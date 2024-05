Questo scontro salvezza tra Cagliari e Lecce termina in parità, con le reti siglate da Mina e Krstović.

Il Cagliari chiude il primo tempo in vantaggio, ma con un uomo in meno. Al 26esimo Gaetano conclude dal limite dell'area, con Mina che in traiettoria interviene e mette la palla in rete. Nel finale di primo tempo proprio Gaetano viene espulso per un intervento in ritardo ai danni di Ramadani. Nel secondo tempo la squadra di casa si chiude in difesa per proteggere il vantaggio, ma nel finale il Lecce trova la rete del pareggio con Krstović: all'84esimo Almqvist effettua un cross teso verso il secondo palo dove l'attaccante montenegrino mette in rete con la porta sguarnita. Nel finale due pali colpiti dal Lecce, rispettivamente da Baschirotto e Sansone.

Punti importanti per entrambe le squadre, con il Cagliari che si porta a +4 dalla zona retrocessione e con il Lecce che allunga a +8.