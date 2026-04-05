Cambio in corsa anche per il Torino, che ha esonerato Baroni e scelto D'Aversa il 23 Febbraio. Due vittorie su quattro dall'arrivo del tecnico nato a Stoccarda, con i granata che hanno perso solamente contro squadre di alta classiffica come Napoli e Milan. Il Toro si trova al 14° posto a quota 33 punti, a soli 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e oggi cerca un allungo che potrebbe risultare decisivo.17:03

GOOL!! Pisa-TORINO 0-1!! Rete di Che Adams! Pedersen riceve un cross da sinistra sul secondo palo e devia verso al centro dell'area. Che Adams è il più veloce e realizza il gol del vantaggio! Guarda la scheda del giocatore Ché Adams 19:41

PREPARTITA

Pisa - Torino è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 18:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Torino sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 330 Fuorigioco 28 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 33 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 9.7 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0 27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1 06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0 30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2 14-02-2026 Serie B Sampdoria-Calcio Padova 1-0 28-02-2026 Serie B Spezia-Reggiana 0-1 08-03-2026 Serie A Fiorentina-Parma 0-0 05-04-2026 Serie A Pisa-Torino 0-1

Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte); invece il Torino si trova 12° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 23 gol e ne ha subiti 55; il Torino ha segnato 35 gol e ne ha subiti 53.

La partita di andata Torino - Pisa si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Pisa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, Como e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Parma e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 0-1 mentre Il Torino ha incontrato il Milan perdendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 8 gol.

Pisa e Torino si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 4 volte, il Torino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Pisa-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro il Torino in Serie A (3V, 2N), l'unico successo dei granata nel periodo risale al 21 aprile 1991 (1-0 con gol di Roberto Cravero).

Dopo il 2-2 della gara d'andata dello scorso 2 novembre, Pisa e Torino potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la seconda volta, dopo il 1983/84.

Il Pisa ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro il Torino in Serie A - l'ultima delle quali il 16 dicembre 1990 (2-0 con le reti di Michele Padovano e Lamberto Piovanelli); solo contro il Cesena tra il 1983 e il 1990 i toscani hanno ottenuto quattro successi interni di fila nel massimo campionato.

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Cagliari nell'ultimo match all'Arena Garibaldi, il Pisa potrebbe ottenere due successi casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta dal dicembre 1990 (contro Cesena e Torino in quel caso con Mircea Lucescu allenatore).

Il Torino ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei trasferte di campionato (2-2 contro la Fiorentina lo scorso 7 febbraio), subendo sempre almeno due gol nel periodo (18 in questo caso, 3 di media a match); solo due volte i granata hanno registrato almeno sette gare fuori casa di fila con almeno due reti al passivo in Serie A: 11 tra gennaio e ottobre 1950 e sette tra marzo e novembre 1940.

Il Torino è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 partite contro squadre neopromosse in Serie A (12V, 10N), registrando ben 13 clean sheet - l'unica sconfitta nel periodo contro queste formazioni è arrivata lo scorso 13 aprile, contro il Como.

Sfida tra le due squadre che hanno subito più gol in questa stagione di Serie A: Pisa (54) e Torino (53). Più nel dettaglio, i piemontesi sono la formazione con più reti incassate nel 1° tempo (25) mentre i toscani sono il club con più gol concessi nel 2° tempo (32).

La prima delle due doppiette di Stefano Moreo in Serie A è stata messa a segno contro il Torino lo scorso 2 novembre; solo una delle sei reti del classe '93 nel campionato in corso è però arrivata all'Arena Garibaldi (contro il Cagliari il 15 marzo) - l'ultima volta che ha trovato il gol in due match casalinghi di fila in campionato risale all'aprile-maggio 2024 in Serie B, sempre con il Pisa.

Dopo i gol contro Parma e Milan, Giovanni Simeone potrebbe segnare in tre presenze di fila in Serie A per la prima volta dall'ottobre 2020, con la maglia del Cagliari. Più nel dettaglio, sette delle otto reti del "Cholito" in questo campionato sono state realizzate nel 1° tempo, solo Lautaro Martínez (otto) ne vanta di più nella prima frazione di gioco.

Nikola Vlasic ha preso parte a 10 gol in questo campionato (7G+3A) e solo una volta è stato coinvolto in più reti in una singola stagione tra Serie A e Premier League: 11 nel 2022/23, sempre con il Torino (5G+6A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: