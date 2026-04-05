Il Torino batte il Pisa alla Cetilar Arena grazie alla rete di Che Adams all’80° minuto.
Il Pisa non si stacca dall’ultimo posto in classifica, condiviso con l’Hellas Verona a 18 punti. Nella prossima giornata i nerazzurri andranno in scena allo Stadio Olimpico contro la Ro
Passo in avanti importantissimo per il Torino che, con la vittoria di questa sera, vola al 12° posto mettendo 9 punti di distanza dalla zona retrocessione. Nel prossimo turno di Serie A i granata ospiteranno l’Hellas Verona.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Highlights
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A Enilive.19:55
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO ALLA CETILAR ARENA! Pisa-Torino 0-119:54
90'+4'
Palla appoggiata al limite dove Tramoni si coordina e batte col mancino. Blocca in due tempi Paleari.19:54
90'+4'
Spinge Akinsanmiro che mette una palla morbida dal limite. Allontana la difesa granata.19:53
90'+1'
Cross a cercare Stojilkovic. I nerazzurri protestano per un tocco di mano della difesa granata. Lascia correre Zufferli.19:51
90'
4 minuti di recupero.19:50
88'
Cuadrado mette un buon pallone da destra a cercare Caracciolo. Il rimpallo favorisce i granata: sarà rimessa dal fondo.19:47
86'
Grande pressione del Pisa che prova a riagguantare il pareggio. Torino tutto chiueso dietro a fare muro.19:47
86'
5° sostituzione Pisa. Esce Arturo Calabresi ed entra Juan Cuadrado.19:46
86'
4° sostituzione Pisa. Esce Mehdi Léris ed entra Idrissa Touré.19:46
83'
5° sostituzione Torino. Esce Gvidas Gineitis ed entra Adrien Tamèze.19:42
83'
4° sostituzione Torino. Esce Marcus Pedersen ed entra Valentino Lazaro.19:42
81'
Gol pesantissimo di Che Adams, che proietta il Torino a +9 sulla zona retrocessione.19:42
80'
GOOL!! Pisa-TORINO 0-1!! Rete di Che Adams! Pedersen riceve un cross da sinistra sul secondo palo e devia verso al centro dell'area. Che Adams è il più veloce e realizza il gol del vantaggio!
FORMAZIONE UFFICIALE PISA- 3-4-2-1. Semper; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister.17:05
La direzione di gara per la partita di questa sera è affidata al signor Luca Zufferli della sezione di Udine.18:02
Cambio in corsa anche per il Torino, che ha esonerato Baroni e scelto D'Aversa il 23 Febbraio. Due vittorie su quattro dall'arrivo del tecnico nato a Stoccarda, con i granata che hanno perso solamente contro squadre di alta classiffica come Napoli e Milan. Il Toro si trova al 14° posto a quota 33 punti, a soli 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e oggi cerca un allungo che potrebbe risultare decisivo.17:03
Il Pisa, assieme al Verona, è fanalino di coda del campionato con soli 18 punti conquistati nelle precedenti 30 partite. I nerazzuri, guidati da Hiljemark da inizio Febbraio, hanno conquistato una sola vittoria nel 2026, quella della 29° giornata contro il Cagliari.16:59
Siamo alla Cetilar Arena! Il Pisa di Oscar Hiljemark ospita il Torino di Roberto D'Aversa.16:55
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pisa e Torino, gara valida per la 31° giornata di Serie A Enilive.16:53
Sostituzione: esce Stefano Moreo ed entra Filip Stojilkovic (Pisa)
62'
Sostituzione: esce Sandro Kulenovic ed entra Ché Adams (Torino)
72'
Sostituzione: esce Giovanni Simeone ed entra Tino Anjorin (Torino)
76'
Sostituzione: esce Malthe Højholt ed entra Ebenezer Akinsanmiro (Pisa)
80'
Gol di Ché Adams (Torino)
83'
Sostituzione: esce Gvidas Gineitis ed entra Adrien Tamèze (Torino)
86'
Sostituzione: esce Arturo Calabresi ed entra Juan Cuadrado (Pisa)
PREPARTITA
Pisa - Torino è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 18:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Arbitro di Pisa - Torino sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
330
Fuorigioco
28
Rigori assegnati
7
Ammonizioni
33
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.6
Falli per cartellino
9.7
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025
Serie A
Roma-Bologna 1-0
13-09-2025
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025
Serie A
Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025
Serie A
Atalanta-Como 1-1
24-10-2025
Serie A
Milan-Pisa 2-2
01-11-2025
Serie A
Napoli-Como 0-0
08-11-2025
Serie A
Juventus-Torino 0-0
24-11-2025
Serie B
Sampdoria-Juve Stabia 1-0
07-12-2025
Serie A
Cagliari-Roma 1-0
27-12-2025
Serie B
Bari-Avellino 1-1
06-01-2026
Serie A
Sassuolo-Juventus 0-3
18-01-2026
Serie A
Milan-Lecce 1-0
30-01-2026
Serie A
Lazio-Genoa 3-2
14-02-2026
Serie B
Sampdoria-Calcio Padova 1-0
28-02-2026
Serie B
Spezia-Reggiana 0-1
08-03-2026
Serie A
Fiorentina-Parma 0-0
05-04-2026
Serie A
Pisa-Torino 0-1
Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte); invece il Torino si trova 12° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte). Il Pisa ha segnato 23 gol e ne ha subiti 55; il Torino ha segnato 35 gol e ne ha subiti 53. La partita di andata Torino - Pisa si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Pisa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, Como e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Parma e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 0-1 mentre Il Torino ha incontrato il Milan perdendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 8 gol.
Pisa e Torino si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 4 volte, il Torino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Pisa-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pisa è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro il Torino in Serie A (3V, 2N), l'unico successo dei granata nel periodo risale al 21 aprile 1991 (1-0 con gol di Roberto Cravero).
Dopo il 2-2 della gara d'andata dello scorso 2 novembre, Pisa e Torino potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la seconda volta, dopo il 1983/84.
Il Pisa ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro il Torino in Serie A - l'ultima delle quali il 16 dicembre 1990 (2-0 con le reti di Michele Padovano e Lamberto Piovanelli); solo contro il Cesena tra il 1983 e il 1990 i toscani hanno ottenuto quattro successi interni di fila nel massimo campionato.
Dopo la vittoria per 3-1 contro il Cagliari nell'ultimo match all'Arena Garibaldi, il Pisa potrebbe ottenere due successi casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta dal dicembre 1990 (contro Cesena e Torino in quel caso con Mircea Lucescu allenatore).
Il Torino ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei trasferte di campionato (2-2 contro la Fiorentina lo scorso 7 febbraio), subendo sempre almeno due gol nel periodo (18 in questo caso, 3 di media a match); solo due volte i granata hanno registrato almeno sette gare fuori casa di fila con almeno due reti al passivo in Serie A: 11 tra gennaio e ottobre 1950 e sette tra marzo e novembre 1940.
Il Torino è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 partite contro squadre neopromosse in Serie A (12V, 10N), registrando ben 13 clean sheet - l'unica sconfitta nel periodo contro queste formazioni è arrivata lo scorso 13 aprile, contro il Como.
Sfida tra le due squadre che hanno subito più gol in questa stagione di Serie A: Pisa (54) e Torino (53). Più nel dettaglio, i piemontesi sono la formazione con più reti incassate nel 1° tempo (25) mentre i toscani sono il club con più gol concessi nel 2° tempo (32).
La prima delle due doppiette di Stefano Moreo in Serie A è stata messa a segno contro il Torino lo scorso 2 novembre; solo una delle sei reti del classe '93 nel campionato in corso è però arrivata all'Arena Garibaldi (contro il Cagliari il 15 marzo) - l'ultima volta che ha trovato il gol in due match casalinghi di fila in campionato risale all'aprile-maggio 2024 in Serie B, sempre con il Pisa.
Dopo i gol contro Parma e Milan, Giovanni Simeone potrebbe segnare in tre presenze di fila in Serie A per la prima volta dall'ottobre 2020, con la maglia del Cagliari. Più nel dettaglio, sette delle otto reti del "Cholito" in questo campionato sono state realizzate nel 1° tempo, solo Lautaro Martínez (otto) ne vanta di più nella prima frazione di gioco.
Nikola Vlasic ha preso parte a 10 gol in questo campionato (7G+3A) e solo una volta è stato coinvolto in più reti in una singola stagione tra Serie A e Premier League: 11 nel 2022/23, sempre con il Torino (5G+6A).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: