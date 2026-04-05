Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Pisa-Torino: 0-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa
5 Aprile 2026 ore 18:00
Pisa
0
Torino
1
Partita finita
Arbitro: Luca Zufferli
  1. 80' 0-1 Ché Adams
0'
45'
90'
90'
94'

Il Torino batte il Pisa alla Cetilar Arena grazie alla rete di Che Adams all’80° minuto.

Il Pisa non si stacca dall’ultimo posto in classifica, condiviso con l’Hellas Verona a 18 punti. Nella prossima giornata i nerazzurri andranno in scena allo Stadio Olimpico contro la Ro

Passo in avanti importantissimo per il Torino che, con la vittoria di questa sera, vola al 12° posto mettendo 9 punti di distanza dalla zona retrocessione. Nel prossimo turno di Serie A i granata ospiteranno l’Hellas Verona.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A Enilive.19:55

  2. 90'+4'

    TRIPLICE FISCHIO ALLA CETILAR ARENA! Pisa-Torino 0-119:54

  3. 90'+4'

    Palla appoggiata al limite dove Tramoni si coordina e batte col mancino. Blocca in due tempi Paleari.19:54

  4. 90'+4'

    Spinge Akinsanmiro che mette una palla morbida dal limite. Allontana la difesa granata.19:53

  6. 90'+1'

    Cross a cercare Stojilkovic. I nerazzurri protestano per un tocco di mano della difesa granata. Lascia correre Zufferli.19:51

  7. 90'

    4 minuti di recupero.19:50

  8. 88'

    Cuadrado mette un buon pallone da destra a cercare Caracciolo. Il rimpallo favorisce i granata: sarà rimessa dal fondo.19:47

  9. 86'

    Grande pressione del Pisa che prova a riagguantare il pareggio. Torino tutto chiueso dietro a fare muro.19:47

  10. 86'

    5° sostituzione Pisa. Esce Arturo Calabresi ed entra Juan Cuadrado.19:46

  12. 86'

    4° sostituzione Pisa. Esce Mehdi Léris ed entra Idrissa Touré.19:46

  13. 83'

    5° sostituzione Torino. Esce Gvidas Gineitis ed entra Adrien Tamèze.19:42

  14. 83'

    4° sostituzione Torino. Esce Marcus Pedersen ed entra Valentino Lazaro.19:42

  15. 81'

    Gol pesantissimo di Che Adams, che proietta il Torino a +9 sulla zona retrocessione.19:42

  16. 80'

    GOOL!! Pisa-TORINO 0-1!! Rete di Che Adams! Pedersen riceve un cross da sinistra sul secondo palo e devia verso al centro dell'area. Che Adams è il più veloce e realizza il gol del vantaggio!

    Guarda la scheda del giocatore Ché Adams19:41

    Ché Adams
  18. 76'

    3° sostituzione Pisa. Esce Malthe Hojholt ed entra Ebenezer Akinsanmiro.19:39

  19. 75'

    Sono tornati ad abbassarsi i ritmi del match. Bene le difese, a parte un paio di sbavature di Coco.19:36

  20. 72'

    3° sostituzione Torino. Esce Giovanni Simeone ed entra Tino Anjorin.19:33

  21. 71'

    Ancora un'indecisione da parte di Coco. Questa volta però il pallone finisce in rimessa laterale.19:31

  22. 69'

    Mancino violento dalla distanza di Gineitis. Semper si tuffa e segue il pallone mentre termina sul fondo.19:29

  24. 68'

    Pedersen riceve sulla destra e prova a saltare Angori in palleggio. Vince il duello il difensore nerazzurro.19:28

  25. 64'

    Ribaltamento di fronte. Che Adams trova spazio a destra e crossa verso il secondo palo dove Casadei sfiora soltano. Si è accesa la partita.19:24

  26. 63'

    Azione dirompente di Stojilkovic che sfonda a sinistra, sterza, entra in area e crossa forte al centro. Tramoni non riesce a deviare il pallone.19:23

  27. 62'

    2° sostituzione Torino. Esce Sandro Kulenovic ed entra Che Adams.19:26

  28. 62'

    1° sostituzione Torino. Esce Matteo Prati ed entra Cesare Casadei.19:25

  30. 59'

    OCCASIONE ENORME PER IL PISA! Disastro di Coco che perde palla e con Tramoni che si invola verso Paleari. Tramoni sceglie di non calciare e passa la palla al centro sbagliandone la misura!19:20

  31. 58'

    2° sostituzione Pisa. Esce Henrik Meister ed entra Felipe Loyola.19:18

  32. 58'

    1° sostituzione Pisa. Esce Stefano Moreo ed entra Filip Stojilkovic.19:18

  33. 57'

    Simeone controlla all'interno dell'area di rigore e conclude con il destro. Canestrelli devia e facilita l'intervento di Semper.19:16

  34. 54'

    Imbucata di Gineitis per Simeone che parte da posizione irregolare. Gioco fermato da Zufferli.19:14

  36. 53'

    Momento di apnea per la formazione di casa. Sembra aver trovato il controllo del gioco il Torino arrivando nuovamente al cross con Obrador.19:13

  37. 51'

    Vlasic da fuori area. Mancino sopra la traversa.19:11

  38. 49'

    Azione d'attacco rocambolesca per i granata. Prati non riesce a concludere verso la porta.19:09

  39. 47'

    Pedersen crossa dalla destra. Duello a centro area tra Canestrelli e Simeone con la palla che schizza docile tra le mani si Semper.19:07

  40. 46'

    SUBITO PISA! Percussione centrale di Aebischer che, giunge al limite, e serve in verticale per Tramoni. Uscita provvidenziale di Paleari!19:06

  42. 46'

    SI RIPARTE! Il primo possesso del secondo tempo è del Torino.19:05

  43. Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:50

  44. Terminano a reti inviolate i primi 45 minuti di Pisa-Torino. Bene i nerazzurri nella prima parte, meglio i granata nella parte conclusiva.18:49

  45. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Pisa-Torino 0-018:48

  46. 45'+1'

    Kulenovic si gira a centrocampo e subisce fallo. Ultima chance per il Torino.18:48

  48. 45'

    Un minuto di recupero.18:47

  49. 45'

    Meister sfonda da sinistra e raggiunge il fondo prima di scaricare per Angori. Conclusione in curva dell'esterno nerazzurro.18:46

  50. 42'

    Simeone riesce a servire Gineitis che calcia di prima intenzione dal limite. Mura la difesa toscana.18:44

  51. 40'

    Ritmi piuttosto bassi mentre ci avviciniamo alla conclusione della prima frazione di gioco.18:42

  52. 37'

    Aumenta la pressione del Torino. Obrador ha l'opportunità di crossare da sinistra ma, si calcia goffamente addosso, e regala la rimessa dal fondo agli avversari.18:39

  54. 33'

    Contropiede Torino. Pedersen scende sulla destra e si accentra per colpire a giro con il mancino. Palla lontana dallo specchio della porta.18:36

  55. 32'

    OCCASIONE PISA! Conclusione aerea di Aebischer che conclude verso l'incrocio dei pali col collo mancino. Palla di poco a lato.18:33

  56. 30'

    Canestrelli anticipa Simeone in un contrasto areo potenzialmente pericoloso. Fischia Zufferli e assegna la punizione ai nerazzurri.18:32

  57. 27'

    Obrador riparte e trova spazio sulla sinistra aprendo il campo in due. Cross del terzino granata deviato in calcio d'angolo da Calabresi.18:29

  58. 25'

    Gineitis libera il mancino dal limite. Palla a lato.18:27

  60. 24'

    Cross pericoloso di Leris, sempre da destra. Meister anticipato di un soffio.18:25

  61. 22'

    Schema sbagliato dalla bandierina per i granata. Palla sul fondo.18:23

  62. 20'

    Simeone riceve in profondità sulla corsa e va a terra su un contatto, che non c'è, non Canestrelli. Evanescente l'argentino in questi primi 20 minuti.18:22

  63. 17'

    Ancora una discesa sulla destra di Leris che raggiunge il fondo e scarica verso il dischetto. Allontana la difesa granata.18:19

  64. 15'

    Gineitis calcia direttamente in porta. Parata semplice per Semper.18:16

  66. 14'

    Giallo per Michel Aebischer che ferma Gineitis e consegna al Torino un calcio piazzato dai 30 metri.18:15

  67. 12'

    Buona uscita palla al piede per i nerazzurri. Leris scappa sulla destra e appoggia per l'accorrente Tramoni che fa partire il cross. Palla sul fondo.18:13

  68. 9'

    Coco finta il tiro e tenta l'imbucata per gli attaccanti granata. La palla termina direttamente tra i guantoni di Semper.18:10

  69. 6'

    Prati prova a penetrare in area portando avanti il pallone di testa. Chiudono bene Calabresi e Caracciolo.18:07

  70. 4'

    Angori con il mancino dalla bandierina. La palla arriva sul secondo palo dove Caracciolo non trova il tempo per andare alla conclusione.18:06

  72. 3'

    Uscita di Paleari non perfetta. Leris viene travolto dal portiere del Torino, che comunque colpisce il pallone con il pugno, e resta a terra dolorante.18:05

  73. 2'

    Palla a destra per Moreo. Arriva la scivolata con i tempi perfetti di Ismajli.18:03

  74. 1'

    Prova subito a spingere il Pisa con Tramoni che crossa da sinistra. Meister tenta un aggancio complicato e non riesce a tenere il pallone nel rettangolo di gioco.18:03

  75. INIZIA LA PARTITA! Fischia Zufferli e il Pisa muove il primo pallone del match.18:02

  76. Le squadre raggiungono il centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Pisa-Torino!17:59

  78. A disposizione Torino. Israel, Siviero, Adams, Anjorin, Biraghi, Casadei, Ilic, Lazaro, Marianucci, Maripan, Njie, Nkounkou, Tameze, Ilkhan.17:58

  79. FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. 3-4-1-2. Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic.17:05

  80. A disposizione Pisa. Nicolas, Scuffet, Akinsanmiro, Albiol, Bettazzi, Coppola, Cuadrado, Loyola, Bozhinov, Piccinini, Stengs, Stojilkovic, Toure.17:56

  81. FORMAZIONE UFFICIALE PISA- 3-4-2-1. Semper; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister.17:05

  82. La direzione di gara per la partita di questa sera è affidata al signor Luca Zufferli della sezione di Udine.18:02

  84. Cambio in corsa anche per il Torino, che ha esonerato Baroni e scelto D'Aversa il 23 Febbraio. Due vittorie su quattro dall'arrivo del tecnico nato a Stoccarda, con i granata che hanno perso solamente contro squadre di alta classiffica come Napoli e Milan. Il Toro si trova al 14° posto a quota 33 punti, a soli 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e oggi cerca un allungo che potrebbe risultare decisivo.17:03

  85. Il Pisa, assieme al Verona, è fanalino di coda del campionato con soli 18 punti conquistati nelle precedenti 30 partite. I nerazzuri, guidati da Hiljemark da inizio Febbraio, hanno conquistato una sola vittoria nel 2026, quella della 29° giornata contro il Cagliari.16:59

  86. Siamo alla Cetilar Arena! Il Pisa di Oscar Hiljemark ospita il Torino di Roberto D'Aversa.16:55

  87. Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pisa e Torino, gara valida per la 31° giornata di Serie A Enilive.16:53

  89. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
    Città: Pisa
    Capienza: 25000 spettatori16:53

    Arena Garibaldi Romeo Anconetani Fonte: Gettyimages

Formazioni Pisa - Torino

Highlights e tabellino della partita

  • 14'

    Ammonito Michel Aebischer (Pisa)

  • 58'

    Sostituzione: esce Stefano Moreo ed entra Filip Stojilkovic (Pisa)

  • 62'

    Sostituzione: esce Sandro Kulenovic ed entra Ché Adams (Torino)

  • 72'

    Sostituzione: esce Giovanni Simeone ed entra Tino Anjorin (Torino)

  • 76'

    Sostituzione: esce Malthe Højholt ed entra Ebenezer Akinsanmiro (Pisa)

  • 80'

    Gol di Ché Adams (Torino)

  • 83'

    Sostituzione: esce Gvidas Gineitis ed entra Adrien Tamèze (Torino)

  • 86'

    Sostituzione: esce Arturo Calabresi ed entra Juan Cuadrado (Pisa)

PREPARTITA

Pisa - Torino è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 18:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Torino sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Luca Zufferli

Statistiche Stagionali
Partite dirette13
Falli fischiati330
Fuorigioco28
Rigori assegnati7
Ammonizioni33
Espulsioni1
Cartellini per partita2.6
Falli per cartellino9.7

Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 13 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0
13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1
24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2
01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0
08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0
24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0
07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0
27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1
06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3
18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0
30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2
14-02-2026 Serie B Sampdoria-Calcio Padova 1-0
28-02-2026 Serie B Spezia-Reggiana 0-1
08-03-2026 Serie A Fiorentina-Parma 0-0
05-04-2026 Serie A Pisa-Torino 0-1

Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte); invece il Torino si trova 12° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 23 gol e ne ha subiti 55; il Torino ha segnato 35 gol e ne ha subiti 53.
La partita di andata Torino - Pisa si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Pisa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, Como e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Parma e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 0-1 mentre Il Torino ha incontrato il Milan perdendo 3-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 8 gol.

Pisa e Torino si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 4 volte, il Torino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Pisa-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Pisa è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro il Torino in Serie A (3V, 2N), l'unico successo dei granata nel periodo risale al 21 aprile 1991 (1-0 con gol di Roberto Cravero).
  • Dopo il 2-2 della gara d'andata dello scorso 2 novembre, Pisa e Torino potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la seconda volta, dopo il 1983/84.
  • Il Pisa ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro il Torino in Serie A - l'ultima delle quali il 16 dicembre 1990 (2-0 con le reti di Michele Padovano e Lamberto Piovanelli); solo contro il Cesena tra il 1983 e il 1990 i toscani hanno ottenuto quattro successi interni di fila nel massimo campionato.
  • Dopo la vittoria per 3-1 contro il Cagliari nell'ultimo match all'Arena Garibaldi, il Pisa potrebbe ottenere due successi casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta dal dicembre 1990 (contro Cesena e Torino in quel caso con Mircea Lucescu allenatore).
  • Il Torino ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei trasferte di campionato (2-2 contro la Fiorentina lo scorso 7 febbraio), subendo sempre almeno due gol nel periodo (18 in questo caso, 3 di media a match); solo due volte i granata hanno registrato almeno sette gare fuori casa di fila con almeno due reti al passivo in Serie A: 11 tra gennaio e ottobre 1950 e sette tra marzo e novembre 1940.
  • Il Torino è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 partite contro squadre neopromosse in Serie A (12V, 10N), registrando ben 13 clean sheet - l'unica sconfitta nel periodo contro queste formazioni è arrivata lo scorso 13 aprile, contro il Como.
  • Sfida tra le due squadre che hanno subito più gol in questa stagione di Serie A: Pisa (54) e Torino (53). Più nel dettaglio, i piemontesi sono la formazione con più reti incassate nel 1° tempo (25) mentre i toscani sono il club con più gol concessi nel 2° tempo (32).
  • La prima delle due doppiette di Stefano Moreo in Serie A è stata messa a segno contro il Torino lo scorso 2 novembre; solo una delle sei reti del classe '93 nel campionato in corso è però arrivata all'Arena Garibaldi (contro il Cagliari il 15 marzo) - l'ultima volta che ha trovato il gol in due match casalinghi di fila in campionato risale all'aprile-maggio 2024 in Serie B, sempre con il Pisa.
  • Dopo i gol contro Parma e Milan, Giovanni Simeone potrebbe segnare in tre presenze di fila in Serie A per la prima volta dall'ottobre 2020, con la maglia del Cagliari. Più nel dettaglio, sette delle otto reti del "Cholito" in questo campionato sono state realizzate nel 1° tempo, solo Lautaro Martínez (otto) ne vanta di più nella prima frazione di gioco.
  • Nikola Vlasic ha preso parte a 10 gol in questo campionato (7G+3A) e solo una volta è stato coinvolto in più reti in una singola stagione tra Serie A e Premier League: 11 nel 2022/23, sempre con il Torino (5G+6A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaTorino
Partite giocate3030
Numero di partite vinte29
Numero di partite perse1615
Numero di partite pareggiate126
Gol totali segnati2334
Gol totali subiti5453
Media gol subiti per partita1.81.8
Percentuale possesso palla39.643.9
Numero totale di passaggi947311188
Numero totale di passaggi riusciti72278912
Tiri nello specchio della porta82131
Percentuale di tiri in porta38.150.4
Numero totale di cross538527
Numero medio di cross riusciti136133
Duelli per partita vinti15411440
Duelli per partita persi15131487
Corner subiti149139
Corner guadagnati113119
Numero di punizioni a favore329302
Numero di punizioni concesse389429
Tackle totali499496
Percentuale di successo nei tackle56.956.0
Fuorigiochi totali4755
Numero totale di cartellini gialli6060
Numero totale di cartellini rossi31

Pisa - Torino Live

Novakid

Classifica SERIE A

  1. Inter72
  2. Milan63
  3. Napoli62
  4. Como57
  5. Juventus54
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Tasos Douvikas11
  3. Keinan Davis10
  4. Rasmus Højlund10
  5. Nico Paz10
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio