazzurri sono l'unica formazione ad aver siglato almeno 300 reti contro una singola avversaria nella storia del massimo campionato Italiano.

La Roma è la squadra contro cui l'Inter ha vinto il maggior numero di match in Serie A: 80 su 185 gare (54N, 51P). In generale, con questo incontro saliranno a 186 le sfide tra le due formazioni nel massimo campionato, record di partite tra due formazioni nella storia del torneo al pari di quelle tra la Juventus e sempre i nerazzurri.

Dopo una serie di sei gare di fila in cui Inter e Roma si sono divise la posta in palio, negli ultimi 10 incontri tra le due formazioni in campionato non è arrivato alcun pareggio (otto successi nerazzurri e due giallorossi); l'ultimo pari in campionato tra meneghini e capitolini risale al 2-2 dell'Olimpico del 10 gennaio 2021.

La Roma ha vinto due delle ultime tre gare di campionato in casa dell'Inter (1V) dopo essere rimasta senza successi nelle precedenti cinque (3N, 2P), incluso l'1-0 del 27 aprile 2025 con gol di Matias Soulé. I giallorossi potrebbero vincere due trasferte di fila in casa dei nerazzurri in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2012 (3-1 con Zdenek Zeman in panchina) e ottobre 2013 (3-0 sotto la guida tecnica di Rudi Garcia).

L'Inter non ha vinto nessuno degli ultimi tre match disputati in Serie A (2N, 1P) e potrebbe restare senza successi per almeno quattro partite di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2023 - serie di cinque in quel caso (1N, 4P) con Simone Inzaghi in panchina.

Solo l'Atalanta (-14) ha una differenza di punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in casa più ampia rispetto alla Roma in questa Serie A: -10, frutto di 22 punti conquistati lontano da casa rispetto al bottino di 32 davanti ai tifosi giallorossi.

L'Inter è la squadra contro cui Gian Piero Gasperini (tre gare in campionato alla guida del Biscione nel 2011/12 - 1N, 2P) ha perso più partite da allenatore in Serie A: 18 su 32 (5V, 9N). I nerazzurri sono anche la formazione contro cui le squadre allenate dall'attuale tecnico giallorosso hanno incassato più reti nel massimo campionato (57).

Inter e Roma sono due delle tre squadre che vantano il più alto dominio territoriale nella Serie A 2025/26, come indicato dall'indice Field Tilt sul possesso nell'ultimo terzo di campo, pari al 73% per i nerazzurri e al 67% per i giallorossi (affiancati dal Como). Inoltre, il Biscione è primo anche per gol segnati a seguito di sequenze su azione da almeno 10 passaggi nel campionato in corso: sei (record condiviso con i lariani), esattamente il doppio di quelli realizzati dai capitolini (tre, come Bologna, Cagliari e Juventus).

Francesco Pio Esposito (20 anni e 281 giorni domenica 5 aprile, a bersaglio da due match di fila) potrebbe diventare solo il secondo giocatore nerazzurro negli ultimi 35 anni a segnare nella sfida tra Roma e Inter da Under 21 dopo Mario Balotelli, che realizzò una doppietta contro i giallorossi all'età di 18 anni e 201 giorni l'1 marzo 2009. Inoltre, l'ultimo giocatore dell'Inter capace di andare a bersaglio per almeno tre gare di fila prima di compiere 21 anni fu sempre Balotelli tra febbraio e marzo 2009 (la partita appena citata contro i giallorossi fa parte proprio di quella serie, mentre le altre due furono contro Bologna e Genoa).

Dal suo approdo in giallorosso a metà gennaio, Donyell Malen è il miglior marcatore della Serie A con sette reti all'attivo: solo tre giocatori nella storia della Roma contano più reti realizzate tutte nel girone di ritorno in una singola stagione del massimo campionato: Vincenzo Montella nel 2001/02 (13), Lorenzo Bettini nel 1953/54 (9) e Stephan El Shaarawy nel 2015/16 (8) - a quota 7 anche Cengiz Ünder nel 2017/18 e Dante Di Benedetti nel 1935/36.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: